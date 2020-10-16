У Хары в 43 года куча предложений, к Ковальчуку нет интереса? Кто остался на рынке НХЛ

Потихоньку рынок свободных агентов пустеет – новые команды уже нашли Алекс Пьетранджело, Тейлор Холл, Евгений Дадонов, Хенрик Лундквист, Тайсон Бэрри, Йеспер Фаст, Владислав Наместников, Кевин Шаттенкирк, Брэйден Холтби и другие хоккеисты. Но без контрактов всё ещё остаётся несколько заметных фигур.

Статистика в сезоне-2019/2020: 63 матча, 30 (17+13) очков, «-4»

Гранлунд не прижился в «Нэшвилле», где ему так и не смогли найти подходящих партнёров, и набрал всего 30 очков в прошлом сезоне. Но на рынке он остаётся одним из лучших свободных центров – отличный возраст, неплохо обороняется, а в «Миннесоте» набирал по 60-70 очков в год.

Видимо, пока всех отпугивает только цена (Гранлунд получал $ 5,75 млн, и даже после неудачного сезона наверняка просит прибавку). В числе претендентов на нападающего называются «Коламбус» и «Филадельфия».

Статистика в сезоне-2019/2020: 69 матчей, 59 (29+30) очков, «-5»

Лучший снайпер и бомбардир среди свободных агентов – он является специалистом по игре в большинстве, но и в равных составах отличается регулярно. Единственный недостаток форварда – не самая ответственная игра в обороне, но это с лихвой компенсируется голами и правильными партнёрами.

На Хоффмана есть большой спрос, по последней информации, он готов подписать однолетнее соглашение на сумму около $ 5,5 – 6,5 млн. Есть вариант, при котором Хоффман вернётся во «Флориду», другие заинтересованные клубы – «Нэшвилл», «Бостон», «Коламбус», «Каролина».

5 команд НХЛ интересуются экс-форвардом «Флориды» Хоффманом

Статистика в сезоне-2019/2020: 57 матчей, 21 (5+16) очко, «-2»

Перри, конечно, уже старичок, и в этой регулярке забросил всего пять шайб, но свою ценность наглядно продемонстрировал в плей-офф. Перри по-прежнему является мощным раздражителем, мастерски залезает сопернику под кожу, а в важных матчах выходит на новый уровень. Много денег он не попросит, приоритетной целью какой-либо команды пока не является, но работу себе обязательно найдёт.

«Старички» спасают «Даллас». А год назад от Павелски и Перри отказались в прежних клубах Красивая история в финале плей-офф НХЛ.

Статистика в сезоне-2019/2020: 46 матчей, 26 (10+16) очков, «-4»

Ковальчук здорово провёл середину регулярки в «Монреале», а начало, концовку и плей-офф полностью провалил. Россиянин в «Вашингтоне» не стал джокером в большинстве, практически не бросал и в равных составах, да и на льду появлялся всё реже с каждым матчем.

Пока к Ковальчуку особого интереса нет, по крайней мере, о нём ничего не известно. «Монреаль», судя по всему, окончательно отказался от варианта его возвращения, но в какой-то момент 37-летний форвард должен где-то всплыть.

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н. Эрик Хаула

Статистика в сезоне-2019/2020: 48 матчей, 24 (12+12) очка, «+1»

Последние два сезона Хаула провёл не лучшим образом отчасти из-за травмы колена, отчасти из-за постоянных смен команд, но когда он здоров, то может приносить много пользы и набирать много очков, играть как в центре, так и с краю. Возможно, он вернётся в «Вегас».

Статистика в сезоне-2019/2020: 47 матчей, 23 (5+18) очка, «-12»

«Каролина» в плей-офф напомнила, что Ватанен, вообще-то, очень неплохой атакующий защитник, который привык играть много, может подключаться к атакам и при этом не пожарить в обороне. Удивительно, что его ещё никто не забрал – североамериканские инсайдеры говорят, что он может оказаться в «Ванкувере» или «Калгари».

Двойной суперсейв «Каролины»! Ватанен рискнул здоровьем и отбил шайбу в стойке вратаря Джеймс Раймер спас команду в потрясающем прыжке. Возможно, лучший эпизод на старте плей-офф НХЛ.

з. Трэвис Хэмоник

Статистика в сезоне-2019/2020: 50 матчей, 12 (3+9) очков, «-3»

Защитник оборонительного плана, специалист по меньшинству, который в последние годы много времени пропускал из-за травм. Ещё одна причина, по которой он всё ещё не трудоустроился – интерес к нему проявляют команды Восточной конференции (в частности, «Филадельфия»), Хэмоник же хочет остаться на Западе.

Статистика в сезоне-2019/2020: 68 матчей, 14 (5+9) очков, «+26»

Капитан «Бостона», 43-летний гигант Здено Хара пока что не решил, где продолжит карьеру. «Брюинз», где он провёл 14 сезонов, являются приоритетным вариантом, но у защитника есть немало других предложений. Он не собирается спешить с выбором.

43-летний Хара хочет остаться в «Бостоне», но им интересуются и другие команды НХЛ

Статистика в сезоне-2019/2020: 70 матчей, 31 (7+24) очко, «19»

40-летний Торнтон – самый возрастной нападающий на рынке свободных агентов, и не думает завершать карьеру и сейчас поддерживает форму, играя в главной швейцарской лиге. Эллиотт Фридман, что «Торонто» имеет реальный интерес к ветерану, а лидеры команды лично связывались с Торнтоном и приглашали его к себе. Интерес взаимный, но нападающий на протяжении долгих лет был предан «Сан-Хосе», и там ему тоже всегда найдётся место в составе.

н. Энтони Дюклер

Статистика в сезоне-2019/2020: 66 матчей, 40 (23+17) очков, «-5»

Дюклер был вторым снайпером «Оттавы» в этом сезоне, не принял новое предложение команды, в итоге стал неограниченно свободным агентом и сейчас изучает рынок. Тем не менее, Пьер ЛеБрюн сообщает, что даже после того, как «Сенаторз» подписали контракт с Евгением Дадоновым, Дюклер всё равно может вернуться в команду. Или найти другую.