На МЧМ могут приехать Лафренье, Какко, Хьюз. А в сборную России возьмут Мичкова?

В КХЛ 15-летнему вундеркинду по возрасту нельзя, в молодёжную сборную – очень даже можно!

Следующий сезон НХЛ сдвигается всё дальше в 2021 – его начнут не раньше января, а скорее, ближе к середине месяца или февралю, а это значит, что игроки молодёжных сборных, задействованных в системах клубов, смогут беспрепятственно поехать на МЧМ-2021. Накануне «Рейнджерс» заявили, что если сезон не пересечётся с МЧМ, то они отпустят в сборную первого номера драфта-2020 Алексиса Лафренье. Их примеру могут последовать и другие клубы.

«Рейнджерс» могут отпустить Лафренье на МЧМ-2021, если сезон НХЛ не начнётся 1 января

Канада

Вратари: Тэйлор Готье, Дилан Гаранд, Тристан Леннокс.

Защитники: Боуэн Байрэм, Джейми Драйсдейл, Кэйден Гуле, Джастин Бэррон, Брэйден Шнайдер, Томас Харли, Мэттью Робертсон, Джордан Спенс.

Нападающие: Кирби Дах, Алексис Лафренье, Куинтон Байфилд, Пейтон Кребс, Алекс Ньюхук, Дилан Козенс, Коннор МакМайкл, Коул Перфетти, Самуэль Пулен, Филип Томасино, Доусон Мерсер, Сет Джарвис.

У Канады будет два супер-усиления. Во-первых, Лафренье – самый ценный игрок МЧМ-2020. Во-вторых, Кирби Дах, который не сыграл на МЧМ-2020 только потому, что его не отпустил «Чикаго». В «Блэкхоукс» Дах сыграл 65 матчей и набрал 23 очка, а в плей-офф выходил в одном звене с Патриком Кейном. В этом сезоне Дах будет одним из лидеров команды наравне с Лафренье.

Кроме того, в сборную возвращаются второй номер драфта Байфилд (в другой ситуации он бы тоже, вполне возможно, уже играл бы в НХЛ), а также Козенс, МакМайкл, Мерсер, и два защитника – Байрэм (во время плей-офф был в составе «Колорадо») и Драйсдейл. Из новичков стоит отметить Кребса и Ньюхука, которые играли вместе на ЮЧМ-2019, они могут составить вторую ударную тройку канадцев, а также Томаса Харли, который дебютировал за «Даллас» в плей-офф.

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США

Вратари: Спенсер Найт, Дастин Вульф, Дрю Коммессо.

Защитники: Кэм Йорк, Джейк Сандерсон, Доменик Фенсор, Дрю Хеллесон, Райан Джонсон, Кейс Маккарти, Генри Трун, Маршалл Уоррен.

Нападающие: Джек Хьюз, Тревор Зеграс, Алекс Тюркотт, Коул Кофилд, Бобби Бринк, Артур Калиев, Джон Бичер, Никлас Робертсон, Мэтью Болди, Дилан Петерсон, Брендан Бриссон, Люк Тук.

У США будет, пожалуй, самая опытная команда – 11 человек уже играли на МЧМ – два вратаря (Найт и Вульф), один защитник (Йорк) и восемь нападающих, причём Джек Хьюз играл на МЧМ-2019 (где США уступили Финляндии в финале). У него будет шанс ещё раз потягаться с Каапо Какко и взять реванш.

Зеграс и Тюркотт в этом сезоне должны играть как минимум в АХЛ, Робертсон целится закрепиться в основе «Торонто» (он уже дебютировал в НХЛ в плей-офф и даже забил гол). Но, как всегда, есть место и талантливой молодёжи – Сандерсону, Туку, Петерсону, Комессо.

Швеция

Вратари: Хуго Альнефельт, Калле Клэнг, Йеспер Валльстедт.

Защитники: Филип Броберг, Тобиас Бьёрнфот, Виктор Седёрстрём, Альберт Юханссон, Алекс Браннстам, Вилльям Валлиндер, Хельге Гранс, Эмиль Андрае.

Нападающие: Лукас Раймонд, Александр Хольц, Карл Хенрикссон, Симон Хольмстрём, Арвид Костмар, Ноэль Гунлер, Зион Нюбек, Вильям Эклунд, Теодор Нидербах, Элмер Сёдерблом, Албин Сундсвик, Даниэль Торгерссон.

Сборная Швеции должна усилиться тремя игроками из НХЛ/АХЛ – во-первых, защитником Бьёрнфотом, которого в прошлом году на МЧМ отпустили из «Лос-Анджелеса», во-вторых, нападающим системы «Айлендерс» Хольмстрёмом (на МЧМ-2020 он не прошёл в состав по решению тренеров), в третьих, защитником Сёдерстрёмом из «Аризоны». Ещё один защитник Броберг, скорее всего, в этом сезоне будет бороться за попадание в основу «Ойлерз», но сначала съездит на свой второй МЧМ.

Но главная сила, конечно – Раймонд и Хольц – одна из самых ярких связок ЮЧМ-2019. Обоих выбрали в первом раунде драфта-2020. Они ещё не подписали контракты в НХЛ и в этом сезоне играют в главной лиге Швеции, как и их центр Карлссон. И лучший вратарь МЧМ-2020 Альнефельт.

Наверняка свой шанс получит и нападающий Гунлер, который до этого пролетал мимо ЮЧМ и МЧМ. Остальные – сплошь герои Швеции с ЮЧМ-2019 (Нюбек, Костмар, Сёдерстрём) и 18-летние Торгерссон, Нидербах, Эклунд.

Финляндия

Вратари: Джоэль Бломквист, Кари Пиироинен, Роопе Тапонен.

Защитники: Вилле Хейнола, Микко Кокконен, Сантери Хатакка, Рубен Рафкин, Антти Туомисто, Топи Ниемеля, Еемил Виро.

Нападающие: Каапо Какко, Антон Лунделл, Патрик Пуистола, Хенри Никканен, Рони Хирвонен, Аатю Рятю, Аку Рятю, Роби Ярвентие, Антти Саарела, Каспер Симонтивал, Веети Миеттинен, Тукка Тиексола.

Автор золотого гола МЧМ-2019 и второй номер драфта Какко получит шанс выиграть ещё одну медаль на молодёжном уровне, а заодно посоревноваться со своим новым партнёром по «Рейнджерс» Лафренье. Из НХЛ у финнов будет ещё одно усиление – защитник Хейнола, в этом сезоне поигравший за «Виннипег». Для него этот МЧМ станет третьим.

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Первым центром сборной будет Лунделл, который прошлое мировое первенство пропустил из-за травмы, а в этом уже может. Он уже играл на МЧМ-2019, а с прошлого сезона в сборную вернутся Пуистола, братья Рятю, Саарела, Кокконен, Хатакка и вратарь Пииронен. В прошлом году он был вторым номером, в этом будет бороться за звание стартера с Бломквистом.

Ярвентие стал вторым финном на этом драфте после Лунделла, и пусть ему и 18 лет, но он набирает по очку за игру в финской лиге, как и 18-летний защитник Рафкин. Должен попасть в состав и один из фаворитов драфта-2022 Брэд Ламберт, немало поигравший за юниорскую сборную.

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Россия

Вратари: Ярослав Аскаров, Артур Ахтиямов, Всеволод Скотников.

Защитники: Шакир Мухамадуллин, Артемий Князев, Даниил Чайка, Ян Кузнецов, Кирилл Кирсанов, Александр Никишин, Семён Чистяков.

Нападающие: Марат Хуснутдинов, Михаил Абрамов, Егор Чинахов, Василий Подколзин, Максим Грошев, Илья Николаев, Василий Пономарёв, Егор Афанасьев, Владислав Фирстов, Родион Амиров, Егор Спиридонов, Алексей Цыплаков, Матвей Мичков.

У России усилений из НХЛ не будет, но команда всё равно подбирается интересная! С серебряного состава-2019 в этом году по возрасту проходят только Подколзин, Грошев и Аскаров, для остальных этот турнир станет дебютным, но многие ребята уже понюхали пороха в КХЛ. Чинахов – юная сенсация «Авангарда», не устаёт забивать голы, в обороне у Омска закрепился Чистяков. Мухамадуллин и Амиров (спасибо коронавирусу) зажигают в «Салавате», Аскаров, Хуснутдинов, Кирсанов, Цыплаков, Спиридонов и Николаев пробиваются в состав СКА…

15-летний Мичков с ходу заблистал в МХЛ. СКА урвал будущую звезду российского хоккея Однако сыграть в КХЛ русский Next One сможет только в следующем сезоне.

Из Северной Америки подмога будет в лице Пономарёва, Фирстова, Лихачёва, Абрамова, но самое интересное другое. В этом году только и разговоров, что о Матвее Мичкове, который в 15 лет взял штурмом МХЛ и лидирует в гонке снайперов лиги, наколотив уже 14 голов за 16 матчей.

В КХЛ по правилам ему пока даже на скамейке посидеть нельзя, зато 15-летние могут играть на МЧМ. Рискнёт ли Игорь Ларионов взять одного из самых талантливых россиян последних лет, который не перестаёт восхищать на всех уровнях, где он играл? Пусть хотя бы 13-м нападающим, как Грошева год назад, но посмотреть на него на этом уровне в этом возрасте было бы невероятно.

К МЧМ Мичкову уже исполнится 16 лет. В таком возрасте хоккеисты редко, но всё же попадают на молодёжное первенство – Сидни Кросби в 2004-м, Александр Барков в 2012-м, Коннор Макдэвид в 2014-м. По крайней мере, рассмотреть такой вариант тренерскому штабу точно надо.