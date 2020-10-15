Дадонов подписался в «Оттаве»! В столице Канады собирают русскую диаспору?

Сегодня клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» на официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым. Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на три года. Общая сумма сделки составит $ 15 млн. Таким образом, представителям хоккеиста удалось выбить для своего клиента приличный контракт с солидной зарплатой.

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Справедливости ради скажем, что во «Флориде» Дадонов был далеко не на последних ролях. Однако договориться неограниченно свободному агенту о новом соглашении с «пантерами» так и не удалось.

Конечно, жить в Санрайзе намного комфортнее, нежели в столице Канады. Во Флориде отличный климат, куда более низкие налоги. В Оттаве же Евгению придётся раскошелиться, так что от своего «жирного» контракта он получит далеко не всё.

Совсем недавно канадское новостное издание Sportsnet составило рейтинг из 10 лучших игроков НХЛ, находящихся в списке свободных агентов. Дадонов оказался в нём на втором месте сразу после своего бывшего одноклубника Майка Хоффмана. Вполне логично, что Евгений достаточно быстро нашёл себе новую команду, хотя ранее сообщалось, что «Флорида» хотела сохранить своего лидера. Значит, не договорились по деньгам и по длительности контракта.

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Что ждёт Дадонова в «Оттаве»? Главное, что в составе «сенаторов» Евгений однозначно будет играть в топ-6 нападения. В команде, которой нынче руководит Ди Джей Смит, идёт глобальная перестройка. Например, «Сенаторз» плодотворно поработали на драфте НХЛ, задрафтовав сразу троих (!) человек в первом раунде. Значит, команда серьёзно смотрит в будущее. «Оттава» — эдакий аналог «Детройта» в его нынешнем состоянии.

Да, в ближайшее время ни Дадонову, ни всей «Оттаве» не следует рассчитывать на успешное выступление в Кубке Стэнли, так как команда новая и совершенно сырая. Но аналогично можно сказать и про «Флориду». Там до победы в турнире тоже очень далеко. Поэтому в плане результата Евгений точно ничего не потерял.

Зато, судя по последним решениям руководства «Оттавы», в канадском клубе решили собрать целую русскую диаспору. В следующем сезоне «сенаторы» будут едва ли не самой русской командой в НХЛ. Судите сами: помимо Дадонова, в системе «Оттавы» есть форвард Виталий Абрамов, нападающий Артём Анисимов, защитники Никита Зайцев и Артём Зуб. Возможно, именно в одном звене с Анисимов и будет играть Дадонов, но решать в любом случае тренерскому штабу. Понаблюдать за этой связкой в перспективе было бы интересно.

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Можно смело заявить, что никаких проблем с адаптацией при переезде из СЩА в Канаду у российского новичка «Оттавы» точно не будет. Получается, что уроженец Челябинска получил то, что хотел. Довольно длительный контракт (в 31 год только такой и нужен), хорошую зарплату даже с учётом высокого налогообложения в Канаде, большое число соотечественников в клубе. Осталось только не сбавлять к себе требований, обходиться без травм и выйти на ведущие роли в клубе. А это Дадонову точно по силам.