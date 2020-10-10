«Магнитка» раскрепостилась и стала побеждать, СКА забил странный гол. Что происходит в КХЛ

Делимся очередной порцией наблюдений и выводов по итогам матчей регулярки КХЛ.

«Магнитка» стала побеждать и много забивать. В чём причины?

Не так давно мы подвергали игру «Металлурга» заслуженной критике, отмечая, что уральский клуб и близко не использует свой атакующий потенциал. Но последнюю неделю команда Ильи Воробьёва провела отменно. Выиграла три матча подряд в гостях и забросила в них 11 шайб. Что же поменялось? Во-первых, хоккеисты «Магнитки» как будто раскрепостились. Сложилось ощущение, что они отошли от каких-то жёстких схем, перестали грузить голову и начали просто играть (именно играть!) в хоккей. Вполне допускаю, что это и сам Воробьёв, видя атакующие мучения своих подопечных, приспустил вожжи системности и позволил своему очень неплохому составу форвардов больше вольностей.

Во-вторых, сумели добавить те игроки, которые проваливали начало сезона. Например, на протяжении трёх матчей подряд забивал финн Юхо Ламмико, который теперь является лучшим снайпером «Металлурга». В Екатеринбурге наконец-то отличился Харри Песонен, причём сразу же очень важным голом. Да, в том эпизоде форварду прилично повезло, но в предыдущих матчах он вообще не мог создать для себя какие-то острые моменты, да ещё и запарывал усилия партнёров. Сейчас же он «доел» эпизод до конца, и был вознаграждён голом. Самый важный прорыв случился с Егором Яковлевым – всё-таки бесконечно важно, когда в клубе есть защитник, умеющий поддержать атаку. Егор по-прежнему неважно выглядит в роли дирижёра при розыгрыше большинства, но он стал в разы чаще помогать нападающим вторым темпом, бросать, и заброшенные шайбы не заставили себя долго ждать.

У «Магнитки» 8 шайб за два матча! Каменев и другие лидеры не спасли СКА Своей бывшей команде забил даже Сергей Плотников.

В-третьих, разыгрались российские лидеры «Магнитки». Максим Карпов просто творит в нападении, начал регулярно забивать Сергей Плотников, отлично вписался в команду Семён Кошелев. Пока проседает Николай Прохоркин, но будем пока считать, что это ещё один резерв «Металлурга».

Конечно, по одной игровой неделе не стоит делать выводов, что у «Магнитки» всё наладилось. На мой взгляд, звеньям уральцев всё ещё не хватает сыгранности и взаимопонимания (особенно легионерам), и голы всё больше приходят из индивидуальных действий. Здесь ещё нужно работать, но вот этот запал, кураж, настрой на игру, а не работу на льду обязательно нужно сохранять. Возможно, раскрепощённый «Металлург» допускает больше ошибок, и это, разумеется, не нравится тренерам, но мы видим, что итоговый результат не страдает, а такой хоккей принимают болельщики. Всё-таки с таким составом «Металлург» просто не имеет права играть скучно и серо.

На следующей неделе «Магнитке» предстоит два важных теста – на своей площадке подопечные Воробьёва примут ЦСКА и «Авангард». Если «Металлург» снова застегнётся на все пуговицы и будет терпеть, то, уверен, белая полоса команды прервётся. Но если уральцы сыграют с душой, с огоньком, как в выездной серии, то это может и не принесёт гарантированных побед, зато покажет, что «Магнитка» окончательно встала на правильный путь.

Ужасный «Куньлунь» и сейв года от Тейлора

Матч в Минске между «Динамо» и «Куньлунем» вряд ли зацепил широкую аудиторию в КХЛ, но, между тем, получился весьма интересным. Да, счёт крайне скупой, однако украшением игры стала яркая драка между Дмитрием Знахаренко и Виктором Балдаевым, по итогам которой защитнику «зубров» пришлось долго приводить себя в порядок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

А ещё в этой скромной игре состоялся, вероятно, лучший сейв всего сезона. Описывать нет смысла, просто посмотрите, что сделал Дэнни Тейлор.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Примечательно, что канадский голкипер лишь второй раз в сезоне выглянул из-за спины Доминика Фурха, и сыграл очень сильно. 24 спасения и вот эта сумасшедшая «кража» при счёте 1:0 в пользу своей команды. Сейв Тейлора напомнил что-то из репертуара Доминика Гашека или Патрика Руа, и можно не сомневаться, что подобное спасение в Америке бы крутили несколько недель.

Минчане обыграли «Куньлунь» с трудом, но у них не было целого ряда игроков основы. А вот китайский клуб продолжает своё ужасное, и какое-то бессмысленное выступление в нынешнем чемпионате. К 10 октября у «драконов» по-прежнему нет ни одного выигрыша и лишь одно очко в 12 матчах добыто честным трудом – «техническую» победу над «Локомотивом» выносим за скобки.

Понятно, что у «Куньлуня» творится полный бардак с кадрами и организацией, но сейчас уже настало такое время, когда пора спрашивать с тренера. За целый месяц регулярки уж можно было как-то выправить игру, что-то придумать, слепить хотя бы одно сыгранное звено. Тем более что у «Куньлуня» тренерский штаб составлен из таких мощных фамилий – Алексей Ковалёв, Вячеслав Козлов, Игорь Уланов, Андрей Николишин. Понятно, что тренерского опыта этим великолепным в прошлом игрокам не хватает, но в хоккее-то они точно не первый день, и мне странно, что они до сих пор не придумали, как «Куньлуню» одержать хотя бы одну победу.

«Куньлунь» — главная обуза КХЛ. Клуб из Китая сильно бьёт по имиджу лиги В команде пора наводить порядок. Давно напрашиваются и тренерские перестановки.

Но пока какая-то безнадёга и безразличие. Игроки «Ред Стар» словно бы предоставлены самим себе, а никакой команды в привычном понимании этого слова у «Куньлуня» и нет. И непонятно, кому вообще «драконы» в нынешнем виде нужны в КХЛ. Речь не только об игре хоккеистов, которую, может быть, можно улучшить с помощью тренерской перестановки, а в целом о проекте «Куньлунь».

СКА еле обыграл «Сочи». Победный гол «армейцев» получился странным

Довольно весёлым получился матч в Санкт-Петербурге между СКА и «Сочи». У «армейцев» потихоньку возвращаются в строй игроки основного состава, но забавно, что это как будто вредит команде. После успешного выезда СКА крайне невнятно сыграл дома с «Магниткой», а сейчас еле унёс ноги от скромных «леопардов». Дело даже не в том, что подопечные Александра Андриевского проявили характер и на последних минутах отыграли две шайбы. «Сочи» в целом смотрелся интереснее хозяев и более чем в два раза (!) сумел перебросать СКА. Вообще, тяжело вспомнить, когда петербуржцы в последний раз позволяли в «Ледовом» 41 раз «стрелять» сопернику по своим воротам.

«Леопарды» точно заслуживали хотя бы одно очко в этом поединке, но, по факту, «Сочи» проиграл из-за странных и безалаберных действий своего собственного хоккеиста. Обратите внимание на шайбу Евгения Кетова, ставшую в этой встрече победной, и особенно оцените действия защитника южан Олега Погоришного.

В начале ролика с голом видно, как Погоришный получает удар по лицу от Евгения Тимкина и сбрасывает крагу. Арбитры не усмотрели в этом эпизоде нарушений правил, и это было сигналом для Погоришного, что нужно немедленно ехать на свою скамейку и меняться. Но защитник «Сочи» отправляется на смену крайне неторопливо и в результате уже возле бортика встречается с Евгением Кетовым, который на всех парах мчится к воротам Лассинанти. Но вместо того, чтобы помешать Кетову, пускай и ценой удаления (ведь потеряна часть амуниции), Погоришный едва ли не объезжает форварда соперников, открывая тому путь к голу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Ну очень странные действия хоккеиста. Во-первых, не сменился вовремя, оставив свою команду в меньшинстве. Во-вторых, намеренно избежал последней возможности исправиться за свою медлительность. Допускаю, что Погоришному было очень больно, но ехал на скамейку он всё же на своих двоих, ориентацию в пространстве не терял, что исключает сотрясение мозга, да и через несколько смен Олег уже вернулся на площадку, как ни в чём не бывало, а потом даже принял участие в одном из поздних голов «Сочи».

По-хорошему, за такое уклонение от прямых обязанностей и наплевательское отношение к своей команде Погоришный должен быть подвергнут внутреннему штрафу, не говоря уже о воспитательной отправке в запас. Любопытно, придал ли этому эпизоду (который стал ключевым в матче) должное внимание Александр Андриевский? Ведь каждое новое поражение «Сочи» шатает стул уже под самим тренером, а тут такие вещи творят собственные подопечные.