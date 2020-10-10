«Айлендерс» могут обменять Варламова? Каких трансферов ещё ждут в НХЛ

Первый день открытия рынка свободных агентов прошёл довольно тихо, но на выходных должно стать жарко.

Тихое начало

Открытие рынка свободных агентов прошло достаточно тихо – из значимых переходов можно выделить только Якоба Маркстрёма и Тори Крюга. Отчасти это связано с тем, что у клубов не было недельного окна для переговоров, отчасти с тем, что все стеснены потолком зарплат, оставшимся на уровне прошлого года. Клубы стараются не предлагать жирные контракты на большие сроки. «Этот период переходов – не такой, как прежние, когда за 5-6 часов договариваешься о сделке. Сейчас на это потребуется три-четыре дня, а то и неделя», — сказал генменеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.

«Даллас» — победитель, «Эдмонтон» — неудачник. Оценки после первых переходов в НХЛ «Звёзды» сохранили Худобина, который вывел их в финал Кубка Стэнли — это можно считать главной удачей.

Топовые хоккеисты думают

Игроки, которые хотят заключить долгосрочные контракты, заняли выжидательную позицию. Алекс Пьетранджело вёл переговоры с «Сент-Луисом», но «блюзмены» подписали Тори Крюга. Дуг Армстронг, конечно, заявил, что Пьетранджело всё равно может остаться в команде, но очень маловероятно, что у клуба получится это провернуть. Главным претендентом на защитника остаётся «Вегас» — слухи про «Флориду» были беспочвенными, а вариант с «Торонто» окончательно отпал после того, как там подписали Ти Джея Броди.

Западные канадские клубы продолжают борьбу за другого топового защитника Тайсона Бэрри. Выигрывает пока «Ванкувер», который ранее не смог договориться с «Аризоной» об обмене Экман-Ларссона.

«Эдмонтон», судя по всему, больше не претендует на Тэйлора Холла. Фаворитами забрать крайнего нападающего являются «Колорадо», «Бостон» и «Нэшвилл», причём первые два клуба, по слухам, готовы предложить только краткосрочные контракты. Но предложений у Холла много, и он продолжает выбирать.

Никто не будет думать целую вечность, и определённость должна наступить уже в эти выходные. То же самое касается других ключевых НСА – Хоффмана, Дадонова, Тоффоли, Гранлунда, Хэмоника, Ватанена. Все они могут найти команды в ближайшие дни.

Тайлер Джонсон на драфте отказов

В первый день переходов «Тампа» сделала ход конём и выставила нападающего Тайлера Джонсона на драфт отказов. В контракте форварда действует полный запрет на обмен, но на днях он его частично снял и разрешил обмен в 7-8 выбранных клубов. «Молнии» всё равно не смогли найти ему новое пристанище.

В течение суток с драфта отказов Джонсона может забрать любая команда. Если будет несколько претендентов, он отправится в клуб, который показал худшие результаты в прошлом сезоне. Возможно, он окажется в «Детройте»?

Если же Джонсона никто не заберёт, то «Тампа» начнёт активнее подыскивать варианты обмена Стивена Стэмкоса. Такая сделка тут же позволила бы «молниям» подписать контракты со своими ОСА – Чирелли, Сергачёвым и Чернаком.

К Овечкину едет Король Хенрик. С «Вашингтоном» великий швед доберётся до Кубка Стэнли? В «Кэпиталз» Лундквист будет страховать Илью Самсонова и пытаться реализовать давнюю мечту.

Кто разберёт оставшихся вратарей и обменяют ли Варламова

Пока сделки с полевыми игроками подвисли в воздухе, голкиперы пачками подписывали новые контракты. Конечно, самым лакомым кусочком был Якоб Маркстрём, который перешёл в «Калгари», «Далласу» удалось сохранить Антона Худобина, быстро разобрали и именитых ветеранов – Хенрика Лундквиста, Брэйдена Холтби, Кори Кроуфорда.

Вратари по-прежнему востребованы – в поиске первых номеров находятся «Чикаго», «Эдмонтон», «Баффало», «Детройт», а качественных игроков уже практически не осталось. Доходит до того, что Кэма Тальбо берут в «Миннесоту» первым номером, а Мэтту Мюррею выписывают огромный контракт в «Оттаве».

Из самых интересных свободных агентов можно выделить Кори Шнайдера и Томаса Грайсса, остальные либо староваты, либо не подходят на роль стартера. Есть ещё Марк-Андре Флёри, который оказался не нужен «Вегасу» — осталось только выяснить, куда его обменяют.

Шнайдером интересуются сразу несколько клубов, включая «Ойлерз», а Томаса Грайсса могут вернуть «Айлендерс», Накануне появилась информация, что «островитяне» могут попробовать обменять Семёна Варламова, чтобы разгрузить платёжку. Проблема в том, что у россиянина есть полный запрет на обмен, и чтобы от него отказаться, предложение должно быть действительно привлекательным.