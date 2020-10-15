«Он послан в НХЛ богом». В Северной Америке сняли крутой фильм про Овечкина

В Северной Америке сняли фильм об Александре Овечкине. О его ранних годах, появлении в НХЛ, крутых голах, непримиримом соперничестве с Сидни Кросби, выстраданном Кубке Стэнли, о погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Смотришь и заново переживаешь все эмоции, а другие звёзды НХЛ, эксперты и друзья Александра Великого комментируют. Получилось очень круто.

Побить рекорд Гретцки, взять второй Кубок Стэнли и ОИ. Что ещё осталось сделать Овечкину Звёздному российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину исполнилось 35 лет, но планов у него по-прежнему предостаточно.

Детство Саши

Первые кадры фильма – десятилетний Овечкин на льду. «Ему было на роду написано стать спортсменом. Его мама Татьяна дважды выигрывала золото Олимпиады в баскетболе. Отец Михаил профессионально играл в футбол. Овечкин пришёл в хоккей в 7 лет – позже, чем обычно, и нашёл свою судьбу. Его вдохновлял старший брат Сергей, который водил его на тренировки и говорил, что надо отдавать хоккею все силы», — рассказывает закадровый голос.



«Папа был моим тренером, много подсказывал мне. А мама – мой кумир, она выиграла всё в баскетболе и знала, что мне нужно делать. Когда мне было 13, родители сказали – если хочешь чего-то добиться, ты всегда должен быть лучшим. Если ты не хочешь быть лучшим, просто бросай это. Я хочу быть лучшим», — это уже архивные кадры из первых лет Овечкина в НХЛ.

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«Ему не надо много говорить – сказал, он всё это принял, взвесил, и у него всё получалось. Я хотел, чтобы он был не звездой, а любил хоккей, занимался им. Всё от него зависело. Серёга огромное дело делал для него. И ругал, и подсказывал, и следил за ним» — крёстный отец и первый тренер Овечкина.



«Он попал в хоккей не в 8 лет, а с рождения. Мы познакомились в одном дворе, в песочнице, нам было лет 5. Когда я был в пятом классе, сказал, что этот парень станет большим чемпионом. Сделал ставку, выиграл 10 рублей», — вспоминает друг детства Михаил Батанов.



В 11 лет Овечкин побил рекорд Павла Буре, забив 56 голов за сезон, и о нём заговорили как о следующей русской суперзвезде. «Мы со Скотти Боумэном увидели его на турнире в Торонто, когда ему было 13 или 14 лет. Мы были потрясены. Слышали, что этот мальчишка из России очень крутой, и сами увидели. Остались под огромным впечатлением, он был на голову выше своих ровесников», — говорит Пьер Макгуайр.

Начало карьеры в НХЛ

В 16 Овечкин заиграл в Суперлиге, к тому времени все уже знали, что это будущий первый номер драфта НХЛ. Так он оказался в «Вашингтоне». «Он всё делает здорово – мощные силовые, важные голы. Но это не всё – он наполняет команду жизнью. Я был уверен, что у него точно всё получится», — говорит Брайан Бурк.



«Бросок, как у Халла, и габариты, как у Линдроса, яркий, пламенный характер и душа нараспашку. Овечкин приехал из России и изменил представление о том, каким может быть хоккеист. Все ожидали чего-то грандиозного, но он превзошёл все ожидания», — говорит голос за кадром, а на экране – моменты из дебютного сезона Овечкина в НХЛ.



«Говорят, в спорте важны две вещи – талант и харизма. Редко у кого-то есть и то, и другое. У него есть», — говорит известный ведущий Рон Маклин.



«Этот парень послан богом в нашу лигу. У нас есть много пресных, ничем не примечательных личностей, и есть Ови», — припечатывает Бурк.



«По тому, как он катался и бросал, сразу было понятно, что это доминирующий игрок. Он очень опасен», — говорит Сидни Кросби.



Чудо-гол, который спустя 12 лет вошёл в список величайших моментов в истории НХЛ, он забил как раз в своём первом сезоне. «Он фактически выключился из игры, лежал на льду спиной к воротам, и всё равно смог забить», — восхищается один из лучших центров НХЛ Патрис Бержерон.

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«Я тогда не голосовал за «Колдер Трофи», но мне многие звонили и спрашивали, кого бы я выбрал. Лоббирование было очень жарким. Голосующие рассказывали, что им постоянно звонили и спрашивали, кого они выберут – Кросби или Овечкина. Всё это вылилось в непримиримое противостояние. Для НХЛ сложилось удачно, что они оказались в одном дивизионе и что у «Питтсбурга» с «Вашингтоном» уже была своя история соперничества. Кросби и Овечкину очень не нравилось, когда их спрашивали друг о друге. Всё было серьёзно. Они старались об этом говорить, но было видно, что их матчи – это Россия против Канады, «Вашингтон» против «Питтсбурга», один первый номер драфта против другого первого номера. Сейчас они чувствуют уважение друг к другу», — вспоминает эксперт Sportsnet Эллиотт Фридман.



Кросби – канадский «Некст ван» — проиграл борьбу за «Колдер Трофи» Овечкину. Но это было только начало их соперничества. «Вашингтон» против «Питтсбурга» — эта вывеска стала уже классикой. «В первый год на нас с Сидни было много давления. Мы поняли, что значит быть лицами НХЛ», — говорит Овечкин.

Сезоны НХЛ с яркой борьбой за «Колдер». От Овечкина до Панарина На фоне ожесточённой борьбы Мэттьюса и Лайне вспоминаем, в каких сезонах была не менее захватывающая борьба за «Колдер Трофи».

«Я стал обматывать клюшку, как он, носить жёлтые шнурки, как он. Ну как обычно дети стараются копировать что-то у своих кумиров», — признаётся Остон Мэттьюс.



«Что отличало Овечкина от Кросби, так это его яркий, весёлый характер», — говорит голос за кадром. Овечкин всегда смеётся, привлекает к себе внимание, дурачится, шутит, заполняет собой всё пространство вокруг — огромная разница с правильным, максимально корректным Кросби.



Овечкин влюбил в себя всех и мигом сделал «Вашингтон» мегапопулярной командой. «Он – первый человек в Вашингтоне. Второй – я, третий – Обама», — шутил отец Александра Михаил.



«Ради него люди покупают билеты и приходят на матчи. Это личность огромного масштаба, которая заставляет тебя вскакивать с кресла. Он «продаёт» билеты, в то время как много других крутых игроков не «продают» ни одного», — говорит Бурк.



«Ови – настоящая машина по забиванию голов. Удивительно, что он на протяжении долгого времени продолжает много забивать, ведь в НХЛ голы даются непросто», — говорит Стивен Стэмкос.



«Овечкин – это сила и мощь. Он несётся по краю площадки и наносит мощнейший бросок. Не перестаёшь удивляться, насколько сильный у него бросок», — говорит Хенрик Лундквист – вратарь, которому Овечкин забросил целую авоську шайб.

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Погоня за Кубком Стэнли

«Неважно, сколько личных наград выиграл Овечкин, неважно, сколько раз «Вашингтон» становился лучшей командой регулярки, в плей-офф они каждый раз натыкались на стену», — фильм продолжается рассказом о долгой и трудной погоне Александра Великого за главным хоккейным трофеем.



«Были трудные сезоны. В регулярке мы доминировали, но не могли добиться успеха в плей-офф. Трижды играли с «Питтсбургом» и всякий раз проигрывали. Мы были командой, которая не может пройти дальше второго раунда. Вся эта ситуация – злость, разговоры о том, что «Вашингтон» никогда не станет чемпионом, всё это сводило с ума», — вспоминает Овечкин. Год за годом он смотрел, как его соперник Кросби выигрывает первый, второй, третий Кубок. В 2018-м всё изменилось – «Вашингтон» прошёл «Питтсбург», Овечкин выиграл Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи».



Но началось всё с двух поражений в первом раунде с «Коламбусом». «Мы стали андердогами, в нас никто не верил. Но самое главное, что мы верили в себя», — говорит Овечкин. Третий матч «столичные» выиграли в овертайме, и пошло-поехало.

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«Барри Тротц в том плей-офф твердил Овечкину: «Не позволяй прошлым разочарованиям влиять на тебя», — рассказывает Маклин. «Он был лидером в каждом матче, именно поэтому мы смогли выйти на новый уровень», — говорит Брэйден Холтби.



Победить «Питтсбург» было как гора с плеч. «Как будто мы выиграли Кубок Стэнли. Мы чувствовали огромное облегчение, чувствовали, что самое сложное позади», — говорит Ти Джей Оши.



В третьем раунде «Вашингтон» прошёл «Тампу» в семи матчах, отыгравшись с 2-3. Финал с «Вегасом» начался с поражения. «Поворотный момент был во втором матче, когда Холтби сделал тот самый сейв», — говорит Овечкин. «Вашингтон» выиграл четыре матча подряд.



«Последние минуты матча я смотрел на табло и думал: «Время, пожалуйста, только не останавливайся». Последние секунды, и мы – чемпионы», — улыбается Овечкин.

Овечкин купается в фонтане и пьёт шампанское из Кубка Стэнли вниз головой Учитесь праздновать победы у хоккеистов.

«Ничья радость не сравнится с тем абсолютным счастьем, которое я видел в глазах Алекса. Он был невероятно рад», — говорит комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Эмоции Овечкина в том плей-офф – одно из самых ярких воспоминаний. В тот год, кажется, все заразились его страстью, все держали за него кулаки. И это случилось. «Никогда не забуду, как поднял Кубок на льду. Всё плохое сразу же испарилось. Это было невероятно», — говорит он.



В праздновании чемпионства Овечкин превзошёл самые смелые ожидания. Купания в фонтане, реки пива, бесконечные тусовки, сон в обнимку с Кубком, гуляния в Москве с родными и друзьями. «Он вывел празднования на новый уровень», — говорит Джонатан Тэйвз. Все игроки соглашаются, что фонтан стал самым ярким моментом лета Овечкина. «Снимаю шляпу перед ним за такие грандиозные празднования», — говорит Джейми Бенн.

«Овечкин уже величайший, а Гретцки забивал каким-то худым дуракам». Америка — о голах Ови Предполагают, что если бы Овечкин играл за «Эдмонтон» в 1980-х, то забил бы более тысячи голов.

Рекорд Гретцки

В НХЛ только одна вершина ещё не покорилась Великой Восьмёрке – снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Четыре года назад он даже не верил, что сможет это сделать: «Это невозможно, мне надо ещё шесть сезонов забивать по 50 голов. Я даже не уверен, что смогу выходить на лёд через шесть лет».



Прошло четыре года, и пока что Александр Великий совсем немного выбивается из графика. Он забросил 181 шайбу и поднялся на восьмое место в списке снайперов (до Гретцки – 188 голов).



«Два года назад меня спрашивали об этом, я сказал – да ни за что на свете. И он два сезона забивал кучу голов, выиграл «Ришар» в этом году. Безумие», — говорит Бурк.



«Надеюсь, я первым пожму ему руку, когда он побьёт мой рекорд. Не сомневаюсь, что у него есть все шансы это сделать», — говорит Гретцки.