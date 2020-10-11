Наместников – в «Детройте»! В клубе из США вспомнили о «Русской пятёрке»?

Генменеджер «красных крыльев» Стив Айзерман драфтовал российского форварда, а потом сам же обменивал его из «Тампы».

В последнее время болельщикам «Детройта», коих в России пруд пруди, оставалось лишь ностальгировать и мысленно возвращаться в славные 90-е. В те времена легендарная команда Скотти Боумена, создавшего в Городе моторов «Русскую пятёрку», обыгрывала всех направо и налево.

Увы, нынешний «Детройт» далёк от своего идеала. Сейчас в клубе из Мичигана идёт серьёзная перестройка, команда регулярно не попадает в плей-офф, ставит всевозможные антирекорды и представляет собой грустное зрелище. Наворотивший дел Кен Холланд нынче является генменеджером «Эдмонтона», а возвращать «красным крыльям» былое величие призван Стив Айзерман. Человек, ковавший славу «Ред Уингз» вместе с Константиновым, Фетисовым, Ларионовым, Фёдоровым и Козловым.

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Нынешний генеральный менеджер «Детройта» прекрасно знает русских. С ними он провёл ни один год на льду и в раздевалке, слышал много русской речи и вместе с «Русской пятёркой» пил шампанское из Кубка Стэнли. Стив прекрасно относится к российским хоккеистам, поэтому его появление на руководящем посту в «Ред Уингз» вселяло в сердца фанатов определённого рода надежды.

Сегодня стало известно, что очередным новичком американского клуба в межсезонье стал 27-летний российский нападающий Владислав Наместников. Ранее в системе «красных крыльев» выступал лишь Евгений Свечников, чей нынешний контракт будет действовать до конца следующего сезона. Однако большую часть времени Свечников проводил в АХЛ, а постоянные травмы серьёзно ударили по карьере форварда.

Теперь же в «Детройте» появился солидный центральный нападающий, который однозначно усилит команду. Появление Наместникова в «Ред Уингз» связано сразу с несколькими занимательными моментами. Первое, на что хочется обратить внимание. Именно Стив Айзерман, будучи генменеджером «Тампы», в 2011 году драфтовал Влада в НХЛ в первом раунде под номером 27. Правда, позднее сам Айзерман обменивал нападающего в «Рейнджерс», но на то было сразу несколько веских причин.

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Наместников: Знарок порвёт глотку за своих ребят, а они – за него Нападающий Владислав Наместников рассказал об игре России на ЧМ-2017 и поделился впечатлениями от сезона «Тампы» в НХЛ.

Интересно и то, что дядей Наместникова является прославленный нападающий и один из участников «Русской пятёрки» Вячеслав Козлов. Именно Козлов несколько раз водил переехавшего с семьёй жить в США совсем ещё юного Наместникова в раздевалку «красных крыльев». Он же познакомил его со Стивом Айзерманом, который в те времена сидел в этой раздевалке с остальными легендами клуба.

По сути, «Детройт» с детских лет стал родным клубом для Влада. «Джо Луис Арену», раздевалку, трибуны старого ледового дворца (сейчас «Детройт» играет на новенькой «Литтл Сизарс-арене») Наместников знал, как свои пять пальцев. Но судьба отправила его защищать цвета «Лайтнинг».

Однако в итоге история всё равно закольцевалась. Пусть и позднее, но Наместников, заканчивавший прошлый сезон в «Колорадо», всё же оказался в клубе своего детства. «Детские мечты сбываются. Я рад присоединиться к организации «Детройт Ред Уингз», — написал Наместников на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фотографию с дядей.

Кстати, бравший чемпионские кубки «Детройт» по стилистике игры очень похож на нынешнюю «Тампу», одним из строителей которой тоже стал Айзерман. Но уже не как игрок, а как функционер. Тот же настырный европейский по своей манере хоккей, та же мощь в атаке. Теперь Наместников, заключивший соглашение с «Ред Уингз» сроком на два года (суммарная зарплата $ 4 млн), призван добавить американскому клубу креатива в атаке. Влад сильно мотивирован, отрабатывает в обороне, может закрыть меньшинство, что однозначно было важно для Айзермана. Центрфорвард такого уровня явно придётся ко двору в «Детройте».

«У Влада было много предложений от разных команд на разных условиях. На данном этапе хоккеист решил вернуться в Детройт. Это его мечта детства. Дядя Наместникова – великий Слава Козлов – играл в «Детройте» под 13-м номером до 2001 года. Затем Козлова обменяли, в это же межсезонье в команду пришёл Паша Дацюк и этот номер перешёл к нему.

Влад был в чемпионских раздевалках, он был частью кубкового элитного «Детройта» 90-х годов. Наместников с детских лет болел за «Ред Уингз». Когда появилась возможность вернуться, мы её осуществили. Влад хорошо знает генерального менеджера Стива Айзермана, драфтовавшего Наместникова в первом раунде. Карьера Влада в НХЛ началась именно в «Тампе» Айзермана. В межсезонье Наместников живёт в Детройте, его родители и младший брат проживают там же», — рассказал «Чемпионату» агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Наместникова в НХЛ.

Теперь следить за «Детройтом» станет ещё интереснее. Возможно, в следующем сезоне в одной тройке с Наместниковым попробуют наиграть Евгения Свечникова, а сама команда начнёт выходить из того пике, в которое она угодила в последние годы.