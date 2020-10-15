Зацепились за шанс. 10 молодых игроков КХЛ, ворвавшихся в этот сезон

Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги определённо установит рекорд по количеству молодых игроков, получивших шанс проявить себя на взрослом уровне. Пандемия коронавируса, продолжающая косить ряды опытных хоккеистов, заставляет клубы больше доверять своей системе. Однако многие молодые спортсмены смогли зацепиться за свой шанс и без помощи коронавируса.

Главный тренер поневоле. 15 человек, вынужденно возглавлявших команду КХЛ в этом сезоне Минским «Динамо» руководил глава Федерации хоккея Беларуси, а со СКА уже поработали четыре главных тренера. Схожие проблемы были у многих.

«Чемпионат» предлагает рейтинг лучших дебютантов сезона КХЛ среди российской молодёжи, ворвавшихся в этот сезон. За основу возьмём правило лиги по определению лучшего новичка. На звание лучшего новичка номинируются игроки 1999 года и моложе, проведшие в предыдущих сезонах суммарно не более 20 матчей в КХЛ. Впрочем, из этого правила нами будет сделано несколько исключений.

в. Ярослав Аскаров (СКА), 18 лет

2 победы в 3 матчах при проценте отражённых бросков 97,4 и коэффициенте надёжности 0,74

18-летний Аскаров дебютировал в КХЛ ещё в прошлом сезоне, но провёл в минувшем регулярном чемпионате только один матч. В этом сезоне молодой голкипер уже перекрыл тот результат, приняв участие в трёх встречах. Более того, в гостевом матче со «Спартаком» Ярослав оформил первый шат-аут в карьере. Аскаров так обрадовался удачному матчу, что даже забыл забрать шайбу на память.



«После игры в раздевалке партнёры поздравили меня, дали шапочку, которую вручают лучшему игроку матча. Забрал ли шайбу? У меня из головы это вылетело, устал после тяжёлой игры. Только по дороге в аэропорт вспомнил о том, что не взял шайбу. Ну ладно… Хотя у меня дома специальная полочка с наградами, там и шайбы с первого сухого матча в МХЛ, в ВХЛ», — сказал Ярослав.



Контракт голкипера со СКА действует до 2022 года, а дальше его уже ждут в «Нэшвилл Предаторз». На прошедшем недавно драфте НХЛ Ярослав установил российский рекорд, став самым высокорейтинговым российским голкипером. В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал Андрея Василевского под 19-м номером. Аскарова же «хищники» забрали под 11-м номером. К сожалению, сейчас Ярослав не может улучшать свои статистические показатели в КХЛ, так как находится на карантине из-за коронавируса.

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н. Егор Чинахов («Авангард»), 19 лет

8 (6+2) очков в 15 матчах при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 13.03

19-летний нападающий «Авангарда» на данный момент претендует на звание главного открытия чемпионате. Ещё в июне-июле о перспективах Чинахова на взрослом уровне могли рассуждать только преданные болельщики омской команды и эксперты по молодёжному хоккею. Однако летом Егор сумел громко заявить о себе, став одним из лучших бомбардиров предсезонки КХЛ. Чинахов отвоевал стабильное место в основном составе «ястребов» и продолжил подтверждать выданные авансы уже на старте регулярного чемпионата.

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Воспитанник омского хоккея забросил шесть шайб в 15 матчах регулярки и пробился даже в первое звено «Авангарда». Игра Чинахова настолько покорила скаутов и генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс», что они потратили на российского форварда выбор в первом раунде на драфте НХЛ. Хотя по всем предрафтовым прогнозам игрок котировался не выше третьего раунда. Теперь же боссы «ястребов» уже ведут разговоры о желании Чинахова оставить в родном клубе ещё на три сезона, а агент хоккеиста Шуми Бабаев все эти попытки осторожно пресекает, напоминая, что контракт форварда истекает в конце сезона, тогда мол и будет видно.

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з. Семён Чистяков («Авангард»), 19 лет

2 (0+2) очка в 17 матчах при показателе полезности «+3» и среднем игровом времени 12.16

19-летний Чистяков является ещё одним продуктом школы омского хоккея. Нынешний сезон стал для Семёна дебютным на взрослом уровне, и пока у него всё складывается просто прекрасно. Россиянин на протяжении всего чемпионата наигрывается в паре с финским защитником Оливером Каски. Семён очень хладнокровен для своего возраста и уверен в себе.



Талантливый защитник грамотно читает игровую ситуацию, за счёт чего успевает везде, хотя и не обладает выдающимися скоростными способностями. К тому же Семён не брезгует силовой борьбой, не боится давления и возможности ошибиться, владеет первым пасом. На предстоящем молодёжном чемпионате мира Чистяков, вне всяких сомнений, должен стать ключевым защитником сборной России.

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н. Родион Амиров («Салават Юлаев»), 19 лет

6 (3+3) очка в 17 матчах при показателе полезности «+3» и среднем игровом времени 12.16

Настало время перейти к тем самым исключениям, о которых было сказано выше. 19-летний форвард «Салавата Юлаева» уже не считается новичком в КХЛ. Всё дело в том, что в минувшем сезоне нападающий провёл 21 матч в регулярке. Однако именно в этом сезоне Амиров начинает играть на том уровне, которого от него ожидали. В сезоне-2019/2020 Родион отметился всего двумя результативными передачами при показателе полезности «-6».

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Для сравнения, уже в 17 матчах этого сезона повзрослевший хоккеист забросил три шайбы и сделал три голевые передачи. После вылета на карантин ряда основных форвардов Амиров оказался в первом звене уфимской команды и воспользовался моментом. Сейчас Родион продолжает получать высокое игровое время, даже несмотря на то, что ключевые нападающие уже возвращаются в строй.

Амиров также ушёл в первом раунде прошедшего драфта НХЛ. Родион был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером на драфте НХЛ. Благодаря этому перспективный нападающий оказался самым высоковыбранным российским игроком в истории «кленовых листьев».

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з. Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), 18 лет

7 (2+5) очков в 17 матчах при показателе полезности «+3» и среднем игровом времени 13.07

18-летний Мухамадуллин тоже не является новичком КХЛ по формальным признакам. Однако считать минувший сезон большим опытом для хоккеиста очень сложно. Среднее игровое время защитника колебалось в пределах трёх минут. Тем не менее сам факт дебюта позволил Шакиру войти в топ-3 самых молодых хоккеистов в истории клуба в лиге. Мухамадуллин дебютировал за «Салават» в возрасте 17 лет и 236 дней, уступив только Александру Пашину (17 лет и 200 дней).



В этом же сезоне Шакир уже стал полноправным основным защитником уфимской команды. Регулярный чемпионат он даже начинал в первой бригаде большинства в силу отсутствия защитника Филипа Ларсена. В матче с «Северсталью» защитник забросил первый гол в КХЛ, благодаря чему вошёл в топ-3 самых молодых авторов голов клуба в лиге. В этой номинации рекорд принадлежит Кириллу Полозову. На драфте НХЛ Мухамадуллина задрафтовал «Нью-Джерси Дэвилз».

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з. Антон Малышев («Локомотив»), 20 лет

4 (0+4) очка в 13 матчах при показателе полезности «+2» и среднем игровом времени 13.20

20-летний Малышев дебютировал в КХЛ в конце минувшего сезона, получив возможность сыграть с «Нефтехимиком» и «Витязем». В этом сезоне Антон стал одним из ведущих защитников ярославского коллектива. Малышев получает стабильное игровое время от тренерского штаба Андрея Скабелки и отмечается неплохой результативностью для игрока, не играющего большинство.



12 октября КХЛ признала Малышева лучшим новичком шестой игровой недели регулярного чемпионата. 20-летний защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». На счету Малышева три силовых приема, среднее игровое время составило 13 минут ровно.

з. Дмитрий Саморуков (ЦСКА), 21 год

6 (2+4) очков в 15 матчах при показателе полезности «+12» и среднем игровом времени 17.30

В межсезонье ЦСКА арендовал 21-летнего Саморукова у «Эдмонтон Ойлерз». Предполагалось, что Дмитрию придётся потрудиться, чтобы закрепиться в составе действующего чемпиона России, но Саморуков буквально ворвался в КХЛ. Дмитрий сумел вписать своё имя в историю лиги, став автором первого гола в нынешнем сезоне. С его броском от синей линии голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн не справился в матче за Кубок открытия.



Российский защитник не остановился на достигнутом и продолжил демонстрировать очень качественную игру. Сейчас Саморуков занимает второе место среди защитников по показателю полезности в «армейском» коллективе, уступая только признанному мастеру обороны шведскому защитнику Класу Дальбеку. Наверняка подобная картина не может не радовать глаз генерального менеджера «Эдмонтона» Кена Холланда.

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в. Амир Мифтахов («Ак Барс»), 20 лет

1 победа в 1 матче при проценте отражённых бросков 100,0 и коэффициенте надёжности 0,00

20-летний Мифтахов попадает в наш рейтинг за великолепную игру в матче с «Амуром» (4:0). В дебютном матче в нынешнем сезоне российский голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности, оформив первый шат-аут в карьере на уровне КХЛ. Примечательно, что в своём первом матче в лиге Амир тоже был близок к «сухарю», но в ноябре 2019 года пропустил от Степана Старкова за девять минут до конца основного времени с «Сочи». Спустя 11 месяцев Мифтахов не пропустил ни разу.



«У нас два молодых вратаря, и на них будет выпадать нагрузка. Мифтахов — молодец, сыграл на ноль, но перехваливать его не надо. Только здоровый оптимизм. Но буду только рад, если Амир будет локтями распихивать место в воротах», — оценил игру голкипера главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

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н. Данила Юров («Металлург» Мг), 16 лет

0 (0+0) очков в 4 матчах при показателе полезности «0» и среднем игровом времени 03.46

Воспитанник магнитогорского хоккея в этой регулярке дебютировал в КХЛ в возрасте 16 лет, что само по себе является редким событием. К тому же Юров стал первым хоккеистом в клубной истории, кто провёл первый матч в КХЛ в подобном возрасте. Прежнее достижение принадлежало Владиславу Каменеву, дебютировавшему в лиге в 17 лет и 31 день.

Уральцы стали одним из последних клубов в КХЛ, кого в нынешнем сезоне затронул коронавирус. В последнем матче регулярки с «Авангардом» (3:0) магнитогорский коллектив обходился полурезервным составом. В этих обстоятельствах Данила оказался заявлен на встречу в третьем звене, а в итоге провёл на льду больше 10 минут, абсолютно не портя картины. Включение Юрова в рейтинг лучших молодых игроков КХЛ можно назвать авансом, но против дебюта в 16 лет пойти невозможно.

н. Руслан Новрузов («Спартак»), 20 лет

1 (0+1) очко в 8 матчах при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени 9.28

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок не любит работать с молодёжью. Так было и в московском «Динамо», и в СКА, и в первый сезон работы в «Спартаке». При прочих равных Знарок всегда выберет опытного и проверенного хоккеиста. И если молодой хоккеист пробивается в состав его команды, значит Знарок увидел в нём что-то особенное.



Статистика 20-летнего Руслана Новрузова особо не поражает воображение. Но в последних матчах этот хоккеист проводит на льду от девяти до 13 минут, пользуясь доверием тренеров. В матче с «Локомотивом» Руслан принял участие в единственной голевой комбинации своей команды, записав на свой счёт дебютное очко на уровне КХЛ.