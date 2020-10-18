Грязный удар Панина или Шумаков сам виноват? Разбор скандала в игре «Авангард» — «Салават»

Матчи между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» не бывают скучными – эта аксиома вчера снова была подтверждена в Балашихе. Омичи и уфимцы провели очередную нервную, эмоциональную встречу, в которой были и сюжет, и красивые шайбы, и вратарские ляпы, и спорные моменты.
Что можно сказать о самой игре? «Авангард» начал бодро, быстро забросил две шайбы, но затем стал существенно уступать «Салавату» в движении, а это неминуемо приводит «ястребов» к проблемам в матчах с сильными соперниками. Игра в нападении у подопечных Хартли в таких ситуациях тускнеет и упрощается, а оборона омичей не всегда способна выдерживать перманентное давление. Ещё в конце первого периода сложилось ощущение, что волнообразные атаки «Салавата» рано или поздно укачают «Авангард» — так и произошло. Уфимцы, благодаря мастерству своих финских лидеров и не слишком удачной игре Эмиля Гарипова, перевернули ход встречи и были близки к тому, чтобы дожать «Авангард» в основное время. У «ястребов» не получалось что-то изменить, но помогло удаление. Спецбригады – это мощный козырь омичей в нынешнем сезоне, и именно он помог завоевать в этой встрече одно очко. Дальше был весёлый овертайм 3х3 и буллиты, где уфимцев снова вытащили финны. В принципе, заслуженная победа «Салавата», который лучше выглядел большую часть матча. Кстати, респект уфимцам за то, что уже в третьей игре после выхода с карантина они превзошли в «физике» одну из самых темповых команд КХЛ. После «Куньлуня» это было особенно неожиданно.
«Авангард» же заставил задуматься о мини-кризисе команды. По сути, «ястребов» хватило лишь на первую половину первого периода – неужели подводят физические кондиции? На самом деле, очень может быть, ведь при Хартли омичи уже традиционно «подсаживаются» именно в октябре. В то же время, у «Авангарда» сейчас достаточно ресурсов состава, чтобы относительно безболезненно переживать этот момент. Но после игры с «Салаватом» снова приходится говорить о недостаточном использовании «ястребами» своего атакующего потенциала.
Ладно, время покажет, насколько хорош этот «Салават» и есть ли реальные, системные проблемы у омичей. А по итогам вчерашней встречи хотелось бы заострить внимание на самом ярком её эпизоде. Безусловно, речь о столкновении Сергея Шумакова и Григория Панина в третьем периоде. Выглядело оно жутковато, форвард омичей с трудом покинул площадку, опёршись на партнёров, но защитнику «юлаевцев» не выписали даже двухминутного штрафа, хотя Боб Хартли требовал изгнать Панина с площадки до конца игры.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Из кабинетов «Авангарда» и «Салавата» после матча, разумеется, пришли две разные трактовки эпизода. Генменеджер «ястребов» Алексей Волков убеждён, что Панин грязно бил в голову Шумакова на полной скорости. Спортивный директор уфимцев Василий Чижов настаивает, что защитник «Салавата» всего лишь выполнял свои прямые обязанности, играл в корпус, а нападающий омичей сам виноват, что опустил голову.
Давайте рассмотрим эпизод внимательно. Шумаков набирает скорость по левому флангу, врывается в зону «Салавата», не встречает никакого сопротивления и закладывает вираж на пятачок. Естественно, столь резкий манёвр требует от Сергея сильно согнуть колени и наклонить корпус, чтобы войти в поворот. Соответственно, оказывается опущенной и голова. Что делает в этот момент Панин? Григорий видит, что Ларсен уже не может помешать Шумакову, а потому вытягивается на подстраховку партнёру. Клюшкой он сыграть точно не успевает, да и форвард омичей надёжно укрывает шайбу корпусом, поэтому Панину приходится играть в тело. Обратите внимание, Григорий группируется для силового приёма, прижимает локоть к телу (что важно), делает разрешённые два шага и врезается в Шумакова.
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Теперь посмотрим, что нам говорит регламент КХЛ. Конкретно – правило 540, атака в голову или шею. Согласно ему,
а) На Игрока, который непосредственно бьёт или совершает удар любой частью своего тела или экипировки в голову или шею соперника, или который «везёт» или с силой направляет голову соперника в защитное стекло, расположенное поверх бортов, должны быть наложены Малый штраф + Дисциплинарный штраф (2 мин.+10 мин.). б) На Игрока, наносящего травму лица, пытающегося травмировать или травмирующего соперника в результате атаки в голову или шею, должны быть наложены Большой штраф + автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин.+ДКИ).
Итак, была ли попытка Паниным травмировать Шумакова? Судьи точно не увидели умышленность в действиях Григория. С этим можно поспорить, принимая во внимание репутацию и бэкграунд одного из самых жёстких защитников КХЛ, но нельзя никак доказать злонамеренность действий игрока «Салавата». По крайней мере, никаких видимых признаков жестокости в отношении Шумакова у Панина не было: локоть, предплечье или плечо не выдвинуты, прыжка нет, шаговый разгон перед «хитом» допустимый. То есть, у арбитров не было повода уличить Панина в попытке травмировать соперника.
Но ведь «удар любой частью тела» в голову соперника был? По факту, был. Значит, судьи обязаны были выписать Панину хотя бы «2+10»? Вовсе нет. Вот, например, что говорится в руководстве по судейству, выпущенному к сезону-2019/2020. Перед нынешним чемпионатом никаких поправок, касаемых «Атаки в голову или шею» не было, поэтому на этот документ можно опираться.
6. Если хоккеист, ведущий шайбу с опущенной головой, двигается в направлении соперника, который применяет силовой прием против него, и не выполняет движение снизу вверх, попадая в голову или шею, то это не рассматривается как атака в голову или шею.
Описание, как раз подходящее к эпизоду Шумаков – Панин. А вот разъяснения к правилу 540, выпущенные КХЛ ещё 10 лет назад, но, судя по всему, не утратившие своей актуальности.
г) Игрок обязан держать голову поднятой и осознавать свою позицию и возможность применения против него силового приема. Силовой прием – это часть игры, и Игроки должны быть готовы защитить себя в рамках правил.
е) Атака Игрока в направлении соперника, владеющего шайбой и опустившего голову при приближении к атакующему Игроку, не считается атакой в голову, если атакующий Игрок не поднимает, вытягивает или направляет руку, локоть, плечо или какую-либо часть своего тела в сторону головы или шеи соперника.
Выходит, что, как бы цинично это не звучало, Шумаков сам виноват в своей травме. Он полез на пятак (кстати, респект за смелость), зная, что там больно бьют, но не смог защитить себя и пострадал. Панин же не дал арбитрам ни единого шанса оштрафовать себя хотя бы на две минуты, проведя силовой приём по правилам.
Кстати, есть ещё ведь правило «Неправильная атака соперника». Но и его здесь вряд ли можно было применить. Вся суть этого нарушения сводится к тому, что игрок должен «преодолеть некоторую дистанцию, чтобы грубо с излишней силой и/или в прыжке атаковать соперника». Но, как я уже отметил, Панин не брал никакой разгон, а мощным столкновение получилось именно из-за скорости Шумакова.
Таким образом, можно констатировать, что в скандальном эпизоде матча «Авангард» — «Салават Юлаев» не было никакого нарушения правил со стороны Панина. Но есть два важных нюанса, вызывающих у меня удивление.
Удивление приятное: судьи чётко разобрались в ситуации и не стали выписывать штраф Панину по последствиям. Как вы видели, для Сергея Шумакова они были весьма серьёзными. В КХЛ арбитры сплошь и рядом применяют санкции к хоккеистам не по сути эпизода, а по его результату для пострадавшего, так что профессионализм и объективность судейской бригады Хрибик – Одиньш, проявленные в этом моменте, стали приятным сюрпризом.
Удивление неприятное: игроки «Авангарда» вообще никак не отреагировали на травму Шумакова. Мы-то с вами разобрались (надеюсь, верно), что Панин действовал в рамках правил, но этот факт никогда не останавливал одноклубников пострадавшего от возмездия. Вступиться за партнёра (а в случае с Шумаковым, за лидера и одну из главных звёзд команды), которого снесли с ног могучим силовым и нанесли травму – святое дело для хоккеистов! Что же мы видели вчера в Балашихе? Никто из «ястребов» даже не подъехал к Панину на мужской разговор, а ведь на льду в тот момент был капитан «Авангарда» Алексей Емелин. Да и в следующих сменах никто из омичей не пожелал передать уфимскому защитнику «привет от Шумакова» хотя бы таким же жёстким «хитом». По-хорошему, после того эпизода Григорий должен был почаще оглядываться на льду, но Панин чувствовал себя совершенно комфортно, а в конце основного времени ещё и «закусился» с малышом Сергеем Толчинским. И снова никто из «ястребов» не смог приструнить капитана «Салавата».
Я ни в коем случае не призываю к самосуду в хоккее, но известно, что в по-настоящему сплочённых хоккейных командах на травмы лидеров принято как-то отвечать соперникам. Даже если они нанесены в игровом эпизоде. Даже если клуб пострадавшего проигрывает в счёте и не хочет зарабатывать удаление на ровном месте. В ничего особо не значащих матчах регулярки такой вопрос и вовсе не поднимается. Но игроки «Авангарда» безропотно стерпели травму партнёра, и это, как ни крути, очень плохо для командного духа.
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