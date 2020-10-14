«Подумал, сейчас нам забьют». Сейв Хабибулина, который принёс «Тампе» Кубок Стэнли

Вратарь, пожалуй, самая сложная позиция в хоккее. От них зависит успех команды, они не могут отдохнуть между сменами, должны сохранять максимальную концентрацию все 60 или больше минут, мгновенно забывать о пропущенных шайбах и творить чудеса. «Чемпионат» продолжает вспоминать сейвы легендарных вратарей НХЛ из прошлого.

Сейвы легендарных вратарей НХЛ из прошлого. Буре не мог поверить, что не забил Гашеку Спасения, глядя на которые, хватаешься за голову.

Хабибулин был первым российским вратарём, который стал первым номером и звездой в НХЛ. К сожалению, «Везина» ему так ни разу и не покорилась, но его спасения принесли «Тампе» первый Кубок Стэнли в истории. Ярче всего болельщики молний должны помнить сейв за пять минут до конца седьмого матча финала. «Калгари» отыграл одну шайбу и бросил все силы, чтобы сравнять счёт, но Хабибулин не позволил.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportnset в YouTube (сейв Хабибулина – на отметке 10.45).

«Помню этот сейв, оставалось пять минут до конца. Я ещё подумал, что сейчас нам точно забьют», — вспоминал Венсан Лекавалье. «Я пытался контролировать отскок, но шайба отскочила прямо к защитнику на другой стороне площадки. Я надеялся только на то, что он попадёт в меня», — говорил Хабибулин.



Хабибулина в НХЛ прозвали Стеной Булина – в том числе за такие сейвы, как на Александре Сёмине в 2008-м. Николай пропустил месяц из-за спазмов в спине, вернулся в строй и сразу попал на Овечкина и Ко, но не оплошал. «Это один из лучших сейвов года», — говорил Патрик Кейн.

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Легенда «Сан-Хосе», обладатель «Колдер Трофи» и основных клубных рекордов «акул» — по количеству матчей, побед и «сухарей», Набоков совершил свой самый известный сейв в шестом матче серии с «Далласом» в 2008 году. Это был один из лучших сезонов в карьере Набокова – он играл практически без замен (76 матчей в старте), был лидером лиги по победам (46) и номинировался на «Везина Трофи» (с небольшим перевесом его в итоге обошёл Бродо).

«Шаркс» проиграли первые три матча во втором раунде, затем выиграли два, в шестом им тоже была нужна только победа. В самом начале овертайма Брэд Ричардс сделал всё возможное, чтобы вывести «Даллас» в следующий раунд, но Набокову удалось переместиться и выхватить шайбу ловушкой с ленточки. Судьи долго пересматривали момент, но в итоге констатировали, что гола не было. «Сан-Хосе» держался до четвёртого овертайма, но всё-таки проиграл. Несмотря на это, сейв Набокова остался в истории.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эд Белфор

Один из сильнейших вратарей 1990-х, Белфор поднялся в «Чикаго» благодаря консультанту по вратарям Владиславу Третьяку, выжил из команды Доминика Гашека, признавался лучшим новичком лиги и дважды – лучшим вратарём. Белфор был из тех вратарей, кто выходит на пик ближе к плей-офф – с ним «Чикаго» стали серьёзным претендентом на Кубок Стэнли, один раз дошли и до финала.

В финале Запада-1995 одного Белфора было мало, чтобы сдержать могучий «Детройт». На него обрушивался град бросков, но он никогда не сдавался даже в самых безнадёжных ситуациях. Например, когда Сергей Фёдоров бросает в пустые ворота, а единственный твой шанс – прыгнуть на шайбу с ловушкой наперевес. Фёдоров, увидев эти чудеса, поднял взгляд к нему, не понимая, как шайба не зашла в сетку. На самом деле, это не случайность – таких сумасшедших спасений у Белфора был вагон и маленькая тележка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В тот раз Белфор проиграл, а Кубок Стэнли выиграл уже с «Далласом». В финале с «Баффало» он вытворял, например, такое – лёжа на спине поставил клюшку на лёд и спас ворота от верного гола. Если бы он ещё бросил клюшку и сделал сейв блином, было бы совсем похоже на Гашека.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Майк Рихтер

До нынешнего Царя «Рейнджерс» Игоря Шестёркина и до бывшего Короля Хенрика Лундквиста в воротах «синерубашечников» блистал другой герой – Майк Рихтер. Именно он помог нью-йоркцам снять старое проклятие и впервые за 54 года стать чемпионами.

Главный сейв Рихтера в финале, по традиции называют The Save. Это был не седьмой матч, как у Хабибулина, а только четвёртый, но Рихтер остановил самого Павла Буре и это стало переломным моментом. «Рейнджерс» отыгрались в матче и приблизились к Кубку Стэнли на расстояние одной победы. Но, конечно, в карьере Рихтера хватало и других акробатических сейвов.

Права на видео принадлежат MSG Networks, Inc. Посмотреть видео можно на канале MSG Networks в YouTube (сейв на Буре – на отметке 2.38).

Незабитый буллит Буре в финале Кубка Стэнли. Главный промах в карьере Русской Ракеты Эта серия была первым и, как оказалось, последним шансом легендарного форварда завоевать трофей.

Миикка Кипрусофф

Кипрусофф начинал карьеру в «Сан-Хосе», но звездой стал после обмена в «Калгари», с которым дошёл до финала в 2004-м, выиграл «Везину» в 2006-м. Пожалуй, он был первой ласточкой, которая прорубила путь другим финским вратарям в НХЛ – Ринее, Раску, Лехтонену, Ниеми, Бекстрёму.

Кипрусоффу по прозвищу Kipper (созвучно с keaper – вратарь) до сих пор принадлежат все вратарские рекорды «Калгари», а по статистике плей-офф он уступает только Майку Вернону.

Вот как, как он это сделал? Сейв щитком, сейв ловушкой и ещё один сейв ногой, лёжа на спине. И это не удача – он всё видел и специально выставил ногу. Невероятно. «Знал, что шайба где-то за мной, от удара она могла полететь куда угодно. В этот раз улетела в угол», — скромно сказал вратарь после победы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.