«Даллас» — победитель, «Эдмонтон» — неудачник. Оценки после первых переходов в НХЛ

Первый день после открытия рынка свободных агентов НХЛ подарил несколько очень интересных переходов, но, в то же время, его можно оценить как достаточно спокойный. Из десятка лучших полевых игроков, которые стали доступны для предложений, новый клуб нашли лишь Кевин Шаттенкирк и Тори Крюг, в то время как остальные ещё ведут переговоры.

В то же время, уже становится понятно, кто выиграл от того, что случилось, а кто оказался не в самом выгодном положении.

Худобин всё-таки остался в «Далласе»! Главные сделки первого дня переходов в НХЛ Шаттенкирк перешёл в «Анахайм», а Пол Штястны готовится воссоединиться с Лайне и Элерсом в «Виннипеге».

Победитель — в. Якоб Маркстрём («Калгари», контракт на 6 лет и $ 6 млн в год)

Этому парню уже 31 год, и на рынке, который был перенасыщен вратарями, он сумел вытащить счастливый билет. В условиях финансовой неопределённости и не растущего потолка зарплат он смог выторговать себе солидный контракт в очень перспективной команде. «Калгари», в свою очередь, получил стабильность во вратарской линии, которой у «огоньков» не было со времён Микки Кипрусоффа. Швед, конечно, тоже может в какие-то периоды быть нестабильным, но это явный шаг вперёд, если сравнивать с голкиперами «Флэймз» в последние пять сезонов.

Проигравший — «Эдмонтон Ойлерз»

Семь вратарей сменили команды за последние пару суток, и ни один из них не приземлился в стане «нефтяников». «Эдмонтон» промахнулся и по Маркстрёму и удивительным образом упустил Мэтта Мюррея, которого чем-то смогла привлечь «Оттава». Микко Коскинен и Майк Смит в квалификационном раунде плей-офф отражали смехотворные 86% бросков, и проблема на последнем рубеже для «Ойлерз» пока никак не решена.

В то же время, с нападающим Кайлом Туррисом был подписан разумный двухлетний контракт ($ 1, 65 млн в год), а сделки с Эннисом, Гриффитом и Антоном Форсбергом должны увеличить глубину состава.

Победитель — «Ванкувер Кэнакс»

Шестимиллионный контракт Маркстрёма был для «Кэнакс» слишком большим, особенно учитывая молодого голкипера Тэтчера Демко, который в ближайшем будущем должен стать твёрдым первым номером. В этих условиях «Ванкувер» смог пригласить опытного Брэйдена Холтби, который согласился подвинуться с вашингтонских $ 6 млн до нынешних $ 4,3. Контракт рассчитан всего на два года, и 31-летний канадец будет ещё совсем не старым, когда он завершится, и будет иметь мотивацию к продлению.

Что же до приобретения защитника «Аризоны» Оливера Экмана-Ларссона, который сам хотел перейти либо в «Ванкувер», либо в «Бостон», то от этой идеи руководство «Кэнакс», похоже, окончательно отказалось. Контракт у шведа слишком солидный, а разбрасываться правами на перспективную молодёжь (Василия Подколзина) может оказаться неразумно.

Проигравший — з. Тори Крюг (контракт с «Сент-Луисом» на 7 лет и $ 45,5 млн)

Когда Крюг принял решение выйти на рынок свободных агентов, то не скрывал, что хочет максимально выгодный контракт — хотелось по полной нажиться за счёт этой возможности. Желание понятное, но пришлось согласиться на не самый богатый вариант — правда, в очень хорошей команде. Предполагалось, что защитнику «насыпят» $ 7 млн или даже $ 8 млн, но он получил $ 6,5 на семь лет. Крюг стал жертвой новых экономических реалий, с которыми столкнулась лига, и доходы клубов в ближайшие пару лет будут нестабильны. И срок, и сумма его контракта могли бы быть больше.

Лундквист в «Вашингтоне», Худобин остался в «Далласе»! Рынок свободных агентов в НХЛ. LIVE Все главные переходы межсезонья.

Победитель — «Даллас Старз»

«Звёзды» преуспели в плей-офф, потому что у них был лучший запасной вратарь в лиге. Антон Худобин стал тем парнем, кто взвалил на себя ношу, когда стартёр Бен Бишопа вышел из строя, и тот факт, что техасцам удалось сохранить у себя Антона, можно считать большой удачей. Худобин был самым недорогим из голкиперов после Хенрика Лундквиста, а если судить по статистике — то и самым эффективным. Учитывая «хрупкость» Бишопа, контракт с россиянином даёт «Старз» большую прочность на последнем рубеже, а это значит, что ближайшие три года «Даллас» будет оставаться одним из фаворитов.

Для самого Худобина этот договор, возможно, означает частичный отказ от амбиций стать первым номером, поскольку конкуренция с Бишопом сохранится — Антон снова будет «вратарём номер полтора». Вероятно, крупного предложения от других команд россиянин так и не получил, а контракт с «Далласом» оказался в меру выгодным ($ 10 млн на три года) и безопасным.

Проигравший — «Торонто Мэйпл Лифс»

Не стоит говорить о провале «кленовых листьев», но победителем назвать «Торонто» нельзя. Клуб подписал на четыре года защитника из «Калгари» Ти Джея Броди с окладом в $ 5 млн за сезон. И вроде бы команда действительно пыталась решить старую проблему укрепления обороны, но такой контракт вызвал серьёзные опасения. Броди — надёжный защитник первой-второй пары, способный качественно поддержать атаку и хорошо сыграть в отборе.

Он будет лучшим партнёром, с которым когда-либо выходил на лёд Морган Райлли, однако $ 5 млн в год для такого игрока — это чересчур. «Торонто» явно переплатил, и последние пару лет этого контракта вызывают серьёзное опасение, поскольку у Броди были некоторые проблемы с сердцем. Кроме того, в «Калгари» на него играл «фактор Марко Джиордано», с которым статистика любого партнёра значительно улучшалась.

Что же до подписания Уэйна Симмондса, то здесь особых вопросов нет — жёсткий, умелый ветеран, приглашённый на небольшие деньги, способен принести «Торонто» пользу.