Главный тренер поневоле. 15 человек, вынужденно возглавлявших команду КХЛ в этом сезоне

Минским «Динамо» руководил глава Федерации хоккея Беларуси, а со СКА уже поработали четыре главных тренера. Схожие проблемы были у многих.

Днём 13 октября в Континентальной хоккейной лиге произошла всего вторая отставка с начала регулярного чемпионата. Руководство «Сочи» сняло с должности главного тренера Александра Андриевского. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Егор Башкатов. Ранее тренерская отставка произошла в «Амуре», где Павел Торгаев уступил место Сергею Светлову.

Андриевского отправили в отставку. Кого ещё в КХЛ могут уволить в ближайшее время? Кандидатов хватает. Главный из них слишком задержался в «Куньлуне».

При этом Башкатов должен стать уже 40-м тренером в этой регулярке, который выводил свою команду на матч в роли главного тренера. И это при 23 клубах в лиге. В большинстве случаев всему виной злосчастный коронавирус, который то и дело мешает тренерам исполнять свои профессиональные обязанности. «Чемпионат» вспоминает все случаи экстренных изменений на тренерском мостике команд КХЛ в нынешнем сезоне.

«Динамо» Москва: Юрий Бабенко (1 матч – 1 победа)

Не только коронавирус путает карты клубам КХЛ. Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов почувствовал недомогание по прилёте в Санкт-Петербург. 70-летний специалист был госпитализирован в местную больницу с диагнозом «острый аппендицит». Заслуженный тренер России перенёс успешную операцию по удалению аппендикса, а без него динамовцы под руководством Юрия Бабенко одержали важную победу в матче со СКА.

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В «Динамо» ждут как можно скорейшего возвращения своего наставника в стан команды, но восстановление после операции дело не самое быстрое. Практически наверняка, в ближайших матчах московской командой продолжит управлять Бабенко. Юрий Иванович является далеко не случайным человеком для бело-голубых. С ним в составе «Динамо» дважды брало Кубок Гагарина, причём во время обоих финалов плей-офф хоккеист являлся капитаном команды.

СКА: Андрей Козырев (2 матча – 1 победа)

Команда из Санкт-Петербурга и вовсе является лидером по количеству людей, возглавлявших клуб в ходе этого сезона. Главный тренер «армейцев» Валерий Брагин провёл свой последний матч на тренерской лавке ещё 17 сентября. Затем 65-летний специалист столкнулся с коронавирусом и был вынужден отправиться на карантин. Первым сменщиком Брагина стал его первый ассистент Андрей Козырев. При Козыреве СКА одержал одну победу и потерпел одно поражение.

СКА: Роман Ротенберг (4 матча – 1 победа)

После поражения в домашнем матче с «Сибирью» (1:4) тест Козырева на коронавирус также дал положительный результат. Следующим наставником «армейцев» стал первый вице-президент и глава штаба клуба Роман Ротенберг. 39-летний функционер в прошлом году получил тренерскую лицензию, а теперь получил шанс применить теоретические навыки на практике. Будем честны, с точки зрения результата получается на данный момент не очень эффективно. При Ротенберге СКА выиграл только один матч из четырёх.

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СКА: Лев Бердичевский (3 матча – 2 победы)

Примечательно, что серия матчей Романа Борисовича в роли исполняющего обязанности главного тренера не является непрерывной. Босс «армейского» клуба и сам успел столкнуться с проблемами со здоровьем. Произошло это в начале выездной серии СКА по маршруту Новосибирск – Хабаровск – Нур-Султан. Во время поездки «армейцами» руководил Лев Бердичевский. При нём команда из Санкт-Петербурга одержала две победы и потерпела одно поражение в серии послематчевых бросков.

«Динамо» Минск: Дмитрий Басков (1 матч – 0 побед)

Вне всяких сомнений, самая любопытная история в нынешнем сезоне приключилась с минским «Динамо» в Риге. После прохождения тестов на коронавирус тренерский штаб «зубров» оказался практически в полном составе отстранён от управления командой. В результате на тренерскую лавку пришлось выйти председателю Федерация хоккея Беларуси Дмитрию Баскову. Помогал ему тренер-видеооператор команды Борис Король.



Стоит напомнить, что ещё в начале чемпионата Басков занимал пост генерального директора белорусского клуба, однако после избрания на пост национальной федерации принял решение сложить с себя полномочия в клубе. Вынужденное и кратковременное возвращение Дмитрия в «Динамо» не принесло «зубрам» счастья. В серии буллитов точнее были рижане.



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«Динамо» Минск: Константин Кольцов (3 матча – 2 победы)

Разумеется, глава Федерации хоккея Беларуси не мог продолжать работу главным тренером команды на протяжении долго времени. По возвращении в Беларусь динамовцы сформировали временный тренерский штаб, который возглавил известный в прошлом хоккеист Константин Кольцов. Под его руководством динамовцы одержали две победы в трёх матчах, в том числе взяв реванш и у рижских одноклубников.

Минское «Динамо» сформировало временный тренерский штаб

«Трактор»: Равиль Гусманов (6 матчей – 3 победы)

Челябинский «Трактор» на время потерял главного тренера ещё на самом старте сезона. В начале сентября Анвар Гатиятулин пропустил шесть матчей своей команды. На это временном отрезке его подменял Равиль Гусманов, с которым челябинцы одержали три победы и потерпели три поражения.



«Мы постоянно на связи с Анваром Гатиятулиным, сейчас вот пообщались сразу после матча. Нет с этим никаких сложностей. В XXI веке есть Интернет и телефоны. Всё работает. На домашних матчах мы прямо во время встречи общаемся, на выезде — в перерывах и после матча. Общаемся, консультируемся друг с другом», — говорил Гусманов о взаимодействии с Гатиятулиным.

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«Нефтехимик»: Вячеслав Касаткин (1 матч – 0 побед)

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев был выл вынужден пропустить домашний матч регулярного чемпионата со СКА. Во время вынужденного отсутствия специалиста его обязанности исполнял главный тренер молодёжной команды «волков» Вячеслав Касаткин. Нижнекамский коллектив достойно рубился с грозным соперником, но уступил со счётом 1:2.

«Амур»: Олег Филимонов (1 матч – 1 победа)

Тренер вратарей «Амура» Олег Филимонов исполнял обязанности главного тренера команды 16 сентября во встрече с рижским «Динамо». Примечательно, что именно с тренером вратарей в роли главного «тиграм» удалось одержать первую победу в нынешнем сезоне. При Павле Торгаеве хабаровская команда проиграла шесть матчей кряду со старта регулярки. Затем, из-за положительного текста на коронавирус Торгаев уступил место Филимонову, а уже после победы над «Динамо» команду возглавил Сергей Светлов.

«Локомотив»: Дмитрий Красоткин (1 матч – 0 побед)

Не обошёл стороной вирус и ярославский клуб. «Локомотив» даже был наказан техническим поражением за неявку на матч с «Куньлунь Ред Стар». В следующей встрече «железнодорожниками» руководил Дмитрий Красоткин. При этом специалисте ярославцы на домашнем льду уступили «Нефтехимику», после чего на тренерскую лавку вернулся Андрей Скабелка.



Статистика главных тренеров в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021

«Салават Юлаев»: Виктор Козлов (3 матча – 2 победы)

Уфимскому «Салавату Юлаеву» также пришлось прибегать к услугам сразу нескольких специалистов в роли исполняющего обязанности главного тренера. Изначально главное место на тренерском мостике занял обладатель Гагарина в составе команды как игрок Виктор Козлов. Под его руководством подопечные Томи Лямся с переменным успехом провели домашнюю серию. Сначала «Салават» проиграл ХК «Сочи», а затем победил «Трактор» и «Витязь».

«Салават Юлаев»: Николай Цулыгин (4 матча – 2 победы)

После заболевания самого Козлова настало время тряхнуть стариной и Николаю Цулыгину. Бывший главный тренер уфимцев провёл четыре матча с приставкой ИО, одержав две победы и потерпев два поражения. Результат Цулыгина можно считать успешным, ведь ему приходилось обходиться практически на 90% молодёжным составом.

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«Куньлунь Ред Стар»: Игорь Уланов (4 матча – 1 техническая победа)

Главный аутсайдер Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» также терял главного тренера из-за вируса. Алексей Ковалёв пропустил четыре матча своего коллектива. Забавно, что именно под руководством Игоря Уланова китайский коллектив одержал единственную победу в нынешнем сезоне на данный момент. Эта победа была добыта техническим образом ввиду ситуации с «Локомотивом».

«Ак Барс»: Сергей Душкин (2 матча – 1 победа)

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов и сейчас продолжает находиться вне расположения команды. В его отсутствие командой управляет тренерский тандем в составе Сергея Душкина и генерального менеджера клуба Рафика Якубова. Под их руководством казанцы одержали одну победу и потерпели одно поражение. Причём, оба матча завершись в серии послематчевых бросков.

«Металлург»: Фредрик Стиллман (1 матч – 1 победа)

Последним из наставников КХЛ потерял возможность управлять своей командой главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв. Воробьёв уже находился во дворце спорта в Магнитогорске и готовился руководить командой в матче с ЦСКА, когда пришёл результат его тест на коронавируса. Илью Петровича сразу направили на самоизоляцию, а управлять командой поручили Фредрику Стиллману. Под его руководством уральцы одержали эффектную победу, забросив шесть шайб в ворота действующего чемпиона России.