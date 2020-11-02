Погружение в историю: насколько хорошо вы знаете историю сборной России по хоккею?
Вспоминаем славные победы и другие достижения национальной команды.
Хоккейная сборная – гордость и любимица России, команда, которая на всех турнирах является претендентом на победу. Хоккеисты приучили болельщиков, что всегда показывают красивую игру и бьются до конца. В преддверии старта нового сезона сборной России «Чемпионат» совместно с Федерацией хоккея России и «Балтикой» составил тест, с помощью которого вы можете проверить знания истории национальной команды.
* Партнёрский материал
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