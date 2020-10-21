Квартальнов трусливо заменил 18-летнего вратаря. Это стало началом кошмара «Ак Барса»

«Амур» грохнул «Ак Барс» 7:1 – сенсационное поражение лидера Востока. Такие разгромы казанцы терпели в КХЛ только два раза – в 2017-м было 2:8 с «Нефтехимиком», а шесть лет назад те же 1:7 с «Сибирью». Иначе как катастрофой это не назвать.

Зачем менять 18-летнего вратаря после первой пропущенной шайбы?

Во-первых, странное решение – трусливо заменить стартового вратаря Артура Ахтямова на пятой минуте игры, после первой пропущенной шайбы. Чем провинился 18-летний голкипер, который в этом сезоне делает свои первые шаги в КХЛ?



Ахтямов до сегодняшнего дня провёл за «Ак Барс» полтора матча – вышел в середине игры с «Нефтехимиком», когда травму получил Тимур Билялов, и провёл полноценную встречу с «Трактором».



Сегодня он отправился на скамейку после гола Александра Кузнецова – но в пропущенной шайбе он не был виноват. Это Виктор Тихонов вчистую проиграл вбрасывание Кузнецову, который затем подставил клюшку под бросок Глеба Корягина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Если посмотрите, там он и в начале игры потерял шайбу после простого броска из своей зоны, мог ногой её завести в ворота. Было видно, что игрок очень сильно дёргается, мне показалось, он был чуть-чуть не в себе, не готов. Это молодость, такое бывает», — сказал главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после игры.



Но вы видели, что молодой парень нервничает, зачем вообще было его ставить? Как сказал Квартальнов, хотели дать отдохнуть «наевшемуся» за прошлые игры Амиру Мифтахову, но в итоге и один вратарь не отдохнул (и получил в свои ворота шесть пробоин), и второму такая ситуация точно не добавит уверенности в себе. Ахтямова сделали крайним, так теперь он ещё больше будет нервничать!

Что происходит с обороной «Ак Барса»?

Замена Ахтямова стала началом катастрофы для «Ак Барса». «Амур» чувствовал себя максимально вольготно не только в зоне казанцев, но даже в своей при игре в меньшинстве. Владимир Бутузов подкараулил ошибку защитника на синей линии, убежал и забил «четыре на пять». В большинстве игра «Амура» — просто песня – сегодня реализовали четыре (за прошлые игры у хабаровчан было всего 10 голов в большинстве), Михал Йордан оформил хет-трик.

Нет, конечно, «Амур» нельзя недооценивать – команда в последнее время стремительно прогрессирует. Выздоровели ключевые игроки, команда набирает ход. Но «Ак Барс» — это же тот самый «Ак Барс», тяжеловес КХЛ, который перекрывает атакующие порывы соперников ещё на подступах, а в чужой забивает на мастерстве. Или уже нет?



«Сегодня все слабо сыграли. Сейчас можно всё что угодно говорить. Кто-то напишет, что я контроль теряю, другой, что с иностранцами какая-то проблема. Оправданий я не ищу, статистика такая вещь… В атаке играешь много, но всё пусто. Согласен, что надо забивать, есть такая проблема», — сокрушался Квартальнов. Но проигрывать 1:7 даже расправившему крылья «Амуру» — это, извините, конфуз. По лицу Дмитрия Вячеславовича всё можно понять:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса»

Даже когда «Ак Барс» во втором периоде немного оправился от 0:3, забил гол и поддавил «Амур», из этого ровно ничего не вышло, кроме новых голов хабаровчан. Почему так получилось, Квартальнов так и не ответил. Кажется, он сам сильно нервничает и не знает, что делать.