Сыграли за тренера! Крикунов попал в больницу, а его «Динамо» сняло проклятие СКА

Кагарлицкий провёл лучший матч в этом сезоне, но ключевым эпизодом стал невероятный рикошет после броска Волкова.

У Крикунова острый аппендицит, на тренерском мостике его заменил Бабенко

Днём 12 октября пресс-служба московского «Динамо» опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось об ухудшении здоровья главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова. 70-летний специалист почувствовал недомогание по прилёте в Санкт-Петербург. Заслуженного тренера России госпитализировали в местную больницу с диагнозом «острый аппендицит». В отсутствии Крикунова исполнять обязанности главного тренера было доверено старшему тренеру команды Юрию Бабенко. Для 42-летнего Бабенко матч со СКА стал первым в карьере в КХЛ в таком качестве.

Примечательно, что бело-голубые во второй раз в своей истории остались без главного тренера перед матчем в Санкт-Петербурге. Три года назад «Динамо» и СКА встречались в плей-офф в серии второго раунда. После четырёх матчей «армейцы» вели в серии 3-1 и находились в одном шаге от выхода в финал конференции. После поражения в четвёртом матче противостояния на тот момент главный тренер динамовцев Сергей Орешкин также столкнулся с проблемами со здоровьем.

Сообщалось, что Орешкина госпитализировали с диагнозом «гипертонический криз». В результате в Питер команду уже повёз Владимир Воробьёв. В марте 2017 года вынужденные перемены москвичам никоим образом не помогли. Они бесславно и безвольно уступили 0:2 в пятом матче серии, тем самым завершив своё выступление в том сезоне.

СКА в финале Запада! «Динамо» не сыграло за Орешкина Без госпитализированного главного тренера Сергея Орешкина «Динамо» не справилось со СКА в Санкт-Петербурге и уступило в серии 1-4.

Шипачёв вернулся в состав и воссоединился с Кагарлицким

Впрочем, не все предматчевые новости были для московского коллектива столь неприятными. В состав бело-голубых вернулся их капитан – центральный нападающий Вадим Шипачёв. Российский форвард пропустил предыдущий матч регулярного чемпионата с «Локомотивом» из-за плохого самочувствия. Однако перед матчем со СКА Вадиму стало лучше, и он смог вернуться на своё привычное место в первой тройке нападения, где его уже поджидал амнистированный Дмитрий Кагарлицкий.

«Динамо» ошиблось в обмене? 17-летний Чибриков бьёт рекорды СКА, а Кагарлицкий молчит Дебютант КХЛ уже побил достижения Евгения Кузнецова и Василия Подколзина.

31-летний форвард вернулся в московское «Динамо» после провального сезона в городе на берегах Невы. Кагарлицкий должен был образовать ударное атакующее сочетание с Шипачёвым и Дмитрием Яшкиным. Но в подобном виде тройка нападения просуществовала всего три матча. После неудач на старте регулярки Крикунов разбил звено Шипачёва, отправив Кагарлицкого в нижние тройки. Дмитрий успел поиграть со многими партнёрами, но нигде не снискал счастья.



Шипачёв и Яшкин на протяжении долгого времени удачно взаимодействовали с Даниилом Тарасовым, но сухое поражение в дерби с ЦСКА (0:2) заставило тренерский штаб пойти на кардинальные перемены. Перед матчем с «Локомотивом» Кагарлицкого вернули в первое звено, но тут из состава выпал сам Шипачёв. Таким образом, только в Санкт-Петербурге воспитанники череповецкого хоккея наконец-то воссоединились вместе.

Науменков молчал полтора года, а затем бросил в дерби. «Динамо» снова слабее ЦСКА Команда Владимира Крикунова впервые в сезоне ушла без голов. Её засушил выпускник собственной школы.

Крикунова успешно прооперировали. Брагин не вернулся на лавку СКА

Буквально за 30 минут до начала матча, когда «Динамо» и СКА уже завершали предматчевую раскатку, пришли позитивные новости о состоянии здоровья Крикунова. Главного тренера динамовцев экстренно прооперировали, и операция прошла успешно. В ближайшее время Владимир Васильевич должен вернуться к оперативному управлению своей командой.

«В «Динамо» 23 игрока с антителами, поэтому нам не страшно». Большое интервью с Крикуновым Главный тренер бело-голубых – о возвращении Дмитрия Кагарлицкого, ожиданиях от Оскара Линдберга и ситуации с коронавирусом в клубе и КХЛ.

«После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции. Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернётся в Москву и присоединится к команде. Ещё раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик», — заявил генеральный директор московского клуба Евгений Кровопусков.

Примечательно, что СКА также подошёл к матчу с принципиальным соперником без главного тренера. Валерий Брагин продолжает восстанавливаться после перенесённой болезни, а в его отсутствие обязанности главного тренера исполняет первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского клуба Роман Ротенберг. Забавно, что Брагин во дворец приехал и наблюдал за встречей с трибун.

Антипов — о Ротенберге на тренерском мостике СКА: он имеет на это полное право

Кагарлицкий забил бывшему клубу. СКА ответил дуплетом за две минуты

«Контакта с Алексеем Кудашовым никакого не было. Я старался встретиться, обсудить проблему, но понимания не нашёл. Как-то был разговор секунд на 10-15. Мне сказали, что я делаю вообще не то, что нужно. И на этом всё. Как я это переживал? Честно, иногда думал завершить карьеру. На эмоциях, когда успокаивался, понимал, что этого делать нельзя. Но ситуация не устраивала. Да, у меня приличный контракт, но я всегда готов отрабатывать каждую копейку. Сидеть в запасе и наслаждаться большой зарплатой — это не для меня. Спасала семья, ребёнок, друзья», — грустил Кагарлицкий, комментируя свой провал в «армейском» клубе.



Надо ли лишний раз упоминать, насколько принципиальным был для Дмитрия первый визит в Северную столицу после ухода из клуба? Неудивительно, что именно в Санкт-Петербурге Дмитрий забросил первую шайбу после возвращения в стан «Динамо». Яшкин здорово отборолся в зоне соперника, что позволило Кагарлицкому нанести прицельный бросок из правого круга вбрасывания — Михаил Бердин пустил шайбу под рукой. В этом эпизоде стоит отметить и роль Шипачёва, который на пятаке перекрывал обзор вратарю.



Впрочем, ответ хозяев не заставил себя долго ждать. На седьмой минуте первого периода Антон Бурдасов выдержал паузу, после чего выполнил отличную диагональ на пятак, куда уже накатил Василий Токранов, переправивший шайбу в ворота. А спустя две минуты выход «один в ноль» реализовал Владислав Каменев, для которого заброшенная шайба стала первой в составе СКА. Матч с «Динамо» стал вторым для Владислава после возвращения из Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Линдберг начертил гол для Тарасова, Тренин расстрелял Бочарова

Казалось, что на первый перерыв подопечные Брагина/Ротенберга так и уйдут, ведя в счёте. Но за 12 секунд до конца двадцатиминутки прорезалось легионерское сочетание бело-голубых, дополненное Тарасовым. Шведский форвард гостей Линдберг вырезал роскошную диагональ через всю зону СКА точно на клюшку Даниилу. Россиянину оставалось не промахнуться мимо пустого угла ворот хозяев, так как Бердин уже оказался отыгранным. Тарасов и не промахнулся – это 2:2 после 20 минут игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Старт второго периода прошёл в последовательных попытках соперников реализовать большинство. Заброшенных шайб не случилось, но болельщиком скучать не приходилось, ведь опасных моментов команды создали предостаточно. Хозяева снова вышли вперёд, забив уже в равных составах. Бурдасов от левого борта сделал передачу к воротам, где Яков Тренин без помех расстрелял ворота. Для Антона эта голевая передача стала второй в матче.

Шипачёв реализовал выход «один в ноль», а затем бросил Волков

На пяти шайбах за 30 минут команды и не собирались останавливаться. Фейерверк продолжила связка Шипачёва и Кагарлицкого. Дмитрий блестящим пасом из своей зоны запустил Вадима в атаку «один в ноль», капитан бело-голубых сблизился с вратарём и направил шайбу в нижний угол ворот. Неужели грозная связка динамовцев наконец-то обретает себя? Ответ на этот вопрос дадут только следующие матчи. Пока же отмечаем, что вторым ассистентом в голе Шипачёва выступил голкипер динамовцев Бочаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В последний раз московское «Динамо» обыгрывало СКА ещё 22 января 2018 года. Произошло это в Питере, когда бело-голубые дожали «армейцев» в овертайме (3:2 ОТ). С тех пор динамовцы проиграли СКА в восьми матчах кряду. Прервать неудачную серию москвичам помогло чудо. Подобрать другое слово к траектории шайбы после броска защитника Артёма Волкова решительно невозможно. Волков закрыл синюю линию, далее исполнил наброс на пятак— шайба после рикошета от клюшки соперника запорхнула в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В оставшееся время хозяевам так и не удалось восстановить равновесие. Не помогли им и две попытки реализовать большинство. Динамовцы одержали важнейшую победу в гостевом матче и наверняка сильно поправили настроение своему наставнику.