Дацюк — главная звезда КХЛ прямо сейчас. В 42 года он продолжает творить на льду

В самом начале чемпионата мы уже рассказывали о мощном старте нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка. Когда хоккейного Волшебника не беспокоят травмы, равных на льду в КХЛ ему попросту нет. Центральный форвард в сезоне-2020/2021 заиграл без раскачки и сходу поразил своим показателем полезности. Как оказалось, это был всего лишь разогрев. Сбавлять обороты нападающий даже не думал.

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Кто-то давно поспешил списать Дацюка со счетов. Дескать, здоровье не то, годы дают о себе знать, скорость пропала. Приводились и другие безосновательные выводы, которые сам Павел с лихвой опровергает. Причём, не словесно, а своей игрой на льду. Теперь хоккеист не только один из самых полезных игроков лиги («+11»), но и лучший ассистент КХЛ. В активе Дацюка уже 13 голевых передач в 15 матчах. Кроме того, в списке бомбардиров капитан «Автомобилиста» занимает вторую строчку, заработав 18 (5+13) баллов за результативность. Выше расположился только партнёр Павла по екатеринбургскому клубу Алексей Макеев. У него на одно набранное очко больше.



«Раскрыл ли он секрет, как можно так играть в 42 года? Нет, но я очень хочу понять, как он это делает. Мне 42 исполнится через девять лет. Невероятно, что в этом возрасте можно так играть. Павел в отличной физической форме, прекрасно выступает. Наверное, он просто особенный. На такое далеко не каждый способен», — рассказал в интервью коллегам из «Известий» американский нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон.



Так за счёт чего Дацюк продолжает «зажигать» на льду? Прежде всего, за счёт своей работоспособности и таланта. Это эталонный пример центрального нападающего, который забивает сам, раздает голевые передачи, отлично отрабатывает в обороне и в меньшинстве. Павел – абсолютный универсал, иначе бы он не достиг таких высот в своей карьере.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Если Данис Зарипов уникален тем, что он единственный в истории хоккея человек, завоевавший пять Кубков Гагарина, то Дацюку принадлежит другой уникальный рекорд. Павел вполне может стать основателем и запатентовать бренд «Четверной золотой клуб». Кроме него в мире больше никто не собрал коллекцию из титулов олимпийского чемпиона, чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.



Буквально накануне звёздный форвард «Автомобилиста» снова продемонстрировал свой высочайший класс. Возрастной хоккеист оформил дубль в ворота «Трактора». Тем самым лидер нападения хозяев внёс существенный вклад в итоговый успех своей команды.



Причём, обе шайбы Дацюк забросил с неудобной руки, в своём коронном стиле, благодаря невероятной технике. Голкипер в таких ситуациях попросту не успевает среагировать. Сперва Павел отличился в первом периоде. Посмотрите, как это было.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги

Второй гол в исполнении мастера случился уже в концовке третьего периода, когда форвард реализовал большинство. Эту шайбу можно смело заносить в хоккейные учебники. Хлёстко, словно из пращи, пущенная Дацюком шайба залетела точно в девятку ворот Романа Вилла.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги

Павел Дацюк – главная звезда Континентальной лиги прямо сейчас. Да, в лиге играют и такие профи, как Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Вадим Шипачёв. Но на сегодняшний день 42-летний Дацюк готов дать фору любому хоккеисту. Хочется, чтобы этот великолепный спортсмен радовал нас своей игрой как можно дольше. Главное, чтобы болячки обходили стороной.