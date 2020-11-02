«Быков напомнил России о рекордах СССР». Как перед ЧМ-2008 вернулась «Красная машина»

Сборная России по хоккею в 2007-2009 годах – это, пожалуй, одна из лучших сборок нашей национальной команды в новейшей истории. Золотая эпоха раннего Вячеслава Быкова ознаменовала конец эры «отказников», подняла авторитет сборной едва ли не на уровень великой советской команды и возродила веру в наш хоккей у миллионов болельщиков по всей стране.

Разумеется, тот период славен прежде всего двумя подряд победами на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах. Триумф в Квебеке навсегда вошёл в золотую коллекцию достижений российского спорта, ведь он был не только долгожданен, но и выстрадан при довольно драматических обстоятельствах на канадском льду в год столетия Международной федерации хоккея.

Это был приговор для Канады. Глупое удаление Нэша подарило России самую яркую победу на ЧМ «Кленовые листья» уже видели золото, но наши хоккеисты смогли вытащить, казалось бы, уже проигранный финал.

Но та победа родилась не на пустом месте, неё была некая предыстория. Её обстоятельства подготовили российскую публику к тому, что возвращение мирового золота в нашу страну очень даже возможно. Сегодня вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» мы вспоминаем розыгрыш Евротура в сезоне-2007/2008, после которого впервые заговорили о возвращении легендарной «Красной машины».

Уважаемый наставник

К осени 2007-го Вячеслав Быков уже год находился в роли наставника сборной России. За это время специалист успел кое-чего добиться. Например, изменил отношение к приезду в национальную команду наших звёзд НХЛ. Раньше они не горели желанием приезжать на чемпионаты мира после тяжёлых сезонов в Америке, с удовольствием примеряя статус «отказников». Но с приходом Быкова ситуация поменялась. Потому что прославленного советского хоккеиста — интеллигентного, доброго и умного человека — уважали все. «В какие-то моменты своей энхаэловской карьеры я мог выступать за сборную, но были причины, по которым я отказывался. На самом деле в несколько последних лет, как только Слава Быков возглавил национальную команду, я был открыт, готов был приехать», — рассказывал как-то Сергей Зубов, выражая общее настроение почти всех наших западных звёзд.

Кроме того, на первом же крупном турнире Быков добился хорошего результата – бронзы чемпионата мира в 2007-м. Тогда сборная России лишь в третий раз за 14 лет взошла на пьедестал, но могла ведь добиться и большего. Эх, если бы не кошмарная ошибка Александра Ерёменко в полуфинале домашнего турнира с финнами…

«Конечно снится. Ошибка была страшная». Роковой промах Ерёменко на ЧМ Сборная России должна была выигрывать домашнее первенство, но не смогла пройти финнов в полуфинале.

Но всё это было в прошлом. Осенью 2007-го Быков готовил команду к очередному сезону Евротура. На нём Вячеславу Аркадьевичу предстояло наиграть ребят из Суперлиги для участия в ЧМ-2008 – мировом форуме, к которому уже тогда было приковано повышенное внимание, ведь он впервые в истории перебрался из Европы в Канаду.

«Такое впечатление, что на нас отыгрываются!»

В ноябре взял старт первый этап – финский Кубок Карьяла. Сборная России начала его вынесенным матчем в Швеции, и в Йенчёпинге обыграла хозяев со счётом 3:1. Голы на счету Сергея Зиновьева, Алексея Терещенко и Евгения Медведева, у Александра Ерёменко 23 сейва – хорошее начало, но ещё никто не знал, что в результате оно приведёт к уникальному рекорду.

Следующий матч ребята проиграли Финляндии – 1:2. Та игра запомнилась символическим вбрасыванием в исполнении ветерана советско-финской (!) войны и неоднозначным судейством, которое вывело из себя всегда уравновешенного Быкова. Главного тренера российской команды удалили с лавки за несколько минут до конца основного времени, после того как он высказал арбитру всё, что думает о его работе.

«Я выразил недовольство судейством. Такое впечатление, что на нас отыгрываются за то, что мы сделали в прошлом матче (Россия выиграла у Швеции, а игру с финнами судил шведский рефери. – Прим. «Чемпионата»). Было ясно, что судья не будет давать удалений. Шишканова держали за руку, когда он практически уходил один в один, но свистка не последовало. На таком уровне такое судейство для меня было сюрпризом», — рассказал Быков на пресс-конференции.

Самородок из Челябинска, который отрёкся от НХЛ. Каким хоккеистом был Вячеслав Быков Он попал в профессиональный хоккей только в 18 лет, но очень быстро проделал путь в ЦСКА и сборную СССР, а в 90-е годы не уехал в НХЛ.

На следующий день на «Хартвалл Арене» россияне уверенно обыграли чехов (4:1). Вячеслав Быков скромно отметил, что удовлетворён результатами турнира, а вечером выяснилось, что наша команда завершила его на первом месте. Финнам для итоговой победы нужно было набрать лишь очко в матче со шведами. Но «тре крунур» добились успеха (1:0), и сборная России по дополнительным показателям выиграла первый этап Евротура. Это была лишь приятная мелочь, но в результате она помогла нашей команде добиться исторического достижения. Кстати, лучшим нападающим турнира был признан Олег Сапрыкин. Форвард ЦСКА в то время проводил самый результативный сезон в карьере, а на Кубке Карьяла отметился двумя заброшенными шайбами.

Сапрыкин устроил дебош в самолёте. Говорят, он ударил бортпроводницу Та отказала ему в очередной порции виски. Из-за неадекватного поведения бывшего хоккеиста самолёт вынужденно сел в Воронеже.

«Не надо сводить на нет значимость нашей победы!»

В декабре 2007-го дворец спорта «Мегаспорт» традиционно принимал матчи Кубка Первого канала. Разумеется, сборная России собрала на домашний этап сильнейший состав из Суперлиги и не дала соперникам ни единого шанса на успех. Финны «реваншированы» 4:1, шведы обыграны 2:0, чехи разгромлены 5:1.

Триумф на втором подряд этапе Евротура тогда сильно воодушевил общественность. Болельщики ликовали и благодарили команду за отличное предновогоднее настроение, а журналисты и вовсе начали сравнивать команду Быкова с той самой советской «Красной машиной». Вот, например, заметка из «Спорт-экспресса» от 17 декабря 2007 года с заголовком «Быков напомнил России о рекордах СССР».

«Вчера сборная России выиграла третий матч Кубка Первого канала — у сборной Чехии 5:1 — и с разностью шайб 11-2 стала безоговорочным победителем турнира. При этом команда Вячеслава Быкова — экс-игрока ЦСКА и великой сборной СССР — на московском декабрьском турнире попутно установила достижения, сравнимые только с рекордами той самой «советской машины».

Менее двух голов за турнир наша сборная пропускала только однажды — в 1984 году.

Уже 14 матчей подряд, начиная с 2003 года, сборная России не проигрывает в основное время! После двух побед по буллитам наши выиграли 11 поединков в основное время и лишь в одном уступили в овертайме. Более внушительные беспроигрышные серии за 40 лет проведения московского турнира у нас были трижды — по 21 матчу (1970-1974 и 1980-1985) и 18 матчей (1992-1996).

Победы во всех матчах турнира и разность шайб не менее "+9", как сейчас, последний раз у нашей команды были в 1988 году.

Московский этап Евротура сборная России выиграла четвёртый раз подряд. Более серьёзная победная серия в нашем хоккее — 7 турниров подряд — была только однажды (без учёта победы так называемой олимпийской сборной России) и прервалась в 1985 году».

Правда, стоит отметить, что составы команд Чехии, Финляндии и Швеции были далеко не самыми сильными и с большим количеством молодых игроков. Но Вячеслав Быков на итоговой пресс-конференции не захотел рассуждать об истинном уровне соперника и осадил журналиста, спросившего тренера о ценности таких побед.

«Не шокировал ли меня уровень соперников, выставивших полумолодёжные составы? Какие команды вы имеете в виду? Я не понимаю такой постановки вопроса. Значит, вы не смотрели игру. Это нетактичный вопрос по отношению к нашим соперникам. Не такие уж молодые были команды у чехов, шведов и финнов. Были в их рядах и 30-летние ветераны. К тому же молодёжь играет ещё злее. Не забывайте при этом, что наши соперники привезли в Москву лучших игроков своих национальных чемпионатов. И не надо сводить на нет значимость нашей победы! Лучшим ответом на ваш вопрос было сегодняшнее скандирование переполненных трибун: «Молодцы! Молодцы!» И волна, пробежавшая по трибунам», — говорил Вячеслав Аркадьевич.

Лучшим голкипером Кубка Первого канала — 2007 стал Александр Ерёменко, а Олег Сапрыкин снова забрал приз лучшему форварду. Однако после турнира помощник Быкова Игорь Захаркин называл другие фамилии в числе железных кандидатов на поездку в Канаду на чемпионат мира. Дело в том, что на декабрьском соревновании тренеры сборной России восстановили знаменитая казанская пятёрка Зарипов – Зиновьев – Морозов, Никулин — Прошкин, которое к тому моменту уже успело распасться в «Ак Барсе». В матче с Финляндией лидеры команды промолчали, а вот шведам и чехам организовали победные шайбы в большинстве. «Тройка Зиновьева — первая в списке почти стопроцентных кандидатов на поездку в Квебек. Если они не сбавят в уровне игры и будут здоровы — попадут на мировое первенство», — говорил Захаркин.

Как мы знаем, в мае в Канаду отправились не только Зиновьев, Морозов и Зарипов, но и Прошкин с Никулиным. Верные солдаты армии Быкова полностью отыграли турнир и помогли сборной России взять то самое золото.

Они вернули России веру в хоккейную сборную. Что стало с игроками, которым доверял Быков Чемпионы-2008-2009 до сих пор блистают в НХЛ, а кто-то уже давно занимается административной работой.

«Никто не имеет права вмешиваться в дела сборной»

В феврале сборная России отправилась в Швецию на матчи «Хоккейных игр LG». В первой же встрече наши ребята столкнулись с упорным сопротивлением хозяев «Глобен Арены», но сумели-таки в третий раз за сезон Евротура переиграть «тре крунур». Дубль с передач Максима Сушинского оформил Сергей Мозякин, а победную шайбу при счёте 3:3 забросил Денис Платонов.

Второй поединок сложился для наших парней гораздо веселее. Финны были разгромлены 5:0, а одним из главных героев встречи стал 19-летний вратарь ярославского «Локомотива» Семён Варламов. В дебютной встрече за сборную молодой голкипер отразил 41 бросок и оформил «сухарь».

Более того, ни разу не пропустил Варламов и на следующий день в матче с чехами. Правда, Быков выпустил Семёна только на третий период, после того как Александр Ерёменко пропустил четыре шайбы во втором отрезке. На долю Варламова пришлось всего три броска, но он с ними справился и в результате довольно неожиданно стал лучшим вратарём этапа в Швеции.

Провал во втором периоде заключительной игры стоил сборной России поражения от чехов, но не победы во всём турнире. Снова, как и в ноябре, пришлось считать разницу шайб у России и Финляндии, и снова у наших ребят она оказалась лучше. Есть победа и на третьем этапе!

Но игра сборной России в Швеции вызвала много вопросов. Поражение от чехов Быков объяснил недостатком концентрации, а затем интересно ответил на вопрос журналиста о своей «излишней демократичности».

«Нет, профессионал должен бороться в каждом матче, тем более в национальной команде. Что, я должен заставлять их: «Давайте, ребята, побейтесь»?! У нас другие методы работы, другой менталитет, но требования остаются прежними, и ребята сами должны это осознавать. Мы не можем никого заставлять. Взять хотя бы последний пример с Сушинским, который перед матчем с Чехией пожаловался на то, что не может играть. Мне крайне неприятно, что в этой ситуации на тренерский штаб сборной и врача команды пошло давление со стороны клуба Сушинского. Оказывается, и врач, и тренерский штаб решили, что Максим не должен играть! Никто не имеет права вмешиваться в дела сборной: раз нас назначили, значит, только наши специалисты решают, кто может, а кто не может играть. Мы не враги здоровью игроков, но и лезть в нашу команду недопустимо. Должен сказать, что до этого ни с одним клубом у нас не было проблем».

Кстати, упомянутый Быковым Сушинский был признан лучшим нападающим третьего этапа Евротура. Ну а Варламова в прессе быстро назвали конкурентом Хабибулина и Брызгалова за поездку на ЧМ, а также вратарём, который задвинул Ерёменко. Но Быков очень мудро пресёк преждевременные дифирамбы: «Согласен, Варламов неплохо дебютировал, однако не собираюсь раздавать комплименты: он сыграл всего один матч плюс один период. Так что говорить о том, что у нас появился вратарь экстра-класса, преждевременно».

«Победы на Евротуре, конечно, хорошо. Но хотелось бы выиграть чемпионат мира!»

Апрельский этап Евротура в Чехии – это уже прямая подготовка к чемпионату мира. Отшлифовать последние элементы, провести последний смотр кандидатов на поездку в Квебек, ввести в состав первых ласточек из НХЛ – именно такая задача была у Вячеслава Быкова на турнире «Ческе Пойиштовна». О результате игр этого этапа наставник вряд ли думал, а между тем для общей победы в Евротуре нашей команде нужно было выиграть лишь один матч.

Дело было сделано 17 апреля 2008 года. Вынесенный матч с Финляндией в ЛДС «ЦСКА» наша команда уверенно выиграла 4:1. В этой встрече принял участие форвард «Баффало» Максим Афиногенов, а вот будущий герой Квебека нападающий «Атланты» Илья Ковальчук только-только прибыл в расположение сборной России и наблюдал за игрой с трибуны.

«Это для тебя, Россия!» После легендарного гола канадцам Ковальчук не мог сдержать слёз Илья плакал от счастья. В финале ЧМ-2008 его шайба принесла стране первое хоккейное золото за 15 лет.

Кови в результате так и не сыграл ни одного матча на чешском этапе, но сборная России без него разобралась и со шведами, и с чехами, оформив победу не только в общем зачёте, но и на четвёртом этапе. Важно, что в Либереце матчи проходили на площадках североамериканского размера, что позволило нашей команде почувствовать «узкий» лёд перед поездкой в Канаду. На «Ческе Пойиштовны» Быков дал сыграть сразу трём вратарям (Варламов, Ерёменко, Бирюков), двое последних в итоге отправились в Квебек. Отличную прессу и приз лучшему защитнику турнира получил Илья Никулин, Данис Зарипов стал лучшим нападающим этапа.

Триумф в Чехии позволил сборной России установить уникальный рекорд: впервые в истории Евротура одна команда выиграла все четыре этапа. Подопечные Вячеслава Быкова одержали 10 побед при двух поражениях, набрали 83,3% очков и на 13 баллов опередили ближайших преследователей из Финляндии – этот показатель тоже стал рекордом Евротуров. Кстати, за следующие 12 лет ни одна сборная не сумела повторить российский «страйк» из четырёх выигранных этапов в рамках одного сезона.

Золотой гол Ковальчука и разгром США. Матчи России на ЧМ, которые хочется пересматривать Отмена ЧМ-2020 – не повод грустить. Тем более что вспомнить можно много всего интересного и яркого.

Разумеется, ничего сверхвыдающегося такой результат для сборной России не означал. К Евротуру мы традиционно относимся снисходительно, больше как к проверке внутренних кадров перед чемпионатом мира. Но та победоносная серия много дала нашему хоккею в ментальном плане. Пусть мы и понимали, что где-то соперники выставляли ослабленные составы, где-то не настраивались должным образом, но важно было другое – сборная России снова побеждала на регулярной основе. Почти как та самая легендарная «Красная машина». Думаю, что если бы кто-то замерял уровень поддержки национальной команды среди населения, то тогда, в сезоне-2007/2008, он был наивысшим в новейшей истории.

Вячеслав Быков в апреле 2008-го абсолютно адекватно воспринял успех своей команды в Евротуре. «Конечно, это очень хорошо, что мы выиграли все четыре турнира Евротура, однако хотелось бы выиграть кое-что другое — чемпионат мира!» — отметил наставник.

Через месяц мечта Быкова и миллионов россиян воплотилась в жизнь. Сборная России прошла по ЧМ-2008, как и по Евротуру, без поражений, а в финале выгрызла легендарную победу у канадцев. И к этой победе все мы психологически уже были готовы.