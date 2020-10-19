Куда делось лучшее поколение школы «Динамо»? Могли стать звёздами, но пока только грусть

Многие из них играли за сборную России наряду со Свечниковым и Сергачёвым, а затем растворились в североамериканских лигах.

Как «Динамо» потеряло права на своих юниоров

19 октября московское «Динамо» объявило о возвращении на родину своего воспитанника Алексея Липанова. С 21-летним форвардом подписан двусторонний контракт, рассчитанный до конца сезона. Алексей принадлежит к одному из самых одарённых поколений динамовской СДЮШОР – выпуску 1999 году рождения. Четыре года назад тренер Сергей Голубович выпустил в свет целую россыпь талантливых юниоров. В их числе, помимо самого Липанова, оказались Ярослав Алексеев, Михаил Бицадзе, Клим Костин, Иван Муранов, Алексей Торопченко и Иван Чехович. Им светило яркое будущее, однако многие из перечисленных хоккеистов так и не надели форму родного клуба в Континентальной хоккейной лиге.

В 2017 году система московского «Динамо» в очередной раз переживала непростые времена. Из-за долгов, которые образовались у «Динамо» перед игроками за прошлый сезон, в межсезонье хоккеистам московского клуба был присвоен статус неограниченно свободных агентов. В один момент бело-голубые потеряли права не только на игроков основного состава клуба, но и на своих воспитанников. «Чемпионат» рассказывает, как сложилась судьба у динамовского выпуска 1999 года рождения.

Юниорский чемпионат мира 2016 года

Для начала вернёмся в 2016 год, который стал поворотной точкой для динамовских юниоров. Весной того года в российском спорте грянул грандиозный скандал. Ранее абсолютно легальный препарат «Мельдоний» вдруг оказался вне закона. Под удар попали сразу несколько спортсменов с постсоветского пространства, в том числе знаменитая теннисистка Мария Шарапова. Среди жертв этого препарата оказалась и юниорская сборная России под руководством Виталия Прохорова. Сборная 1998 года рождения, которая на протяжении всего сезона готовилась к ЮЧМ-2016, была вынуждена отказаться от выступления в мировом первенстве. Всё дело в том, что врачи команды использовали мельдоний на постоянной основе. В этой связи существовал риск, что наши парни просто-напросто не пройдут допинг-контроль на чемпионате мира и будут подвергнуты длительным дисквалификациям.

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В результате руководством Федерации хоккея России было принято вынужденное решении об отправлении в американский Гранд-Форкс юношеской сборной России 1999 года рождения. Той командой руководил вышеупомянутый Голубович, который естественным образом решил сделать ставку на проверенных бойцов – на своих ребят из динамовского СДЮШОР. Таковых в заявке российской команды оказалось сразу восемь человек. Капитан той сборной стал Костин, а его первым ассистентом был защитник Михаил Сергачёв. Примечательно, что Андрей Свечников в число ассистентов не вошёл.

Динамовцы во главе с Голубовичем не готовились целенаправленно к чемпионату мира, да и надеяться на медали в любом случае не приходилось. Ведь разница в один год на юниорском уровне сказывается куда значительнее, чем даже на молодёжном. Тем более когда речь идёт не об одном-двух молодых хоккеистах, а о всей команде целиком. Наши парни хоть и проиграли разгромно шведам и американцам, в четвертьфинале дали бой финнам.

В команде Юсси Ахокаса солировали такие хоккеисты, как Миро Хейсканен, Хенри Йокихарью, Ессе Пульюярви, Кристиан Весалайнен и Ээли Толванен. В результате финны закономерно и станут победителями того турнира, но самый тяжёлый матч на стадии плей-офф сборная Суоми провела с российской командой, одержав победу лишь со счётом 4:3. Для сравнения в решающем матче финны разгромят сверстников из сборной Швеции (6:1). Что касается сборной России, то многие из той команды через год станут обладателями бронзовых медалей мирового первенства.

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Иван Муранов

Впрочем, вернёмся к судьбе воспитанников «Динамо». Из всего выпуска 1999 года рождения только Иван Муранов на данный момент является игроком основного состава бело-голубых. Забавно, что как раз-таки Ивана и не было в ростере сборной России на юниорском чемпионате мира 2016 года. Сейчас Муранов имеет стабильное место в четвёртом звене бело-голубых, но, откровенно говоря, звёзд с неба не хватает.

Достаточно сказать, что за 73 матча за карьеру в регулярных чемпионатах КХЛ Муранов не забросил ни одной шайбы. Оба своих гола в лиге Иван забросил в матчах Кубка Гагарина. В этом сезоне в активе хоккеиста ноль очков в 11 матчах при показателе полезности «-5» и 16 минутах штрафного времени.

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21-летний нападающий старается компенсировать силовой борьбой отсутствие результативных действий. По количеству силовых приёмов Муранов занимает второе место в «Динамо» среди нападающих, уступая только Дмитрию Яшкину. Но порой молодого хоккеиста перехлёстывает желание, что приводит к необоснованным удалениям в чужой и средней зоне. В заключительных периодах Иван практически не появляется на льду, потому что в последние 20 минут зачастую решаются судьбы матчей, а тут Муранов ничем своей команде помочь не в состоянии.

Лидер «Динамо»-1999, капитан юниорской и молодёжной сборных России. В сезоне-2016/2017 привлекался к главной команде московского «Динамо». Дебютировал за бело-голубых в сентябре 2016 года, став самым молодым хоккеистом в истории клуба в КХЛ. Запомнился победным буллитом в ворота «Спартака» в гостевом дерби и удалением до конца встречи в матче с «Локомотивом».

Бело-голубые уговаривали Клима остаться на родине, но форвард был недоволен игровым временем в московском клубе и не видел перспектив к улучшению ситуации, в результате решив развиваться в системе «Сент-Луиса». «Блюзмены» выбрали российского нападающего в первом раунде драфта НХЛ, что обычно гарантирует большое количество шансов себя реализовать в главной команде. Но за три сезона в американском клубе Клим провёл всего четыре матча в НХЛ.

Несмотря на то что на его счету есть одна шайба в НХЛ, заокеанская карьера габаритного нападающего развивается не так стремительно, как хотелось бы, когда мы говорим о капитане молодежной сборной. На данный момент выступает на правах аренды за «Авангард».

«Почему не вернулся в родное «Динамо»? У клуба была заинтересованность, но они не смогли договориться с «Сент-Луисом». Какие могут быть обиды? Мы же все профессионалы. Тем более я находился в статусе неограниченно свободного агента, это было большим плюсом для меня и моего представителя в плане возможности вести переговоры», — сказал Костин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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Алексей Торопченко – представитель известной хоккейной семьи. Отец форварда, Леонид Торопченко, был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте 1993 года. Спустя 24 года всё тот же «Сент-Луис» задрафтовал Торопченко-младшего в четвёртом раунде под 113-м номером. На данный момент высшим достижением воспитанника московского «Динамо» является победа в плей-офф юниорской хоккейной лиги Онтарио в 2019 году.

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Минувший сезон, проведённый в составе «Сан-Антонио Рэмпейдж», стал для Алексея первым полноценным в Американской хоккейной лиге. Контракт 20-летнего нападающего с «музыкантами» рассчитан ещё на два сезона. В этом сезоне на правах аренды Торопченко выступает в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар».

21-летний нападающий волею судеб дебютировал в лиге в матче с московским «Динамо». На протяжении двух периодов Торопченко смотрелся довольно прилично, но на старте третьего периода нападающий пошёл выполнять жёсткий силовой приём против Владимира Брюквина. Торопченко угодил в колено форварду бело-голубых, таким образом завершив матч как для соперника, так и для себя. Алексей получил трёхматчевую дисквалификацию, а Брюквин минимум на месяц оказался вне хоккея.

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Алексей Липанов

В 2017 году Липанов в составе фарм-клубе московского «Динамо» выиграл Кубок Братины. К сожалению, на данный момент этот приз так и остаётся главным в карьере хоккеиста. победном для балашихинского «Динамо» плей-офф юному игроку доверили шесть матчей, в которых хоккеист отдал три голевые передачи.

Алексей с улыбкой рассказывал о первом взрослом плей-офф и реалиях «вышки»: «Тут вкидывают шайбу, я бегу. Думал, что спокойно приму её, а мне летит с локтя в голову. Я улетаю к стеклу весь в крови. Так и смена закончилась. Но потом втянулся». На поздних стадиях Липанову сыграть не удалось, так как Алексей в качестве капитана отправился на второй в карьере ЮЧМ.

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В отличие от Костина и Торопченко, Липанова в НХЛ задрафтовал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Однако в остальном судьбы хоккеистов чем-то схожи. За несколько лет, проведённые в Северной Америке, Алексей и близко не подобрался к главной команде «молний». Да, было несколько тренинг-кэмпов, но через них ежегодно проходит свыше 50 человек. Большую часть минувшего сезона Алексей провёл в лиге Восточного побережья, не сумев закрепиться даже в Американской хоккейной лиге. Теперь 21-летний нападающий вернулся в родное «Динамо» перезапускать карьеру. Вполне вероятно, что начинать это делать придётся с Высшей хоккейной лиге, откуда он и начинал пусть в Северную Америку. Такая вот грустная ирония судьбы.

Один из немногих приезжих игроков в «Динамо»-1999. Чехович родом из Екатеринбурга, однако в России до настоящего момента выступал только в столице. В отличие от большинства одноклубников, никогда не отличался габаритами, но креатива ему было не занимать. Перед МЧМ-2019 считался одним из потенциальных лидеров сборной России, однако был отцеплен Валерием Брагиным из-за травмы.

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Впрочем, сам хоккеист довольно язвительно прокомментировал официальный предлог, под которым его отцепили от команды. «Язык мой — враг мой. Живём дальше. Merry Xmas everybody», — написал Чехович в своём «инстаграме». Буквально через несколько дней Иван уже забивал за свой клуб в юниорской лиге Квебека. В то самое время, когда российская команда обходилась без Ивана на мировом первенстве.

Прошлый сезон Чеховичу не слишком удался. В 42 матчах за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ он набрал всего 12 очков. Вскоре, хоккеисту предстоит дебютировать в КХЛ. До начала тренировочного лагеря в НХЛ Иван будет защищать цвета «Торпедо». В ближайшее время, нижегородцы должны объявить о краткосрочном контракте с хоккеистом. По такому же контракту в «Торпедо» уже играет голкипер Алексей Мельничук, также являющийся проспектом «Шаркс».

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Марк Рубинчик

Защитник Рубинчик считался одним из самых талантливых хоккеистов в том динамовском созыве. По совместительству Марк являлся пасынок тренера Голубовича. Ходило много разговоров, что место в составе ему гарантировано из-за родственных связей, однако по игре претензий к приёмному сыну Голубовича не было.

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Он, как и большинство партнёров, после юниорского чемпионата мира в Гранд-Форксе отправился в Канаду, но вернулся на родину раньше других. Двух сезонов, проведённых в Западной хоккейной лиге, Рубинчику хватило, чтобы всё понять о своих перспективах. Следующие два сезона Марк провёл в системе «Салавата Юлаева», однако так ни разу не получил вызов в первую команду.

Сыграл Марк и на молодёжном чемпионате мира, где откровенно не блистал. Вот и перебравшись в Челябинск, некогда один из сильнейших защитников страны по 1999 года рождения (наряду с Дмитрием Саморуковым и Александром Алексеевым) выше Высшей лиги не поднимается. В этом сезоне Марк сыграл всего три матча за «Челмет». Сейчас он числится в списке травмированных.

Ярослав Алексеев

Прямо сейчас Алексеев формально является одноклубником Рубинчика. Оба имеют двусторонние контракты с «Трактором», но числятся игроками «Челмета». Однако карьерный путь Алексеев до Челябинска оказался куда более витиеватым.

На том самом ЮЧМ-2016, когда россияне были на год моложе своих соперников, Ярослав стал лучшим бомбардиром нашей команды. Но уже через год он провалил аналогичный турнир, не набрав ни одного очка в семи матчах при показателе полезности «-3». Специалисты связывали провал Алексеева с сезоном, проведённым в Канаде, который не пошёл на пользу праворукому техничному форварду.

В дальнейшем в сборные России он не привлекался, безуспешно пытался закрепиться в финской «Сайпе» и явно пересидел в юниорских лигах, о которых рассказывал различные байки. Последний сезон россиянин провёл в студенческой лиге Америки, а в межсезонье принял закономерное решение о возвращении в России, однако в нынешнем сезоне не сыграл ещё ни одного матча.

Павел Колтыгин

Ещё один хоккеист, откровенно потерявший время в канадских лигах. 21-летний форвард провёл три сезона в юниорской лиге Квебека, где демонстрировал неплохие статистические показатели, но при этом и не разрывал воображение. Перед прошлым сезоном Павел вернулся в Россию, где подписал контракт с «Витязем». За 30 матчей в КХЛ Колтыгин не набрал ни одного очка.

На данный момент главной вехой в карьере хоккеиста является участие в громком обмене Наиля Якупова из СКА в «Витязь». Колтыгин отправился в обратном направлении, став частью формальной компенсации «армейскому» клубу. Впрочем, в системе «армейского» клуба Павел пока что так и не провёл ни одного матча. Всему виной тяжёлая травма.

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Михаил Бицадзе

Редкий лидер «Динамо»-1999 и юниорской сборной России, кто решил не уезжать в Канаду. В сезоне-2017/2018 он провёл два матча за «Динамо», но с тех пор около основы бело-голубых не появлялся. Карьеру хоккеиста надломила травма, полученная в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Бицадзе получил травму плеча, пропустив жёсткий силовой приём.

Хоккеисту потребовалась операция на плече, которая прошла неудачно. Михаил пропустил большую часть сезона, который мог стать самым успешным в его карьере. После операции Бицадзе так и не смог вернуться на прежний уровень. Ещё в прошлом сезоне форвард нет-нет, да поигрывал в МХЛ, хотя на этом уровне он откровенно задержался.

Более того, 12 очков в 28 матчах в МХЛ в 20-летнем возрасте являются откровенно провальным результатом. Сейчас Михаил играет за фарм-клуб «Динамо» в ВХЛ, где также показывает грустную статистику. Кажется, что Бицадзе будет уже практически невозможно реанимировать свою карьеру.