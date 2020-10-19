В «Сибири» кризис управления, «Ак Барс» стал похож на «Авангард». Что происходит в КХЛ

В новом выпуске нашей рубрики подводим итоги очередной недели регулярки КХЛ.

В КХЛ вторая волна коронавируса. Главное – держаться и не останавливать турнир

После сентябрьского мини-кризиса, связанного с ковидом, в октябре КХЛ накрыла вторая волна этого вирусо-истерического заболевания. В Риге испугались нескольких положительных тестов и закрыли команду на карантин, окончательно похоронив её перспективы в нынешнем сезоне. Превентивные меры применили в Нижнем Новгороде, установив полный запрет на посещение спортивных мероприятий зрителями до 15 ноября, а в Казахстане Минздрав и вовсе запретил спортсменам выезд из страны. То есть, рижское «Динамо» осталось без тренировочного процесса и, скорее всего, получит несколько новых «технарей», «Торпедо» проведёт пять игр при пустых трибунах (а это сильный удар по «автозаводцам»), «Барыс» вообще попал в плен, почти как в марте. Надеюсь, что в Казахстане всё-таки решат вопрос в частном порядке, и позволят игрокам «Барыса», которые летают чартерами и регулярно тестируются, нормально дальше играть в хоккей. Пауза была бы для нур-султанцев очень некстати.

В СКА сплошной сумбур, «Барыс» рвётся к вершинам Востока. Что происходит в КХЛ Кошелев передаёт привет Хартли, а Минск круто сражается даже без легионеров.

Таковы новые коронавирусные краски нынешнего сезона. Но повторюсь в сотый раз – мы должны были быть к этому готовы. КХЛ хорошо справилась с сентябрьскими проблемами, так что верю, что и сейчас лига не запаникует и примет правильные решения. Вообще, самое главное – чтобы дело так или иначе не дошло до остановки сезона. Вот этого допускать никак нельзя, иначе будет крах. Потому что работу потеряют не только богатые игроки, но и куча людей, обслуживающих хоккей в разных сферах. И сейчас я с радостью вижу, что сама КХЛ это прекрасно понимает и ни за что не пойдёт на такую меру. Но надо понимать, что над лигой есть ещё государство, в силах которого устроить новый тотальный «локдаун». Тогда уж точно забудем про спорт и хоккей.

Впрочем, осенняя картина по ковиду и реакция властей говорит о том, что новый массовый карантин и режим самоизоляции никому не нужен. Официальные цифры заболеваемости растут и бьют весенние рекорды, но почти всё работает в нормальном режиме, а жизнь идёт своим чередом. И это правильно. Очень жаль людей, которых коснулся этот вирус, но истерия вокруг него уже давно превзошла масштабы самой болезни.

В «Сибири» выгнали Меньшикова. Но это не поможет

В одном из недавних текстов я писал о том, что «Сибири» необходима встряска, возможно, чей-то громкий и показательный уход. Предлагал варианты: главный тренер, его помощники, кто-то из руководства или игроки. В Новосибирске пошли самым простым и, думаю, неэффективным путём и выгнали защитника Виталия Меньшикова.

«Сибирь» поместила в список отказов защитника Виталия Меньшикова

Если серьёзно, то отправка Меньшикова на драфт отказов – это, конечно, никакая не показательная жертва. Просто в клубе решили избавиться от много ошибающегося, медлительного и бесполезного хоккеиста. Летом Виталия возвращали, помня его боевитость, духовитость и неплохой щелчок, показанные в Новосибирске в 2014-2016 годы, но быстро стало понятно, что Меньшиков уже совсем не тот. Логичное решение для «Сибири», однако проблемы-то в клубе остались, и немалые.

Чем больше вникаешь в ситуацию в Новосибирске, тем больше жаль становится болельщиков «снежинок». Они-то рассчитывали, что их команда после успешного сезона останется хотя бы на том уровне, а то и улучшит результат. Но куда там? Приятная стабильность «Сибири» только снится. Сейчас в клубе кризис управления, причём как в кабинете, так и на тренерском мостике. Гендиректора Кирилла Фастовского, самоустранившегося почему-то от активного руководства командой в трудный момент, по некоторой информации «подсиживает» спортивный директор Сергей Климович. В штабе Николая Заварухина тоже нет единства. Олег Ореховский – сам по себе. Андрей Тарасенко – сам по себе. Яри Каарела – вообще, непонятно что в команде делал, но эта ошибка в «Сибири» уже исправлена.

Так стоит ли удивляться низким результатам «Сибири», если в клубе творится такой бардак? Мне кажется, не стоит. И уход Меньшикова, конечно, ничего не исправит. Здесь нужны меры посерьёзнее, но, боюсь, что нынешний сезон клубу, поражённому борьбой за власть и деньги на всех ступенях, уже не спасти.

ХК «Сочи» продолжает падение. Теперь в этом клубе будут наигрывать молодёжь для СКА

Евгений Ставровский официально стал главным тренером ХК «Сочи», и это событие окончательно закрепило за южанами статус главного фарм-клуба СКА, где петербуржцы хотят проверять молодёжь на взрослом уровне. Ставровский – человек, давно проявляющий лояльность к петербуржскому хоккею и умеющий работать с молодёжью. В Череповце в своё время он уже наводил мосты с «армейцами», и можно вспомнить, что около 10 лет назад именно «Северсталь» называли фармом СКА.

Сейчас Евгений, никогда не работавший в КХЛ, поставлен на тренерский мостик «Сочи» Романом Ротенбергом, чтобы улучшить качество подготовки хоккеистов, отправляемых из Санкт-Петербурга на юг в скрытую аренду. В последнее время с этим стали возникать проблемы, никто в «Сочи» не выходил на новый уровень. Вот и поставили своего человека, знающего толк в молодёжи.

«Авангарду» тесно в системе Хартли, «Сочи» губит связь со СКА. Что происходит в КХЛ ЦСКА «плывёт» под натиском топ-клубов, а «Автомобилист» не меняется – выводы из матчей КХЛ.

Это назначение – смерть ХК «Сочи», как самостоятельного клуба. Теперь «леопарды» должны официально признать, что не решают никаких спортивных задач и существуют в КХЛ только для того, чтобы обкатывать игроков для СКА. Будет хотя бы честно, а независимые члены Совета директоров лиги, возможно, задумаются о целесообразности нахождения такой команды в турнире, который позиционирует себя вторым по силе в мире.

Что происходит с «Ак Барсом»?

В последнее время я много писал о проблемах «Магнитки» и «Авангарда», «Спартака» и «Сибири», а вот про «Ак Барс» как-то речь особо не заходила. А ведь команда Дмитрия Квартальнова ещё в конце сентябре угодила в странную яму, и до сих пор не может из неё нормально выбраться.

Формально у казанцев всё хорошо – третье место в конференции Восток, всего одно очко отставание от лидера «Автомобилиста». В последних шести матчах «Ак Барс» не оставался без очков, были победы. Но думаю, что даже болельщиков казанцев разочаровывает сама игра. Скучная, излишне схематичная и механизированная, малорезультативная. И не всегда приносящая результат, потому что мы видим, как с «Ак Барсом» на равных бьются «Нефтехимик», «Трактор», «Барыс» — гораздо более скромные, но играющие, а не работающие на льду команды. И именно они вырывают у казанцев победы за пределами основного времени, позволяя упрекнуть «Ак Барс» ещё и в слабом характере. Уж точно не этого мы ждали летом, рисуя в воображении идеальную казанскую команду.

В чём проблема? Думаю, Дмитрий Квартальнов стал товарищем по несчастью Боба Хартли. Оба упёрлись в потолок своей системы и в силу природного упрямства не хотят меняться и замечать, что к хоккею их команд привыкли уже все соперники. И система эта обычно работает только тогда, когда у оппонентов недостаточно мастеров, чтобы её нейтрализовать. Этого хватает, чтобы идти в верху турнирной таблицы, но недостаточно, чтобы рассчитывать на успех в плей-офф. Более того, Квартальнов, как и Хартли, не использует весь потенциал своего состава. «Ак Барс» должен действовать веселее и разнообразнее, но казанцы всякий раз стремятся не переиграть, а переработать соперника. И иногда «горят» именно на этом.

Решение СДК по Панину вызывает вопросы

Утренняя новость – СДК КХЛ задним числом всё-таки наказал Григория Панина за атаку Сергея Шумакова. Не могу пройти мимо этой информации, так как ещё вчера я разбирал этот эпизод и пришёл к выводу, что арбитры на льду разобрались верно, оставив защитника «Салавата» без штрафа.

Грязный удар Панина или Шумаков сам виноват? Разбор скандала в игре «Авангард» — «Салават» Рассматриваем эпизод под микроскопом, а ещё удивляемся действиям судей и реакции хоккеистов «ястребов».

Сейчас же дисциплинарный комитет наказывает Панина денежным штрафом и одноматчевой дисквалификацией. Здесь есть вопросы. Выходит, что Григорий получил от СДК 5+20 (раз есть денежный штраф), а это значит, что комитет увидел в действиях Панина умышленную жестокость. Если так, то почему всего одна игра дисквалификации? Эпизод выглядел жутковато, и если принимающий решения орган видит в этом вину Панина, то логично дать больше матчей. Тем более, что у Григория есть соответствующий бэкгрануд – один из самых жёстких (а иногда откровенно грязных) защитников КХЛ за карьеру нанёс немало травм оппонентам, причём часто действовал умышленно. Шумаков стал очередной «жертвой» в списке Панина, и, повторюсь, если СДК углядел в его действиях злые намерения, то надо было давать максимально возможную десятку матчей.

Тут же какие-то странные полумеры, похожие на компромисс. И «Авангард», направивший жалобу, уважили, и «Салават» сильно не обидели – ну пропустит Панин игру с «Сочи», ничего страшного. Вот только компромисс этот подставляет судей, работавших на игре. Хрибик и Одиньш, на мой взгляд, верно разобрались в сложном эпизоде, а сейчас, благодаря решению СДК, их могут спокойно сделать главными виновниками поражения «Авангарда». У «ястребов» великолепное большинство, и за 5 минут в третьем периоде они могли коренным образом перевернуть исход встречи с «Салаватом».

Впрочем, пора закрыть эту тему. Я по-прежнему считаю, что Панин сыграл жёстко, по-панински, но – в рамках правил. А Сергею Шумакову желаю здоровья и скорейшего возвращения на лёд.