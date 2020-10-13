Год назад Ларионов говорил о коррупции в нашем хоккее. А сейчас его сына взяли в клуб КХЛ

«Мы должны делать для нашей страны хорошие команды. А у нас в МХЛ — страшная коррупция, в ВХЛ — страшная коррупция, в КХЛ — засилье ветеранов. Это не сегодняшняя история, этой истории много лет. Мы пытаемся сделать горячую линию, чтобы тренеры, судьи, родители игроков могли обращаться и говорить, как есть. Доходят порой звонки. Люди просят помочь. Мы пытаемся это все искоренить, чтобы у нас был чистый спорт, чтобы мы не теряли таланты, которые сидят за бортом и не играют. Если мы хотим двигаться вперед и быть передовой страной, то должны это сделать», — разразился в январе после проигранного финала МЧМ новый главный тренер «молодёжки» Игорь Ларионов.

Тогда казалось, что вернувшийся в Россию «Профессор» перед предстоящим назначением на место Валерия Брагина, пытается создать себе репутацию эдакого правдоруба и того, кто не боится говорить о проблемах открыто, даже сидя в ложе с Третьяком и Ротенбергом. Далёкому от спорта человеку, который смотрит хоккей по телевизору в лучшем случае 3-4 раза в год, могло померещиться, что у Ларионова наболело и он стал первым, кто решил вскрыть нарывы. Но по факту советская легенда сказала то, что все и так знают, но лишний раз побаиваются называть.

Ларионов вынес сор из избы, но МХЛ нужна встряска. Морозов мог молчать вечно У Молодёжной лиги нет никакого положительного фона, и в этом виноват её руководитель.

Манифест Ларионова настолько задел функционеров МХЛ, что тогда ещё управляющему директору лиги Алексею Морозову лично пришлось оправдываться в прессе:



«Я всегда относился и отношусь с уважением к Игорю Николаевичу Ларионову как к прославленному игроку, двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира, человеку, с именем которого связана славная эпоха отечественного хоккея. Однако его слова, сказанные в интервью СМИ по окончании молодёжного чемпионата мира, вызывают крайнее недоумение.



Одним из главных принципов работы молодежной хоккейной лиги всегда был принцип нулевой терпимости к коррупции. Если Игорю Николаевичу известны конкретные случаи коррупции в системе МХЛ, в клубах лиги, то, по моему мнению, он должен был обратиться к руководству МХЛ, ко мне лично, либо в соответствующие инстанции, предъявив факты, подтверждающие его правоту. Однако вместо этого он выдвигает голословные обвинения в СМИ, что явно не выглядит как желание улучшить ситуацию в российском молодёжном хоккее».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Давайте на чистоту. Отрицать, что в ВХЛ и МХЛ есть коррупция так же глупо и наивно, как и думать, что это явление в комплексе с блатом и кумовством



существует исключительно в России и странах бывшего СССР. Даже с виду в кристально чистой и прозрачной, как вода в Ниагарском водопаде, НХЛ случаются странные трансферы и назначения. Тот же «Лос-Анджелес» недавно выменял у «Рейнджерс» шведа Лиаса Андерссона, который приходится родным сыном одному из ведущих скаутов «королей». Или взять хотя бы назначение Полом Фентоном на должность главы скаутинга «Миннесоты» своего сына с практически нулевым опытом работы. Отцовская любовь, не иначе. Ведь по ту сторону океана такого априори быть не может.

В МХЛ, где результат не всегда стоит на первом месте, менеджеры и тренеры спокойно могут найти в команде два-три платных места и получить какую-никакую прибавку в конверте, не боясь лишиться работы. По слухам, сильнее всего грешат в НМХЛ, где зарплаты по хоккейным меркам копеечные. В ВХЛ и КХЛ коррупции как таковой нет. Во взрослом хоккее вес имеют другие вещи — правильная фамилия, связи и банальное кумовство. Достаточно вспомнить как в «Тракторе» играли зять директора Данил Мамаев и сын генерального менеджера Данил Губарева, а в «Амуре» восемь сезонов откровенно веселил болельщиков сын местного министра финансов Станислав Кацуба. И разумеется на этой блатной троице порочный круг не замыкается. Так что, тирада Ларионова — какая-никакая истина. И пусть «Профессор» говорил только о «коррупции», всё-таки думается, что это собирательное понятие.



Однако, как оказалось, Ларионов и сам грешит тем, против чего так рьяно воевал. Сын нового главного тренера «молодёжки» Игорь Ларионов-младший подписал пробный контракт с «Куньлунем» и сразу же дебютировал в КХЛ в матче против «Спартака».



Сына «Профессора», родившегося и почти всю жизнь прожившего в Америке, никогда не считали таким же талантливым, как отца. Тот самый случай, когда на ребёнке гения природа отдохнула. Ларионов-младший три сезона безуспешно пылил в канадской CHL, при этом ни разу не преодолев отметку в половину матчей за «регулярку», а в начале 2019 и вовсе уехал играть в детскую USHL за «Маскегон», где в 20 лет стабильно набирал очки, играя против 16-летних детей.

Фото: Dennis Pajot/Getty Images

Послужной список, мягко говоря, не впечатляет. Впрочем, в начале прошлого сезона он не помешал Игорю подписать контракт со «СКА-Невой». И учитывая прямую связь между Ларионовым-старшим и руководством питерцев вряд ли кому-то стоит объяснять как состоялся этой переход. За фарм-клуб «армейцев» 22-летний нападающий сыграл в ВХЛ всего две игры и расторг контракт только из-за усугубившейся травмы, просидев весь прошлый сезон без хоккея.

Фото: twitter.com/SKA_Neva

В этом сезоне спасательный круг сыну Ларионова бросил не СКА, а возглавляющий «Куньлунь» знакомый «Профессора» Алексей Ковалёв. Без главного тренера «драконов» этот переход точно бы не состоялся. Иначе зачем кризисным «драконам» оказался нужен хоккеист, у которого всего два матча на профессиональном уровне?

Справедливости ради стоить отметить, что в «Куньлуне» играет ещё один сын бывшего российского хоккеиста и консультанта китайского клуба Андрея Николишина Иван. Только вот Николишин-младший по юниорам не вылезал из сборной России по своему году, был лидером «Эверетта» в Западной лиге и четыре сезона прорубал себе путь в КХЛ через «вышку», а сейчас и вовсе является лучшим бомбардиром «Куньлуня».



Никто не исключает, что летом Иван оказался в команде Ковалёва с подачи отца, но, в отличие от Ларионова-младшего, Николишин из себя что-то представляет и не смотрится на льду инородным телом. Появление в КХЛ сына «Профессора» ничем кроме фамилии не подкреплено. А значит Ларионов-старший со своими высказываниями про коррупцию выглядит как те пчёлы с транспарантами, взбунтовавшиеся против мёда. По регламенту Ларионов-младший может сыграть на пробном контракте за «драконов» ещё две игры и предложит ли «Куньлунь» нападающему полноценное соглашение — вопрос открытый. Впрочем, Алексей Ковалёв остался доволен дебютом Ларионова в матче против «Спартака» и заявил, что видит в нём много качеств. Так что, не удивляйтесь если Игорь останется в Мытищах на постоянной основе.