Позорные страницы биографии. 9 крупнейших поражений топ-клубов в КХЛ

Поражение со счётом 1:7 в Хабаровске стало для «Ак Барса» повторением худшего результата в истории казанского клуба в КХЛ. Ранее команда из Татарстана уже несколько раз уступала соперникам с разницей в шесть шайб: в плей-офф 2014 года в Новосибирске (1:7), в плей-офф – 2019 «Авангарду» (0:6) и в матче регулярного чемпионата сезона-2016/2017 «Нефтехимику» (2:8).

Разумеется, «Ак Барс» — не единственный топ-клуб, у которого в биографии найдутся позорные страницы. Мы собрали самые крупные поражения в КХЛ других признанных лидеров лиги.

Квартальнов трусливо заменил 18-летнего вратаря. Это стало началом кошмара «Ак Барса» 1:7 в Хабаровске – это большой конфуз и повторение антирекорда Казани.

«Авангард»

Крупнейшее поражение в КХЛ: 1:11, «Ак Барс», 14 марта 2009 года

Самую звонкую оплеуху среди всех топов получил омский «Авангард» в самом первом сезоне КХЛ. Дело было в плей-офф, «ястребы», чудом зашедшие в кубковый этап и успевшие уже вынести чемпиона регулярки «Салават» в первом раунде, на равных рубились с «Ак Барсом» в четвертьфинале Кубка Гагарина. После трёх матчей в серии «Авангард» вёл в противостоянии 2-1 и готовился на домашней арене оформить выход в полуфинал (серии тогда игрались до трёх побед. – Прим. «Чемпионата»), но…

0:6 после первого периода, и 1:11 по итогам матча. У «Ак Барса» залетало всё, а «Авангард» уже в первом отрезке бросил играть. Попытка Александра Свитова взбодрить свою команду избиением защитника казанцев Емелина (ещё при счёте 0:3) ни к чему не привела, и только усугубила ситуацию, так как «ястребы» на долго остались в меньшинстве и пропустили ещё.



Через день «Авангард» уже забыл о позорном поражении и едва не выгрыз итоговую победу в Казани, но всё для омичей испортил Илья Никулин. «Ак Барс» еле унёс ноги от главной сенсации той весны, а затем выиграл свой первый Кубок Гагарина.

11:1, жестокая драка и 15 секунд. 10 лет серии «Ак Барс» — «Авангард» Вспоминаем подробности самой крутой серии первого плей-офф КХЛ.

«Автомобилист»

Крупнейшее поражение в КХЛ: 1:10, «Северсталь», 18 февраля 2011 года

Почти 10 лет назад «Автомобилист» не был никаким топ-клубом, а, скорее, наоборот – беспросветным аутсайдером. По крайней мере, в сезоне-2010/2011 уральцы потеряли все шансы на плей-офф задолго до конца регулярки, и в феврале просто докатывали чемпионат, предвкушая отпуск.



В выездном матче в Череповце в заявке «Автомобилиста» оказалось лишь 15 игроков, 7 из которых были подняты из МХЛ. Такой расклад не предвещал екатеринбуржцам ничего хорошего, и «Северсталь» не отказала себе в удовольствии покуражиться. Подопечные Дмитрия Квартальнова разбомбили несчастных гостей с неприличным счётом, а больше всего постаралась тройка Кетов – Шипачёв – Жмакин.

«Салават Юлаев»

Крупнейшее поражение в КХЛ: 0:8, «Ак Барс», 3 марта 2016 года

«Зелёное дерби» в первом раунде плей-офф-2016 проходило весело и результативно, но с преимуществом «Салавата». Уфимцы под управлением Игоря Захаркина вели в счёте 3-1, но Зинэтула Билялетдинов и его «Ак Барс» не привыкли сдаваться. Казанцы сначала взяли в тяжелейшей борьбе победу в пятой встрече, а в шестой устроили карнавал на льду «Татнефть-Арены».

Вратарь «Салавата» Никлас Сведберг уже в начале второго периода поехал отдыхать, получив по две пробоины от Артёма Лукоянова и Владимира Ткачёва, но его сменщика Владимира Сохатского «Ак Барс» обижать не стал, забросив ему ещё четыре гола. В результате 8:0, хет-трик Ткачёва, сухой матч Эмиля Гарипова и, как казалось, психологический нокаут для уфимцев.

Но через день «Салават» уже не помнил казанский конфуз, был собран, бодр и свеж и переиграл «Ак Барс» со счётом 3:2, оформив выход в следующий раунд. Зинэтула Билялетдинов впервые в КХЛ вылетел на такой ранней стадии, ну а уфимцы в том плей-офф добрались до финала Востока, где сложили оружие перед будущим обладателем Кубка Гагарина из Магнитогорска.

«Металлург»

Крупнейшее поражение в КХЛ: 1:8, «Нефтехимик», 27 ноября 2010 года

«Металлург» под руководством Кари Хейккиля в регулярке сезона-2010/2011 бодро шёл по дистанции, ударно провёл сентябрь и октябрь, но в ноябре угодил в зону турбулентности. Сильнее всего тряхануло уральский клуб в Нижнекамске, где в то время играл крепкий середняк и гроза авторитетов «Нефтехимик» Владимира Крикунова.

Хейккиля заменил Илью Проскурякова после первого периода при счёте 0:2, так что сильнее всего досталось Георгию Гелашвили. Шайбы Максима Якуцени, Сергея Бернацкого, Дмитрия Макарова и хет-трик Игоря Бортникова – «Нефтехимик» в тот вечер расправлялся с «Магниткой», как хотел. Канадский вратарь нижнекамцев Скотт Мэнро шёл на «сухой» матч, но Виталий Атюшов за полторы минуты до сирены оформил гол престижа.

СКА

Крупнейшее поражение в КХЛ: 0:6, «Йокерит», 3 января 2020 года

Долгое время петербуржцы в КХЛ обходились без совсем уж неприличных проигрышей (максимум уступали в пять шайб), но начало 2020 года принесло «армейцам» неприятный сюрприз. В Хельсинки на радость финской публике СКА «влетел» 0:6.

Голы в этой встрече «шуты» начали забивать только на 25-й минуте, но в итоге второй период был проигран петербуржцами 0:5 (пострадал вратарь Алексей Мельничук), а в третьем отрезке точку поставил защитник Алекс Грант, пробив уже Магнуса Хелльберга.

СКА получил 0:6 в Хельсинки! Это самое крупное поражение клуба в истории КХЛ «Армейцы» пропустили пять шайб за один период. Команда Алексея Кудашова в этот вечер «всё сделала наоборот».

ЦСКА

Крупнейшее поражение в КХЛ: 0:8, «Амур», 8 января 2012 года

В 2012-м ЦСКА только стремился попасть в элиту КХЛ, в клубе ещё не было денег «Роснефти», ну а «Амур» проводил свой лучший сезон КХЛ. Тогда подопечные Ханну Йортикки даже какое-то время лидировали в сводной таблице, к январю, конечно, спустились пониже, но всё равно представляли собой достаточно грозную силу.

Насколько грозную, ЦСКА понял 8 января. То ли смена часовых поясов сказалась, то ли «Амур» был зол после трёх поражений подряд, но «армейцы» попали под горячую руку и буквально развалились. В первом периоде подопечные Юлиуса Шуплера пропустили только одну шайбу, но второй отрезок хабаровчане взяли 5:0, а затем ещё и добили соперника. Шуплер судорожно менял вратарей, Дарси Веро пытался грубить – ничего не помогало. 8:0 – это крупнейшая победа «Амура» в истории выступлений клуба на высшем уровне.

«Динамо» М

Крупнейшее поражение в КХЛ: 1:7, «Салават Юлаев», 30 января 2011 года

Первый после объединения с ХК МВД сезон для «Динамо» складывался непросто. Начали подопечные Знарка бодро, но зимой угодили в кризис и выдали серию из 11 поражений подряд. И только было бело-голубые этот спад преодолели, как получили звонкую пощёчину в Уфе в конце января.



Будущие чемпионы на протяжении всего матча планомерно разрывали оборону «Динамо» — забивали Клепиш и Твердовский, Радулов и Торесен, Григоренко и Виктор Козлов. У «Динамо» же нашлось аргументов, кроме шайбы Максима Соловьёва в середине встречи.

Отметим, что в кахаэловской истории бело-голубых есть ещё одно поражение с разницей в шесть шайб. Со счётом 0:6 команда Знарка уступила «Локомотиву» в первом раунде плей-офф-2014.

«Локомотив»

Крупнейшее поражение в КХЛ: 2:8, «Атлант», 2 апреля 2011 года

Финальный аккорд «старого» «Локомотива» получился именно таким. В финале Западной конференции плей-офф-2011 «железнодорожники» и «Атлант» устраивали один красивейший концерт за другим, но нереальному куражу команды Милоша Ржиги тогда не мог противостоять ни один Западный клуб.

В шестой встрече серии в Мытищах у «Локомотива» был шанс увести противостояние в решающий матч на домашней арене, но куда там…Впрочем, к 45-й минуте счёт был лишь 4:2 в пользу «Атланта», но после этого подмосковная команда устроила идеальный финиш. В итоге 8:2, хет-трик Олега Петрова, стоящий на коленях Милош Ржига…Ярчайшая серия, многих участников которой, к глубокому сожалению, уже нет в живых.

«Йокерит»

Крупнейшее поражение в КХЛ: 2:8, «Барыс», 2 февраля 2019 года

В феврале 2019-го крепкий «Йокерит» приехал в столицу Казахстана за очками, но нарвался на крупные неприятности. «Барыс» в то время был очень хорош, уверенно сражался за вторую строчку Восточной конференции и финнов не пощадил.

До 38-й минуты счёт был 2:2, причём команды обменивались голами, но во второй половине игры «Барыс» прорвало. Казахстанцы выиграли третий отрезок 5:0, заставив «шутов» в конце матча нахватать штрафов за грубость. Делу это не помогло, и «Йокерит» уехал из тогда ещё Астаны в максимально плохом настроении.



Это был матч с наибольшим количеством пропущенных голов «Йокеритом» в КХЛ. А с разницей в шесть шайб (0:6) финны также проигрывали СКА в октябре 2016-го. Но за ту игру, как мы знаем, «шуты» уже взяли реванш.