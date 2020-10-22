Разнос «Ак Барса» — крах философии Квартальнова или новая реальность? Что происходит в КХЛ

После яркого и насыщенного игрового дня делимся очередной порцией выводов из регулярки КХЛ.
«Ак Барсу» нужна была такая пощёчина
Браво, «Амур»! Хабаровчане провели близкий к идеальному матч, и устроили настоящий праздник своим болельщикам. Да, соперник «тигров» вчера выглядел отвратительно, но не надо преуменьшать значимость этой победы для «Амура». Скромная дальневосточная команда, с давно развитым комплексом «маленького клуба», не побоялась собственной прыти, не испугалась именитого оппонента и заслуженно взяла своё. Могли ведь сесть в оборону после 3:0 в первом периоде и позволить «Ак Барсу» прийти в себя, и тогда всё могло закончиться иначе. Но хоккеисты «Амура» проявили уважение к самим себе и в награду получили одну из самых ярких побед в истории клуба.
Умница Сергей Светлов, как я и ожидал, вдохнул жизнь в хабаровский коллектив, на который было тяжело смотреть в сентябре. Сейчас у «Амура» пять побед в семи последних матчах, красивая и уверенная игра с позиции силы на домашней площадке и промежуточное место в плей-офф. Уверен, хабаровчане будут воевать за место в восьмёрке до самого конца, так как ресурсы у «тигров» не такие уж и слабые.
А что же «Ак Барс»? Казанский клуб около месяца пребывал в странном состоянии, когда невыразительная игра маскировалась стабильным набором очков, поэтому о проблемах если и говорили, то не в полный голос. Но эти 1:7 в Хабаровске срывают с команды Дмитрия Квартальнова все покровы и ясно говорят о том, что с «Ак Барсом» происходит что-то не то. Дело не в том, что казанцы провели ужасный матч (это бывает со всеми), и не в том, что сам Квартальнов нервничал и принимал странные решения, типа замены вратаря после одной шайбы – если вы давно следите за Дмитрием Вячеславовичем, то знаете, что он всегда себя так ведёт. Но вот то, как «Ак Барс» рассыпался под не самым мощным натиском и просто бросил играть, позволив себе уступить с унизительным счётом – это показатель. Показатель того, что тренер не контролирует свою команду, а для максималиста Квартальнова, привыкшего всегда держать коллектив в ежовых рукавицах, это сродни провалу.
«Ак Барсу» и Квартальнову такая пощёчина сейчас была необходима. Она должна открыть казанцам глаза на то, что система перестаёт работать, а игра не соответствует потенциалу этого состава. Да, в «Ак Барсе» болеют некоторые ребята, способные добавить креатива базисному «бей-беги», но всё равно ростер казанцев в последних играх никак нельзя назвать резервным. Более того, там играет много хоккеистов, которых привёл сам Квартальнов (Тихонов, Петров, Дыняк), поэтому логично спрашивать именно с тренера даже в условиях внутренней мини-эпидемии клуба. И сейчас интересно, какой будет реакция «Ак Барса» на хабаровский разгром. После него Квартальнов точно устроил разнос подопечным, и если они не ответят на него достойной игрой, то это будет значить, что хоккеисты в Казани либо устали от жёсткого тренера, либо больше не боятся его. А это крах философии Квартальнова, которая держится на методе кнута без пряника.
«Барыс» стал жертвой пустых трибун
В Нур-Султане мы вчера увидели замечательный камбэк. Уйти с 0:4 за 15 минут в гостевом матче – это сильно. Чтобы провернуть такие вещи, проигрывающей команде нужно максимально отпустить ситуацию или даже, как говорят комментаторы, начать думать о следующей игре, а сделать это тяжело, ведь психологически давит счёт на табло и энергия довольных трибун.
Но у «Йокерита» в столице Казахстана был вспомогательный бонус – трибуны были не довольные, а пустые. Поэтому финской команде было проще отыграться, а «Барысу» — сложнее удержать результат. Всё-таки роль болельщиков в хоккее не стоит недооценивать. Они могут гнать вперёд, могут оглушительно свистеть или, наоборот, осуждающе молчать – словом, влиять на атмосферу игры, на психологию хоккеистов. При совершенно пустых трибунах игра (особенно рядовой матч регулярки) превращается в подобие тренировки. А тренировка – это что-то не самое серьёзное, и на ней в разы проще отыграться с 0:4, чем в любом матче со зрителями.
Словом, «Барысу» не хватило болельщиков, хотя бы 10%. Уверен, на глазах фанатов казахстанцы не позволили бы «Йокериту» даже добраться до овертайма. Тем более, что финны не делали ничего особенного – просто не переставали бросать и лезть на ворота. Но игроки «Барыса», видимо, не чувствовали привычной для домашних игр ответственности за результат, расслабились и поплатились.
Это хороший урок для команды, которая производит крайне симпатичное впечатление в последнее время. Думаю, он должен пойти впрок. Ну а «Йокерит» наглядно показал, как можно отыгрывать такой гандикап – выключить голову и сыграть попроще. При значительном влиянии фортуны это иногда помогает совершать знаковые камбэки для истории.
«Куньлунь» ожил. Надолго ли?
Вот вам и худшая команда лиги. У «Куньлуня» три подряд победы в основное время, 14 заброшенных шайб в этих играх, и уже совсем не такое безнадёжное последнее место на Востоке. Больше того, «драконы» по потерянным очкам уже догнали «Сибирь», а у новосибирцев лишь на одну победу в основное время больше.
О чём говорит это возрождение «Куньлуня»? Думаю, ни о чём глобальном. Просто в команде наконец-то утрясся состав, набрали форму не самые плохие легионеры, вот и пришёл результат. Всё-таки при всём бардаке в китайском клубе, сейчас там играет не зелёная молодёжь и не едущие с ярмарки, потерявшие вкус к хоккею русские, как на старте сезона, а довольно крепкие иностранцы. Но вот что ещё сильно помогло «Куньлуню» — эмоциональный эффект от той самой победы над «Салаватом». Кто занимался спортом, тот знает, что успех – окрыляет, а его постоянное отсутствие, напротив, прибивает даже самых уверенных в себе людей. Вот и хоккеисты «Куньлуня» обыграли сильный уфимский клуб, а на следующее утро уже проснулись не неудачниками.
Но слишком рано думать, что «драконы» теперь стали серьёзным конкурентом за место в восточном плей-офф. Эмоции скоро пройдут, останется рутина и тренерская работа, а вопросы к Алексею Ковалёву, как к наставнику, никуда не делись. В начале сезона он не мог сплотить разношёрстную банду «Куньлуня» и поставить команде хоть какую-то игру, но сейчас глобально ничего не изменилось. Подъехали неплохие исполнители, но без руки тренера они тоже не будут приносить результат на длинном отрезке.
Вчера «драконы» обыграли «Магнитку» — команду, которая круто проводила октябрь, но затем стала жертвой коронавируса. Уральцы потеряли немало хоккеистов основы, и неизвестно, что будет дальше. Впрочем, пока у «Металлурга» собирается три опытных звена, с команды вполне можно спрашивать за результат. В последних двух матчах он отрицательный, и хоть игра «Магнитки» смотрится, но большие претензии к обороне. При Илье Воробьёве «Металлург» приучил, что как раз с этим-то компонентом у команды возникают проблемы в последнюю очередь. Понятно, что наставник уральцев сейчас на карантине, но надо ему как-то дистанционно подкрутить разболтавшиеся винтики.
Но главный объект для беспокойства сейчас у «Металлурга» — это голкиперы. Кошечкин и Олкинуора болеют, а Загидулину, видимо, предстоит долгий набор формы. Вратари «Магнитки» — это то место, в которое нужно бить соперникам уральцев в ближайших матчах.
Неудачный дебют Юханссона и размышления о новой реальности КХЛ
Мы долго ждали, когда вернётся в строй основной вратарь ЦСКА Ларс Юханссон, и вот вчера в матче с «Торпедо» швед занял место в «армейской» рамке. Дебют в сезоне оказался неудачным: красно-синие уступили в домашней встрече, Юханссон пропустил три шайбы, причём две из них от вчерашнего игрока МХЛ Дениса Венгрыжановского, а в эпизоде с первым голом швед откровенно «накосячил».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Понятно, что Ларс не главный виновник поражения, да и вообще никакой трагедии для ЦСКА не случилось. Проиграли и проиграли, где-то не настроились должным образом, да и «Торпедо» красавцы. Но вот о чём хотелось сказать, подытоживая картину всего вчерашнего игрового дня.
Надеюсь, что мы все потихоньку идём к тому, что такие результаты, как в вчера в Хабаровске, в Подольске, в Мытищах, в Москве на «ЦСКА-Арене» скоро перестанут восприниматься как оглушительные сенсации. С месяц назад коллеги писали, что «низы» в КХЛ очень предсказуемо играют с «верхами», но за это время ситуация изменилась. Мы видели немало любопытных, неожиданных результатов, и это показатель того, что лига идёт в правильном направлении. Пока рано говорить, что потолок зарплат работает на полную катушку. Пока невозможно избавиться от оперирования понятиями «фаворит» и «аутсайдер», «топ-клуб» и «андердог».
Но мы совершенно точно начинаем меньше удивляться поражениям признанных лидеров, и это отличный знак. Это наш ментальный барьер, который нужно преодолеть, чтобы не выпучивать глаза на разнос лидера Востока в Хабаровске или на проигрыш ЦСКА клубу из нижней части таблицы. Хоккей – это игра, а не запрограмированное шоу, в котором расписаны роли и действия. И потолок зарплат, ограничивая ресурсы богатых клубов, позволяет хоккею в КХЛ становиться игрой, в которой всё решают нюансы, эпизоды и ситуации, а не размеры платёжных ведомостей.
Пока мы ещё не готовы до конца к новому восприятию действительности. Но в тот момент, когда мы перестанем искать глубинные проблемы после нескольких «внеплановых» поражений фаворитов сезона, а начнём объяснять всё простой фразой «Это хоккей!», вот тогда мы реально шагнём на новый уровень. И надеюсь, что дальнейшее течение регулярки и (особенно!) плей-офф не сделают эти мои октябрьские наблюдения и выводы бессмысленными.
- 22 октября 2020
-
10:30
-
10:15
-
09:51
-
09:30
-
09:05
-
08:32
-
08:15
-
08:09
-
04:06
-
00:19
- 21 октября 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:35
-
23:24
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:35
-
22:27
-
22:11
-
21:56
-
21:48
-
21:46
-
21:26
-
21:13
-
21:11
-
20:46
-
20:36
-
20:32
-
20:00
-
19:31
-
19:22