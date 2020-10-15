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«Куньлунь РС» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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Хоккеисты из команд Континентальной лиги, которым нужен обмен

Хоккеисты из команд КХЛ, которым нужен обмен
Павел Панышев
Дальше будет только хуже. Хоккеисты КХЛ, которым нужен обмен
От сделок выиграют все стороны.
Хоккей / КХЛ 0

Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, но некоторые хоккеисты явно находятся не в своей тарелке. Либо не идёт игра, либо нет доверия со стороны тренерского штаба. А иногда и то, и другое. Рассказываем про тех, чей обмен давно напрашивается. Этим людям нужно как можно быстрее сменить обстановку.

н. Александр Хованов («Ак Барс»), 20 лет

7 игр, 0 очков, «+2» показатель полезности

Хованов, приехав из Северной Америки, стал сам на себя не похож. Нет ни желания, ни сил, да и лишний вес, складывается впечатление, присутствует и мешает. Видно, что Дмитрий Квартальнов уже не рассчитывает на этого игрока. В семи матчах молодой хоккеист не набрал ни одного очка. Просто провальная игра форварда, которому явно нужна смена обстановки. В ближайшее время обмен наверняка состоится. Он пойдёт на пользу всем.

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з. Сергей Бойков («Динамо» М), 24 года

4 игры, 0 очков, «-1» показатель полезности

По нашей информации, московское «Динамо» активно предлагает своего защитника Сергея Бойкова другим клубам. В частности, был вариант с магнитогорским «Металлургом», но вместо Бойкова уральцы решили получить за отправившегося в Москву Ивана Верещагина денежную компенсацию. Уж больно большой у Сергея контракт, слишком тяжёлый для клубной платёжки в нынешних условиях. Бойков – защитник силового плана, но Владимир Крикунов не видит его в составе бело-голубых. Как и в случае с Ховановым, Сергею нужно срочно сменить обстановку.

в. Владислав Сухачёв («Салават Юлаев»), 22 года

2 игры, 0 побед, 80% отражённых бросков, 6,17 коэффициент надёжности

В скором времени будет официально объявлено о том, что голкипер Владислав Сухачёв покидает «Салават Юлаев». Документы до конца ещё не оформлены, но итоговое решение вряд ли заставит себя ждать. После карантина вернулся в строй Юха Метсола, а вторым голкипером станет Александр Скрынник, заменявший финна во время болезни Юхи. А ведь есть ещё и Даниил Тарасов. Увы, но после обмена из «Трактора» Сухачёв не смог вписаться и в уфимскую модель игры.

Владислав Сухачёв

Владислав Сухачёв

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

н. Роман Любимов («Спартак»), 28 лет

13 игр, 2 (1+1) очка, «-12» показатель полезности

Лопнуло терпение у менеджмента и тренерского штаба «Спартака». Сегодня было объявлено, что форвард Роман Любимов помещён в список отказов. И это неудивительно. Достаточно посмотреть на статистику нападающего и на его показатель полезности, от которого моментально впадаешь в ступор. «-12» у нападающего, который должен помогать обороняться и разрушать атаки соперника. Просто катастрофа!

з. Николай Демидов («Сибирь»), 24 года

Без контракта, ограниченно свободный агент

Демидов отказался от неплохой зарплаты в «Сибири», в результате чего уже длительное время сидит без работы. Виноват в случившемся только сам игрок и его представители. Теперь Демидову нужно надеяться, что он, как Верещагин, дождётся, когда новосибирцы (именно у них права на игрока), договорятся с другим клубом и обменяют Николая. Иначе карьера молодого игрока может пойти на спад. В таком возрасте нужно играть, но контракта по-прежнему нет.

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н. Никита Щербак («Трактор»), 24 года

Без контракта, ограниченно свободный агент

Никак не сдвинется с мёртвой точки ситуация с Никитой Щербаком. В «Тракторе» на него не рассчитывают. Для челябинцев сейчас главное правильно распорядиться правами на форварда. У самого хоккеиста недавно случилось прибавление в семье, поэтому основные мысли Щербака на данном этапе вряд ли связаны с хоккеем. Вообще же нападающему нужно менять не только клуб, но и переезжать в другую лигу. Самое время перезапустить свою карьеру где-нибудь в европейском чемпионате или в АХЛ.

Никита Щербак

Никита Щербак

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

н. Игорь Полыгалов («Трактор»), 33 года

13 игр, 3 (0+3) очка, «-3» коэффициент полезности

Да, на игре Полыгалова сказалась болезнь, но от Игоря в «Тракторе» уже давно ждут в большего. За 13 матчей нападающий не забросил ни единой шайбы, имеет отрицательный показатель полезности. Всё это не может радовать главного тренера челябинцев Анвара Гатиятулина, с которого будут спрашивать за результат. Самое интересное, что Полыгалов умеет и любит забивать. Но в «Тракторе» у игрока пока дела не идут.

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