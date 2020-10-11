«Атмосфера неуверенности и страха». Почему в НХЛ теперь не хотят тратить большие деньги

Дни после открытия рынка свободных агентов в НХЛ рискуют стать для болельщиков крайне скучными. После небольшого всплеска подписаний в первые часы последовала длительная пауза: большинство команд взяло на вооружение выжидательный подход, что объясняется новыми экономическими условиями. Никогда ещё условия переходов хоккеистов без контракта не были столь загадочны и туманны.

В ожидании новых денег

Потолок зарплат величиной в $ 81,5 млн остался неизменным с прошлого сезона, однако эта цифра теперь может мало что определять — у каждой команды теперь есть свой внутренний бюджет, установленный владельцами клуба. В условиях, когда из-за пандемии НХЛ потеряла около $ 1 млрд и была вынуждена закрыться на почти пять месяцев, всем приходится осторожничать. «Кепка» ограничивает предельные траты каждой команды, хотя финансовое положение у клубов разное, и во времена отсутствия доходов от хоккея эта разница может только увеличиться. Некоторые клубы принадлежать очень богатым бизнесменам, некоторые — корпорациям, и у каждого из них есть отдельные инвестиционные интересы и источники доходов, не связанные с НХЛ. Поэтому некоторые из хозяев могут чувствовать себя сильно пострадавшими от пандемии, а кое-кто мог за это время и прилично заработать — например, это касается высокотехнологичных компаний.

«Даллас» — победитель, «Эдмонтон» — неудачник. Оценки после первых переходов в НХЛ «Звёзды» сохранили Худобина, который вывел их в финал Кубка Стэнли — это можно считать главной удачей.

«В воздухе витает атмосфера неуверенности и даже страха. Всё это означает, что свободные агенты получат меньше денег, а долгосрочные контракты станут редкостью. Особенно это касается не элитных хоккеистов. Это будет год, когда основную массу сделок составят однолетние или двухлетние контракты, в надежде, что деньги снова потекут рекой», — отметил обозреватель канадской телекомпании CBC Джесси Кампиготто.



Планы относительно нового старта тоже находятся в тумане. 1 января — дата, на которую нацелился Гэри Беттмэн для открытия нового сезона — может оказаться абсолютно нереальной, поскольку дела с пандемией на североамериканском континенте снова начинают идти из плохого в худшее. Так, в канадской провинции Онтарио, начиная с нынешней субботы, снова сильно ужесточены правила нахождения в общественных местах — виной тому новый антирекорд по заболеванию коронавирусом (939 за сутки).



Рестораны и кафе будут закрыты минимум на 28 ближайших дней, та же судьба постигнет фитнес-центры и театры, а открытыми пока остаются лишь школы и детские сады. О том, чтобы допустить зрителей на трибуны многотысячных стадионов, пока нет даже разговоров. «Все тенденции сохраняются. Увы, мы движемся в неправильном направлении», — сказал премьер-министр Онтарио Дуг Форд. В таких условиях желание НХЛ играть полный сезон из 82 матчей и с болельщиками на трибунах (пусть и не с полной загрузкой арен), выглядит просто нереальным.



Ещё один фактор риска для подписания больших контрактов — это появление в сезоне-2021/2022 новой команды из Сиэтла. После плей-офф 2021 года «Кракен» будет формировать свой состав на драфте расширения, и возьмёт себе игроков из всех других команд, кроме «Вегаса». Остальные клубы смогут защитить по 7 нападающих, трёх защитников и одного вратаря, или же могут выбрать схему 8 полевых + 1 голкипер. Всё это влияет на рынок свободных агентов уже сейчас, поэтому для приглашения уже доступно множество квалифицированных вратарей.

Топ-12 неограниченно свободных агентов в возрасте до 32 лет и прежним контрактом до $ 5 млн в год:

н.Алекс Гальченюк — $ 4,9 млн,

з. Сами Ватанен — $ 4,87 млн,

з. Карл Алзнер — $ 4,62 млн,

н. Тайлер Тоффоли — $ 4,6 млн,

з. Коди Сеси — $ 4,5 млн,

з. Дмитрий Куликов — $ 4,3 млн,

н. Михаэль Фролик — $ 4,3 млн,

н. Крейг Смит — $ 4,25 млн,

н. Владислав Наместников — $ 4 млн,

н. Евгений Дадонов — $ 4 млн,

з. Трэвис Хамоник — $ 3,85 млн,

н. Коди Икин — $ 3,85 млн.

Переговоры могут длится неделю

Вратарская карусель была главным и единственным заметным событием в первый день открывшегося рынка, причём сами голкиперы не скрывали своей тревоги относительно новых условий своего трудоустройства.



«Меня всё это тревожило. В этом году на рынке одновременно оказалось много хороших вратарей. Так что я благодарен, что теперь всё это для меня в прошлом», — сказал Брэйден Холтби после подписания контракта с «Ванкувером».

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Его нынешний босс Джим Беннинг лишь подтвердил догадки экспертов о том, что бездумно тратить большие деньги и дарить щедрые контракты теперь никто не будет — за каждый потраченный цент могут строго спросить. «На прошлые годы нынешнее свободное агентство будет мало похоже. Раньше обсуждения с игроком могли длиться максимум пять или шесть часов. Теперь всё обсуждать будут намного тщательнее и осторожнее. Переговоры могут затянуться на неделю», — сказал Беннинг. Ясно, что ждать прежнего «огня» в плане сделок вряд ли стоит.



«Потолок зарплат зафиксирован. Но никто не знает, сколько он продержится на отметке в $ 81,5 млн. Именно поэтому пока большинство подписаний были лишь на один-два сезона», — объяснил генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд, которому впору ностальгировать о временах его финансовой «вольницы» в «Детройте».

«Есть стереотип, что все контракты в НХЛ — гарантированные»

Кроме активного нежелания боссов клубов раскошеливаться, игроки столкнутся и с другой напастью — повышением эскроу, которое в новом сезоне составит 20%. Прежняя жизнь НХЛ закончилась 13 марта 2020 года, когда был остановлен сезон, а вторая волна коронавируса может лишь усилить хаос, который окажет дополнительное давление на прижимистость владельцев.



«Нынешние структуры новых контрактов будут сильно отличаться от того, что мы подписывали в предыдущие годы. Теперь уже никто из игроков не будет плевать на внутренние нюансы контракта, обращая внимание лишь на среднегодовую зарплату по долгосрочному договору. Раньше мы старались максимально «загрузить» деньгами первые годы контракта, но сейчас на них приходится максимальный эскроу, который будет с годами снижаться. Поэтому сейчас мы стараемся сделать обратное и переместить большую часть средств на последующие сезоны. Для игроков здесь может быть значительная выгода, но есть и риски. Есть стереотип, что все контракты в НХЛ — гарантированные, но это не так. Контракт можно выкупить, и риск этого повышается по мере увеличения срока договора. Кроме того, есть ограничения по «подъёму» величины оклада от одного сезона к другому», — сказал агент Энди Скотт, работающий с такими звёздами, как Лайне, Драйзайтль и Рантанен.

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Статистика также подтверждает наступление новой экономики в заокеанском хоккейном хозяйстве. 29 ограниченно свободных агентов, сыгравших не менее 20 матчей в прошлом сезоне, не получили квалификационных предложений. Большинство из них моложе 25 лет, и это говорит о сокращении хоккейного «среднего класса».



«Сделок в среднем диапазоне теперь почти нет. Игроки будут либо требовать своего, но это касается лишь элитных хоккеистов. Остальные будут брать то, что предлагает команда. Если раньше условный игрок мог претендовать на пятилетний контракт на $ 5 млн, то сейчас ему предложат $ 3 млн на три года, и это будет ещё не самым плохим вариантом. Обязательно увидим сделки на минимальные суммы, и это будут известные хоккеисты. Они будут просто потому, что они хотят работать ещё год», — сказал другой известный агент Антон Тун.

Словом, для всего хоккейного североамериканского бизнеса наступает очень непростое, но крайне интересное время. Если раньше все удивлялись щедрости новых контрактов и стремлению генеральных менеджеров перещеголять друг друга в деньгах, то вскоре мы можем увидеть ряд известных игроков с непредсказуемо скромными зарплатами.



«Болельщики часто забывают, что их любимая команда — это спортивно-развлекательный бизнес, которому нужно продавать билеты. Сейчас никаких продаж нет, поэтому будут стараться продавать интриги, надежду и обещания. Например, «Детройт», не игравший с марта, подписал Бобби Райана, и это даёт Стиву Айзерману надежду на то, что он продаст фанатам смотрибельный продукт в 2021 году. Двадцать других клубов будут пытаться убедить, что они близки к чемпионству. «Оттава» будет обещать, что план перестройки от Юджина Мельника действительно к чему-то приведёт. Так что пока спорт не развивается в обычном режиме, обещания приобретают большее значение, чем когда-либо», — резюмировал обозреватель Deadspin Дэмиен Кокс.