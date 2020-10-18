Грязный удар Панина или Шумаков сам виноват? Разбор скандала в игре «Авангард» — «Салават»

Матчи между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» не бывают скучными – эта аксиома вчера снова была подтверждена в Балашихе. Омичи и уфимцы провели очередную нервную, эмоциональную встречу, в которой были и сюжет, и красивые шайбы, и вратарские ляпы, и спорные моменты.

Шумаков еле укатил со льда. Хартли не мог поверить, что судьи не удалили Панина Матч двух топ-клубов Востока получился жёстким и результативным.

Что можно сказать о самой игре? «Авангард» начал бодро, быстро забросил две шайбы, но затем стал существенно уступать «Салавату» в движении, а это неминуемо приводит «ястребов» к проблемам в матчах с сильными соперниками. Игра в нападении у подопечных Хартли в таких ситуациях тускнеет и упрощается, а оборона омичей не всегда способна выдерживать перманентное давление. Ещё в конце первого периода сложилось ощущение, что волнообразные атаки «Салавата» рано или поздно укачают «Авангард» — так и произошло. Уфимцы, благодаря мастерству своих финских лидеров и не слишком удачной игре Эмиля Гарипова, перевернули ход встречи и были близки к тому, чтобы дожать «Авангард» в основное время. У «ястребов» не получалось что-то изменить, но помогло удаление. Спецбригады – это мощный козырь омичей в нынешнем сезоне, и именно он помог завоевать в этой встрече одно очко. Дальше был весёлый овертайм 3х3 и буллиты, где уфимцев снова вытащили финны. В принципе, заслуженная победа «Салавата», который лучше выглядел большую часть матча. Кстати, респект уфимцам за то, что уже в третьей игре после выхода с карантина они превзошли в «физике» одну из самых темповых команд КХЛ. После «Куньлуня» это было особенно неожиданно.

Фаворит сезона КХЛ проиграл худшей команде лиги. Что это было, «Салават»? Конфуз, который можно объяснить. Но он остаётся конфузом.

«Авангард» же заставил задуматься о мини-кризисе команды. По сути, «ястребов» хватило лишь на первую половину первого периода – неужели подводят физические кондиции? На самом деле, очень может быть, ведь при Хартли омичи уже традиционно «подсаживаются» именно в октябре. В то же время, у «Авангарда» сейчас достаточно ресурсов состава, чтобы относительно безболезненно переживать этот момент. Но после игры с «Салаватом» снова приходится говорить о недостаточном использовании «ястребами» своего атакующего потенциала.

«Авангарду» тесно в системе Хартли, «Сочи» губит связь со СКА. Что происходит в КХЛ ЦСКА «плывёт» под натиском топ-клубов, а «Автомобилист» не меняется – выводы из матчей КХЛ.

Ладно, время покажет, насколько хорош этот «Салават» и есть ли реальные, системные проблемы у омичей. А по итогам вчерашней встречи хотелось бы заострить внимание на самом ярком её эпизоде. Безусловно, речь о столкновении Сергея Шумакова и Григория Панина в третьем периоде. Выглядело оно жутковато, форвард омичей с трудом покинул площадку, опёршись на партнёров, но защитнику «юлаевцев» не выписали даже двухминутного штрафа, хотя Боб Хартли требовал изгнать Панина с площадки до конца игры.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Из кабинетов «Авангарда» и «Салавата» после матча, разумеется, пришли две разные трактовки эпизода. Генменеджер «ястребов» Алексей Волков убеждён, что Панин грязно бил в голову Шумакова на полной скорости. Спортивный директор уфимцев Василий Чижов настаивает, что защитник «Салавата» всего лишь выполнял свои прямые обязанности, играл в корпус, а нападающий омичей сам виноват, что опустил голову.

Чижов: Панин страховал партнёра и сыграл в корпус, а Шумаков опустил голову

Давайте рассмотрим эпизод внимательно. Шумаков набирает скорость по левому флангу, врывается в зону «Салавата», не встречает никакого сопротивления и закладывает вираж на пятачок. Естественно, столь резкий манёвр требует от Сергея сильно согнуть колени и наклонить корпус, чтобы войти в поворот. Соответственно, оказывается опущенной и голова. Что делает в этот момент Панин? Григорий видит, что Ларсен уже не может помешать Шумакову, а потому вытягивается на подстраховку партнёру. Клюшкой он сыграть точно не успевает, да и форвард омичей надёжно укрывает шайбу корпусом, поэтому Панину приходится играть в тело. Обратите внимание, Григорий группируется для силового приёма, прижимает локоть к телу (что важно), делает разрешённые два шага и врезается в Шумакова.

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Теперь посмотрим, что нам говорит регламент КХЛ. Конкретно – правило 540, атака в голову или шею. Согласно ему,



а) На Игрока, который непосредственно бьёт или совершает удар любой частью своего тела или экипировки в голову или шею соперника, или который «везёт» или с силой направляет голову соперника в защитное стекло, расположенное поверх бортов, должны быть наложены Малый штраф + Дисциплинарный штраф (2 мин.+10 мин.). б) На Игрока, наносящего травму лица, пытающегося травмировать или травмирующего соперника в результате атаки в голову или шею, должны быть наложены Большой штраф + автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин.+ДКИ).



Итак, была ли попытка Паниным травмировать Шумакова? Судьи точно не увидели умышленность в действиях Григория. С этим можно поспорить, принимая во внимание репутацию и бэкграунд одного из самых жёстких защитников КХЛ, но нельзя никак доказать злонамеренность действий игрока «Салавата». По крайней мере, никаких видимых признаков жестокости в отношении Шумакова у Панина не было: локоть, предплечье или плечо не выдвинуты, прыжка нет, шаговый разгон перед «хитом» допустимый. То есть, у арбитров не было повода уличить Панина в попытке травмировать соперника.

Панин получил от КХЛ по делу, а Зернова простили. Что не так с решением СДК За умышленный удар в голову форвард «ястребов» мог пропустить и больше одного матча.

Но ведь «удар любой частью тела» в голову соперника был? По факту, был. Значит, судьи обязаны были выписать Панину хотя бы «2+10»? Вовсе нет. Вот, например, что говорится в руководстве по судейству, выпущенному к сезону-2019/2020. Перед нынешним чемпионатом никаких поправок, касаемых «Атаки в голову или шею» не было, поэтому на этот документ можно опираться.



6. Если хоккеист, ведущий шайбу с опущенной головой, двигается в направлении соперника, который применяет силовой прием против него, и не выполняет движение снизу вверх, попадая в голову или шею, то это не рассматривается как атака в голову или шею.



Описание, как раз подходящее к эпизоду Шумаков – Панин. А вот разъяснения к правилу 540, выпущенные КХЛ ещё 10 лет назад, но, судя по всему, не утратившие своей актуальности.



г) Игрок обязан держать голову поднятой и осознавать свою позицию и возможность применения против него силового приема. Силовой прием – это часть игры, и Игроки должны быть готовы защитить себя в рамках правил.



е) Атака Игрока в направлении соперника, владеющего шайбой и опустившего голову при приближении к атакующему Игроку, не считается атакой в голову, если атакующий Игрок не поднимает, вытягивает или направляет руку, локоть, плечо или какую-либо часть своего тела в сторону головы или шеи соперника.



Выходит, что, как бы цинично это не звучало, Шумаков сам виноват в своей травме. Он полез на пятак (кстати, респект за смелость), зная, что там больно бьют, но не смог защитить себя и пострадал. Панин же не дал арбитрам ни единого шанса оштрафовать себя хотя бы на две минуты, проведя силовой приём по правилам.

Заслужил ли Панин удаление в эпизоде с ударом Шумакова?

Кстати, есть ещё ведь правило «Неправильная атака соперника». Но и его здесь вряд ли можно было применить. Вся суть этого нарушения сводится к тому, что игрок должен «преодолеть некоторую дистанцию, чтобы грубо с излишней силой и/или в прыжке атаковать соперника». Но, как я уже отметил, Панин не брал никакой разгон, а мощным столкновение получилось именно из-за скорости Шумакова.



Таким образом, можно констатировать, что в скандальном эпизоде матча «Авангард» — «Салават Юлаев» не было никакого нарушения правил со стороны Панина. Но есть два важных нюанса, вызывающих у меня удивление.

Удивление приятное: судьи чётко разобрались в ситуации и не стали выписывать штраф Панину по последствиям. Как вы видели, для Сергея Шумакова они были весьма серьёзными. В КХЛ арбитры сплошь и рядом применяют санкции к хоккеистам не по сути эпизода, а по его результату для пострадавшего, так что профессионализм и объективность судейской бригады Хрибик – Одиньш, проявленные в этом моменте, стали приятным сюрпризом.



Удивление неприятное: игроки «Авангарда» вообще никак не отреагировали на травму Шумакова. Мы-то с вами разобрались (надеюсь, верно), что Панин действовал в рамках правил, но этот факт никогда не останавливал одноклубников пострадавшего от возмездия. Вступиться за партнёра (а в случае с Шумаковым, за лидера и одну из главных звёзд команды), которого снесли с ног могучим силовым и нанесли травму – святое дело для хоккеистов! Что же мы видели вчера в Балашихе? Никто из «ястребов» даже не подъехал к Панину на мужской разговор, а ведь на льду в тот момент был капитан «Авангарда» Алексей Емелин. Да и в следующих сменах никто из омичей не пожелал передать уфимскому защитнику «привет от Шумакова» хотя бы таким же жёстким «хитом». По-хорошему, после того эпизода Григорий должен был почаще оглядываться на льду, но Панин чувствовал себя совершенно комфортно, а в конце основного времени ещё и «закусился» с малышом Сергеем Толчинским. И снова никто из «ястребов» не смог приструнить капитана «Салавата».



Я ни в коем случае не призываю к самосуду в хоккее, но известно, что в по-настоящему сплочённых хоккейных командах на травмы лидеров принято как-то отвечать соперникам. Даже если они нанесены в игровом эпизоде. Даже если клуб пострадавшего проигрывает в счёте и не хочет зарабатывать удаление на ровном месте. В ничего особо не значащих матчах регулярки такой вопрос и вовсе не поднимается. Но игроки «Авангарда» безропотно стерпели травму партнёра, и это, как ни крути, очень плохо для командного духа.