«Костяк команды сыт по горло». В «Чикаго» разгорается серьёзный скандал

В «Чикаго» разгорелся серьёзный скандал — ветераны сыты по горло тем, что происходит с командой в это межсезонье. От победного костяка, который принёс «Блэкхоукс» три Кубка Стэнли за последние 11 лет, осталось всего четыре человека. Нападающего Брэндона Саада обменяли в «Колорадо», а с вратарём Кори Кроуфордом не стали продлевать контракт.

Команда, которую называли современной династией, после победы в 2015 году дважды вылетала в первом раунде, а затем дважды пролетала мимо восьмёрки и должна была пролетать и в этом году, если бы не расширенный формат плей-офф. Но, несмотря на неудачи, игроки продолжали верить, что их время ещё не ушло, и с точечными изменениями они ещё могут побороться за титул этим составом, в этой команде.



Перемены стали полной неожиданностью для многолетних лидеров команды – Джонатана Тэйвза, Патрика Кейна, Данкана Кита и Брента Сибрука. Они думали, что дела налаживаются, в состав влилась свежая кровь – молодые Доминик Кубалик, Алекс Дебринкэт, Кирби Дах, Дилан Строум, Адам Боквист.



Саада обменяли в очередной раз, а Кроуфорду сделали предложение, которое он не принял, и вскоре его отпустили в свободное плавание. Вратарь был готов подвинуться по деньгам, чтобы остаться в команде, где провёл всю карьеру, и побороться за ещё один Кубок Стэнли, но, видимо, его не устроил контракт только на один год.

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«Эта новость полностью меня опустошила, все были в шоке. Такое было и раньше – уходили Шоу, Яльмарссон, другие ребята. Это спорт, но я никогда не думал, что тоже уйду», — говорил вратарь Кори Кроуфорд.



Первая чёрная кошка между игроками и руководством пробежала этой зимой, когда в дедлайн обменяли вратаря Робина Ленера. «Мне кажется, было бы правильно спрашивать мнение игроков. Это же мы выходим на лёд, мы видим, что происходит в раздевалке. Мы видим, против каких команд тяжело играть. Было бы правильным узнать, что мы думаем», — говорил тогда Кейн, видимо, надеясь, что хотя бы в межсезонье с ним обсудят будущее команды. Но генеральный менеджер Стэн Боумэн ответил, что дело игроков – играть, а не руководить.



Уход Кроуфорда всех потряс, а ещё большие сомнения относительно будущего команды закрались у игроков, когда «Чикаго» решило не искать другого опытного вратаря, а доверить эту позицию молодёжи: Коллину Делиа, Малкольму Суббэну и Кевину Ланкинену.

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Капитан команды Джонатан Тэйвз выразил своё недовольство в прессе: «Я хочу побеждать. Каждый год мы рассчитываем, что будем командой уровня плей-офф, готовим себя, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Мне никто никогда не говорил, что у нас идёт перестройка. Это всё шокирует, потому что команда движется в совершенно другом направлении, чем мы ожидали.

Грустно, что Кроуфорд ушёл, это очень расстраивает. Он столько дал команде, и был готов дать ещё больше в следующие несколько лет, быть важной частью команды. Он был уверен, что сможет помочь нам далеко зайти в плей-офф, я тоже в этом не сомневался».

Лидеры считают, их пытаются выжить из клуба, потому что другими способами это не сделать — у всех четырёх ветеранов действует полный запрет на обмен. «Они в бешенстве. Костяк команды сыт по горло. Они думают, что Боумэн пытается сделать их жизнь настолько несчастной, чтобы они сами захотели уйти. Но они не собираются уходить, они не будут играть в эти игры», — цитирует The Athletic источник, близкий к четырём столпам «Чикаго».

Тэйвз: «Чикаго» движется в совершенно другом направлении, чем мы ожидали

Что же происходит в «Чикаго»? Ожидания не совпадают с реальностью. Костяк команды всё ещё верит, что может выиграть, но уже три года «Чикаго» балансирует на грани между надеждой на плей-офф и подвалом турнирной таблицы. Точечные усиления не помогают, о масштабной перестройке никто не заявляет. «Чикаго» словно замер в нерешительности, не зная, куда идти и как жить, когда ты больше не считаешься фаворитом. Есть и очевидные менеджерские просчёты – например, обмены Артемия Панарина, Никласа Яльмарссона, Хенри Йокихарью. К тому же именно Боумэн раздавал направо и налево запреты на обмен и подписывал со своими звёздами огромные контракты, которые теперь тянут «Чикаго» вниз.



Только Кейн по-прежнему невероятен, а Кроуфорд в этом сезоне проигрывал конкуренцию Робину Ленеру, Сибрук и Кит постарели и уже давно не те, что были 5-10 лет назад. У Тэйвза периодически открывается второе дыхание, но никто знает, откроется ли ещё и когда. А эта троица, тем временем, «съедает» больше четверти платёжной ведомости. Можно обижаться на руководство, можно жаловаться в прессе, но уже не 2010-й и даже не 2015-й. Многие хоккеисты за всю карьеру ни разу не становились чемпионами, а лидеры «Чикаго» выиграли три Кубка Стэнли. Теперь их время ушло, пора привыкать к новой реальности.