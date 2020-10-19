Ковальчук переходит в «Спартак»? Что скрывается за трансферным слухом

Возможное подписание Ильёй Ковальчуком контракта со «Спартаком» – секрет полишинеля. Сразу после того, как его теперь уже бывший клуб в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проиграл серию плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» пошли разговоры о том, что Ковальчук может вернуться в КХЛ. Среди вариантов фигурировали две команды – «Авангард» и «Спартак». При этом рассматривалось сразу несколько деталей возможной сделки. Либо полноценный контракт с командой Континентальной лиги, либо временный переезд в Россию до тех пор, пока в Национальной лиге не начнётся новый сезон. Точной даты по-прежнему не объявлено, мировая ситуация с пандемией коронавируса снова ухудшается, поэтому случиться может всякое.

У Хары в 43 года куча предложений, к Ковальчуку нет интереса? Кто остался на рынке НХЛ Но Илья всё ещё входит в топ свободных агентов.

По нашей информации, приоритет для Ильи – заключение нового соглашения с клубом из НХЛ. Олимпийское золото и Кубок Гагарина в коллекции 37-летнего форварда уже есть, поэтому для попадания в «Тройной золотой клуб» нападающему не хватает третьего, самого заветного на сегодняшний момент трофея – Кубка Стэнли. Увы, выиграть его с командой Александра Овечкина у Ильи не получилось, а продлевать с ним контракт в клубе из столицы США не будут. В «Вашингтоне» намечается перестройка, в ближайшие годы «столичным» придётся серьёзно омолаживать состав, так что в подписании пускай и опытных, но сильно возрастных хоккеистов команда Питера Лавиолетта не заинтересована.

На выход. Ковальчук, Лундквист и другие игроки, которые не вернутся в свои клубы НХЛ Ветераны становятся ненужными, а молодые ищут новые варианты.

Но Ковальчук не отчаивается и правильно делает. В НХЛ межсезонье, рынок свободных агентов открыт, поэтому на контракт российский нападающий точно может рассчитывать. Вопросы в другом. Какие будут договорённости? Захочет ли сам Ковальчук «отсиживаться» в России до начала тренировочных лагерей в НХЛ? Устроит ли «Спартак», про который начались разговоры, подобная ситуация? Например, «Трактор», арендуя Виталия Кравцова, изначально договаривался с «Рейнджерс» о том, чтобы нападающий провёл в Челябинске полноценный сезон, а не улетел по первому же зову обратно. По нашей информации, нечто похожее, в случае начала переговоров, будут требовать и спартаковцы.

«В бюджете «Спартака» нет средств для подписания контракта с таким дорогостоящим хоккеистом, как Илья Ковальчук», — заявил «Чемпионату» генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

Действительно, за копейки Илья вряд ли станет играть даже в родной команде, из которой уезжал в НХЛ почти 20 лет назад. История со «Спартаком» могла бы получиться красивой, но «где деньги, Зин?». Да, в ближайшее время московский клуб практически наверняка покинет Роман Любимов, уже прошедший через список отказов и отправленный в «Химик». В теории можно отказаться и от других хоккеистов, в результате насобирав денег на зарплату Илье. Возможен вариант и с тем, что дополнительные средства предоставят спонсоры красно-белых. Всё-таки приглашение Ковальчука – это не только спортивный, но и имиджевый ход. Однако пока во всей этой истории слишком много «но».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Важным фактором является тот факт, что «Спартаком» нынче руководит прекрасно знакомый Илье тренер Олег Знарок. Олег Валерьевич и Илья находятся в хороших отношениях, долго работали вместе, завоёвывали золотые медали Игр в Пхёнчхане. Знарок с удовольствием принял бы Ковальчука в свои ряды, а Илья вряд ли отказался бы снова поработать бок о бок с этим тренером. Вот только, повторимся, на каких условиях? Чтобы прийти к соглашению, должно срастись очень много моментов.

Кстати, помимо «Спартака», Илью Ковальчука активно сватали и в «Авангард». В омском клубе давно открыто говорили, что нападающий им интересен. Кстати, с главным тренером «ястребов» Бобом Хартли у россиянина не менее тёплые отношения, нежели с Олегом Знарком. Именно под руководством Хартли Ковальчук капитанил в «Атланте Трэшерз», именно Ковальчук рекомендовал назначить Хартли главным тренером «Авангарда».

Крылов: Ковальчук не хочет заканчивать карьеру. Мы ждём его в «Авангарде»

Но и у «Авангарда» есть свои проблемы, которые могут помешать пригласить Илью. У «Спартака» не осталось денег в бюджете, зато есть место под жёстким потолком зарплат. А вот у омичей этого места как раз нет, а жертвовать кем-то дорогостоящим, да ещё и с выплатой компенсации, в сибирской команде точно не будут.

«На сегодняшний день эта информация не соответствует действительности. Сейчас Илья вместе со своей семьёй находится в США. Насколько вы знаете, в НХЛ наступил период межсезонья.

Делами Ильи в НХЛ занимаются его заокеанские представители. О какой-либо конкретике касаемо трудоустройства моего клиента в КХЛ на сегодняшний день я вам сказать не могу», — так агент Юрий Николаев, представляющий интересы Ильи Ковальчука в КХЛ, прокомментировал «Чемпионату» появившуюся информацию о якобы начавшихся переговорах со «Спартаком».

Возможна ли в итоге сделка между Ковальчуком и «Спартаком»? Вполне, если пазл из всех необходимых составляющих будет собран (например, Илья согласится на минимальную зарплату или красно-белым увеличат финансирование) и стороны ударят по рукам. Но мечта завоевать Кубок Стэнли у звёздного форварда по-прежнему есть. Зная Илью, он обязательно сделает всё возможное, чтобы воплотить её в жизнь. Поэтому шансы на то, что Ковальчук проведёт в России полноценный сезон, невелики.