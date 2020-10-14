Русские западники против Овечкина. Самые яркие высказывания наших хоккеистов о России

В последнее время российские хоккеисты стали достаточно активно выражать в прессе свою гражданскую и политическую позицию. Удивительного в этом ничего нет: противоречия в обществе нарастают, регулярно возникают спорные ситуации, и известные игроки считают необходимым использовать свою популярность и медийность для публикации собственных мнений. Собственно, это нормально, если перестать верить в то, что спорт находится вне политики.

На днях достаточно ярко выступил Никита Задоров, новичок клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс». В интервью коллегам из Sport24 российский защитник в очередной раз высказался о своём видении жизни в России.

Задоров: у меня бабушка 40 лет работала, и у неё пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить?

Мы решили вспомнить и другие самые яркие высказывания наших хоккеистов о России, политике и президенте страны Владимире Путине. Круг спикеров весьма узкий (так как большинство игроков предпочитает не лезть в эти темы), зато подача мнений всегда откровенна и вызывает большой резонанс.

Илья Брызгалов давно снискал славу неординарного человека, умеющего высказаться ярко, сочно и без купюр. Известный в прошлом голкипер дал «Чемпионату» несколько громких интервью, в которых говорил всё, что думает.

Илья Брызгалов – о свободе:

«А что подразумевать под словом свобода? Это такое эфемерное понятие, её нигде нет. Везде существуют ограничения, но это правила, которые люди сами устанавливают и принимают, чтобы они могли сосуществовать.

Что такое свобода? Свобода самовыражения, свобода слова, свобода действий, можно продолжать дальше. Я здесь (в США. – Прим. «Чемпионата») не чувствую никаких ограничений. Или свобода – это значит лететь на скорости 150 миль в час по шоссе и являться угрозой себя и окружающих? Или это безумие, а не свобода? Извините, мне такая свобода не нужна, мне хочется, чтобы такого человека догнали полицейские и утрамбовали его по закону, куда надо. Ведь он нарушает правила, установленные людьми, и является повышенным источником опасности, даже если просто ведёт автомобиль. А уж если превышает скорость… А у нас (в России. – Прим. «Чемпионата») – дал взятку, откупился и поехал дальше. Это не свобода, а анархия и беззаконие. К свободе это не имеет никакого отношения.

Свобода – это если человек с чем-то не согласен, он может высказаться или что-то сделать в рамках закона. Ощущение свободы в России, когда ты можешь нарушать правила, — это обычный беспредел. Люди часто путают свободу с беспределом».

«Когда в России ты можешь нарушать правила — это не свобода, а беспредел» В эфире Илья Брызгалов – человек, у которого есть неординарное мнение по любому вопросу.

Илья Брызгалов – о Путине:

«Вы вообще можете представить, что такой человек, как Путин, отдаст кому-то власть? Только представьте на секундочку, что он перестанет управлять, быть главным, всё контролировать. Это невозможно! Он себя не представляет… Есть хорошее выражение – «Power attracts worst and corrupts best» — «Власть привлекает худших и развращает лучших». Отсюда сами делайте выводы. Только худшие люди рвутся постоянно к власти. Этому изречению пёс знает сколько лет.

Посмотрите на Путина в 1999 году, он же был совсем другим человеком, говорил совсем другие вещи, у него было абсолютно другое видение. Я давно там не живу, но люди не против, люди согласны. Что сделаешь, как говорится… Мне всё равно, что там происходит, я на это никак повлиять не могу. Я давным-давно живу здесь, а в Россию приезжаю, честно скажу, как гость».

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи» Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.

Илья Брызгалов – о регионах и царе:

«У нас не Российская империя, а Российская федерация, и регионы должны обладать такими же полномочиями, как штаты в Америке. Независимые губернаторы, сенаторы, депутаты, которые представляют жителей штата в правительстве.

Проблема в нашей стране в том, что люди не могут, не хотят или боятся брать ответственность, принимать решения, пусть трудные и непопулярные, но которые нужны, чтобы страна или регион развивался. А когда от тебя ничего не зависит, когда нет конкуренции, человек перестаёт развиваться. Когда ты только ждёшь приказов сверху, ни ты как руководитель не развиваешься, ни твой регион, потому что зачем? Что бы я ни сделал, мне сверху прилетит, скажут – не высовывайся. А один руководитель не может эффективно управлять такой большой страной. Он ложится спать, когда во Владивостоке утро наступает.

Сейчас мы вернулись в 1917 год, когда от одного человека зависит всё. И все ждут, когда царь что-то скажет. Как он скажет, так и будет. То есть после всего этого пути опять наступили на те же грабли».

«Зачем этот парад Победы? Давно уже всё изменилось, 30 лет нет страны, которая победила» Большое интервью с Ильёй Брызгаловым – о США, России, СССР, пропаганде и Параде победы.

Илья Брызгалов – о параде Победы:

«Человечность потеряли. О тех же ветеранах вспоминают только перед 9 мая, хотя их осталось человек 10 на всю страну. Зато как Парад победы – война, победители, Крым, то-сё…

А зачем этот парад Победы? Мы в каком-то прошлом застряли, всё смотрим туда, назад, а надо вперёд двигаться. У всех деды, прадеды воевали, кто-то с фронта не вернулся, но жизнь идёт дальше, столько лет прошло, а мы застряли в прошлом.

Давно уже всё изменилось, 30 лет как нет страны, которая победила. Все республики СССР участвовали, но почему-то нигде так шибко не отмечают, как у нас. Люди живут сегодняшними, завтрашними проблемами. Вспоминают, что был этот ужас и что надо постараться, чтобы это никогда не повторилось. А что победу праздновать? Над чем? Победили фашизм, но чему радоваться? Что столько людей погибло? И вот вам Игорь Тальков – «где герои – ветераны войны живут хуже рабов».

Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной? Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.

До лета 2019 года мы и не подозревали, что Артемию Панарину есть дело до политики. Но после подписания многомилионного контракта с «Рейнджерс» Хлебушек решил поделиться наболевшим. Получилось громко, ярко и резонансно. Вот самые мощные высказывания.

Артемий Панарин – о Путине:

«Думаю, он уже не понимает, где – хорошо, где – плохо. Мне кажется, ему уже психологически не так просто трезво оценивать ситуацию, потому что есть много людей, которые подводят его к решениям. Если тебе все будут говорить 20 лет, какой ты молодец и все правильно делаешь, ты что, думаешь, станешь видеть свои ошибки? Как ты будешь их видеть?

В Америке есть два срока по четыре года – и всё, невозможно вернуться к власти. Круто: сделал максимальную пользу для страны, не оброс ничем и ушел спокойно. Пришла молодая кровь, еще сделала позитива.

Я говорю так не из-за личных выгодных моментов, которых нет. Я за людей – чтобы у всех все было хорошо, зарплаты росли. Всякие балерины – или кто там Волочкова? – не говорили, что «кому не нравится, могут уезжать из страны». Это же бред полный. Уже и так все поуезжали – основные мозги. Я считаю, что такого не должно быть.

За Путина голосуют 70% населения России? К сожалению, 70% правда и не нужна. То, что я сейчас говорю, многие воспримут так, что я агент какой-то, хотя я говорю свое мнение. Даже если ошибаюсь, то говорю искренне и с благими намерениями. Да и за него голосуют, потому что нет какого-то другого достойного варианта. Это из-за того, что нет свободы слова. Нет каналов, которые бабушкам бы рассказали правду. Есть только Навальный с тремя миллионами подписчиков, но это маловато.

Наша ошибка, что мы относимся к Путину, как к суперчеловеку. Но он такой же, как и мы, и по идее служит нам. У меня нет к нему отношения, что он сверхчеловек»

Артемий Панарин – о религии:

Пропаганда дедушек и бабушек. «Бог все слышит», – они с детства мне так говорили. Сейчас уже сложно избавиться от этого.

Где-то начинаю сомневаться, но отойти от этого полностью… Легче сказать Путину, что он нехороший человек, чем то, что Бога нет. Конец жизни моей будет.

Мне сложно изменить себя. Все детство мне показывали одну сторону, мне не говорили, что есть выбор. И сейчас я даже рисковать не хочу. Мне живется прекрасно.

Если мне плохо, я могу прийти в церковь, и там мне станет легче. Не знаю, как неверующие переживают проблемы. Я вот в себя ухожу, разговариваю со своим Богом в голове у себя. Есть на что надеяться».

«Есть же журналы с красивыми женщинами». Панарин спросил – народ отвечает «Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает, куда катимся?» — форвард «Коламбуса» волнуется за наш интернет.

Главным последователем Панарина стал защитник Никита Задоров. Оказалось, что у российского гиганта болит душа за жизнь простых людей на его родине, и он горит желанием всё поменять.

Никита Задоров – о политическом контроле в России:

«Я не согласен с некоторыми из вещей, которые происходят в настоящее время. Это моё общество. Это моя страна, я патриот России. Я считаю, что настоящие патриоты обязаны говорить об этом. Знаменитые люди, известные хоккеисты и другие большие имена. Пару дней назад Панарин говорил о том, что происходит с российским интернетом. Наше государство хочет контроль, как в КНДР. Артемий говорил, что нельзя бояться собственного народа. Вы должны позволить людям делать всё, что они хотят. Так происходит в США и во многих других странах.

«Мне жалко людей в России. Вижу, как здесь выживают пожилые люди. Я хочу это изменить» Никита Задоров провёл прямой эфир и объяснил свои слова о том, что его семье будет лучше в США.

Никита Задоров – о жизни в России:

«Я никогда не говорил, что ненавижу Россию и что я не патриот. Я дом строю в России, хотел бы там жить. Но в нашей стране нет системы, стабильности. Для моих детей будет безопаснее здесь (в США. – Прим. «Чемпионата»). Здесь знаешь, что если вложишь деньги, то они не зависят от цен на нефть. Стабильность – самое главное. Я бы хотел жить в России, я люблю нашу страну. Патриотизм проявляется не в том, где живёшь, а в том, что ты делаешь. Я хочу, чтобы в нашей стране ситуация изменилась. Мне жалко людей в России. Вижу, как здесь живут пожилые люди и как в России они выживают. Я хочу это изменить. Всё познаётся в сравнении. Задаёшься вопросом, почему у нас так не могут жить, хотя у нас богатая страна. Мы можем жить лучше, я хочу требовать этого от нашего государства».

Никита Задоров – о губернаторах в России:

«Сколько уже шутят про губернаторов, которые деньги воруют? Лет 20. И в каждой шутке есть доля правды, но всё равно ничего не делается. Они как воровали, так и воруют. Хочется лучшего для нашей страны. Я высказываюсь, потому что не хочу, чтобы другие люди молчали. Не понимаю людей, у которых одно место в тепле и позиция «а чё мне до других». Это эгоисты, которые понимают, что что-то не так, но об этом не говорят, потому что у них все хорошо. Если все так будет продолжаться, то ничего не поменяется».

В словах Брызгалова, Панарина и Задорова чётко прослеживается критика существующей власти в России. Если упрощать, то эти хоккеисты видят решение многих проблем нашей страны в уходе Владимира Путина с президентского поста. При этом любопытно, что ребята противопоставляют себя официальной пропаганде, однако сами, очевидно, находятся во власти обратной, так называемой либеральной, пропаганды. Разве что более взрослый Брызгалов пытается мыслить шире, чем категориями «за» и «против». Интересно ещё, что Брызгалов подчёркивает, что ему, по сути, всё равно, в то время как Панарин и Задоров пытаются создать впечатление, что у них действительно болит душа за родную страну. Похвально, но вряд ли ребята не понимают, что их слова могут вызвать живое обсуждение, уважение и хайп, но никак не реальные изменения. Для негативно же настроенных в их адрес людей, они просто остаются лжепатриотами, которые любят учить жизни россиян из-за океана.

Задоров: расстраивает, что в России начинают некрасиво высказываться о ситуации в США

Есть ли какой-то противовес в медиасфере «либералам» Брызгалову, Панарину и Задорову? Конечно, это Александр Овечкин. Лидер и капитан «Вашингтон Кэпиталз» не раз высказывал поддержку Путину и даже создал соответствующее общественное движение.

Александр Овечкин – о Putin Team:

«Личные награды и призы – все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая.

Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!

Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды – для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна».

А вот как Овечкин ответил на нашумевшее интервью Панарина.

Ответ Овечкина Панарину:

«Панарин сказал, что с 90-х годов в России ничего не изменилось? Я не знаю. Может быть, там, где он живёт, ничего не изменилось. В спорте всё поменялось. В жизни у меня тоже изменилось. У каждого есть своё мнение».



Как уже было написано, абсолютное большинство хоккеистов оставляет при себе мнение по острым общественно-политическим темам или же действительно абстрагируется от них, сосредотачиваясь на хоккее и семье. Одним из таких долгое время был Евгений Малкин, но в прошлом году лидера «Питтсбурга» всё-таки разговорили. Правда, лидер «пингвинов» проявил осторожность, сгладил углы и так и не стал категорично занимать чью-то сторону.

Евгений Малкин – о проблемах в России:

«У меня в семье все в принципе неплохо — у моих родителей, близких. Поэтому я не могу давать правильную оценку. Конечно, я вижу, какие пенсии, что поднимают пенсионный возраст. И с этим не согласен. Где-то увидишь новости по телевизору — лучше их не смотреть. Там одно и то же — Украина, Америка. Я не смотрю на жизнь так, как, например, кто-нибудь в Воронеже. Дороги, пенсии, ЖКХ — конечно, у нас много проблем».

Евгений Малкин – о Путине:

«Он всегда интеллигентный, с чувством юмора. Ведет себя достойно, я считаю. Он — лицо России. Я его как человека очень уважаю. Конечно, у Путина свое видение ситуации. Где-то он может не замечать ошибки.

Но народ опять проголосовал, и мы тут не можем ничего сделать. Не бывает однозначного отношения. Он, президент — уже есть. Его стоит уважать.

Всё зависит конкретно от нас. А у нас вечная привычка: если что случилось — Путин виноват, если все хорошо — спасибо Путину».