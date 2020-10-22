В команде Овечкина новый тренер. Кто такой Кевин Маккарти и зачем он «Вашингтону»

Чуть больше месяца назад клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» объявил о назначении Питера Лавиолетта на должность главного тренера команды. На этом посту он сменил Тодда Рирдена, который вместе с «Кэпиталз» неудачно выступил в плей-офф, без шансов проиграв серию «Айлендерс». Сразу после неудачи в схватке с «островитянами» стало понятно, что дни американского специалиста в столичном клубе сочтены.

Лавиолетт — новый тренер «Вашингтона»! С ним Овечкин выиграет второй Кубок Стэнли? Американский специалист получил солидный долгосрочный контракт. Но спрашивать будут жёстко.

«Питер — добивавшийся успеха в НХЛ тренер, который выиграл Кубок Стэнли и привнесёт в нашу команду солидный опыт. Мы считаем, что он обладает прекрасными навыками коммуникации и сможет мотивировать наших игроков на страстную, структурированную и дисциплинированную игру, а также поможет молодым игрокам реализовать свой потенциал. Кроме того, Питер обладает ярким характером, а в лиге его уважают за тренерскую родословную. Всё это делает его идеальным кандидатом, чтобы вести нашу команду к завоеванию Кубка Стэнли», — комментировал назначение Лавиолетта генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

Приход Лавиолетта не стал какой-то сенсацией. Тем более что именно такой вариант предсказывали и прогнозировали известные североамериканские специалисты и инсайдеры. Поговаривают даже о том, что капитан «столичных» Александр Овечкин лично одобрил кандидату Лавиолетта. Собственно говоря, ничего удивительного в этом нет.

Как нет ничего удивительного и в том, что новый рулевой «Вашингтона» начал звать в свой тренерский штаб своих людей. Это абсолютно нормальная практика для любого чемпионата, когда главный тренер команды собирает вокруг себя специалистов, которых хорошо знает и с которыми давно знаком.

Именно таким человеком для Лавиолетта является новобранец тренерского штаба «Кэпиталз» Кевин Маккарти.

«Кевин оказал огромное влияние на мою тренерскую карьеру, и я очень рад, что он присоединился к нашему тренерскому штабу в «Вашингтоне». Кевин — личность с незаурядным характером, он обладает невероятным опытом в НХЛ и неустанно работает над улучшением игроков. Мы чувствуем, что он станет отличным дополнением к нашей команде.

У меня также была возможность встретиться со Скоттом Арниелом, Блейном Форсайтом и Скоттом Мюрреем, и я рад, что они вернулись в наш штат. Все они успешные тренеры, обладают значительным опытом и признают внимание к деталям, которое создаёт основу для успешной команды», — рассказал все изменения в штабе сам Лавиолетт.

Найти контакт с Овечкиным или надеть голову быка. Каким будет «Вашингтон» Лавиолетта При новом тренере Евгений Кузнецов может «попасть под раздачу». А может заиграть феноменально.

Стоит отметить, что в «Кэпиталз» Маккарти будет отвечать за работу с защитниками. Учитывая, что команду покинул Радко Гудас, серьёзную травму получил Михал Кемпны, головной боли у канадского тренера прибавится.

Маккарти, как говорят в таких случаях, идеальный второй тренер. Всю свою карьеру этот североамериканец проработал ассистентом главного тренера в клубах НХЛ и АХЛ.

Питер Лавиолетт и Кевин Маккарти Фото: Getty Images

Интересно, что свой тренерский путь Маккарти начал в далёком сезоне-1987/1988, когда начал работать в «Хёрши Беарс». Символично, что спустя 33 года Кевин будет работать в команде, чьим фарм-клубом нынче являются «медведи». Это, кстати, тоже важно, так как 63-летнему специалисту предстоит не только трудиться в первой команде (это, конечно, основная зона ответственности), но и следить и обращать тщательное внимание на защитников из фарма. Ведь это потенциальное усиление оборонительной линии «Вашингтона».

Маккарти и Лавиолетт долгое время проработали в системах «Каролины» (победа Кубке Стэнли-2006), «Филадельфии» и, конечно, «Нэшвилла», где новый тренер защитников «Кэпиталз» тоже бок о бок трудился с Лавиолеттом. Кевин целых шесть сезонов (!) помогал Питеру в «Предаторз». Что символично, Маккарти ушёл из клуба сразу после того, как стан «хищников» покинул его шеф. Посмотрим, как у этого дуэта сложится в команде Александра Овечкина, которая жаждет выиграть свой второй Кубок Стэнли.