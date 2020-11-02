«Быков напомнил России о рекордах СССР». Как перед ЧМ-2008 вернулась «Красная машина»

Сборная России по хоккею в 2007-2009 годах – это, пожалуй, одна из лучших сборок нашей национальной команды в новейшей истории. Золотая эпоха раннего Вячеслава Быкова ознаменовала конец эры «отказников», подняла авторитет сборной едва ли не на уровень великой советской команды и возродила веру в наш хоккей у миллионов болельщиков по всей стране.
Разумеется, тот период славен прежде всего двумя подряд победами на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах. Триумф в Квебеке навсегда вошёл в золотую коллекцию достижений российского спорта, ведь он был не только долгожданен, но и выстрадан при довольно драматических обстоятельствах на канадском льду в год столетия Международной федерации хоккея.
Но та победа родилась не на пустом месте, неё была некая предыстория. Её обстоятельства подготовили российскую публику к тому, что возвращение мирового золота в нашу страну очень даже возможно. Сегодня вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» мы вспоминаем розыгрыш Евротура в сезоне-2007/2008, после которого впервые заговорили о возвращении легендарной «Красной машины».
Уважаемый наставник
К осени 2007-го Вячеслав Быков уже год находился в роли наставника сборной России. За это время специалист успел кое-чего добиться. Например, изменил отношение к приезду в национальную команду наших звёзд НХЛ. Раньше они не горели желанием приезжать на чемпионаты мира после тяжёлых сезонов в Америке, с удовольствием примеряя статус «отказников». Но с приходом Быкова ситуация поменялась. Потому что прославленного советского хоккеиста — интеллигентного, доброго и умного человека — уважали все. «В какие-то моменты своей энхаэловской карьеры я мог выступать за сборную, но были причины, по которым я отказывался. На самом деле в несколько последних лет, как только Слава Быков возглавил национальную команду, я был открыт, готов был приехать», — рассказывал как-то Сергей Зубов, выражая общее настроение почти всех наших западных звёзд.
Кроме того, на первом же крупном турнире Быков добился хорошего результата – бронзы чемпионата мира в 2007-м. Тогда сборная России лишь в третий раз за 14 лет взошла на пьедестал, но могла ведь добиться и большего. Эх, если бы не кошмарная ошибка Александра Ерёменко в полуфинале домашнего турнира с финнами…
Но всё это было в прошлом. Осенью 2007-го Быков готовил команду к очередному сезону Евротура. На нём Вячеславу Аркадьевичу предстояло наиграть ребят из Суперлиги для участия в ЧМ-2008 – мировом форуме, к которому уже тогда было приковано повышенное внимание, ведь он впервые в истории перебрался из Европы в Канаду.
«Такое впечатление, что на нас отыгрываются!»
В ноябре взял старт первый этап – финский Кубок Карьяла. Сборная России начала его вынесенным матчем в Швеции, и в Йенчёпинге обыграла хозяев со счётом 3:1. Голы на счету Сергея Зиновьева, Алексея Терещенко и Евгения Медведева, у Александра Ерёменко 23 сейва – хорошее начало, но ещё никто не знал, что в результате оно приведёт к уникальному рекорду.
Следующий матч ребята проиграли Финляндии – 1:2. Та игра запомнилась символическим вбрасыванием в исполнении ветерана советско-финской (!) войны и неоднозначным судейством, которое вывело из себя всегда уравновешенного Быкова. Главного тренера российской команды удалили с лавки за несколько минут до конца основного времени, после того как он высказал арбитру всё, что думает о его работе.
«Я выразил недовольство судейством. Такое впечатление, что на нас отыгрываются за то, что мы сделали в прошлом матче (Россия выиграла у Швеции, а игру с финнами судил шведский рефери. – Прим. «Чемпионата»). Было ясно, что судья не будет давать удалений. Шишканова держали за руку, когда он практически уходил один в один, но свистка не последовало. На таком уровне такое судейство для меня было сюрпризом», — рассказал Быков на пресс-конференции.
На следующий день на «Хартвалл Арене» россияне уверенно обыграли чехов (4:1). Вячеслав Быков скромно отметил, что удовлетворён результатами турнира, а вечером выяснилось, что наша команда завершила его на первом месте. Финнам для итоговой победы нужно было набрать лишь очко в матче со шведами. Но «тре крунур» добились успеха (1:0), и сборная России по дополнительным показателям выиграла первый этап Евротура. Это была лишь приятная мелочь, но в результате она помогла нашей команде добиться исторического достижения. Кстати, лучшим нападающим турнира был признан Олег Сапрыкин. Форвард ЦСКА в то время проводил самый результативный сезон в карьере, а на Кубке Карьяла отметился двумя заброшенными шайбами.
«Не надо сводить на нет значимость нашей победы!»
В декабре 2007-го дворец спорта «Мегаспорт» традиционно принимал матчи Кубка Первого канала. Разумеется, сборная России собрала на домашний этап сильнейший состав из Суперлиги и не дала соперникам ни единого шанса на успех. Финны «реваншированы» 4:1, шведы обыграны 2:0, чехи разгромлены 5:1.
Триумф на втором подряд этапе Евротура тогда сильно воодушевил общественность. Болельщики ликовали и благодарили команду за отличное предновогоднее настроение, а журналисты и вовсе начали сравнивать команду Быкова с той самой советской «Красной машиной». Вот, например, заметка из «Спорт-экспресса» от 17 декабря 2007 года с заголовком «Быков напомнил России о рекордах СССР».
«Вчера сборная России выиграла третий матч Кубка Первого канала — у сборной Чехии 5:1 — и с разностью шайб 11-2 стала безоговорочным победителем турнира. При этом команда Вячеслава Быкова — экс-игрока ЦСКА и великой сборной СССР — на московском декабрьском турнире попутно установила достижения, сравнимые только с рекордами той самой «советской машины».
- Менее двух голов за турнир наша сборная пропускала только однажды — в 1984 году.
- Уже 14 матчей подряд, начиная с 2003 года, сборная России не проигрывает в основное время! После двух побед по буллитам наши выиграли 11 поединков в основное время и лишь в одном уступили в овертайме. Более внушительные беспроигрышные серии за 40 лет проведения московского турнира у нас были трижды — по 21 матчу (1970-1974 и 1980-1985) и 18 матчей (1992-1996).
- Победы во всех матчах турнира и разность шайб не менее "+9", как сейчас, последний раз у нашей команды были в 1988 году.
- Московский этап Евротура сборная России выиграла четвёртый раз подряд. Более серьёзная победная серия в нашем хоккее — 7 турниров подряд — была только однажды (без учёта победы так называемой олимпийской сборной России) и прервалась в 1985 году».
Правда, стоит отметить, что составы команд Чехии, Финляндии и Швеции были далеко не самыми сильными и с большим количеством молодых игроков. Но Вячеслав Быков на итоговой пресс-конференции не захотел рассуждать об истинном уровне соперника и осадил журналиста, спросившего тренера о ценности таких побед.
«Не шокировал ли меня уровень соперников, выставивших полумолодёжные составы? Какие команды вы имеете в виду? Я не понимаю такой постановки вопроса. Значит, вы не смотрели игру. Это нетактичный вопрос по отношению к нашим соперникам. Не такие уж молодые были команды у чехов, шведов и финнов. Были в их рядах и 30-летние ветераны. К тому же молодёжь играет ещё злее. Не забывайте при этом, что наши соперники привезли в Москву лучших игроков своих национальных чемпионатов. И не надо сводить на нет значимость нашей победы! Лучшим ответом на ваш вопрос было сегодняшнее скандирование переполненных трибун: «Молодцы! Молодцы!» И волна, пробежавшая по трибунам», — говорил Вячеслав Аркадьевич.
Лучшим голкипером Кубка Первого канала — 2007 стал Александр Ерёменко, а Олег Сапрыкин снова забрал приз лучшему форварду. Однако после турнира помощник Быкова Игорь Захаркин называл другие фамилии в числе железных кандидатов на поездку в Канаду на чемпионат мира. Дело в том, что на декабрьском соревновании тренеры сборной России восстановили знаменитая казанская пятёрка Зарипов – Зиновьев – Морозов, Никулин — Прошкин, которое к тому моменту уже успело распасться в «Ак Барсе». В матче с Финляндией лидеры команды промолчали, а вот шведам и чехам организовали победные шайбы в большинстве. «Тройка Зиновьева — первая в списке почти стопроцентных кандидатов на поездку в Квебек. Если они не сбавят в уровне игры и будут здоровы — попадут на мировое первенство», — говорил Захаркин.
Как мы знаем, в мае в Канаду отправились не только Зиновьев, Морозов и Зарипов, но и Прошкин с Никулиным. Верные солдаты армии Быкова полностью отыграли турнир и помогли сборной России взять то самое золото.
«Никто не имеет права вмешиваться в дела сборной»
В феврале сборная России отправилась в Швецию на матчи «Хоккейных игр LG». В первой же встрече наши ребята столкнулись с упорным сопротивлением хозяев «Глобен Арены», но сумели-таки в третий раз за сезон Евротура переиграть «тре крунур». Дубль с передач Максима Сушинского оформил Сергей Мозякин, а победную шайбу при счёте 3:3 забросил Денис Платонов.
Второй поединок сложился для наших парней гораздо веселее. Финны были разгромлены 5:0, а одним из главных героев встречи стал 19-летний вратарь ярославского «Локомотива» Семён Варламов. В дебютной встрече за сборную молодой голкипер отразил 41 бросок и оформил «сухарь».
Более того, ни разу не пропустил Варламов и на следующий день в матче с чехами. Правда, Быков выпустил Семёна только на третий период, после того как Александр Ерёменко пропустил четыре шайбы во втором отрезке. На долю Варламова пришлось всего три броска, но он с ними справился и в результате довольно неожиданно стал лучшим вратарём этапа в Швеции.
Провал во втором периоде заключительной игры стоил сборной России поражения от чехов, но не победы во всём турнире. Снова, как и в ноябре, пришлось считать разницу шайб у России и Финляндии, и снова у наших ребят она оказалась лучше. Есть победа и на третьем этапе!
Но игра сборной России в Швеции вызвала много вопросов. Поражение от чехов Быков объяснил недостатком концентрации, а затем интересно ответил на вопрос журналиста о своей «излишней демократичности».
«Нет, профессионал должен бороться в каждом матче, тем более в национальной команде. Что, я должен заставлять их: «Давайте, ребята, побейтесь»?! У нас другие методы работы, другой менталитет, но требования остаются прежними, и ребята сами должны это осознавать. Мы не можем никого заставлять. Взять хотя бы последний пример с Сушинским, который перед матчем с Чехией пожаловался на то, что не может играть. Мне крайне неприятно, что в этой ситуации на тренерский штаб сборной и врача команды пошло давление со стороны клуба Сушинского. Оказывается, и врач, и тренерский штаб решили, что Максим не должен играть! Никто не имеет права вмешиваться в дела сборной: раз нас назначили, значит, только наши специалисты решают, кто может, а кто не может играть. Мы не враги здоровью игроков, но и лезть в нашу команду недопустимо. Должен сказать, что до этого ни с одним клубом у нас не было проблем».
Кстати, упомянутый Быковым Сушинский был признан лучшим нападающим третьего этапа Евротура. Ну а Варламова в прессе быстро назвали конкурентом Хабибулина и Брызгалова за поездку на ЧМ, а также вратарём, который задвинул Ерёменко. Но Быков очень мудро пресёк преждевременные дифирамбы: «Согласен, Варламов неплохо дебютировал, однако не собираюсь раздавать комплименты: он сыграл всего один матч плюс один период. Так что говорить о том, что у нас появился вратарь экстра-класса, преждевременно».
«Победы на Евротуре, конечно, хорошо. Но хотелось бы выиграть чемпионат мира!»
Апрельский этап Евротура в Чехии – это уже прямая подготовка к чемпионату мира. Отшлифовать последние элементы, провести последний смотр кандидатов на поездку в Квебек, ввести в состав первых ласточек из НХЛ – именно такая задача была у Вячеслава Быкова на турнире «Ческе Пойиштовна». О результате игр этого этапа наставник вряд ли думал, а между тем для общей победы в Евротуре нашей команде нужно было выиграть лишь один матч.
Дело было сделано 17 апреля 2008 года. Вынесенный матч с Финляндией в ЛДС «ЦСКА» наша команда уверенно выиграла 4:1. В этой встрече принял участие форвард «Баффало» Максим Афиногенов, а вот будущий герой Квебека нападающий «Атланты» Илья Ковальчук только-только прибыл в расположение сборной России и наблюдал за игрой с трибуны.
Кови в результате так и не сыграл ни одного матча на чешском этапе, но сборная России без него разобралась и со шведами, и с чехами, оформив победу не только в общем зачёте, но и на четвёртом этапе. Важно, что в Либереце матчи проходили на площадках североамериканского размера, что позволило нашей команде почувствовать «узкий» лёд перед поездкой в Канаду. На «Ческе Пойиштовны» Быков дал сыграть сразу трём вратарям (Варламов, Ерёменко, Бирюков), двое последних в итоге отправились в Квебек. Отличную прессу и приз лучшему защитнику турнира получил Илья Никулин, Данис Зарипов стал лучшим нападающим этапа.
Триумф в Чехии позволил сборной России установить уникальный рекорд: впервые в истории Евротура одна команда выиграла все четыре этапа. Подопечные Вячеслава Быкова одержали 10 побед при двух поражениях, набрали 83,3% очков и на 13 баллов опередили ближайших преследователей из Финляндии – этот показатель тоже стал рекордом Евротуров. Кстати, за следующие 12 лет ни одна сборная не сумела повторить российский «страйк» из четырёх выигранных этапов в рамках одного сезона.
Разумеется, ничего сверхвыдающегося такой результат для сборной России не означал. К Евротуру мы традиционно относимся снисходительно, больше как к проверке внутренних кадров перед чемпионатом мира. Но та победоносная серия много дала нашему хоккею в ментальном плане. Пусть мы и понимали, что где-то соперники выставляли ослабленные составы, где-то не настраивались должным образом, но важно было другое – сборная России снова побеждала на регулярной основе. Почти как та самая легендарная «Красная машина». Думаю, что если бы кто-то замерял уровень поддержки национальной команды среди населения, то тогда, в сезоне-2007/2008, он был наивысшим в новейшей истории.
Вячеслав Быков в апреле 2008-го абсолютно адекватно воспринял успех своей команды в Евротуре. «Конечно, это очень хорошо, что мы выиграли все четыре турнира Евротура, однако хотелось бы выиграть кое-что другое — чемпионат мира!» — отметил наставник.
Через месяц мечта Быкова и миллионов россиян воплотилась в жизнь. Сборная России прошла по ЧМ-2008, как и по Евротуру, без поражений, а в финале выгрызла легендарную победу у канадцев. И к этой победе все мы психологически уже были готовы.