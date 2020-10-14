Спасибо реформе. 5 хоккеистов КХЛ, которым уже помог потолок зарплат

Если вы не забыли, то в прошедшее межсезонье на фоне всех коронавирусных проблем в КХЛ случилась важная реформа – введение жёсткого потолка зарплат. В принципе, ещё перед сезоном, на основании изменившейся картины трансферов в лиге, было понятно, что она работает. Первая четверть регулярки это утверждение не подтвердила однозначно, но и не опровергла, попросив подождать с выводами хотя бы до зимы.

Однако для некоторых отдельных хоккеистов, сменивших летом клуб во многом из-за новых тенденций в лиге, жёсткий потолок зарплат уже стал благом. Рассказываем, кому и как реформа помогла выйти на новый уровень.

Статистика в прошлом сезоне: «Нефтехимик», 27 игр, КН 2,29 и 91,8% ОБ

Статистика сейчас: 13 игр, КН 1,99 и 91,8% ОБ

В межсезонье ЦСКА потерял Илью Сорокина, отправившегося покорять НХЛ, и стал решать вратарский вопрос. В результате «армейцы» пошли в турнир с основным голкипером Ларсом Юханссоном, а на подмену ему был взят Александр Шарыченков, отыгравший сезон в «Нефтехимике».

Наверняка красно-синие хотели бы видеть более статусную вратарскую бригаду и нашли бы в пару к шведу голкипера с большим опытом и именем, чем у Шарыченкова, но на ЦСКА давил потолок, поэтому пришлось довольствоваться эконом-вариантом.

И Александр не подвёл. Нестабильный и порой неуклюжий голкипер внезапно оказался первым номером «армейцев» в начале сезона (Юханссон куда-то пропал и до сих пор не появился) и начал показывать надёжную, спокойную игру, вполне соответствующую требованиям к вратарям ЦСКА. Общее впечатление от выступления Шарыченкова и его статистику портят только две игры с «Металлургом», в которых Александр действовал сверхнеудачно и пропустил в итоге восемь шайб за два матча. Впрочем, в остальных встречах сезона к нему не может быть никаких претензий, ну а неудобные соперники бывают у всех вратарей.

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Статистика в прошлом сезоне: СКА, 26 игр, 3 (1+2) очка

Статистика сейчас: 10 игр, 6 (3+3) очков

Из-за введения потолка зарплат СКА летом устроил масштабную чистку платёжной ведомости, под которую в числе прочих попал и Александр Дергачёв. Его контракт не был увесистым, но всё равно мешал «армейцам», которые не видели Александра в топ-6, а в резерве предпочитали держать более молодых хоккеистов. Так Дергачёв был обменян в «Витязь» на символическую денежную компенсацию. Понятно, что форвард попросту отправился в Подольск в скрытую аренду.

Но самому Александру вряд ли есть дело до обстоятельств сделки. Тем более, что в «Витязе» он, наконец, получил возможность раскрыться. В СКА Дергачёва держали в исключительно в боттоме, где трудно было получать удовольствие от игры и набирать очки. В подмосковной же команде Александр быстро стал вторым центром и за 10 матчей уже набрал больше очков, чем в двух предыдущих сезона в системе петербуржцев.

Очень вероятно, что если бы не потолок зарплат, в СКА бы не озаботились тотальным омолаживанием команды, оставили бы Дергачёва в ротации, но вот роль лидера не проверенному форварду в «армейском» клубе точно бы не доверили.

Максим Карпов («Металлург»)

Статистика в прошлом сезоне: СКА, 54 игры, 15 (8+7) очков

Статистика сейчас: 15 игр, 11 (4+7) очков

Карпов – ещё один хоккеист, который не укладывался ни в платёжку, ни в новую концепцию СКА. Максима транзитом через «Амур» обменяли в «Магнитку», и вряд ли сейчас хоккеист о чём-то жалеет. Карпов играет в первом звене уральского клуба и выглядит великолепно в сочетании с Сергеем Плотниковым – ещё одним выброшенным из Петербурга миллионером.

СКА обновил состав и расчистил платёжку, не потратив ни копейки. Как такое возможно? Трансферная кампания «армейцев» вышла на финишную прямую.

Карпов и в «Тракторе», и в «Динамо», и в СКА всегда был человеком-броском, ловцом моментов, но ему не хватало стабильности. Из-за этого Максим вряд ли бы получил в Петербурге роль лидера, а вот в «Магнитке» в форварда поверили, и он не подводит. Ведёт за собой команду Ильи Воробьёва, забивает, отдаёт и наряду с Плотниковым является лучшим бомбардиром «Металлурга». За новую роль Карпов смело может сказать спасибо реформе жёсткого потолка.

Статистика в прошлом сезоне: ЦСКА, 57 игр, 10 (7+3) очков

Статистика сейчас: 14 игр, 7 (5+2) очков

Калинин в ЦСКА получал огромные деньги, но занимал скромное место чекера-работяги. После введения потолка зарплат такой мезальянс уже не мог устраивать руководителей «армейцев», но Сергей отказывался идти на сокращение контракта. В результате ЦСКА пришлось выкупать соглашение и отпускать Калинина на рынок, где его и подобрал «Трактор».

В Челябинске финансовые условия для омского воспитанника, понятное дело, оказались куда скромнее, зато в «Тракторе» Калинину дали место в топ-6, хорошее игровое время и даже капитанскую нашивку. Сергей расцвёл, стал стабильно набирать очки, забрасывать шайбы и вспоминать, что значит быть королём пятачка. Сейчас Калинин – один из самых полезных и важных игроков команды Анвара Гатиятулина, а поставить Сергея на своё место помог именно жёсткий потолок.

ЦСКА не нужен олимпийский чемпион с огромным контрактом. Теперь Калинин едет в «Трактор»? «Армейцы» разгружают платёжку, а форвард получит новый вызов.

Статистика в прошлом сезоне: ЦСКА, 40 игр, 22 (14+8) очка

Статистика сейчас: 13 игр, 16 (3+13) очков

Толчинский – главный в КХЛ победитель от реформы. Лучший бомбардир и ассистент «Авангарда», уже успевший соорудить кучу классных шайб «ястребов» в нынешнем сезоне и вывести большинство омичей на высочайший уровень. Толчинский – настоящий мотор команды Хартли. Быстрый, юркий, манёвренный форвард, прекрасно видящий площадку и обладающий тонким чувством паса. Просто посмотрите любой матч «Авангарда», и вы увидите, что Толчинский успевает буквально везде и дорабатывает до конца каждый эпизод.

Потолок зарплат уже бьёт по олигархам КХЛ. «Авангард» уведёт у ЦСКА Толчинского? Ещё год назад «армейцы» просто завалили бы своего игрока деньгами, но теперь они вынуждены играть по общим правилам.

Думаю, в ЦСКА сейчас кусают локти, что не стали удерживать Сергея в команде. Напомним, «Авангард» сделал «армейцам» оффершит по Толчинскому, и красно-синие не стали повторять условия «ястребов», посчитав их завышенными для хоккеиста, который ещё в прошлом сезоне попадал в ротацию ЦСКА и некоторое время проводил в ВХЛ.

В другое время «армейцы», конечно, оставили бы Толчинского для длины скамейки, но сейчас в этот расклад вмешался потолок зарплат. Нужно было либо давать форварду большую зарплату и ставить его в первые звенья, либо отпускать в другую команду. «Авангард» же пошёл с Толчинским на определённый риск, но не только не прогадал, но и получил в состав лучшего хоккеиста.