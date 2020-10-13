«Спартак» и «Сибирь» продолжают мучения, клубам нужны перемены. Что происходит в КХЛ

После насыщенного игрового дня КХЛ делимся очередной порцией наблюдений и выводов.

«Металлург» нашёл рецепт против чемпиона. И он довольно прост

В Магнитогорске вчера состоялся красивый матч в лучших традициях нынешнего сезона: карнавал голов, классная реализация, слабая игра вратарей и защиты. Всё-таки есть какая-то атакующая аномалия у этого чемпионата КХЛ.

«Металлург» обыграл ЦСКА, эта победа стала для уральцев четвёртой подряд. После стопроцентного результата «Магнитки» на выезде я говорил, что игра с лидером КХЛ станет отличным тестом для команды Ильи Воробьёва. И они дали новую порцию позитива – сыграли смело, нагло, раскрепощённо, не позволили оппоненту навязать себе фирменный сухой и терпеливый хоккей, и добились заслуженного успеха. ЦСКА пропустил в Магнитогорске шесть шайб – можете ли вы вспомнить, когда такое было в последний раз?

«Магнитка» раскрепостилась и стала побеждать, СКА забил странный гол. Что происходит в КХЛ А в Минске случился, возможно, лучший сейв сезона.

Приятно смотреть, как «Металлург» раскрывает свой атакующий потенциал, и хочется верить, что этот командный кураж не будет засунут в строгий футляр системы и требований тренера после первой неудачи. Всё-таки исторически «Магнитка» — это праздник мастеровитого нападения, а не скупые будни защиты, и современный состав уральцев позволяет поддерживать это реноме без ущерба для результата.

Хвалю «Металлург», но не могу не отметить любопытный момент – ЦСКА в этом сезоне сыграл два своих худших матча именно против магнитогорцев. Понятно, что это вряд ли совпадение, и тут большая заслуга «Магнитки», которая уже во второй раз находит слабые точки у самой системной и механической команды КХЛ, показывая, что там тоже играют люди, способные ошибаться. Но всё же – что происходит с «армейцами» в матчах с «Металлургом»? Во-первых, в этих играх почему-то плывёт Александр Шарыченков, проводящий самый сильный сезон в карьере. Основной голкипер ЦСКА не только не выручает, но и запускает свои шайбы, а ведь надёжность вратаря является одним из ключевых факторов успехов «армейцев», особенно в выездных встречах. Во-вторых, ужасно против «Магнитки» играет самая надёжная оборона КХЛ. Вы только посмотрите, как вчера уральцы разрывали главную гордость Игоря Никитина.

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«Металлургу» во многом повезло с реализацией (как и ЦСКА), но ведь и в московском матче с «армейцами» подопечные Воробьёва доминировали по игре, просто сумели перевести количество в качество лишь в третьем отрезке. Что ж, несгибаемые московские «армейцы», кажется, обрели крайне неудобного соперника. Однако пример «Магнитки» должен вдохновить и другие топ-клубы – система ЦСКА по-прежнему очень хороша, но её можно обыгрывать, если не плясать под «армейскую» дудку, а нагло навязывать свой хоккей. Смелость (вкупе с мастерством) ведь города берёт.

«Металлург» может накрыть коронавирус. К этому уральцы не слишком готовы

У «Металлурга» сейчас всё отлично, но есть вероятность, что скоро у клуба появятся неприятности. Как известно, главный тренер уральцев Илья Воробьёв сдал первичный положительный тест на коронавирус. Наставник уральцев уже изолировался, однако вплоть до вчерашнего дня он тесно контактировал со всей командой – Воробьёв даже приехал на игру с ЦСКА, но затем пришли результаты тестирования.

Напомним, что массовые вспышки в СКА и «Салавате» тоже начались с заражений главных тренеров, так что уральцам нужно приготовиться к тому, что значительная часть основы уйдёт на карантин, а латать дыры придётся, в основном, молодыми игроками из системы. Это не обязательное развитие событий, но вероятное.

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Как показывает опыт петербуржцев и уфимцев, в такой практике нет ничего страшного. Но есть магнитогорский нюанс – в последние два сезона в клубе вообще не наигрывают молодёжь, в отличие от тех же СКА и «Салавата». У «Металлурга» жалкие крохи игрового времени получают Вадим Антипов, Данила Юров, Никита Рожков, куда-то пропал более старший Владислав Сёмин, не дают шансов Юрию Платонову, Илье Николаеву. В этом плане «Магнитка» сейчас едва ли не самая консервативная российская команда КХЛ, где не ведут вообще ни одного талантливого юниора. И вот если нахлынут коронавирусные проблемы, то «Металлургу» придётся тяжело, так как в «Стальных лисах» и «Зауралье» играют совсем не готовые к КХЛ ребята.

Будем надеяться, что ситуация не обострится, и эти рассуждения так и останутся рассуждениями. Но всё же главным людям в «Металлурге» стоит подумать о будущем клуба и уделить более пристальное внимание молодым игрокам. Чтобы потом не пришлось удивляться, почему они вдруг решили выбрать для развития систему другого клуба.

У «Йокерита» снова чудной вратарь. Мало им было Ниеми?

«Йокерит» в Хельсинки уступил «Локомотиву». Сначала хотел бы отметить «железнодорожников» — они провели очередную сильную игру, одержали очередную волевую победу. В игре ярославцев чувствуется характер, идущий от тренера. В команде есть стержень, системность, а ещё здорово, что у «Локомотива» забить может любое звено. Это очень сбалансированная и мощная команда, которая пока оправдывает все летние ожидания.

А что же «Йокерит»? Почти во всех матчах финны стараются брать за счёт движения и мощи, постоянного давления на ворота соперника, они знают цену мусорным голам, но не упустят случая сыграть красиво. Вот только перед по-настоящему сильными оппонентами «шуты» часто пасуют, чего-то подопечным Марьямяки не хватает.

Иногда – надёжной игры вратарей. У «Йокерита» есть не самый стабильный Янис Калниньш, а в сменщиках у латвийца уже второй год подряд ходит весьма чудной вратарь. В прошлом сезоне это был мешковатый, неуклюжий и растерявший всю форму Антти Ниеми.

Обладатель Кубка Стэнли не тянет уровень КХЛ. Ниеми забивают, как хотят Кажется, «Йокерит» серьёзно ошибся с вратарём.

Сейчас – Андерс Линдбек. Швед ещё в «Торпедо» снискал репутацию голкипера, на которого нельзя положиться. Может выдать сильный матч, а в следующей игре пустит несколько откровенных «пенок» и прибьёт команду. Ещё летом удивило, что «Йокерит» остановил выбор на шведе. Всё-таки система системой, а голкипер, который точно не «наловит мышей», серьёзной команде необходим. И вот Линдбек «творит» уже в финском клубе. Можно вспомнить, как он на ровном месте привёз «Йокериту» гол в Ярославле, позволив «Локомотиву» вернуться в игру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А в ответном матче в Хельсинки ошибка Линдбека и вовсе стала ключевой. Бросок Максима Осипова из центра площадки не таил в себе вообще никакой угрозы, но Андерс его пропустил. Да, был рикошет, но он не должен был так сильно дезориентировать опытного вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Эта шайба не стала для «Локомотива» победной, но позволила ярославцам впервые в матче повести в счёте и поймать уверенность. Что касается ошибок Линдбека в матчах с «железнодорожниками», то они самые яркие в этом сезоне, но далеко не единственные. Вратарская проблема снова встаёт перед «Йокеритом» в полный рост и может помешать финскому клубу совершить качественный скачок в плей-офф нынешнего сезона. Ведь Марьямяки как доверял Ниеми, так будет доверять и Линдбеку, но все соперники уже знают, что с этим вратарём «шуты» чувствуют себя неспокойно.

«Спартак» и «Сибирь» продолжают мучения. Этим клубам нужны какие-то перемены

Мучения, по-другому и не скажешь. Я так много уделяю внимания именно этим клубам, потому что от «Спартака» и «Сибири» были большие ожидания перед сезоном. Но с такой игрой им вполне может светить позорный пролёт мимо плей-офф.

Возьмём «Спартак». Красно-белые сумели обыграть «Куньлунь», но всё впечатление от победы и хорошей результативности молодых хоккеистов смазала концовка. Подопечные Олега Знарка едва не позволили самой слабой и безвольной команде КХЛ отыграться со счёта 1:5 в гостевой встрече, и это о многом говорит. Всё-таки у красно-белых большие проблемы. С самоотдачей, с настроем, с построением игры, с обороной, наконец.

Вероятно, хромает и атмосфера коллектива. До сих пор удивительно писать это применительно к команде Олега Знарка. Но очевидно, что сейчас Олег Валерьевич не держит в руках все «спартаковские» нити, не контролирует свой коллектив. Куда-то исчезла фирменная харизма Знарка и его авторитет. Будь иначе, «Спартак» бы ни за что не позволил «Куньлуню» поверить в свои силы. Ведь после череды неудач красно-белым была необходима уверенная, железобетонная победа, чтобы поднять боевой дух (да и соперник был самый подходящий), а в результате получился какой-то «отскок».

Нет, определённо «Спартаку» нужны какие-то изменения и потрясения. Без этого команда точно не придёт в себя.

«Спартаку» требуется перезагрузка или новый тренер? Что нужно усилить клубам КХЛ на Западе У «Йокерита» скоро уедет лучший игрок, а у ЦСКА очень плохое большинство.

С «Сибирью» похожая история – в Новосибирске тоже утерян контакт между тренером и подопечными, и это первостепенная причина неудачного выступления «снежинок», на которую уже накладываются проблемы с вратарями и защитой. Не понимаю почему, но в «Сибири» ужасная трудовая дисциплина. В игре с «Торпедо» подопечные Заварухина снова пропустили в большинстве (в четвёртый раз в сезоне), опять схватили фирменное удаление за нарушение численного состава. Ошибки, повторяющиеся из раза в раз, а компенсацию в виде самоотдачи, характера и желания игроков болельщики «Сибири» почти не наблюдают.

Заварухин: не понял, почему «Сибирь» играет матчи через день, пока другие отдыхают неделю

Самое печальное, что Заварухин, похоже, сам не знает, как выходить из кризиса. Его растерянный взгляд всё чаще попадает в объектив телекамер, и в этом взгляде – вся нынешняя «Сибирь». Команда, которую бережно сохранили в межсезонье для закрепления прошлогоднего успеха, но получили полный букет разочарования. Новосибирцы уже по потерянным очкам откатились на 10 место Востока, и пока не видно, за счёт чего должно стать лучше.

В «Сибири» настало время для непопулярных решений, команде нужна встряска. Но кого бросать на этот жертвенный алтарь? Хоккеистов? Но в прошлом сезоне «снежинки» почти в том же составе играли совсем иначе. Да и если из «Сибири», например, попросят Сятери, Саюстова или Миловзорова, найдут ли сейчас новосибирцы им хорошую замену? Главного тренера? Опять же, в прошлом чемпионате Заварухин прекрасно работал с этим коллективом, и даже пару раз выводил «Сибирь» из затяжных серий неудач. Кого-то из тренерского штаба? Это, пожалуй, самая действенная и безболезненная мера, которую вряд ли заметят фанаты, но почувствуют внутри команды.

А, может быть, понести ответственность должен генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский? Всё-таки, это он собирал эту команду, включая Николая Заварухина. В нынешнее межсезонье Фастовский проделал, как казалось, отличную работу, но время показывает, что его тактика была не так успешна. Да и есть вопросы к его оперативному управлению клубом. «Сибирь» разболтана и валится вниз, а твёрдой руки сильного менеджера, который может жёстко спросить за неудачи, не видно.