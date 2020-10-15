Дальше будет только хуже. Хоккеисты КХЛ, которым нужен обмен

Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, но некоторые хоккеисты явно находятся не в своей тарелке. Либо не идёт игра, либо нет доверия со стороны тренерского штаба. А иногда и то, и другое. Рассказываем про тех, чей обмен давно напрашивается. Этим людям нужно как можно быстрее сменить обстановку.

н. Александр Хованов («Ак Барс»), 20 лет

7 игр, 0 очков, «+2» показатель полезности

Хованов, приехав из Северной Америки, стал сам на себя не похож. Нет ни желания, ни сил, да и лишний вес, складывается впечатление, присутствует и мешает. Видно, что Дмитрий Квартальнов уже не рассчитывает на этого игрока. В семи матчах молодой хоккеист не набрал ни одного очка. Просто провальная игра форварда, которому явно нужна смена обстановки. В ближайшее время обмен наверняка состоится. Он пойдёт на пользу всем.

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з. Сергей Бойков («Динамо» М), 24 года

4 игры, 0 очков, «-1» показатель полезности

По нашей информации, московское «Динамо» активно предлагает своего защитника Сергея Бойкова другим клубам. В частности, был вариант с магнитогорским «Металлургом», но вместо Бойкова уральцы решили получить за отправившегося в Москву Ивана Верещагина денежную компенсацию. Уж больно большой у Сергея контракт, слишком тяжёлый для клубной платёжки в нынешних условиях. Бойков – защитник силового плана, но Владимир Крикунов не видит его в составе бело-голубых. Как и в случае с Ховановым, Сергею нужно срочно сменить обстановку.

в. Владислав Сухачёв («Салават Юлаев»), 22 года

2 игры, 0 побед, 80% отражённых бросков, 6,17 коэффициент надёжности

В скором времени будет официально объявлено о том, что голкипер Владислав Сухачёв покидает «Салават Юлаев». Документы до конца ещё не оформлены, но итоговое решение вряд ли заставит себя ждать. После карантина вернулся в строй Юха Метсола, а вторым голкипером станет Александр Скрынник, заменявший финна во время болезни Юхи. А ведь есть ещё и Даниил Тарасов. Увы, но после обмена из «Трактора» Сухачёв не смог вписаться и в уфимскую модель игры.

Владислав Сухачёв Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

н. Роман Любимов («Спартак»), 28 лет

13 игр, 2 (1+1) очка, «-12» показатель полезности

Лопнуло терпение у менеджмента и тренерского штаба «Спартака». Сегодня было объявлено, что форвард Роман Любимов помещён в список отказов. И это неудивительно. Достаточно посмотреть на статистику нападающего и на его показатель полезности, от которого моментально впадаешь в ступор. «-12» у нападающего, который должен помогать обороняться и разрушать атаки соперника. Просто катастрофа!

з. Николай Демидов («Сибирь»), 24 года

Без контракта, ограниченно свободный агент

Демидов отказался от неплохой зарплаты в «Сибири», в результате чего уже длительное время сидит без работы. Виноват в случившемся только сам игрок и его представители. Теперь Демидову нужно надеяться, что он, как Верещагин, дождётся, когда новосибирцы (именно у них права на игрока), договорятся с другим клубом и обменяют Николая. Иначе карьера молодого игрока может пойти на спад. В таком возрасте нужно играть, но контракта по-прежнему нет.

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н. Никита Щербак («Трактор»), 24 года

Без контракта, ограниченно свободный агент

Никак не сдвинется с мёртвой точки ситуация с Никитой Щербаком. В «Тракторе» на него не рассчитывают. Для челябинцев сейчас главное правильно распорядиться правами на форварда. У самого хоккеиста недавно случилось прибавление в семье, поэтому основные мысли Щербака на данном этапе вряд ли связаны с хоккеем. Вообще же нападающему нужно менять не только клуб, но и переезжать в другую лигу. Самое время перезапустить свою карьеру где-нибудь в европейском чемпионате или в АХЛ.

Никита Щербак Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

н. Игорь Полыгалов («Трактор»), 33 года

13 игр, 3 (0+3) очка, «-3» коэффициент полезности

Да, на игре Полыгалова сказалась болезнь, но от Игоря в «Тракторе» уже давно ждут в большего. За 13 матчей нападающий не забросил ни единой шайбы, имеет отрицательный показатель полезности. Всё это не может радовать главного тренера челябинцев Анвара Гатиятулина, с которого будут спрашивать за результат. Самое интересное, что Полыгалов умеет и любит забивать. Но в «Тракторе» у игрока пока дела не идут.