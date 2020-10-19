«Идеальный силовой приём, так учат детей играть в хоккей». За что наказали Панина?

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на один матч за атаку в голову нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова. «Чемпионат» попросил оценить правильность наказания экспертов – бывшего генерального менеджера клубов КХЛ, эксперта КХЛ ТВ «Матч ТВ» Леонида Вайсфельда, известного арбитра Александра Зайцева, а также заслуженного тренера России, бывшего главного арбитра КХЛ Владимира Плющева.

Шумаков еле укатил со льда. Хартли не мог поверить, что судьи не удалили Панина Матч двух топ-клубов Востока получился жёстким и результативным.

Шумаков опустил голову и пошёл на пятак, Панин его ударил. Заслуживал ли защитник «Салавата Юлаева» дисквалификацию?

Вайсфельд: С моей точки зрения, Панин не нарушал правила, это был идеальный силовой приём, так учат детей играть в хоккей. А что он должен был делать в этой ситуации? Сказать: проезжай на пятак, забивай нам гол?

Шумаков тоже всё делал правильно – вылезал на ворота, обострял ситуацию. Но и Панин всё делал правильно – защищал ворота, прижал руки, не делал больше двух шагов, не прыгал, удар был не снизу вверх, а сверху вниз. СДК квалифицировал действия Панина как атаку в голову, а какими аргументами они руководствовались при принятии этого решения, я не знаю.

Плющев: Здесь сработало то, что Шумаков получил травму, хотя соглашусь, что Панин не бил его локтем. Шумаков наклонился так, что получил удар боком Панина, а не локтем или плечом. Удар был достаточно сильный, Шумаков получил травму, видимо, за это и дали один матч. Если судить по правилам, то удара в голову в этом эпизоде не было, просто Шумаков заложил вираж, шёл на скорости, Панин перерезал ему путь, и произошло жёсткое столкновение.

СДК сделал хорошую мину при плохой игре – наказывать особенно не за что, но наказать надо, потому что человек получил травму. Если бы это было умышленное нарушение правил, то дали бы не один матч, а три и больше.

Зайцев: К сожалению, правила таковы, что если плечом или телом попадаешь в голову, то это считается ударом в голову. Я категорически против такой оценки. А то, что Шумаков сам низко наклонился, уже никто не рассматривает. Ещё и репутацию Панина наверняка вспомнили, это мы любим так делать. А зачем человек голову опускает? Ему же её оторвут в следующий раз!

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Не кажется ли вам, что этим решением СДК даёт понять, что хоккей в КХЛ это игра без жёстких силовых приёмов?

Вайсфельд: Тут более серьёзная проблема. С точки зрения судей, это чистый силовой, а СДК считает, что здесь были нарушены правила. Если это атака в голову, то я плохо разбираюсь в этой игре. Тогда против игрока, низко опустившего голову, силовые приёмы надо вообще запретить.

СДК должен оценивать степень нарушения, если оно есть. А было нарушение или нет, должен решать судейский комитет. Если это нарушение, тогда нужно менять правила и за любое касание головы давать «5+20».

Плющев: Люди, которые принимают решения, хотят удовлетворить обе стороны, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Соглашусь, что у нас иногда хоккей становится похож на массовые бесконтактные катания.

Зайцев: Это не СДК даёт понять, а ИИХФ. Там идёт большая борьба против травмоопасных силовых приёмов. Человек разогнался на дуге, держит шайбу, наклонился. Вы когда едете на машине, а перед вами дерево, вы же его объезжаете? Так же и здесь. Шумаков сам виноват, но беда в том, что с правилами нельзя бороться. КХЛ идёт вперёд к балету.

Грязный удар Панина или Шумаков сам виноват? Разбор скандала в игре «Авангард» — «Салават» Рассматриваем эпизод под микроскопом, а ещё удивляемся действиям судей и реакции хоккеистов «ястребов».

Поедет ли Шумаков в следующий раз на пятак, если там будет Панин?

Вайсфельд: Не знаю, поедет ли Шумаков, но дело не в Панине, в этой ситуации защитник должен был так сыграть. Панин просто оказался крайним, попал под раздачу. Любое другое действие защитника было бы неправильным.

Плющев: Если мужик, то поедет, а если балерина – испугается.

Зайцев: Не знаю. Шумаков должен понять, что если в следующий раз он опустит голову, то ему может достаться так, что он закончит играть.