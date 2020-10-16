Фаворит сезона КХЛ проиграл худшей команде лиги. Что это было, «Салават»?

К девятой минуте матча между «Куньлунем» и «Салаватом» счёт был 2:0 в пользу уфимских гостей. «Драконы» только что пропустили две шайбы за 38 секунд и выглядели привычно растерянно. Воображение живо нарисовало картину, как «юлаевцы», в состав которых вернулись все игроки основы, уничтожают худший клуб КХЛ с неприличным счётом, а после матча Алексея Ковалёва снимают-таки с должности главного тренера «Куньлуня», воплощая в жизнь многочисленные слухи.

Андриевского отправили в отставку. Кого ещё в КХЛ могут уволить в ближайшее время? Кандидатов хватает. Главный из них слишком задержался в «Куньлуне».

Но реальность не допустила скучного и ожидаемого сценария. Где-то через полтора часа после уфимского двойного удара «драконы» праздновали первую настоящую победу в нынешней регулярке. Что это было, «Салават»?

Ответ на этот вопрос, вроде бы, лежит на поверхности. Его предоставил главный тренер уфимцев Томи Лямся на пресс-конференции: «Результат неудовлетворительный, хотели сегодня выиграть. Но не будем забывать о ситуации, в которой мы оказались из-за болезни, поэтому сейчас у команды новое начало чемпионата. Многие игроки пропустили более трёх недель». Трудно обвинить финна в поиске «отмазок». Действительно, когда все игроки основы выпадают из тренировочного процесса, а затем выходят на матчи против полностью готового физически соперника, им, как минимум, тяжело. Как максимум, их попросту не хватает на всю игру. Посмотрите, в последних двух встречах «Салават» «сдувался» именно в третьих периодах, позволяя сначала «Барысу», а потом «Куньлуню» возвращаться в игру и одерживать волевые победы.

«Функциональное состояние после двух недель на карантине не самое лучшее. Понятно, не сразу можно вернуться в прежние кондиции. В принципе, надо все навыки восстанавливать. Сейчас мы это делаем через матчи. Движения, которые до этого легко давались и казались простыми, после карантина идут тяжело», — Александр Кадейкин простыми словами объяснил все «прелести» коронавирусных каникул посреди турнира. Лидеры Уфы вроде и были на льду в Мытищах, но иногда двигались, как в замедленной съёмке, допускали огромное количество технического брака, ошибались в простых моментах. Так обычно играют в первых контрольных матчах летом. Наглядный пример – нерасторопность технаря Сошникова на последних секундах встречи с «Куньлунем». Никита не смог обработать несложную шайбу и лишил «Салават» последней возможности отыграться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Собственно, и голы-то у уфимцев в матче с «драконами» сделали те игроки, которых ковид не вывел из ритма турнира. Сначала комбинацию разыграли Воробьёв с Кугрышевым, затем – Алексеев с Башкировым. Из вернувшихся в строй лидеров сумел отличиться только Хартикайнен, да и то для финна многое в той атаке сделал достаточно давно играющий Ларсен. Кстати, Теэму обогнал Линуса Умарка по набранным за «Салават» очкам в КХЛ, чем окончательно закрепился в статусе главного легионера уфимцев в истории.

Умарк поздравил Хартикайнена, который побил его рекорд в «Салавате Юлаеве»

Сейчас уже окончательно понятно, что массовый и длительный карантин для клубов КХЛ – это бомба замедленного действия. И СКА, и «Салаватом» доказано, что проблемы возникают не когда основу подменяет молодёжь и игроки ВХЛ, а когда возвращаются растренированные лидеры. И наставник ведь должен давать им привычное игровое время, иначе процесс полного восстановления сильно затянется. Вот и уфимские финны в Мытищах получили свои стандартные 20 минут айстайма, но не выжали из них ничего. Возможно, те же Амиров, Алалыкин и Башкиров были даже более продуктивны в нынешней ситуации, но вряд ли у Лямси стояла задача во что бы то ни стало обыграть «Куньлунь». Куда важнее было дать продышаться лидерам, вернуть им чувство игрового ритма.

Видеообзор матча «Куньлунь» — «Салават Юлаев»

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Так что у сенсационного поражения «Салавата» есть объективные причины. Но, как ни крути, это конфуз. Уфимцы умудрились проиграть абсолютно худшей команде КХЛ, да ещё и дважды ведя в счёте. Пожалуй, можно говорить о том, что такой разболтанный и слабый «Куньлунь», какой мы видим в нынешнем сезоне, «Салават» должен был обыгрывать в любом состоянии. Но «юлаевцы», наверное, не слишком серьёзно отнеслись к сопернику, расслабились после удачного начала встречи, плюс слабая «физика», Кугрышев подвёл, и на выходе получили крайне неприятный факт – главный аутсайдер лиги пока набирает очки на ледовой площадке только в играх с уфимским топ-клубом. Думаю, это достаточно обидно, как бы ни были хороши оправдания.

Ковалёв: «Куньлунь» показал характер и упорство, команда может далеко пойти

Но у «Салавата», конечно, всё будет нормально. Уфимцы только злее будут. А что значит эта победа для «Куньлуня»? Полагаю, довольно многое. Понятно, что китайский клуб не перестал в одночасье быть главным недоразумением сезона, что его существование в КХЛ после этого успеха не наполнилось каким-то смыслом. Вероятно, домашняя победа лишь отсрочила отставку Алексея Ковалёва. Но для самих хоккеистов «Ред Стар» этот результат может стать хорошим психологическим толчком. Они, кстати, не в первый раз в нынешнем сезоне проявили характер, и, наконец, были вознаграждены за старания. После постоянных поражений опускаются руки, а вот такие неожиданные, волевые победы, напротив, придают импульс, воодушевляют. С таким настроением «Куньлунь» может немного оттолкнуться от дна Восточной конференции и начать более-менее регулярно набирать очки. О возможном включении «драконов» в борьбу за плей-офф на Востоке говорить вряд ли приходится, но, по крайней мере, от китайской команды должно перестать веять безнадёгой.