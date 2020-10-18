Что нужно знать о русских скаутах в НХЛ. Они увозят в Америку нашу талантливую молодёжь

Когда слышишь «наши в НХЛ», то в голове по умолчанию проносятся фамилии российских хоккеистов, которые покоряют лучшую лигу мира и каждый год борются за Кубок Стэнли. Однако помимо игроков в клубах НХЛ работает два десятка скаутов, которые каждый год по всему миру ездят за российскими талантами, рассматривая под микроскопом каждое их движение, и пишут о них отчёты для американских и канадских клубов. В новом материале «Чемпионат» рассказывает о тех людях, благодаря которым клубы НХЛ получают огромнейший массив информации о наших хоккеистах.

Константин Крылов, «Анахайм»

Удивительно, что в одном из самых нерусских клубов НХЛ с 1996 года работает русский скаут. Константин Крылов никогда не играл на профессиональном уровне, а по юниорам занимался в школе тогда ещё скромного питерского СКА. После школы петербуржец некоторое время поработал арбитром, а через какое-то время ушёл в хоккейную журналистику. На одном из турниров в Северной Америке Крылов познакомился с генеральным менеджером «Миннесоты Норд Стар» Чаком Грилло, который предложил ему в клубе должность скаута. Затем бывшие владельцы «звёзд» получили право на создание новой франшизы в Сан-Хосе, и Крылов вместе со всей менеджерской командой ушёл работать в «Шаркс».

Именно Крылов в своё время уговорил «Акул» задрафтовать Евгения Набокова в девятом раунде, а чуть раньше посоветовал взять Сандиса Озолиньша и незадолго до ухода рекомендовал потратить выбор на Руслана Салея. Если верить петербуржцу, то до него голкипера из Усть-Каменогорска никто из коллег вообще не видел. Вряд ли нужно напоминать, кем Набоков стал в Калифорнии. С кем Крылов ошибся так это с Андреем Назаровым, ради которого клуб потратил свой первый пик. В мощной челябинце видели потенциально элитного силового форварда, а получили «главного русского тафгая в НХЛ».

После «Сан-Хосе» Крылов уехал в другой калифорнийский клуб – «Анахайм», в котором трудится и по сей день, отвечая за скаутинг российских проспектов. И пока россиянин так и не нашёл для «Уток» топового игрока с постсоветского пространства. При Крылове «Анахайм» выбирал в первом раунде Станислава Чистова и Алексея Смирнова, которые в солнечной Калифорнии своими так и не стали. После двух подряд провалов в первом раунде руководство «Дакс» на долгие 18 лет устроило тотальный игнор российских юниоров и за это время «Дакс» задрафтовали только голкипера Игоря Бобкова. Впрочем, если верить Крылову, генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей ещё несколько лет назад оттаял к его соотечественникам и покончил с разговорами об стереотипном «русском факторе».

Сергей Кузнецов, «Аризона»

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Воспитанник ярославского хоккея будучи хоккеистом успел несколько сезонов поиграть в юниорской лиге Онтарио и американской Лиге Восточного побережья после чего провёл несколько сезонов в Суперлиге за «Амур» и съездил в Казахстан и Белорусию. В 2013 году Кузнецов завершил карьеру и три года работал ассистентом в «Локо-Юниор» из МХЛ-Б, а в 2016 получил предложение стать скаутом «Аризоны» в России. После сезона работы руководство «Койотов» решило немного повысить ярославца и расширила регион его поиска с России до Европы.

Арсений Бондарев, «Бостон»

Во время игровой карьеры воспитанник «Амура» звёзд с небес не хватал и почти всё время колесил по просторам «вышки», а в 2017 году неожиданно поехал завершать карьеру в Израиль. В прошлом сезоне Бондарев получил приглашение поработать в системе «Бостона», который достаточно осторожно относится к хоккеистам из необъятной и пока неизвестно, удастся ли ему изменить эту тенденцию.

Олег Смирнов, «Каролина»

Для бывшего сотрудника профсоюза игроков КХЛ и одного из проверенных людей Андрея Коваленко минувший сезон стал первым в должности скаута «Харрикейнз». Смирнов никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне, а до 16 лет занимался в школе московского «Динамо» после чего получил юридическое образование. Позже москвича заметил глава европейского скаутского отдела «Каролины» Роберт Крон, которому он в своё время посоветовал нескольких хоккеистов из КХЛ и в конечном счёте россиянин получил полноценную должность в «Ураганах». По словам Смирнова, Крона привлекли в нём не только схожие взгляды на хоккей, но и знание структуры КХЛ, её контрактной системы и деятельности агентов. Поэтому неудивительно, что на минувшем драфте «банда придурков» выбрала Василия Пономарёва и Александра Никишина, постепенно собирая в Роли русскую бригаду вокруг Андрей Свечникова.

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Анатолий Семёнов, «Чикаго»

Бывший центр «Эдмонтона», «Тампы», «Ванкувера» и «Анахайма» и олимпийский чемпион Калгари-88, у которого за плечами больше трёхсот матчей в НХЛ, с 2017 года мониторит российский рынок для «Чикаго». Учитывая, что Семёнов несколько лет работал главным тренером петербургских командах вполне возможно, что именно с его подачи «Ястребы» три года назад задрафтовали в третьем раунде петербуржца Андрея Алтыбармакяна.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Кого точно из этого списка не нужно представлять, так это Андрея Николишина. Чемпион мира в прошлом году присоединился к скаутинговому отделу команды из Иллинойса, однако долгое время отказывался от работы в «Чикаго»:

«Я не хотел быть скаутом. Получилось так. В 2016 году я был в Америке, когда сына пригласили в тренировочный лагерь новичков „Блэкхокс“. Это было в Траверс-Сити, на традиционном турнире „проспектов“. Я ездил туда посмотреть на него и по своим делам. Агент сына, американец, с чего-то вдруг решил, что я хочу быть скаутом, хотя я с ним об этом даже не говорил. Когда я туда приехал, мне позвонил главный скаут „Чикаго“ и пригласил пообедать. Мы встретились, он спрашивает: „Ты хочешь быть скаутом?“ Я говорю: „Нет, не хочу“. Я тогда работал тренером, все мысли были только об этом. Как раз тогда вел переговоры. В общем, мы посмеялись, но также договорились как-нибудь вместе посмотреть хоккей. А в следующий раз увиделись в октябре в Праге на матчах юниорских сборных России и Чехии. Там был и главный скаут „Чикаго“ Марк Келли с коллегами по „Блэкхокс“. И вот мы с ними посмотрели хоккей и договорились попробовать скаутство. С тех пор и работаю с перерывом на работу в „Динамо“. Мы о подобном сразу договорились», — рассказал Николишин в интервью русскоязычной версии официального сайта НХЛ.

Алексей Гусаров, «Колорадо»

Фото: Michael Martin/Getty Images

Легенде «Колорадо» и члену Золотого тройного клуба руководство «Лавин» нашло место клубе в 2018 году после того, как Гусаров вместе с Юрией Буцаевым покинул тренерский штаб «Сочи». Сейчас в «Эвеланш» обладатель Кубка Стэнли отвечает за поиск молодых талантов в Европе, не ограничиваясь Россией.

Евгений Цыбук, «Даллас»

Бывший генеральный менеджер «Трактора», с которым челябинцы доходили до финала Кубка Гагарина, в этом году в роли скаута дошёл с «Далласом» до финала Кубка Стэнли. Цыбук, в своё время поигравший в низших североамериканских лигах, скаутит для «Старз» с 2014 года и за шесть сезонов успел получить огромное количество положительных отзывов. Шведский коллега из «Далласа» Рикард Оквист и вовсе называет его одним из лучших специалистов по российскому региону, а директор европейского скаутинга Кари Такко полностью доверяет отчётам Цыбука. Говорят, что Евгений был одним из тех, кто открыл для «Далласа» Дениса Гурьянова и посоветовал выбрать воспитанника «Лады» под неожиданно высоким 12 номером первого раунда.

Николай Вакуров, «Детройт»

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Николай Вакуров, как и как Константин Крылов, начал работать скаутом в НХЛ ещё в 90-х, когда получил приглашение стать частью «Монреаля». Москвич, практически не игравший в хоккей на серьёзном уровне, 13 сезонов был глазами и ушами «Канадиенс» в Европе, а в 2014 году приехал в субтропики собирать с нуля «Сочи», параллельно совмещая должности спортивного директора «леопардов» и скаута «Детройта».

Пока топовых россиян для «Ред Уингз» Вакуров не нашёл, но в «Монреале» Андрей Марков, Михаил Грабовский, Алексей Емелин и братья Костицыны оказались в том числе, благодаря его рекомендациям. Однако куда лучше характеризует его скаутские способности другая история. Будучи одним из функционеров кризисного ЦСКА, именно Вакуров одним из первых разглядел потенциал Никиты Кучерова и Никиты Гусева, и договорившись с их тренером Геннадием Курдиным и директором школы «Белые медведи», перевёз их в систему ЦСКА.

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Александр Науров, «Эдмонтон»

Проспект «Далласа», так и не сыгравший в НХЛ, достаточно рано завершил карьеру и не смог закрепиться даже в КХЛ. Зато Науров уже шесть сезонов работает в системе «Эдмонтона». Учитывая, что Александр живёт в Ярославле и чаще всего в России видит «Локомотив», догадываетесь, благодаря кому «Ойлерз» застолбили права на Илью Коновалова в прошлом году?

Вадим Подрезов, «Флорида»

Фото: zelenograd24.ru

Воспитанник «Авангарда», поигравший в России за «Сибирь», «Крылья Советов» и «Магнитку» под конец карьеры решил уехать за океан и два сезона попылил в периферийной Объединённой лиге США, а после повесил коньки на гвоздь и сразу же стал европейским скаутом «Флориды». В этом году Подрезов отпраздновал 20-летний юбилей в этой должности и стопроцентно продолжит составлять отчёты для «Пантер». В России 55-летний специалист параллельно с работой во «Флориде» успел поискать игроков для «Атланта», а также несколько лет помогал в «Сочи» своему коллеге Николаю Вакурову строить новую команду КХЛ.

Юрий Хмылёв, Лос-Анджелес

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, поигравший в НХЛ за «Баффало» и «Сент-Луис», после завершения карьеры осел в Америке и решил не возвращаться в Россию. Хмылёв 16 лет отпахал в «Баффало», но после приглашения в «Сэйбрз» на пост генерального менеджера Джейсона Боттерилла, места в обновлённом штабе «Клинков» россиянину не нашлось. Поразительно, но новое руководство сообщило Юрию о том, что ему не будут предлагать новый контракт по почте, положив конверт с печальной информацией в его почтовый ящик.

После ухода из «Сэйбрз» Хмылёв заявил, что будет искать варианты с работой в других клубах и вернётся в Россию только если у него не будет предложений в НХЛ. К счастью для именитого нападающего, после сезона без команды он оказался в «Лос-Анджелесе», где трудится и по сей день. Примечательно, что мониторит россиян Юрий в североамериканских лигах и работая «Баффало» чаще всего ездил отсматривать хоккеистов в Онтарио.

Хмылев: американцы используют наши методы Бывший форвард "Крыльев Советов" и сборной СССР Юрий Хмылев после окончания карьеры стал скаутом в "Баффало Сейбрз".

Фото: Jeff Vinnick/NHLI via Getty Images

Легенда «Локомотива» после завершения карьеры в 2015 году на некоторое время пропала с радаров СМИ, но в 2016 оказалось, что Иван вместе с семьёй планирует уехать в Америку, объяснив решение тем, что хочет дать детям достойное образование и не исключил, что пойдёт учиться сам. В итоге три года назад Непряев сменил российскую хоккейную Мекку на американскую и начал работать в клубе из Сент-Пола. Не так давно в интервью «Чемпионату» российский проспект «Миннесоты» Владислав Фирстов рассказал, что Непряев держит связь со всеми российскими хоккеистами системы и помогает по некоторым бытовым вопросам. Глядя на то, как «Уайлд» обрастают русскими, вполне возможно, что Непряев будет тем человеком, который сможет облегчить нашим ребятам адаптацию в Северной Америке.

Артём Телепин, «Монреаль»

Фото: Elsa/Getty Images/NHLI

Об Артёме Телепине мало кто знает на родине. Тем не менее москвич, никогда не игравший по профессионалам, вкалывает скаутом в НХЛ с 1999 года: сначала в «Коламбусе», а сейчас в «Монреале». В «Блю Джекетс» его до сих пор помнят, как человека, с подачи которого клуб задрафтовал Николая Жердева, Никиту Филатова, Максима Майорова и Александра Гуськова. А ещё именно Телепин открыл «Коламбусу» Сергея Мозякина и всеми силами уговаривал задрафтовать его. Тогда руководство «Жакетов» послушало российского разведчика и выбрало Мозякина в девятом раунде, но в итоге лучший бомбардир в истории КХЛ до Америки так и не доехал.

Андрей Плеханов, «Нью-Джерси»

Воспитанник «Нефтехимика» с неплохим опытом игры в КХЛ завершил карьеру всего в 31. Однако без работы бывший защитник не остался и практически мгновенно нашёл себе место в «Нью-Джерси», где осматривает для клуба юниоров из Европы.

Михаил Манчик, «Нью-Джерси»

Михаил Манчик — пожалуй, самая одиозная и загадочная личность в этом списке. Бывший доктор и администратор СКА в 80-х уехал из СССР в США и не вернулся на родину, по собственному признанию, из-за … проблем с КГБ, который обвинял Манчика в крупных валютных махинациях при закупке экипировки и не давал проходу из-за пятой графы в паспорте. В Америке Михаил пытался заниматься балетным бизнесом и стать боксёрским промоутером под крылом легендарного Дона Кинга, а позже начал работать по профессии и помогал залечивать травмы фигуристам Антону Сихарулидзе и Елене Бережной, а также Игорю Ларионову и Алексею Касатонову.

Затем Манчик вместе с Ларионовым случайно попал на приём в Федерацию хоккея США, а в итоге получил работу в сборной и отпахал в национальной команде 10 лет массажистом. Потом россиянин несколько лет помогал тренеру по физподготовке во «Флориде», а в 2007 году по приглашению Барри Смита вернулся в Санкт-Петербург и получил довольно странную должность, которая называлась «ассистент главного тренера по всем вопросам».

В СКА американец не задержался, но Манчик увольнение Смита пережил и ещё немного поработал ассистентом старого друга Алексея Касатонова, ставшего генеральным менеджером «армейцев», и после довольно длительного перерыва в 2016 году стал европейским скаутом «Нью-Джерси». По словам генерального менеджера «Девилз» Тома Фитцджеральда, у Манчика остались достаточно тесные связи со СКА и сборной России. За четыре сезона в «Дьяволах» хоккейный Остап Бендер перевёз из Питера в США не только Никиту Гусеву, но и Егора Яковлева.

Владимир Лутченко, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и настоящая легенда ЦСКА всю игровую карьеру провела в родном клубе. Поэтому удивительно, что в 2004 году титулованный защитник и участник Суперсерии-72 стал европейским скаутом «синерубашечников». Благодаря Лутченко в Нью-Йорке оказался Артём Анисимов. Интересно, что российский специалист уговаривал в 2010 году взять в первом раунде Владимира Тарасенко, но в итоге «Рейнджерс» задрафтовали под десятым номером защитника Дилана МакИлрата, от которого в Нью-Йорке достаточно быстро отделались. Однако главным проспектом, которого Лутченко нашёл для парней из Бродвея, должен был стать Алексей Черепанов. К сожалению, дебютировать в НХЛ хоккеисту «Авангарду» не было суждено.

Николай Бобров, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Из всех российских скаутов в НХЛ Николай Бобров забрался выше всех — он директор европейского скаутинга «Рейнджерс». Воспитанник СКА ещё в 1995 году уехал в Северную Америку и сыграл четыре полных сезона в студенческой лиге США, попутно получив американское образование. Студенческим хоккеем игровая карьера Боброва и ограничилась. Петербуржец попытался выйти на драфт и пробиться хотя бы в низшие лиги, но помешали скромные габариты. В итоге Бобров в 1999 стал видеотренером «Бостона», а через два сезона перешёл на скаутскую работу и практически сразу возглавил европейское направление в клубе. В «Брюинз» россиянин собрал под себя мощный отдел, который помог задрафтовать Дэвида Крейчи и Тукку Раска, ставших частью чемпионской команды. Примечательно, что в «Бостоне» Бобров однажды чуть не подрался в гостинице с Майком Кинэном — причины конфликта с «Железным Майком» до сих пор остаются в тайне.

Однако Кубок Стэнли с «Бостоном» Бобров не выиграл. В 2006 году владельцы «Брюинз» уволили генерального менеджера Майка О’Коннелла, пригласившего россиянина в клуб, и американец забрал его с собой на новое место в «Лос-Анджелес» вместе со старой офисной бригадой. Правда в «Кингз» россиянину пришлось работать рядовым скаутом.

После ухода из «Лос-Анджелеса» Бобров впервые попал в российский клуб и на протяжении трёх сезонов был консультантом родного СКА в Северной Америке, а в 2015 стал главой европейского отдела в «Рейнджерс». Пока рано оценивать его работу в Нью-Йорке, но уже сейчас на Бродвее Боброву ставят в заслугу подписание незадрафтованного Александра Георгиева, которого он привёз из Финляндии. Вряд ли стоит напоминать, что российский голкипер не так давно выжил из клуба самого Короля Хенрика.

Алексей Старовойтов, «Сент-Луис»

История российского скаута «Блюз» наглядно показывает, как из хоккейного гика, никогда не игравшего в хоккей на профессиональном уровне, можно превратиться в обладателя Кубка Стэнли. Омич Алексей Старовойтов в конце 90-х болел за местный «Авангард», рубился в хоккейный симулятор и торговал экипировкой, а позже, вдохновившись историей из фильма «Человек, который изменил всё», создал свой сайт с продвинутой статистикой. Старовойтов планировал продать платформу одному из клубов, но вместо этого неожиданно получил должность аналитика в родном «Авангарде». Так что, коллега Игорь Еронко не первый, кто прорубил дорогу в омский клуб будучи человеком «не из хоккея». Максим Сушинский такое назначение вряд ли бы одобрил.

В 2016 году сибиряка заметили в ФХР и из аналитика «Авангарда» Старовойтов перепрофилировался в скаута юниорских сборных. На одном из турниров в Северной Америке Алексей познакомился с заокеанскими коллегами, а через пару недель ему позвонил один из скаутов «Сент-Луиса» и предложил работу в НХЛ. По словам россиянина, решение о его назначение принимал не только глава европейского отдела «Блюзменов» Ян Вопат, но и лично генеральный менеджер Даг Армстронг. Пока за три сезона в клуб из Миссури Старовойтов привёл только малоизвестного голкипера системы «Динамо» Вадима Жеренко.

Юрий Янченков, «Тампа-Бэй»

Юрия Янченкова можно смело назвать мэтром отечественного скаутинга. Впервые в «Тампе» российский спец оказался ещё в 1999 году и свой первый Кубок Стэнли с «Молниями» выиграл ещё в далеком сезоне 2003/2004. После кадровой революции в 2008 Юрий был вынужден покинуть клуб. Затем Янченков несколько лет был сотрудником центрального скаутского бюро КХЛ, а после его расформирования и отмены Ярмарки Юниоров трудился уже в аналогичной энхаэловской структуре. Однако после полнейшей разрухи в начале 10-х в «Лайтнинг» пришёл Стив Айзерман и в 2016 году вновь предложил Янченкову стать скаутом клуба в России. О том, кого он нашёл для «Тампы» Юрий предпочитает не распространяться и скромно заявляет, что появление русского контингента во Флориде — заслуга всего скаутского отдела «Молний».

Сергей Чибисов, «Ванкувер»

Всё что известно о 56-летнем россиянине — это то, что он работает в «Ванкувере» с 1995 года и по количеству сезонов в должности скаута уступает только Константину Крылову. «Кэнакс» достаточно долгий период не драфтовали россиян всё из-за того же «русского фактора», но пришедший клуб в 2014 году генеральный менеджер Джим Беннинг отказался от стереотипов и сообщил Чибисову, что теперь он может снова отсматривать потенциальных проспектов «Ванкувера» из родной страны. Вполне возможно, что благодаря Чибисову клуб из Британской Колумбии после оттепели задрафтовал Никиту Трямкина, Дмитрия Жукенова, Артёма Манукяна и Василия Подколзина.

Григорий Шафигулин, «Торонто»

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» завершил карьеру всего в 31 год, но долго без работы не сидел и в 2018 году получил приглашение из «Торонто». Не так давно генеральный менеджер «Мэйпл Лифз» поблагодарил за то, что россиянин помог выбрать клубу Родиона Амирова и заявил, что глава европейского скаутинга Ари Вуори одобрил кандидатуру Шафигулина. Примечательно, что помогал отсматривать уфимского таланта Григорию латвийский скаут Олег Корешков.