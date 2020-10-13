«Ак Барс» продолжает лихорадить. Не помогло даже возвращение Квартальнова

«Ак Барс» продолжает испытывать серьёзные проблемы с составом. Нет в заявке пары основных голкиперов Рейдеборн – Билялов, не играет Викстранд, Зарипов, Доус, Рукавишников, Тихонов. В общем проблем у тренерского штаба Дмитрия Квартальнова хватает.

«Готовимся по плану, тренерский штаб «Ак Барса» постоянно на связи с Сергеем Васильевичем Душкиным, обсуждают и тренировку, и состав на матч. «Трактор» – хорошая, организованная команда, умеет играть в обороне. Больше трёх шайб они не пропускают. В межсезонье «Трактор» прибрёл хорошего вратаря, он удачно играет.



Стал ли я более комфортно себя ощущать на лавке? Нет, конечно. Это сложная работа, постоянно надо быть в теме. Но жизнь заставляет, что поделать. Ждём скорейшего выздоровления тренерского штаба.



Два матча за два дня? Непривычно, конечно. Когда сыграем, тогда сможем сказать, как справились. Для ротации пока нет возможностей», — говорил перед игрой генменеджер казанцев Рафик Якубов.

Главный тренер поневоле. 15 человек, вынужденно возглавлявших команду КХЛ в этом сезоне Минским «Динамо» руководил глава Федерации хоккея Беларуси, а со СКА уже поработали четыре главных тренера. Схожие проблемы были у многих.

Именно из-за вышеперечисленных проблем у казанцев в недавнем времени случился небольшой игровой кризис. Команда проиграла три матча подряд. Правда потом «барсы» обыграли обескровленный потерями «Салават Юлаев» и «Витязь», а в своей последней игре уступили в татарстанском дерби «Нефтехимику».



Матчем с «Трактором» Казань начинала трёхматчевую домашнюю серию. Место в воротах хозяев занял 18-летний Артур Ахтямов, показывающий не по годам зрелую игру. Видно, что у «Ак Барса» растёт очередной хороший голкипер, а ведь в запасе есть ещё и Амир Мифтахов.



Появился на тренерской лавке и Дмитрий Квартальнов, но было видно, что тренеру тяжело и он находится не в лучших кондициях. Однако тот факт, что Квартальнов вернулся в строй, уже заслуживает уважения.

Челябинцы начали резво и уже в середине первого периода отличились в меньшинстве. Да, как оказалось, удаление Основина сыграло за уральский клуб. Челябинцы выкатились в контратаку, Калинину по центру не дали пролезть к воротам, но отскок шайбы получился прямо на клюшку Бывальцева, который прицельным броском поразил казанскую цель. Молодой Ахтямов оказался бессилен.



«Ак Барс» забил уже во втором периоде. Что интересно, тоже в неравных составах. Правда, не в меньшинстве, а в большинстве. Если первое удаление Основина даже помогло «Трактору», то за вторую ошибку форварда и его команду наказали голом.



Галимов выиграл вбрасывание, Галиев скинул на синюю линию, а Яруллин мощным выстрелом пробил челябинского вратаря. Казань очень быстро реализовала лишнего, продолжая нагнетать давление на ворота соперника. Правда, забить ещё до сирены так и не вышло, в раздевалки команды отправились при счёте 1:1.



В третьей двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала «Трактор» воспользовался удалением Кормье. Челябинцы переместили игру поближе к чужим воротам, казанцы не успели зачистить пятак, позволив Обергу протолкнуть шайбу за линию створа.

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И практически сразу забил Фазылзянов. Камиль докатился до левого круга вбрасывания, откуда шикарным кистевым броском направил шайбу в дальнюю девятку. «Трактор» взял запрос на помеху вратарю, судьи отправились смотреть «кино», но в итоге не отменили своего решения. Таким образом, Фазылзянов забросил первую шайбу в нынешнем сезоне, чем сам защитник явно обрадовался.



Встреча перешла в овертайм, где казанцев наказали за нарушение численного состава. Однако забить у команды Анвара Гатиятулина так и не получилось. В серии буллитов сильнее оказались гости, а «Ак Барс» продолжает лихорадить. Не помогло даже возвращение на лавку Дмитрия Квартальнова. Сказываются серьёзные потери в составе.