«Могла потратить миллион за день». Откровения бывшей жены звёздного Радулова

Так уж сложилось, что семейная жизнь известной российской гимнастки, серебряного призёра ОИ-2012 в Лондоне Дарьи Дмитриевой и звёздного хоккеиста Александра Радулова не получилась долгой. В июне 2017 года пара развелась, проведя в браке чуть менее двух лет. У Дмитриевой и Радулова есть общий ребёнок – сын Макар. Однако Дарья и Александр давно не живут вместе. Более того, Дарья после развода с Радуловым успела найти себе другого мужчину и ещё раз стать мамой, а у форварда «Далласа» Радулова и его новой пассии – модели Анны Бокий – недавно родился сын.

У Александра Радулова и модели Анны Бокий родился сын

«Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! Это всё-таки моя вина, я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Многие за нас переживают, но многие просто мечтали, чтобы мы расстались (тёлочки)», — писала Дмитриева на своей страничке в «Инстаграме».

Теперь же Дарья Дмитриева не побоялась более подробно и откровенно рассказать о причинах расставания с известным нападающим и поведала о некоторых секретах совместной жизни в передаче «Секрет на миллион» на НТВ, которую ведёт известная телеведущая Лера Кудрявцева.

О причинах развода

«Когда поняла, что что-то пошло не так? Были ситуации, когда узнала, что он общается с другими девушками. Он никогда не признавался, но я могла ориентироваться на то, что видела в сообщениях. Факт измены не подтверждался, могла судить только по перепискам. У меня началась паранойя. Подключилась к его «вотсапу», сходила с ума, и мы решили, что нужно завязывать с этим.



Даже нанимала детектива, мы нашли девушку из Твери, которая была у него ещё до меня. Я ей писала, чтобы она прекратила, предупреждала о проблемах, но она писала ему потом с других аккаунтов. Я сидела как хакер и наблюдала, читала онлайн его переписку. Но это не было последней каплей, я очень долго его прощала. Было много ситуаций. Писала девушкам, угрожала, говорила, что побрею их, найду и изобью — короче, весело было… Переписки были интимного характера, а не просто «привет, как дела», — сказала Дмитриева.

Дарья Дмитриева и Александр Радулов Фото: instagram.com

Как проходило расставание

«Решение о расставании приняла я. Это было в Канаде, у нас как раз произошёл конфликт. Он улетел на соревнования, и всё, я собрала все чемоданы и уехала в аэропорт. Но он попросил встретиться с ребёнком, попрощаться. Он не верил, что я с ним разведусь, и я не верила. Он звонил по 10 раз, орал, у него состояние было максимально нестабильное. Он пытался меня вернуть, но я пошла на этот шаг и хотела идти до конца. Мы сходились много раз, но я не смогла простить и начать с чистого листа. Могла среди ночи смотреть на него, ударить и сказать, что ненавижу.

Мы разводились полгода, потому что он подавал документы на право того, чтобы ребёнок остался с ним, но суд три раза это отклонил. В итоге он извинился и попросил разрешить видеться с ребенком почаще. Естественно, я согласилась. В итоге мы подписали с ним мировое соглашение, там все чётко прописано — он переписал на меня квартиру, дал деньги на машину и выплатил алименты на 18 месяцев вперёд. Конечно, понимаю, он хороший человек. Не жалею, что была замужем за ним, это был опыт», — поведала бывшая супруга Александра.

Радулов и Дмитриева расстались. История красивой пары с печальным концом Известная гимнастка Дарья Дмитриева объявила о разводе с Александром Радуловым. Вспоминаем историю любви одной из самых эффектных пар.

Как тратила миллионы

«Никогда не знала, сколько зарабатывает муж, просто знала, что много, и меня это устраивало. У нас лежала дома внушительная сумма. Он мне говорил: «Когда тебе надо, можешь брать». Но я такой шопоголик — за месяц могла довольно много потратить то на одежду, то на сумки, то на туфли. Я ведь из бедной семьи, и мне надо было «наесться».



Он один раз приходит и говорит: «Даша, ты с ума сошла? Мне не жалко, но это ненормально — столько тратить». Я могла спокойно миллион за день потратить. Мы в основном питались в ресторанах, потому что я категорически отказывалась готовить. Мне не нравилось, это было вообще не моё. Не любила и не знала, ведь всю жизнь прожила на базе – нас всегда кормили и поили.



Была не готова учиться. Он просил что-то делать. Один раз приготовила курицу в сливочном соусе. В итоге ему потом было плохо, закрутило живот – он отравился. И я сказала, что больше готовить не буду. Когда родился ребёнок, всё время была дома, особо по ресторанам не походишь. И тогда я уже начала готовить», — пояснила Дмитриева.