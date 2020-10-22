Разнос «Ак Барса» — крах философии Квартальнова или новая реальность? Что происходит в КХЛ

После яркого и насыщенного игрового дня делимся очередной порцией выводов из регулярки КХЛ.

«Ак Барсу» нужна была такая пощёчина

Браво, «Амур»! Хабаровчане провели близкий к идеальному матч, и устроили настоящий праздник своим болельщикам. Да, соперник «тигров» вчера выглядел отвратительно, но не надо преуменьшать значимость этой победы для «Амура». Скромная дальневосточная команда, с давно развитым комплексом «маленького клуба», не побоялась собственной прыти, не испугалась именитого оппонента и заслуженно взяла своё. Могли ведь сесть в оборону после 3:0 в первом периоде и позволить «Ак Барсу» прийти в себя, и тогда всё могло закончиться иначе. Но хоккеисты «Амура» проявили уважение к самим себе и в награду получили одну из самых ярких побед в истории клуба.

Квартальнов трусливо заменил 18-летнего вратаря. Это стало началом кошмара «Ак Барса» 1:7 в Хабаровске – это большой конфуз и повторение антирекорда Казани.

Умница Сергей Светлов, как я и ожидал, вдохнул жизнь в хабаровский коллектив, на который было тяжело смотреть в сентябре. Сейчас у «Амура» пять побед в семи последних матчах, красивая и уверенная игра с позиции силы на домашней площадке и промежуточное место в плей-офф. Уверен, хабаровчане будут воевать за место в восьмёрке до самого конца, так как ресурсы у «тигров» не такие уж и слабые.

А что же «Ак Барс»? Казанский клуб около месяца пребывал в странном состоянии, когда невыразительная игра маскировалась стабильным набором очков, поэтому о проблемах если и говорили, то не в полный голос. Но эти 1:7 в Хабаровске срывают с команды Дмитрия Квартальнова все покровы и ясно говорят о том, что с «Ак Барсом» происходит что-то не то. Дело не в том, что казанцы провели ужасный матч (это бывает со всеми), и не в том, что сам Квартальнов нервничал и принимал странные решения, типа замены вратаря после одной шайбы – если вы давно следите за Дмитрием Вячеславовичем, то знаете, что он всегда себя так ведёт. Но вот то, как «Ак Барс» рассыпался под не самым мощным натиском и просто бросил играть, позволив себе уступить с унизительным счётом – это показатель. Показатель того, что тренер не контролирует свою команду, а для максималиста Квартальнова, привыкшего всегда держать коллектив в ежовых рукавицах, это сродни провалу.

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«Ак Барсу» и Квартальнову такая пощёчина сейчас была необходима. Она должна открыть казанцам глаза на то, что система перестаёт работать, а игра не соответствует потенциалу этого состава. Да, в «Ак Барсе» болеют некоторые ребята, способные добавить креатива базисному «бей-беги», но всё равно ростер казанцев в последних играх никак нельзя назвать резервным. Более того, там играет много хоккеистов, которых привёл сам Квартальнов (Тихонов, Петров, Дыняк), поэтому логично спрашивать именно с тренера даже в условиях внутренней мини-эпидемии клуба. И сейчас интересно, какой будет реакция «Ак Барса» на хабаровский разгром. После него Квартальнов точно устроил разнос подопечным, и если они не ответят на него достойной игрой, то это будет значить, что хоккеисты в Казани либо устали от жёсткого тренера, либо больше не боятся его. А это крах философии Квартальнова, которая держится на методе кнута без пряника.

«Барыс» стал жертвой пустых трибун

В Нур-Султане мы вчера увидели замечательный камбэк. Уйти с 0:4 за 15 минут в гостевом матче – это сильно. Чтобы провернуть такие вещи, проигрывающей команде нужно максимально отпустить ситуацию или даже, как говорят комментаторы, начать думать о следующей игре, а сделать это тяжело, ведь психологически давит счёт на табло и энергия довольных трибун.

Но у «Йокерита» в столице Казахстана был вспомогательный бонус – трибуны были не довольные, а пустые. Поэтому финской команде было проще отыграться, а «Барысу» — сложнее удержать результат. Всё-таки роль болельщиков в хоккее не стоит недооценивать. Они могут гнать вперёд, могут оглушительно свистеть или, наоборот, осуждающе молчать – словом, влиять на атмосферу игры, на психологию хоккеистов. При совершенно пустых трибунах игра (особенно рядовой матч регулярки) превращается в подобие тренировки. А тренировка – это что-то не самое серьёзное, и на ней в разы проще отыграться с 0:4, чем в любом матче со зрителями.

Шикарный «камбэк» «Йокерита» за 15 минут! Выиграли матч со счёта 0:4 «Барыс» думал, что финны сдались. В итоге казахстанский клуб поплатился за досрочное празднование победы.

Словом, «Барысу» не хватило болельщиков, хотя бы 10%. Уверен, на глазах фанатов казахстанцы не позволили бы «Йокериту» даже добраться до овертайма. Тем более, что финны не делали ничего особенного – просто не переставали бросать и лезть на ворота. Но игроки «Барыса», видимо, не чувствовали привычной для домашних игр ответственности за результат, расслабились и поплатились.

Это хороший урок для команды, которая производит крайне симпатичное впечатление в последнее время. Думаю, он должен пойти впрок. Ну а «Йокерит» наглядно показал, как можно отыгрывать такой гандикап – выключить голову и сыграть попроще. При значительном влиянии фортуны это иногда помогает совершать знаковые камбэки для истории.

«Куньлунь» ожил. Надолго ли?

Вот вам и худшая команда лиги. У «Куньлуня» три подряд победы в основное время, 14 заброшенных шайб в этих играх, и уже совсем не такое безнадёжное последнее место на Востоке. Больше того, «драконы» по потерянным очкам уже догнали «Сибирь», а у новосибирцев лишь на одну победу в основное время больше.

О чём говорит это возрождение «Куньлуня»? Думаю, ни о чём глобальном. Просто в команде наконец-то утрясся состав, набрали форму не самые плохие легионеры, вот и пришёл результат. Всё-таки при всём бардаке в китайском клубе, сейчас там играет не зелёная молодёжь и не едущие с ярмарки, потерявшие вкус к хоккею русские, как на старте сезона, а довольно крепкие иностранцы. Но вот что ещё сильно помогло «Куньлуню» — эмоциональный эффект от той самой победы над «Салаватом». Кто занимался спортом, тот знает, что успех – окрыляет, а его постоянное отсутствие, напротив, прибивает даже самых уверенных в себе людей. Вот и хоккеисты «Куньлуня» обыграли сильный уфимский клуб, а на следующее утро уже проснулись не неудачниками.

Фаворит сезона КХЛ проиграл худшей команде лиги. Что это было, «Салават»? Конфуз, который можно объяснить. Но он остаётся конфузом.

Но слишком рано думать, что «драконы» теперь стали серьёзным конкурентом за место в восточном плей-офф. Эмоции скоро пройдут, останется рутина и тренерская работа, а вопросы к Алексею Ковалёву, как к наставнику, никуда не делись. В начале сезона он не мог сплотить разношёрстную банду «Куньлуня» и поставить команде хоть какую-то игру, но сейчас глобально ничего не изменилось. Подъехали неплохие исполнители, но без руки тренера они тоже не будут приносить результат на длинном отрезке.

Вчера «драконы» обыграли «Магнитку» — команду, которая круто проводила октябрь, но затем стала жертвой коронавируса. Уральцы потеряли немало хоккеистов основы, и неизвестно, что будет дальше. Впрочем, пока у «Металлурга» собирается три опытных звена, с команды вполне можно спрашивать за результат. В последних двух матчах он отрицательный, и хоть игра «Магнитки» смотрится, но большие претензии к обороне. При Илье Воробьёве «Металлург» приучил, что как раз с этим-то компонентом у команды возникают проблемы в последнюю очередь. Понятно, что наставник уральцев сейчас на карантине, но надо ему как-то дистанционно подкрутить разболтавшиеся винтики.

Источник: «Магнитка» временно осталась уже без 10 игроков основного состава

Но главный объект для беспокойства сейчас у «Металлурга» — это голкиперы. Кошечкин и Олкинуора болеют, а Загидулину, видимо, предстоит долгий набор формы. Вратари «Магнитки» — это то место, в которое нужно бить соперникам уральцев в ближайших матчах.

Неудачный дебют Юханссона и размышления о новой реальности КХЛ

Мы долго ждали, когда вернётся в строй основной вратарь ЦСКА Ларс Юханссон, и вот вчера в матче с «Торпедо» швед занял место в «армейской» рамке. Дебют в сезоне оказался неудачным: красно-синие уступили в домашней встрече, Юханссон пропустил три шайбы, причём две из них от вчерашнего игрока МХЛ Дениса Венгрыжановского, а в эпизоде с первым голом швед откровенно «накосячил».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Понятно, что Ларс не главный виновник поражения, да и вообще никакой трагедии для ЦСКА не случилось. Проиграли и проиграли, где-то не настроились должным образом, да и «Торпедо» красавцы. Но вот о чём хотелось сказать, подытоживая картину всего вчерашнего игрового дня.

Надеюсь, что мы все потихоньку идём к тому, что такие результаты, как в вчера в Хабаровске, в Подольске, в Мытищах, в Москве на «ЦСКА-Арене» скоро перестанут восприниматься как оглушительные сенсации. С месяц назад коллеги писали, что «низы» в КХЛ очень предсказуемо играют с «верхами», но за это время ситуация изменилась. Мы видели немало любопытных, неожиданных результатов, и это показатель того, что лига идёт в правильном направлении. Пока рано говорить, что потолок зарплат работает на полную катушку. Пока невозможно избавиться от оперирования понятиями «фаворит» и «аутсайдер», «топ-клуб» и «андердог».

Но мы совершенно точно начинаем меньше удивляться поражениям признанных лидеров, и это отличный знак. Это наш ментальный барьер, который нужно преодолеть, чтобы не выпучивать глаза на разнос лидера Востока в Хабаровске или на проигрыш ЦСКА клубу из нижней части таблицы. Хоккей – это игра, а не запрограмированное шоу, в котором расписаны роли и действия. И потолок зарплат, ограничивая ресурсы богатых клубов, позволяет хоккею в КХЛ становиться игрой, в которой всё решают нюансы, эпизоды и ситуации, а не размеры платёжных ведомостей.

Пока мы ещё не готовы до конца к новому восприятию действительности. Но в тот момент, когда мы перестанем искать глубинные проблемы после нескольких «внеплановых» поражений фаворитов сезона, а начнём объяснять всё простой фразой «Это хоккей!», вот тогда мы реально шагнём на новый уровень. И надеюсь, что дальнейшее течение регулярки и (особенно!) плей-офф не сделают эти мои октябрьские наблюдения и выводы бессмысленными.