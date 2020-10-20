Невезучие. 10 действующих звёзд НХЛ, которые не выигрывали Кубок Стэнли

В Национальной хоккейной лиге собрано огромное количество мировых суперзвёзд, которые каждый год борются за главный трофей клубного хоккея – Кубок Стэнли. Большинство прославленных игроков хотя бы раз в карьере поднимали над головой заветную Чашу, но есть целый ряд великолепных, уважаемых спортсменов, которым пока так и не удалось добраться до главной цели. «Чемпионат» предлагает подборку знаменитых игроков без Кубка Стэнли, для которых будущий сезон, возможно, станет последним шансом на завоевание трофея. Условия попадания в наш список — возраст 35+ и статус действующего игрока НХЛ.

У Хары в 43 года куча предложений, к Ковальчуку нет интереса? Кто остался на рынке НХЛ Но Илья всё ещё входит в топ свободных агентов.

Хенрик Лундквист, 38 лет («Вашингтон»)

Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2014 год



Шведский Король Хенрик за 15 сезонов в «Рейнджерс» стал настоящей легендой Бродвея. Лундквист установил огромное количество рекордов для вратарей франшизы – швед лучший по сыгранным матчам, победам, «сухим» играм, отражённым броскам и времени на льду среди всех голкиперов «синерубашечников». Лундквист – предмет обожания фанатов «Рейнджерс» и настоящая икона для клуба. Увы, выиграть Кубок Стэнли с главной командой своей жизни Хенрику не удалось. Единственная возможность предоставилась в сезоне-2013/2014, но тогда «Рейнджерс» уступили в финале «Лос-Анджелесу».

Так сложилось, что в нынешнее межсезонье дороги Лундквиста и клуба из Нью-Йорка разошлись. Хенрик перешёл в «Вашингтон», где попытается добраться до своей главной цели на финише карьеры.

К Овечкину едет Король Хенрик. С «Вашингтоном» великий швед доберётся до Кубка Стэнли? В «Кэпиталз» Лундквист будет страховать Илью Самсонова и пытаться реализовать давнюю мечту.

Джо Торнтон, 41 год («Торонто»)

Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2016 год



Легендарный Джамбо Джо – король пятачка, подправлений, точки вбрасывания и просто один из лучших центрфорвардов в истории мирового хоккея. Первый номер драфта-1997 на старте карьеры провёл семь с небольшим сезонов за «Бостон», но в 2006 году перебрался в «Сан-Хосе», чтобы стать живой легендой калифорнийского клуба. В пиковые годы Торнтон набирал за «акул» 90-100 очков в регулярке, ставил рекорды современной НХЛ по голевым передачам в сезоне, но до Кубка Стэнли «Шаркс» так и не довёл.



Впрочем, возможность выиграть первую Чашу в истории «Сан-Хосе» у Торнтона появилась в 2016 году. Джо было уже почти 37 лет, но он провёл фантастический сезон и помог команде выйти в финал плей-офф. Но там «акул» поджидал безжалостный «Питтсбург», отобравший у Торнтона мечту всей жизни.

Торнтон: мне нужно выиграть Кубок Стэнли. С «Торонто» можно сделать это

Сейчас канадцу 41 год, но у него на руках контракт с «Торонто». «Мэйпл Лифс» тоже выигрывали Кубок Стэнли бог знает когда, так может быть им как раз и не хватало вот такого суперветерана?

Патрик Марло, 41 год («Сан-Хосе»)

Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2016 год



Марло – ровесник Торнтона, и ещё один легендарный «дед» из «Сан-Хосе». На драфте-1997 он был выбран «акулами» сразу после Джо, а затем посвятил «Шаркс» 19 подряд сезонов. Разумеется, Патрик сыграл и в финале Кубка Стэнли – 2016.



В 38 лет Марло стал подумывать о том, что неплохо было бы выиграть Кубок Стэнли под занавес карьеры. «Сан-Хосе» упустил свою возможность в 2016-м, а перспективы были очень туманны, и Патрик на два года переехал в «Торонто». Но в составе «листьев» он лишь дважды познал горечь вылета в первом раунде. Перед прошлым сезоном Марло вернулся в Калифорнию, но в дедлайн сорвался в «Питтсбург», а мы знаем, как ужасно «пингвины» сыграли летом в «пузыре».



В нынешнее межсезонье состоялось третье пришествие Марло в «Сан-Хосе». Возможно, форвард уже отчаялся выиграть трофей и решил просто закончить карьеру в знаковой для себя команде. Но вдруг ему повезёт?

41-летний Марло вернётся в «Сан-Хосе» и получит возможность побить рекорд Горди Хоу

Пекка Ринне, 37 лет («Нэшвилл»)

Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2017 год



Знаменитый финский голкипер и отчаянный патриот «Нэшвилла». С момента выбора «хищниками» Ринне на драфте, Пекка ни разу не сменил команду. В результате провёл за «Предаторз» 12 полных сезонов и стал живой легендой франшизы.

Ближе всего к Кубку Стэнли Ринне с «Нэшвиллом» подобрались в блестяшем плей-офф – 2017. Но волшебную сказку «хищников» тогда грубо оборвали прагматичные и ненасытные ребята из «Питтсбурга».



У финского вратаря осталось не так много времени, чтобы выиграть Чашу: Ринне уже 37 лет и скоро нужно передавать ключи от ворот Ярославу Аскарову. Но пара лет в распоряжении Ринне ещё есть.

Первый гол вратаря в НХЛ за семь лет! Ринне забил броском из-за своих ворот Лишь 13-й гол в исполнении голкипера в истории НХЛ.

Микко Койву, 37 лет («Коламбус»)

Когда играл в финале Кубка Стэнли: никогда



У знаменитого финского нападающего в коллекции немало медалей с международных турниров, включая все виды наград с чемпионатов мира, а также серебро и бронзу Олимпийских игр, есть у Койву даже титул чемпиона Финляндии, а вот до Кубка Стэнли ему пока добраться не удалось. Всё потому, что Койву оказался невероятно предан клубу, который выбрал его на драфте-2001 – Микко отдал «Миннесоте» 15 лет, стал капитаном, а затем и лучшим бомбардиром в истории франшизы, но ни разу не добрался хотя бы до финала Кубка Стэнли. С «дикарями» это, действительно, было сделать сложновато.



В 37 лет Койву впервые поменял команду в НХЛ и перешёл в «Коламбус». «Мундиры» — тоже далеко не фаворит сезона, но в лучшей лиге мира бывает всякое.

Зак Паризе, 36 лет («Миннесота»)

Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2012 год



В конце нулевых американский проспект «Нью-Джерси» был одним из лучших форвардов в НХЛ, «выстреливал» за «дьяволов» по 80-90 очков, а чуть позже, в 2012-м, Паризе в роли капитана вывел команду в финал Кубка Стэнли. Обыграть чудесный «Лос-Анджелес» «Дэвилз» тогда не удалось, трофей уехал в город ангелов, а сам Паризе в межсезонье перебрался в родной Миннеаполис.



В составе «дикарей» Зак уже не блистал былой результативностью, хотя и держал марку, но о дальней дороге в плей-офф в этой команде мечтать не приходилось. Сейчас Паризе 36 лет, а его контракт с «Миннесотой» действует до 2025 года – то есть, до конца карьеры. В составе «Уайлд» ожидается перестройка, связанная в том числе с приходом Кирилла Капризова, и под старость хоккейных лет Паризе ещё может успеть зацепить свой трофей.

Ши Уэбер, 35 лет («Монреаль»)

Когда играл в финале Кубка Стэнли: никогда



Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка мира в составе сборной Канады, и просто один из лучших защитников современности Ши Уэбер никогда не играл в финале Кубка Стэнли. Из «Нэшвилла» многолетний капитан «хищников» ушёл за год до выхода команды в решающую стадию плей-офф, а в «Монреале» пока не зацепил благополучные времена.

Сергачёв завалил здоровенного Уэбера в драке! Канадец хотел нокаутировать его одним ударом Михаил не понял агрессии бывшего одноклубника и дал ему достойный отпор.

Тем не менее Уэбер играет в культовой команде НХЛ, которая всегда имеет шансы на трофей, и ему всего 35 лет. Вероятно, у замечательного лидера, одного из самых уважаемых хоккеистов планеты ещё появится шанс выиграть свой трофей.

Илья Ковальчук, 37 лет (без клуба)

Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2012 год



Илья – единственный хоккеист в нашем списке, у которого нет контракта в НХЛ на следующий сезон. Вероятно, попасть в клуб-контендер постаревшему суперснайперу из нулевых сейчас будет тяжело, но как же хочется, чтобы у Ковальчука всё сложилось.



Мы помним, как Илья тащил «мёртвую» «Атланту» на заре карьеры, как играл в финале Кубка Стэнли с «Нью-Джерси», а затем совершал феерический побег в Россию. Возможно, это было ошибочное решение, хотя сам Илья вряд ли жалеет о времени, которое он провёл в Санкт-Петербурге. В солидном возрасте ему удалось вернуться в НХЛ, пройти через разочарование в «Лос-Анджелесе», возрождение в «Монреале» и ложную надежду в «Вашингтоне», но есть ощущение, что яркая точка в заокеанской карьере Кови ещё не поставлена.

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Брент Бёрнс, 35 лет («Сан-Хосе»)

Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2016 год



Защитник с яркой внешностью и фантастической результативностью первые шесть лет карьеры в НХЛ отыграл за «Миннесоту», но с 2011 года сердце Бёрнса принадлежит «Сан-Хосе». Здесь он раскрылся, как эталонный пакмувер, здесь дошёл до финала Кубка Стэнли в 2016-м и здесь же получил огромный контракт, который, вероятно, прибил последние шансы «акул» что-то выиграть в обозримом будущем.



Но именно Бёрнс и должен всем доказать обратное. Он только что провёл слабый для себя сезон, но ему только 35 лет и у него должно быть полно сил и мотивации, чтобы, наконец, привезти Чашу в Калифорнию.

Джо Павелски, 36 лет («Даллас»)

Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2016, 2020 годы



И снова в нашем списке хоккеист, повязанный с «Сан-Хосе». Павелски, разумеется, тоже играл в том финале-2016, который мог сделать чемпионами НХЛ несколько больших суперзвёзд, но «Питтсбургу» до этого милого расклада не было никакого дела.

Чистые бриллианты в глубинах драфта НХЛ. Дацюк и ещё 10 крутых поздних пиков Они становились легендами, рекордсменами, обладателями Кубков Стэнли и олимпийскими чемпионами.

Всего за «акул» Павелски провёл 13 сезонов, проделал путь от проспекта из седьмого раунда до капитана команды, но летом 2019 года не договорился с «Сан-Хосе» по деньгам (привет контракту Бёрнса) и ушёл в «Даллас». В составе «звёзд» Павелски провёл худшую для себя по результативности регулярку в карьере, однако в плей-офф вдруг преобразился и стал одним из тех техасских героев, кто дотащил «Старз» до финала Кубка Стэнли. Увы для Павелски, вторая попытка покорить трофей снова оказалась неудачной. Джо пока остаётся в «Далласе» и искренне верит, что бог любит троицу.