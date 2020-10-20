Невезучие. 10 действующих звёзд НХЛ, которые не выигрывали Кубок Стэнли

В Национальной хоккейной лиге собрано огромное количество мировых суперзвёзд, которые каждый год борются за главный трофей клубного хоккея – Кубок Стэнли. Большинство прославленных игроков хотя бы раз в карьере поднимали над головой заветную Чашу, но есть целый ряд великолепных, уважаемых спортсменов, которым пока так и не удалось добраться до главной цели. «Чемпионат» предлагает подборку знаменитых игроков без Кубка Стэнли, для которых будущий сезон, возможно, станет последним шансом на завоевание трофея. Условия попадания в наш список — возраст 35+ и статус действующего игрока НХЛ.
Хенрик Лундквист, 38 лет («Вашингтон»)
Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2014 год
Шведский Король Хенрик за 15 сезонов в «Рейнджерс» стал настоящей легендой Бродвея. Лундквист установил огромное количество рекордов для вратарей франшизы – швед лучший по сыгранным матчам, победам, «сухим» играм, отражённым броскам и времени на льду среди всех голкиперов «синерубашечников». Лундквист – предмет обожания фанатов «Рейнджерс» и настоящая икона для клуба. Увы, выиграть Кубок Стэнли с главной командой своей жизни Хенрику не удалось. Единственная возможность предоставилась в сезоне-2013/2014, но тогда «Рейнджерс» уступили в финале «Лос-Анджелесу».
Так сложилось, что в нынешнее межсезонье дороги Лундквиста и клуба из Нью-Йорка разошлись. Хенрик перешёл в «Вашингтон», где попытается добраться до своей главной цели на финише карьеры.
Джо Торнтон, 41 год («Торонто»)
Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2016 год
Легендарный Джамбо Джо – король пятачка, подправлений, точки вбрасывания и просто один из лучших центрфорвардов в истории мирового хоккея. Первый номер драфта-1997 на старте карьеры провёл семь с небольшим сезонов за «Бостон», но в 2006 году перебрался в «Сан-Хосе», чтобы стать живой легендой калифорнийского клуба. В пиковые годы Торнтон набирал за «акул» 90-100 очков в регулярке, ставил рекорды современной НХЛ по голевым передачам в сезоне, но до Кубка Стэнли «Шаркс» так и не довёл.
Впрочем, возможность выиграть первую Чашу в истории «Сан-Хосе» у Торнтона появилась в 2016 году. Джо было уже почти 37 лет, но он провёл фантастический сезон и помог команде выйти в финал плей-офф. Но там «акул» поджидал безжалостный «Питтсбург», отобравший у Торнтона мечту всей жизни.
Сейчас канадцу 41 год, но у него на руках контракт с «Торонто». «Мэйпл Лифс» тоже выигрывали Кубок Стэнли бог знает когда, так может быть им как раз и не хватало вот такого суперветерана?
Патрик Марло, 41 год («Сан-Хосе»)
Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2016 год
Марло – ровесник Торнтона, и ещё один легендарный «дед» из «Сан-Хосе». На драфте-1997 он был выбран «акулами» сразу после Джо, а затем посвятил «Шаркс» 19 подряд сезонов. Разумеется, Патрик сыграл и в финале Кубка Стэнли – 2016.
В 38 лет Марло стал подумывать о том, что неплохо было бы выиграть Кубок Стэнли под занавес карьеры. «Сан-Хосе» упустил свою возможность в 2016-м, а перспективы были очень туманны, и Патрик на два года переехал в «Торонто». Но в составе «листьев» он лишь дважды познал горечь вылета в первом раунде. Перед прошлым сезоном Марло вернулся в Калифорнию, но в дедлайн сорвался в «Питтсбург», а мы знаем, как ужасно «пингвины» сыграли летом в «пузыре».
В нынешнее межсезонье состоялось третье пришествие Марло в «Сан-Хосе». Возможно, форвард уже отчаялся выиграть трофей и решил просто закончить карьеру в знаковой для себя команде. Но вдруг ему повезёт?
Пекка Ринне, 37 лет («Нэшвилл»)
Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2017 год
Знаменитый финский голкипер и отчаянный патриот «Нэшвилла». С момента выбора «хищниками» Ринне на драфте, Пекка ни разу не сменил команду. В результате провёл за «Предаторз» 12 полных сезонов и стал живой легендой франшизы.
Ближе всего к Кубку Стэнли Ринне с «Нэшвиллом» подобрались в блестяшем плей-офф – 2017. Но волшебную сказку «хищников» тогда грубо оборвали прагматичные и ненасытные ребята из «Питтсбурга».
У финского вратаря осталось не так много времени, чтобы выиграть Чашу: Ринне уже 37 лет и скоро нужно передавать ключи от ворот Ярославу Аскарову. Но пара лет в распоряжении Ринне ещё есть.
Микко Койву, 37 лет («Коламбус»)
Когда играл в финале Кубка Стэнли: никогда
У знаменитого финского нападающего в коллекции немало медалей с международных турниров, включая все виды наград с чемпионатов мира, а также серебро и бронзу Олимпийских игр, есть у Койву даже титул чемпиона Финляндии, а вот до Кубка Стэнли ему пока добраться не удалось. Всё потому, что Койву оказался невероятно предан клубу, который выбрал его на драфте-2001 – Микко отдал «Миннесоте» 15 лет, стал капитаном, а затем и лучшим бомбардиром в истории франшизы, но ни разу не добрался хотя бы до финала Кубка Стэнли. С «дикарями» это, действительно, было сделать сложновато.
В 37 лет Койву впервые поменял команду в НХЛ и перешёл в «Коламбус». «Мундиры» — тоже далеко не фаворит сезона, но в лучшей лиге мира бывает всякое.
Зак Паризе, 36 лет («Миннесота»)
Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2012 год
В конце нулевых американский проспект «Нью-Джерси» был одним из лучших форвардов в НХЛ, «выстреливал» за «дьяволов» по 80-90 очков, а чуть позже, в 2012-м, Паризе в роли капитана вывел команду в финал Кубка Стэнли. Обыграть чудесный «Лос-Анджелес» «Дэвилз» тогда не удалось, трофей уехал в город ангелов, а сам Паризе в межсезонье перебрался в родной Миннеаполис.
В составе «дикарей» Зак уже не блистал былой результативностью, хотя и держал марку, но о дальней дороге в плей-офф в этой команде мечтать не приходилось. Сейчас Паризе 36 лет, а его контракт с «Миннесотой» действует до 2025 года – то есть, до конца карьеры. В составе «Уайлд» ожидается перестройка, связанная в том числе с приходом Кирилла Капризова, и под старость хоккейных лет Паризе ещё может успеть зацепить свой трофей.
Ши Уэбер, 35 лет («Монреаль»)
Когда играл в финале Кубка Стэнли: никогда
Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка мира в составе сборной Канады, и просто один из лучших защитников современности Ши Уэбер никогда не играл в финале Кубка Стэнли. Из «Нэшвилла» многолетний капитан «хищников» ушёл за год до выхода команды в решающую стадию плей-офф, а в «Монреале» пока не зацепил благополучные времена.
Тем не менее Уэбер играет в культовой команде НХЛ, которая всегда имеет шансы на трофей, и ему всего 35 лет. Вероятно, у замечательного лидера, одного из самых уважаемых хоккеистов планеты ещё появится шанс выиграть свой трофей.
Илья Ковальчук, 37 лет (без клуба)
Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2012 год
Илья – единственный хоккеист в нашем списке, у которого нет контракта в НХЛ на следующий сезон. Вероятно, попасть в клуб-контендер постаревшему суперснайперу из нулевых сейчас будет тяжело, но как же хочется, чтобы у Ковальчука всё сложилось.
Мы помним, как Илья тащил «мёртвую» «Атланту» на заре карьеры, как играл в финале Кубка Стэнли с «Нью-Джерси», а затем совершал феерический побег в Россию. Возможно, это было ошибочное решение, хотя сам Илья вряд ли жалеет о времени, которое он провёл в Санкт-Петербурге. В солидном возрасте ему удалось вернуться в НХЛ, пройти через разочарование в «Лос-Анджелесе», возрождение в «Монреале» и ложную надежду в «Вашингтоне», но есть ощущение, что яркая точка в заокеанской карьере Кови ещё не поставлена.
Брент Бёрнс, 35 лет («Сан-Хосе»)
Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2016 год
Защитник с яркой внешностью и фантастической результативностью первые шесть лет карьеры в НХЛ отыграл за «Миннесоту», но с 2011 года сердце Бёрнса принадлежит «Сан-Хосе». Здесь он раскрылся, как эталонный пакмувер, здесь дошёл до финала Кубка Стэнли в 2016-м и здесь же получил огромный контракт, который, вероятно, прибил последние шансы «акул» что-то выиграть в обозримом будущем.
Но именно Бёрнс и должен всем доказать обратное. Он только что провёл слабый для себя сезон, но ему только 35 лет и у него должно быть полно сил и мотивации, чтобы, наконец, привезти Чашу в Калифорнию.
Джо Павелски, 36 лет («Даллас»)
Когда играл в финале Кубка Стэнли: 2016, 2020 годы
И снова в нашем списке хоккеист, повязанный с «Сан-Хосе». Павелски, разумеется, тоже играл в том финале-2016, который мог сделать чемпионами НХЛ несколько больших суперзвёзд, но «Питтсбургу» до этого милого расклада не было никакого дела.
Всего за «акул» Павелски провёл 13 сезонов, проделал путь от проспекта из седьмого раунда до капитана команды, но летом 2019 года не договорился с «Сан-Хосе» по деньгам (привет контракту Бёрнса) и ушёл в «Даллас». В составе «звёзд» Павелски провёл худшую для себя по результативности регулярку в карьере, однако в плей-офф вдруг преобразился и стал одним из тех техасских героев, кто дотащил «Старз» до финала Кубка Стэнли. Увы для Павелски, вторая попытка покорить трофей снова оказалась неудачной. Джо пока остаётся в «Далласе» и искренне верит, что бог любит троицу.
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