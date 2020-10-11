«Думал всё, я – овощ, нормальная жизнь закончена». Лемтюгов завершил удивительную карьеру

«Сезон в Англии, к сожалению, отменили, поэтому сейчас настал момент объявить – я завершаю карьеру. Буду искать себя на другом поприще, считайте это официальным заявлением», — с этих слов Николая Лемтюгова начался эфир «Студии 55 Live» на клубном телевидении «Авангарда» перед вчерашним матчем «ястребов» с «Сибирью». 34-летний нападающий, которого с омским клубом связывает как лучшее время в карьере, так и, вероятно, самая сильная жизненная обида, был приглашён на игру в качестве эксперта и неожиданно выбрал именно эту площадку для столь важного заявления.

Николай Лемтюгов в составе омского «Авангарда» Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

А ведь казалось, что после того, как в «Авангарде» расстались с Лемтюговым весной 2018-го, Николай вряд ли захочет принимать участие в «ястребиных» активностях. Но хоккеист пришёл в студию и с удовольствием вспоминал то время, когда он играл в Омске. Почему? Наверное, потому, что Лемтюгов – открытый, простой, честный и искренний человек. У него нет двойного дна, а также привычки помнить только плохое и долго держать на сердце старые обиды. А ещё потому, что девиз Лемтюгова по жизни: «Всё что ни делается, всё к лучшему».

Весь сакральный смысл этой известной фразы Николай прочувствовал на себе. Его спортивная карьера выдалась такой насыщенной и богатой на события, что впору писать автобиографию. Возможно, Лемтюгов когда-нибудь действительно сядет за перо, и, уверяю вас, это будет интереснейшее чтиво.

«В ЦСКА под меня копали, говорили, что я переписанный. Но в итоге всё наладилось»

Болельщики со стажем помнят, как в середине нулевых в ЦСКА под руководством Вячеслава Быкова заиграл молодой, по-спортивному наглый технарь с дерзким 66-м номером на спине. Это было первое появление Николая Лемтюгова на публике. Уроженец уральского городка Миасс, начинал играть в местной «Заре», где разительно выделялся на фоне сверстников, а потому быстро оказался в школе «Трактора». На финале чемпионата России по своему году Лемтюгова приметил президент ЦСКА Валерий Гущин, и пригласил юного таланта в Москву. В 2001 году 14-летний Коля отправился покорять столицу по маршруту, проложенному Сергеем Макаровым, Вячеславом Быковым и другими знаменитыми челябинцами, а вместе с Лемтюговым на повышение отправился и его отец, работавший тренером в «Заре».



«Страшно было, конечно, но понемногу освоился. Правда, не в привыкании к Москве была главная сложность. Я приехал и сразу заявил о себе. А в таких случаях всегда появляются недовольные среди местных игроков. Борьба за место: кого-то убирают, кого-то ставят… Естественно, копали под меня. Говорили, что на самом деле я старше, что документы переписаны… Но в итоге всё наладилось. В команду пришёл Вячеслав Аркадьевич Быков. И дал шанс. Поставил в звено с Мозякиным и Кудашовым. У нас хорошо получалось. Но после сезона меня обменяли», — вспоминал Лемтюгов в интервью.



В ЦСКА Николай прошёл через все фарм-клубы, уже в 18 лет начал выступать в главной команде, а обмен случился после сезона-2005/2006. Молодой нападающий действительно провёл его неплохо, став шестым бомбардиром «армейцев» в регулярке, так что переход в «Северсталь» оказался для Лемтюгова, мягко говоря, неожиданным.



«Это был шок, я очень переживал, готовился всё лето… А за неделю до сборов мне сообщили про обмен в Череповец. Вроде бы, не договорились с агентом. Это потом я узнал: агент хотел больше, Вячеславу Аркадьевичу это не понравилось. Он сразу заявил: «Останется тот, кто захочет играть в ЦСКА». Мозякин уехал как раз тогда в «Атлант», потому что не договорился. Получилось так и со мной. Говорили потом, что у меня конфликт с Быковым. Ничего такого не было», — объяснял ситуацию Лемтюгов.

«Тренер «Сент-Луиса» на дух не переносил русских. Я так и не понял, готов к НХЛ, или нет»

Карьерный период в «Северстали» Лемтюгов вспоминает только тёплыми словами, считает его толчком в большой хоккей. На Вологодской земле Николай провёл три неполных сезона и, пожалуй, именно там зарекомендовал себя креативным форвардом с нестандартным игровым мышлением, высоким хоккейным интеллектом и прекрасным броском.



Первый год в «Северстали» 21-летний Лемтюгов закончил четвёртым снайпером команды и летом решил попробовать свои силы в НХЛ. Там права на него были закреплены за «Сент-Луисом», который выбрал россиянина в самом подвале драфта-2005. Но за океаном форварду найти себя не удалось. Лемтюгов провёл лишь полтора сезона в АХЛ за «Пеорию», фарм-клуб «Сент-Луиса», и по ходу чемпионата-2008/2009 сорвался обратно в Череповец.



«В Америку я не боялся ехать, и вопрос денег практически не волновал. Была мечта. Мне, наверное, немного не повезло, тренером команды в то время был Энди Мюррей, и он на дух не переносил русских. У него только Саша Фролов играл в свое время в «Лос-Анджелесе». Поэтому я оказался в фарм-клубе. Вообще, время было хорошее: язык подучил, увидел заокеанский хоккей изнутри.



Для меня это стало большим толчком в карьере: и в плане работы, и в плане отношения ко всему.



Мне так и не удалось понять, готов я к НХЛ, или не готов. Потому что провёл за клуб НХЛ лишь игру одну, выставочную, в Лос-Анджелесе. Играл с Полом Карией, центрального сейчас уже не вспомню… Если бы удалось провести в НХЛ хотя бы 5-6 матчей, то, быть может, быть понял бы, в чём мои проблемы. Дэвис Пэйн, тренер «Преории», фарм-клуба «Сент-Луиса», долго уговаривал остаться, но я уже сидел на чемоданах. Был молодым, нетерпеливым, поспешил уехать, сейчас это понимаю. Не дотерпел просто. Пэйн говорил: «Я тебе помогу». Не послушал. И знаете, что вышло? Я уехал, а его через неделю назначили главным в «Сент-Луисе»… Я ему позвонил, поздравил, а он сказал мне самые главные слова: «Всё, что ни делается – к лучшему. Работай. Может, мы еще увидимся», — рассказывал Лемтюгов о своём заокеанском опыте.



С Пэйном, как и со всей НХЛ, Лемтюгов больше не увиделся, а его нетерпеливость ещё не раз определяла замысловатые витки в его карьере.

«Не услышал я Билялетдинова в «Ак Барсе». Были амбиции, эмоции захлёстывали»

В январе 2010 года Николай неожиданно оказался в «Ак Барсе» — самой мощной команде ранней КХЛ. Обмен из Череповца стал для Лемтюгова полным сюрпризом, однако в результате он воспринял его с воодушевлением. И даже поменял некоторые свои планы. «Поставлена ли точка в моей североамериканской карьере? Еще месяц назад у меня были одни планы, но после перехода в Казань многое поменялось. Все-таки я попал в команду, которая всегда претендует на первое место», — Лемтюгов был настроен всерьёз и надолго закрепиться в главном хоккейном клубе Татарстана.



В «Ак Барсе» для Николая всё началось с Кубка Гагарина. Правда, в сезоне-2009/2010 Лемтюгов провёл за казанцев лишь четыре матча регулярки, а в плей-офф оказался в глубоком запасе. Форвард отмечал, что он и не причисляет себя к этому трофею, при этом Лемтюгов признавал, что после победы «Ак Барса» в сезоне у него выросло какое-то супер-эго.

Николай Лемтюгов в форме казанского «Ак Барса» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В следующем сезоне Николай провёл 40 матчей за «барсов» в регулярке, однако в плей-офф снова занял место на скамейке. Лемтюгов, что называется, психанул и обратился к Зинэтуле Билялетдинову с нетривиальной просьбой.



«В плей-офф я всё равно не играл, был четвертым нападающим в очереди. В первом раунде «Ак Барс» победил «Барыс», я подошел к Билялетдинову и попросил отпустить в Высшую лигу. Сказал: «Всё равно не играю, а так — буду у вас на виду. Альметьевск рядом, вернусь в любой момент, как только скажете. Но в «Нефтянике» хоть буду заигран». Думаю, что Билялетдинов сильно на меня тогда обиделся. Счёл, что я свои личные цели ставлю выше коллективных и готов ради них даже команду покинуть», — рассказывал позднее Лемтюгов.



С «Нефтяником» Николай дошёл до финала Высшей лиги, но отношения с Билялетдиновым оказались испорченными. В следующем сезоне у Лемтюгова был шанс вернуть взаимопонимание с тренером, но в силу молодости, строптивости и упёртости Николай его упустил.



«Не услышал я Зинэтулу Билялетдинова в «Ак Барсе». Были собственные амбиции, эмоции захлестывали. Вы помните, какой состав был тогда у Казани? В атаке Алексей Морозов, Данис Зарипов, хорошие иностранцы. Тренер пытался донести до меня, что забивать в этом клубе есть кому, а он ждет выполнение совершенно других заданий. Но все казалось, что меня недооценивают, а я способен на большее. Надо было тогда слушать Билялетдинова», — признавал свою главную ошибку Лемтюгов.

«Приехал, домой и сказал жене: «Всё, закатывай банки, огурцы-помидоры, что у нас там ещё есть»

За эту ошибку Николай едва не поплатился карьерой. Из «Ак Барса» его обменяли, и с этого момента у Лемтюгова началась чехарда, постоянные переезды и мучительный поиск команды, в которой можно по-настоящему перезагрузиться. Короткие периоды в «Магнитке» и «Нефтехимике» Николай не хочет даже вспоминать, но и дальше было не лучше. Например, из «Атланта», где Лемтюгов оказался в мае 2012-го, форварда выгнал Сергей Светлов. «Я человек прямой, ни с кем шептаться не буду. Может, что-то в моих разговорах не понравилось тренеру. И Светлов заявил, что я команде не нужен, при нём играть не буду и могу искать себе новый клуб», — объяснял Николай.



Из Мытищ Лемтюгова в «Трактор» буквально забрал Валерий Белоусов, но в родной команде у Николая тоже ничего не вышло. В сезоне-2012/2013 челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, но Лемтюгов снова имел к этому успеху своей команды весьма посредственное отношение – в плей-офф форвард провёл лишь две игры. Николай хотел остаться в «Тракторе», но «серебряная» команда развалилась в первое же межсезонье. «После того серебра многое поменялось. Руководство хотело сохранить команду, но никто для этого ничего не делал. Хотели обойтись малой кровью. В итоге весь костяк просто разъехался по другим клубам», — сокрушался Николай.

Николай Лемтюгов в составе «Трактора»

Период безвременья для Лемтюгова продолжился. В следующий клуб, «Сибирь», его настойчиво звал Дмитрий Квартальнов, но Николай приехал и, как он сам вспоминает, «оказался в пятом звене». Вскоре форвард совсем перестал быть нужным жёсткому и самовольному тренеру, последовал обмен в «Спартак», который в сезоне-2013/2014 лишился главного спонсора. Для Лемтюгова это было финальной стадией затянувшегося кризиса.



«Спартак» лишился спонсора прямо на следующий день после того, как я подписал контракт. Приехал, домой и сказал жене: «Всё, закатывай банки, огурцы-помидоры, что у нас там ещё есть». В общем, ком моих проблем рос, рос, и всё должно было закончиться именно так. Чтобы я ещё и без денег остался. Пришлось лечь на дно, чтобы оттолкнуться», — рассказывал никогда не унывающий Лемтюгов.

Банк лопнул, игроки лишились денег. В прошлый кризис «Спартак» стал банкротом Первая команда проиграла 19 матчей подряд в КХЛ, а «молодёжка» завоевала Кубок Харламова.

«Хочу закончить карьеру в «Авангарде». Нашёл свою команду, всё складывается»

Летом 2014-го ему удалось подписать контракт с «Авангардом», но вряд ли тогда Лемтюгов предполагал, что нашёл, наконец, свою команду. В «ястребах» у форварда была очень слабая статистика, да и отношения с Раймо Сумманеном не складывались. Лемтюгов называл финна сильным тренером, но не самым адекватным человеком, который мог утром смеяться с тобой, а вечером выгнать в Высшую лигу. В результате, с Николаем так всё и произошло: он оказался в фарм-клубе омичей «Соколе», а затем разорвал контракт с «ястребами» и перешёл доигрывать сезон КХЛ в «Югру».



В Ханты-Мансийске Лемтюгов за 18 матчей не забил ни разу и заработал «-13» в показатель полезности. Казалось, это уже был финиш. Но руку помощи неожиданно протянуло руководство «Авангарда», вернувшее Николая в Омск. К тому времени одиозного Сумманена там уже сменил Евгений Корноухов.



Следующие два сезона стали для Лемтюгова эпохой возрождения, как в спортивном, так и бытовом плане. Николай стал настоящим лидером «Авангарда», прикипел к клубу и городу, в Омске у него родился сын Денис. Весной 2017-го Лемтюгов был на пике счастья. Он только что провёл лучший сезон в карьере, став главным бомбардиром и снайпером «Авангарда», его просто обожали болельщики, с которыми Николай постоянно поддерживал живое, простое общение, а безоблачное будущее обещал свежеподписанный двухлетний контракт с «ястребами».

Николай Лемтюгов (слева) на матче «Авангард» — «Амур» Фото: photo.khl.ru

«Не хочу больше никуда переезжать, хочу закончить карьеру в «Авангарде». Сын у меня родился здесь, омич. Я нашел свою команду. Всё складывается. Хороший коллектив, руководство. И игра более-менее получается. Охота закончить здесь, а когда – одному богу известно, что там будет со здоровьем и всем остальным. Готов, хоть это и далекое будущее, и работать здесь, в институт поступить на тренерский факультет. Но загадывать не буду», — в апреле 2017-го Лемтюгов источал искренний оптимизм.



Но судьба распорядилась с Николаем иначе. Ещё на старте сезона-2017/2018 Лемтюгов резко потух при новом тренере «Авангарда» Андрее Скабелке. Размеренному, несколько вальяжному форварду явно не хватало скорости и физики в вертикальном хоккее нового наставника «ястребов», и за первый месяц регулярки Лемтюгов не только не забросил ни одной шайбы, но и вообще стал попадать в ротацию.

«Думал: всё, приехали, я – овощ, нормальная жизнь закончена»

Но это были лишь цветочки. Настоящий крах мечты случился с Николаем ровно три года назад, 10 октября 2017 года. «Авангард» в тот день встречался с «Барысом», и во втором периоде матча Лемтюгов за своими воротами столкнулся с защитником казахстанцев Александром Липиным. Абсолютно игровой эпизод, которому никто, включая Лемтюгова, не придал значение. И лишь в перерыве матча выяснилось, что Николай получил тяжелейшую травму селезёнки. Форвард не устаёт благодарить врача «Авангарда», который сумел понять степень серьёзности повреждения и буквально направил Лемтюгова в больницу.

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Дальше была тяжёлая операция, осложнение (острая двусторонняя пневмония лёгких) и…кома.



«В коме пробыл 10 дней. Учился заново говорить, ходить, не мог просто стоять. После двух шагов от кровати до стены поднимался гемоглобин — и всё. Хватаюсь за стену и не могу обратно идти. Я думал: «Всё, приехали». Я овощ. Депрессия — это слабо сказано… Был уверен, что нормальная жизнь закончена. После комы я 15 минут пытался объяснить маме, мямлил, что хочу прочитать статью про селезенку. Понять, что со мной дальше будет, как теперь жить…Безумно боялся спать. Думал, что если засну, — больше не проснусь. Жена и родители приходили каждый день. И я просил жену посидеть со мной, пока я сплю. Мол, дай я посплю при тебе 15 минут. Подремлю — но чтобы ты видела, что все ок. Потом проснусь, тогда уйдешь, ладно?» — рассказывал Лемтюгов про это страшное время.



В Омске тогда своего любимца не бросили. Люди выстраивались в очередь, чтобы сдать кровь для Лемтюгова, а президент клуба Владимир Шалаев регулярно навещал Николая в больнице. «Авангард» оплатил всё лечение, в том числе месяц реабилитации в Германии.



При этом нападающий вспоминал позднее, что клуб торопил его с выходом на лёд. Лемтюгов тоже хотел побыстрее вернуться, зацепить ещё концовку сезона-2017/2018, сыграть в плей-офф. Ради этого пришлось форсировать подготовку, но все эти усилия Николая пропали даром.

«Хотел получить шанс, но меня не слышали»

Весной 2018-го Шалаев покинул пост президента «Авангарда». На его место пришёл Максим Сушинский, который сразу сказал Лемтюгову, что новый тренер не видит его в составе на следующий сезон. Хотя никакого нового тренера у «ястребов» тогда ещё и не было…



«Неприятно, что даже шанса не дали. Я же предлагал, ну у меня действующий контракт, давайте я приду на сборы, покажу себя. Неважно, на какой позиции меня бы рассматривали. Но дайте возможность, а если я буду уступать своим конкурентам, то признаю, что проблемы со здоровьем сказались, не выдерживаю и мы расстанемся. Я ведь даже на понижение контракта был готов пойти ради шанса. Предлагал условие, что если у меня возникнут проблемы со здоровьем, а после того случая это не исключалось, то я мирно покину клуб. Но меня не слышали. Хотел получить шанс, который, считаю, заслужил, выкарабкавшись из той тяжелой ситуации», — говорил Лемтюгов в интервью.



Отказ «Авангарда» от Николая поставил крест и на его карьере в КХЛ. Клубы лиги попросту не хотели связываться с форвардом, полагая, что в Омске не зря разорвали с ним контракт после такой серьёзной травмы. Лемтюгов подписал было пробный контракт с «Северсталью», но, по его словам, «там всё было как-то несерьёзно», и до полноценного соглашения дело не дошло.



Завязывать с хоккеем Николай не хотел. Не брали в КХЛ, так он поехал в другие лиги. В результате поиграл в Австрии за «Медвешчак», затем в Южной Корее, а прошлый сезон провёл в Англии за «Шеффилд».

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Сейчас Лемтюгов объявляет о завершении своей удивительной карьеры. Больше всего в этом человеке подкупает то, что он никогда никого не винил в своих неудачах. Николай всегда был честным, открытым, правильным парнем, к которому невозможно было не проникнуться симпатией. Сейчас он хочет найти себя на новом поприще, и есть ощущение, что из Лемтюгова получится отличный хоккейный эксперт, комментатор или ведущий. У него уже есть соответствующий опыт, да и в нашей индустрии немало примеров, когда бывшие игроки блестяще перевоплощаются в медийных персон.