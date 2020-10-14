С кем теперь будет играть Панарин? Четыре варианта троек для главной звезды «Рейнджерс»

Артемию Панарину не привыкать менять партнёров по тройке. Он зажигал и с Вадимом Шипачёвым, и Патриком Кейном, и Пьер-Люком Дюбуа, и Микой Зибанеджадом или Йеспером Фастом. И в новом сезоне его ждут новые партнёры, попробуем порассуждать, какие именно.

Странные перемены в «Рейнджерс». Тройка Панарина перестала существовать, что будет дальше? Трио Артемия, Йеспера Фаста и Райана Строума было одним из лучших в НХЛ. Теперь его нет.

Панарин – Зибанеджад – Бучневич

Один из самых очевидных ходов – объединить двух самых результативных нападающих команды в одном звене. Дэвид Куинн именно так и сделал на старте прошлого сезона, но тогда эта тройка просуществовала всего несколько матчей, а затем к ней уже практически не возвращались. Зибанеджад получил травму, пришлось снова тасовать составы, а когда швед выздоровел, Панарин уже сыгрался со Строумом и Фастом, а место Артемия в итоге занял Крис Крайдер.

Однако тройка была на заглядение – Зибанеджад набирал по два очка за игру, Панарин шёл в графике очко за матч, Бучневич раздавал красивые передачи, и никто не был в «минусах». Их периодически запирали в собственной зоне, зато они разили контратаками, как стрела. Помните этот чумовой гол «Оттаве»? Лицо Зибанеджада говорит само за себя – он сам в шоке от того, какую красоту сотворило его звено.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Зибанеджада с Панариным снова объединили в плей-офф – вышло так себе, но надо помнить, что «Рейнджерс» в принципе выглядели не слишком мотивированно в серии с «Каролиной», так что вынесем эти игры за скобки. Это звено, где каждый может придумать, создать момент из ничего, открыться под бросок, в общем – тройка, которая должна кружить голову соперникам. Главная проблема такого сочетания в том, что если оно вдруг заглохнет, «Рейнджерс» разом лишаются всех атакующих козырей.

Панарин – Строум – Какко

Хоть первый вариант и напрашивается, но он означает, что «Рейнджерс» потеряют другое сыгранное звено – Крайдер – Зибанеджад – Бучневич. А значит, есть смысл попробовать найти нового партнёра для Райана Строума и Панарина.

Видео доступно на "Чемпионате".

Да, Строум ещё не подписал новый контракт, получил квалификационное предложение в последний момент и теперь ждёт арбитража. До сих пор неясно, останется ли он в «Рейнджерс», но предположим вариант, что останется (если нет, то надо искать другого центра – первыми на ум приходят Гранлунд и Хаула).

В этом случае Строума эффективнее всего использовать вместе с Панариным. Рядом с россиянином центрфорвард провёл лучший сезон в карьере, практически удвоив среднюю результативность с 0,43 до 0,84 очка за игру. Получится ли у него продолжать в том же духе с другими партнёрами – большой вопрос.

Тогда надо искать для них третьего нападающего. Вариантов, кроме Бучневича, не так и много – Каапо Какко, Брендан Лемье и Жюльен Готье. Первый ближе к ведущим тройкам, чем остальные. Какко провёл неоднозначный дебютный сезон, но признавал, что ему непросто дался переезд в другую страну и переход на уровень НХЛ. Площадки меньше, игра намного быстрее, соперники более мастеровитые, да ещё и тоска по родине.

Но всё же его не просто так выбрали на драфте под вторым номером, во второй части сезона он стал обретать уверенность в себе, и, возможно, уже в следующем году сможет приносить результат. Он не первый и не последний талант, который не сразу разыгрался.

В этой тройке всё внимание соперников на себя будут отвлекать Панарин со Строумом, а финн сможет пользоваться моментом и свободным пространством. Вместе они играли буквально пару-тройку матчей, но показывали отличную статистику владения шайбой и соорудили два гола.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Панарин – Хитил — Бучневич

Если Строум уйдёт, а «Рейнджерс» не смогут найти другого центра, то придётся поднимать в топ-6 Филипа Хитила. Чешский нападающий с россиянами играл не так много, но с Панариным показал интересную статистику – когда оба игрока были на льду, команда пропустила три гола и забила 10 (хотя по опасным моментам соперники лидировали). Выборка, конечно, небольшая, 113 минут, но в перспективе «Рейнджерс» могут рассматривать Хитила как центра второго звена, а Панарин – тот человек, рядом с которым быстрее всего можно прокачать мастерство – Строум подтвердит.

Что до Бучневича, то прямо сейчас это лучший правый нападающий «Рейнджерс», отличный плеймейкер, который показывает отличное взаимопонимание с Артемием и добавит тройке опыта.

В Америке Лафренье называют новым Next One, но до Макдэвида он недотягивает Рассказываем, чем так хорош и плох безальтернативный первый номер предстоящего драфта НХЛ.

Лафренье – Строум/Зибанеджад — Панарин

Выглядит странно, да? Но это только гипотетические рассуждения о том, где будет играть первый номер драфта Алексис Лафренье. Если его будут пробовать в первых двух тройках, то кому-то, кто привык играть слева, придётся подвинуться на другой край (не ставить же новичка, не нюхавшего пороху в НХЛ, в совсем непривычные условия?).

С Крайдером справа уже экспериментировали, ничего хорошего не получилось. Остаётся Панарин, который тоже всю жизнь играет слева. Но помните, в «Вашингтоне» тоже как-то экспериментировали и переводили Овечкина на правый край? С Панариным тоже могут попробовать, а вдруг пойдёт?

Надо оговориться, что даже если объединять Лафренье с Панариным, им бы лучше подошёл более ответственный центр, который бы страховал в обороне и подчищал ошибки. Зибанеджад или, скажем, свободный агент Хаула.