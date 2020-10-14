«Подумал, сейчас нам забьют». Сейв Хабибулина, который принёс «Тампе» Кубок Стэнли

Вратарь, пожалуй, самая сложная позиция в хоккее. От них зависит успех команды, они не могут отдохнуть между сменами, должны сохранять максимальную концентрацию все 60 или больше минут, мгновенно забывать о пропущенных шайбах и творить чудеса. «Чемпионат» продолжает вспоминать сейвы легендарных вратарей НХЛ из прошлого.
Николай Хабибулин
Хабибулин был первым российским вратарём, который стал первым номером и звездой в НХЛ. К сожалению, «Везина» ему так ни разу и не покорилась, но его спасения принесли «Тампе» первый Кубок Стэнли в истории. Ярче всего болельщики молний должны помнить сейв за пять минут до конца седьмого матча финала. «Калгари» отыграл одну шайбу и бросил все силы, чтобы сравнять счёт, но Хабибулин не позволил.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportnset в YouTube (сейв Хабибулина – на отметке 10.45).
«Помню этот сейв, оставалось пять минут до конца. Я ещё подумал, что сейчас нам точно забьют», — вспоминал Венсан Лекавалье. «Я пытался контролировать отскок, но шайба отскочила прямо к защитнику на другой стороне площадки. Я надеялся только на то, что он попадёт в меня», — говорил Хабибулин.
Хабибулина в НХЛ прозвали Стеной Булина – в том числе за такие сейвы, как на Александре Сёмине в 2008-м. Николай пропустил месяц из-за спазмов в спине, вернулся в строй и сразу попал на Овечкина и Ко, но не оплошал. «Это один из лучших сейвов года», — говорил Патрик Кейн.
Евгений Набоков
Легенда «Сан-Хосе», обладатель «Колдер Трофи» и основных клубных рекордов «акул» — по количеству матчей, побед и «сухарей», Набоков совершил свой самый известный сейв в шестом матче серии с «Далласом» в 2008 году. Это был один из лучших сезонов в карьере Набокова – он играл практически без замен (76 матчей в старте), был лидером лиги по победам (46) и номинировался на «Везина Трофи» (с небольшим перевесом его в итоге обошёл Бродо).
«Шаркс» проиграли первые три матча во втором раунде, затем выиграли два, в шестом им тоже была нужна только победа. В самом начале овертайма Брэд Ричардс сделал всё возможное, чтобы вывести «Даллас» в следующий раунд, но Набокову удалось переместиться и выхватить шайбу ловушкой с ленточки. Судьи долго пересматривали момент, но в итоге констатировали, что гола не было. «Сан-Хосе» держался до четвёртого овертайма, но всё-таки проиграл. Несмотря на это, сейв Набокова остался в истории.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Эд Белфор
Один из сильнейших вратарей 1990-х, Белфор поднялся в «Чикаго» благодаря консультанту по вратарям Владиславу Третьяку, выжил из команды Доминика Гашека, признавался лучшим новичком лиги и дважды – лучшим вратарём. Белфор был из тех вратарей, кто выходит на пик ближе к плей-офф – с ним «Чикаго» стали серьёзным претендентом на Кубок Стэнли, один раз дошли и до финала.
В финале Запада-1995 одного Белфора было мало, чтобы сдержать могучий «Детройт». На него обрушивался град бросков, но он никогда не сдавался даже в самых безнадёжных ситуациях. Например, когда Сергей Фёдоров бросает в пустые ворота, а единственный твой шанс – прыгнуть на шайбу с ловушкой наперевес. Фёдоров, увидев эти чудеса, поднял взгляд к нему, не понимая, как шайба не зашла в сетку. На самом деле, это не случайность – таких сумасшедших спасений у Белфора был вагон и маленькая тележка.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
В тот раз Белфор проиграл, а Кубок Стэнли выиграл уже с «Далласом». В финале с «Баффало» он вытворял, например, такое – лёжа на спине поставил клюшку на лёд и спас ворота от верного гола. Если бы он ещё бросил клюшку и сделал сейв блином, было бы совсем похоже на Гашека.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Майк Рихтер
До нынешнего Царя «Рейнджерс» Игоря Шестёркина и до бывшего Короля Хенрика Лундквиста в воротах «синерубашечников» блистал другой герой – Майк Рихтер. Именно он помог нью-йоркцам снять старое проклятие и впервые за 54 года стать чемпионами.
Главный сейв Рихтера в финале, по традиции называют The Save. Это был не седьмой матч, как у Хабибулина, а только четвёртый, но Рихтер остановил самого Павла Буре и это стало переломным моментом. «Рейнджерс» отыгрались в матче и приблизились к Кубку Стэнли на расстояние одной победы. Но, конечно, в карьере Рихтера хватало и других акробатических сейвов.
Права на видео принадлежат MSG Networks, Inc. Посмотреть видео можно на канале MSG Networks в YouTube (сейв на Буре – на отметке 2.38).
Миикка Кипрусофф
Кипрусофф начинал карьеру в «Сан-Хосе», но звездой стал после обмена в «Калгари», с которым дошёл до финала в 2004-м, выиграл «Везину» в 2006-м. Пожалуй, он был первой ласточкой, которая прорубила путь другим финским вратарям в НХЛ – Ринее, Раску, Лехтонену, Ниеми, Бекстрёму.
Кипрусоффу по прозвищу Kipper (созвучно с keaper – вратарь) до сих пор принадлежат все вратарские рекорды «Калгари», а по статистике плей-офф он уступает только Майку Вернону.
Вот как, как он это сделал? Сейв щитком, сейв ловушкой и ещё один сейв ногой, лёжа на спине. И это не удача – он всё видел и специально выставил ногу. Невероятно. «Знал, что шайба где-то за мной, от удара она могла полететь куда угодно. В этот раз улетела в угол», — скромно сказал вратарь после победы.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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