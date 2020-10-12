Не пандемия, а истерия. КХЛ не паникует и успешно справляется с коронавирусом

В новом выпуске нашей рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Как КХЛ справляется с коронавирусом

Нынешний турнир КХЛ, как и всё в 2020 году, проходит под эгидой коронавируса. Жёсткие меры предосторожности для хоккеистов, ограничения по входу болельщиков на стадионы, пресс-конференции в онлайн-режиме и прочие «прелести» новых реалий. Летом безумно хотелось, чтобы хоккей продолжался, но были серьёзные опасения, что ковидная зараза испортит праздник для всех любителей этого вида спорта.



Турнир КХЛ длится уже почти полтора месяца, и что же мы видим? Как лига справляется с этим коронавирусным аккомпанементом? По-моему, более чем достойно. Итак, опасение номер один было связано с тем, что низкая посещаемость игр повлияет если не на качество хоккея, то на эмоциональную составляющую матчей. Скептики ждали, что пустые трибуны поспособствуют созданию камерной атмосферы и превратят игры регулярки в подобие вялых товарищеских встреч.



К счастью, мы наблюдаем совсем иную картину. Да, зияющие пустоты на арене (далеко не везде догадались замаскировать их) несколько угнетают, но на самой игре это вообще никак не отражается. Совсем напротив, мы видим самый весёлый, бодрый и результативный хоккей за много-много лет. В подавляющем большинстве матчей атака доминирует над обороной, команды с регулярной периодичностью дают матчи-концерты, а среднее количество голов в матче бьёт рекорды.

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В чём же дело? Думаю, что тут несколько факторов. В некоторых случаях незаполненные трибуны даже раскрепощают хоккеистов. Уходит этот фактор давящей со всех сторон ответственности, и появляется желание сыграть не только правильно, но ещё и креативно. Это абсолютно нормально для спортсменов, которые, порой, на тренировках исполняют такие вещи, которые ни за что не проходят в официальных матчах.



Кроме того, трибуны стадионов хоть и не заполнены на 100%, но самые активные болельщики (фан-сектор) на играх всё равно присутствуют. А ведь именно они и создают основной шум во время матчей. По сути, ограничения урезали число только тех зрителей, которые приходят на трибуны лишь смотреть, а не болеть.



Так что общая картина не сильно-то и изменилась, и вы можете это видеть по телевизионным трансляциям. Команды играют, фанаты шумят, и разве что массовка включается не так громко, как мы привыкли. Разительно ситуация отличается только в Риге, да в Казахстане. В столице Латвии европейский тип поддержки, когда болеет весь стадион, поэтому лишь 10%-я вместимость «Арены-Риги» чувствуется. Хотя матчи «Динамо» не собирают и столько зрителей. Ну а в Нур-Султане пока и вовсе приходится играть без болельщиков. Вот где действительно царит атмосфера двусторонних тренировок, но «Барысу» нужно потерпеть. Скоро всё наладится.

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Опасение номер два связывали непосредственно с коронавирусной угрозой. Что же получается? В середине сентября КХЛ столкнулась с волной заражений, но вышла из этой ситуации весьма достойно и с минимальными потерями. Да, был небольшой организационный бардак, но нужно отметить, что устраивали его не лига, а клубы, которые не могли или не хотели подчиняться положениям подписанного перед турниром регламента. Но давайте признаемся себе честно: мы ведь ждали, что этот сезон будет особенным. Так что же удивительного во всех этих карантинах, переносах матчей, «технарях» и молодёжных составах? Конечно, это ненормально в «мирное» время, но в эпоху пандемии это единственный способ продолжать турнир. И это гораздо лучше, чем трястись от страха и впадать в паранойю.



СКА и «Салават» отлично сыграли недельку-другую молодёжными составами. «Барыс» отсидел полноценный карантин, а лига нашла, куда перенести игры казахстанцев. Некоторые команды провели несколько встреч без главных тренеров, и ничего страшного. Все «технари», на мой взгляд, были выписаны абсолютно заслуженно. КХЛ попала в сложную ситуацию, но сумела с честью выбраться из неё, назло тем паникёрам, кто призывал закрыть всё до лучших времён.

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Но когда наступят эти лучшие времена? Коронавирус, судя по всему, пришёл в нашу жизнь надолго. Вероятно, он скоро станет таким же сезонным заболеванием, как грипп и ОРВИ. И что же теперь, всем прятаться в бункере и закрывать весь спорт? Ну уж нет, давайте нормально жить и играть, и не отключать голову.



Самое забавное, кстати, в том, что сейчас, если верить официальным данным, количество заболевших бьёт мартовские рекорды. Вот только весной нам не разрешали даже выходить из дома, а в октябре можно спокойно сходить, например, на хоккейный матч. А что изменилось-то? Ничего, но люди перестали панически бояться. И это лишний раз подтверждает, что у нас не пандемия, а истерия коронавируса. Но давайте это никак не будет затрагивать хоккей!

В КХЛ наступает пора отставок. Но будут ли они?

В прошлом сезоне я подмечал одну любопытную деталь – клубы КХЛ резко прекратили отправлять тренеров в отставку. За весь хоккейный год лишь четыре случая увольнения – абсолютный рекорд для лиги! Была вероятность, что это лишь единичный случай, однако в новом чемпионате мы опять видим поразительную для нашего хоккея лояльность и терпимость руководителей клубов к тренерам.



В КХЛ сейчас идёт тринадцатый сезон. В предыдущих 12-ти лишь раз случилось так, что к середине октября не было ни одной «полетевшей головы». Сейчас мы тоже не видим ни одной отставки (приход Светлова в «Амур» не считается, так как Торгаев был и.о.), но, кажется, эта тенденция может получить развитие. Октябрь – это месяц увольнений, но нынче можно сделать хорошую ставку на то, что даже в пиковый период обойдётся без революций.



На самом деле, выделить причины такого явления трудно. Я, например, вижу только одну – из КХЛ исчезли почти все махровые аутсайдеры, где часто приходилось рано менять тренера, чтобы создать видимость какой-то работы. Плюс, судя по всему, стали лояльнее руководители клубов, которые поняли, что нельзя увольнять человека после одной неудачной серии матчей – это повлечёт к дополнительным расходам и проблемам, а вот результат, вероятнее всего, не поправит. Благо, что примеров бессмысленного круговорота тренеров в КХЛ предостаточно. Наконец, верю в то, что в нашей лиге не осталось совсем уж безнадёжных специалистов, которым никто не доверит самостоятельно выправить ситуацию.

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Отставка тренера по ходу сезона становится неким атавизмом. Но если рассуждать по старинке, то в нынешнем чемпионате есть как немало кандидатов на увольнение, так и свободных тренеров, желающих вернуться к активной работе. Например, валится «Спартак» Олега Знарка, теряет контроль над «Сибирью» Николай Заварухин, слабовато выглядит «Сочи» Александра Андриевского, в Риге нет никакого результата у Петериса Скудры. И, разумеется, мы не забываем про «Куньлунь» Алексея Ковалёва. Впрочем, в китайском клубе другая ситуация – там не меняют тренерский штаб только из-за того, что не хотят платить компенсацию из низкого бюджета.



А на рынке поджидают телефонных звонков Андрей Назаров и Владимир Юрзинов, Андрей Мартемьянов и Александр Гулявцев. Возможно, соскучился по работе Алексей Кудашов. И это мы ещё не говорим про менее именитых специалистов. Кандидатов на роль «пожарных» хватает, и очень интересно, придётся ли кому-то из них в октябре доставать брандспойт в виде планшетки.

Куда пропал Валерий Брагин?

Как-то подозрительно долго на тренерском мостике СКА отсутствует Валерий Брагин. Наставник «армейцев» и сборной России ушёл на больничный 20 сентября, а это значит, что его нет уже три недели. При этом петербуржцы тогда говорили, что Брагин всего лишь «немного простудился», но очевидно, что ситуация оказалась серьёзнее.



Впрочем, даже для излечения от коронавируса это долгий срок. Скажем, наставник «Салавата» Томи Лямся попал в изоляцию с подозрением на ковид позднее Брагина, но уже вернулся в строй и руководил уфимцами в прошлом матче с ЦСКА. Да и переболевшие хоккеисты выздоравливают оперативнее – тому же Риду Буше из «Авангарда» понадобилось только две недели.



Да что далеко ходить – хоккеисты основы СКА, угодившие в лазарет после Брагина, возвращаются в строй по ходу текущей домашней серии «армейцев». А вот рулевого петербуржцев всё нет.



У меня есть несколько вариантов. Первый – фантастичный. Роману Ротенбергу понравилось играть в тренера, и пока Брагин ему не нужен – амбиции не удовлетворены. Второй– самый реальный. Валерию Николаевичу 64 года, он находится в группе повышенного риска, поэтому его возвращение не форсируют. Третий – самый нежелательный. У Брагина болезнь протекает в тяжёлой форме, и на полное восстановление требуется больше времени, чем остальным.



В любом случае, хочется пожелать Валерию Николаевичу здоровья. Надеемся, что скоро увидим его на тренерском мостике СКА.

Дацюк просто космос. Как можно так играть в 42 года?

Какой-то удивительный хоккей в нынешнем сезоне показывает Павел Дацюк. Нет, серьёзно, ещё в прошлом чемпионате Волшебник из «Автомобилиста» лишь изредка показывал магию, но в целом производил впечатление хоккеиста, который уже готовится выйти на пенсию. Ему легко прощались безрезультативные серии, усталый взгляд, плановые пропуски матчей. Все всё понимали, делали скидку на возраст и как бы наслаждались последними спектаклями мастера.



И тут такой Ренессанс! В 42 года! Дацюк – второй бомбардир не только в «Автомобилисте», но и во всей КХЛ. На первом месте в этом почётном списке идёт одноклубник Макеев, и надо ли говорить о том, что на такую высоту Алексея поднял именно его звёздный товарищ по звену? Павел сейчас действительно самый опасный форвард в уральской команде. И это не упрёк его партнёрам по «Автомобилисту», а ода восхищения ветерану, который вместо того, чтобы сыпать песком на площадке, набирает очки почти в каждом матче. Да и вообще, вы только посмотрите как играет Дацюк! Разве можно узнать в этом бодро ускоряющемся под передачу и задорно машущем крагой после сумасшедшего бэкхенда форварде самого возрастного хоккеиста лиги, выигравшего всё на своём веку? Матч с «Трактором» — это ведь был просто концерт Дацюка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Не могу точно определить, что так взбодрило Павла Валерьевича. Грамотно проведённая предсезонка? Приход нового тренера? Отсутствие каких-либо травм? Просто хорошее настроение? Наверное, всего помаленьку. Но причины здесь не важны. Главное, что мы сейчас можем наслаждаться игрой великого хоккеиста, доказывающего, что возраст – это точно не помеха.