Когда начнётся сезон в НХЛ, никто не знает, а в КХЛ можно получить хорошую игровую практику и поддерживать форму.

Россияне, которые давно сидят без дела. Кто ещё может приехать в КХЛ из Америки

НХЛ всё ещё не определилась с датой начала нового сезона – сначала планировали стартовать в декабре, потом перенесли на начало января, сейчас кажется, что сроки уже сдвигаются ближе к февралю. Российские игроки, чтобы не сидеть без дела, с самого начала сезона потянулись в КХЛ на правах аренды. Число таких хоккеистов уже перевалило за третий десяток и может вырасти ещё.

Ковальчук планирует остаться в НХЛ, но форму поддерживать как-то надо, и сегодня появилась информация, что нападающий ведёт переговоры со «Спартаком» и хочет поиграть на родине до открытия тренировочных лагерей в НХЛ.

Генменеджер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что в бюджете клуба на Илью нет средств, однако почему бы Ковальчуку не взять пример с Джо Торнтона? Опытный канадец бесплатно играет за «Давос» в главной лиге Швейцарии.

Ковальчук переходит в «Спартак»? Что скрывается за трансферным слухом Подробное описание ситуации с комментарием агента звёздного форварда, а также позиция генерального менеджера красно-белых.

Романов подписал контракт с «Монреалем» ещё весной и даже съездил с командой в «пузырь», но только тренировался, потому что играть в плей-офф ему не разрешила НХЛ. Сейчас защитник находится в Москве, права на него принадлежат ЦСКА. Романов в КХЛ до сих пор считается лимитчиком, а это значит, что его зарплата не будет учитываться под потолком зарплат. Именно поэтому «армейцы» и хотели удержать на родине, но изначально не сложилось. Может, получится теперь?

Где у ЦСКА сейчас тонко, так это на последнем рубеже. Основной вратарь Ларс Юханссон травмирован и в этом сезоне ещё не провёл ни одного матча. Основная нагрузка выпала на Александра Шарыченкова, который играет нестабильно, а его бэкап Всеволод Скотников ещё слишком молод и практически не имеет никакого опыта в КХЛ. «Армейцам» в это время мог бы сильно помочь Илья Сорокин, который находится в Москве и активно тренируется. Но в ЦСКА его ещё нет – возможно, вопрос упирается в финансовые требования, и у «армейцев» никак не получается втиснуть Сорокина под потолок зарплат.

Другой вариант решить вратарскую проблему – пойти по пути СКА, который взял у «Виннипега» в аренду Михаила Бердина. Интересно, что Бердин оказался в Петербурге транзитом через «Сочи» в результате обмена с ЦСКА как раз на Просветова.

Иван в прошлом сезоне был основным вратарём фарм-клуба «Аризоны» в АХЛ, несколько раз вызывался в основу, принимал участие в тренинг-кэмпе команды перед стартом плей-офф (но в итоговую заявку не попал). Он обойдётся намного дешевле Сорокина и уже хорошо зарекомендовал себя на профессиональном уровне в Северной Америке.

Капризова частенько можно видеть на матчах ЦСКА, но не на льду, а на трибунах. Лучший бомбардир «армейцев» в прошлом сезоне весной подписал контракт с «Миннесотой», и сейчас уже семь месяцев сидит без игровой практики. Пригодился бы Капризов ЦСКА прямо сейчас? Кто же откажется от такого усиления, но, очевидно, всё упирается в деньги. Платёжка москвичей и так упирается в потолок. Но если за океаном вновь отложат старт сезона, то Капризов может передумать и согласится на минимальный контракт.

Точно уезжают. 8 хоккеистов КХЛ, уже подписавших контракты в Америке Есть очень неожиданные фамилии.

Капитан молодёжной сборной заключил контракт с «Флоридой» и готовится к новому сезону в Ярославле, но пока в «Локомотиве» его не видно. «Железнодорожники» набрали неплохой ход и выиграли шесть матчей подряд, но помощь в атаке никогда не бывает лишней. «Локомотив» в ближайшее время усилится защитником Любушкиным, возможно, скоро в составе появится и Денисенко?

н. Данил Юртайкин

У «Локомотива» в закромах ещё немало собственных воспитанников, которые уехали покорять Северную Америку. Это касается и молодого нападающего Юртайкина, который прошлый сезон начинал в «Сан-Хосе» в звене с Джо Торнтоном, но затем отправился в АХЛ, где набрал 17 очков в 37 матчах. Партнёр Юртайкина по «Барракуде» Иван Чехович скоро приедет в «Торпедо», почему бы и Данилу не получить игровую практику в родной команде?

Ещё один заметный воспитанник «железнодорожников» — жёсткий защитник Елесин, год назад уехавший в «Калгари». Елесин был лидером «Локомотива» по блокированным броскам и силовым приёмам, и сейчас ему бы точно нашлось место в составе – ярославцы всё равно играют в семь защитников.

н. Арсен Хисамутдинов

«Нефтехимик» за последние 10 дней обыграл сначала «Ак Барс», а затем и одну из самых горячих команд КХЛ «Металлург», но команда всё равно находится на предпоследнем месте в Восточной конференции, и помощь ей не помешает. Нападающий Хисамутдинов весной перешёл в «Монреаль», но сейчас мог бы помочь родной команде на правах аренды. Проблема в том, что в Нижнекамске сильно сократили бюджет, и пока даже в самые трудные времена, когда полкоманды сидело на карантине, клуб не подписал ни одного новичка.

Есмантович: ЦСКА заинтересован в переходе Зыкова, но пока рано говорить об этом

Зыков в начале прошлого сезона попался на допинге в НХЛ, был дисквалифицирован, после этого его карьера пошла по наклонной. Он доигрывал чемпионат в фарм-клубе «Вегаса», а в межсезонье не получил квалификационного предложения и стал неограниченно свободным агентом.

Нападающему с отличными снайперскими задатками уже приглашали в ЦСКА, но тогда он отказался. В НХЛ Зыков до сих пор не может найти работу, возможно, летом ему стоило внимательнее присмотреться к «армейцам». Сейчас уже может быть поздно.