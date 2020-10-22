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Самые крупные поражения топ-клубов в КХЛ

Самые крупные поражения топ-клубов в КХЛ
Лев Лукин
Позорные страницы биографии. 9 крупнейших поражений топ-клубов в КХЛ
Над «Ак Барсом» некому смеяться.
Хоккей / КХЛ 0

Поражение со счётом 1:7 в Хабаровске стало для «Ак Барса» повторением худшего результата в истории казанского клуба в КХЛ. Ранее команда из Татарстана уже несколько раз уступала соперникам с разницей в шесть шайб: в плей-офф 2014 года в Новосибирске (1:7), в плей-офф – 2019 «Авангарду» (0:6) и в матче регулярного чемпионата сезона-2016/2017 «Нефтехимику» (2:8).

Разумеется, «Ак Барс» — не единственный топ-клуб, у которого в биографии найдутся позорные страницы. Мы собрали самые крупные поражения в КХЛ других признанных лидеров лиги.

Квартальнов трусливо заменил 18-летнего вратаря. Это стало началом кошмара «Ак Барса»
1:7 в Хабаровске – это большой конфуз и повторение антирекорда Казани.

«Авангард»

Крупнейшее поражение в КХЛ: 1:11, «Ак Барс», 14 марта 2009 года

Самую звонкую оплеуху среди всех топов получил омский «Авангард» в самом первом сезоне КХЛ. Дело было в плей-офф, «ястребы», чудом зашедшие в кубковый этап и успевшие уже вынести чемпиона регулярки «Салават» в первом раунде, на равных рубились с «Ак Барсом» в четвертьфинале Кубка Гагарина. После трёх матчей в серии «Авангард» вёл в противостоянии 2-1 и готовился на домашней арене оформить выход в полуфинал (серии тогда игрались до трёх побед. – Прим. «Чемпионата»), но…

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
14 марта 2009, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
Окончен
1 : 11
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Никулин, Первышин) – 05:46' (5x4)   0:2 Алексеев (Панин, Клименко) – 06:10' (5x5)   0:3 Капанен (Хентунен, Медведев) – 07:39' (5x5)   0:4 Медведев (Мухачёв) – 12:36' (5x3)   0:5 Морозов (Зарипов, Первышин) – 18:34' (5x5)   0:6 Алексеев – 19:04' (5x5)   0:7 Зарипов (Никулин, Мортенссон) – 25:11' (5x4)   0:8 Хентунен (Казионов, Капанен) – 30:49' (5x4)   0:9 Обухов (Алексеев, Клименко) – 32:51' (5x4)   1:9 Малышев (Ягр) – 35:47' (5x4)   1:10 Медведев (Мортенссон) – 52:25' (5x5)   1:11 Мортенссон (Зарипов, Морозов) – 58:20' (5x4)

0:6 после первого периода, и 1:11 по итогам матча. У «Ак Барса» залетало всё, а «Авангард» уже в первом отрезке бросил играть. Попытка Александра Свитова взбодрить свою команду избиением защитника казанцев Емелина (ещё при счёте 0:3) ни к чему не привела, и только усугубила ситуацию, так как «ястребы» на долго остались в меньшинстве и пропустили ещё.

Через день «Авангард» уже забыл о позорном поражении и едва не выгрыз итоговую победу в Казани, но всё для омичей испортил Илья Никулин. «Ак Барс» еле унёс ноги от главной сенсации той весны, а затем выиграл свой первый Кубок Гагарина.

11:1, жестокая драка и 15 секунд. 10 лет серии «Ак Барс» — «Авангард»
Вспоминаем подробности самой крутой серии первого плей-офф КХЛ.

«Автомобилист»

Крупнейшее поражение в КХЛ: 1:10, «Северсталь», 18 февраля 2011 года

Почти 10 лет назад «Автомобилист» не был никаким топ-клубом, а, скорее, наоборот – беспросветным аутсайдером. По крайней мере, в сезоне-2010/2011 уральцы потеряли все шансы на плей-офф задолго до конца регулярки, и в феврале просто докатывали чемпионат, предвкушая отпуск.

В выездном матче в Череповце в заявке «Автомобилиста» оказалось лишь 15 игроков, 7 из которых были подняты из МХЛ. Такой расклад не предвещал екатеринбуржцам ничего хорошего, и «Северсталь» не отказала себе в удовольствии покуражиться. Подопечные Дмитрия Квартальнова разбомбили несчастных гостей с неприличным счётом, а больше всего постаралась тройка Кетов – Шипачёв – Жмакин.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2011, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
10 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Цибак (Кетов, Шипачёв) – 01:10' (5x4)   1:1 Чистяков (Стрельцов, Дубровин) – 06:15' (5x4)   2:1 Жмакин (Кетов) – 11:36' (5x5)   3:1 Немец (Жмакин, Киселевич) – 12:01' (5x5)   4:1 Цибак (Баев, Рыбаков) – 13:32' (5x5)   5:1 Цветков (Киселевич, Страка) – 25:11' (5x5)   6:1 Воробьёв (Бардин, Соин) – 26:54' (5x5)   7:1 Кетов (Шипачёв) – 34:03' (4x5)   8:1 Шипачёв (Лямин) – 44:24' (4x5)   9:1 Рыбаков – 50:00' (5x5)   10:1 Страка (Егоршев, Попов) – 59:47' (5x5)

«Салават Юлаев»

Крупнейшее поражение в КХЛ: 0:8, «Ак Барс», 3 марта 2016 года

«Зелёное дерби» в первом раунде плей-офф-2016 проходило весело и результативно, но с преимуществом «Салавата». Уфимцы под управлением Игоря Захаркина вели в счёте 3-1, но Зинэтула Билялетдинов и его «Ак Барс» не привыкли сдаваться. Казанцы сначала взяли в тяжелейшей борьбе победу в пятой встрече, а в шестой устроили карнавал на льду «Татнефть-Арены».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
03 марта 2016, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
8 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ткачёв (Яруллин, Белов) – 15:01' (5x5)   2:0 Ткачёв – 24:27' (5x5)   3:0 Лукоянов (Яруллин) – 25:01' (5x5)   4:0 Лукоянов (Ткачёв) – 25:38' (5x5)   5:0 Уилсон (Голубев, Обухов) – 31:14' (5x4)   6:0 Ткачёв (Токранов) – 44:29' (5x4)   7:0 Голубев (Архипов, Свитов) – 57:38' (5x5)   8:0 Малыхин (Обухов, Варнаков) – 58:03' (5x5)

Вратарь «Салавата» Никлас Сведберг уже в начале второго периода поехал отдыхать, получив по две пробоины от Артёма Лукоянова и Владимира Ткачёва, но его сменщика Владимира Сохатского «Ак Барс» обижать не стал, забросив ему ещё четыре гола. В результате 8:0, хет-трик Ткачёва, сухой матч Эмиля Гарипова и, как казалось, психологический нокаут для уфимцев.

Но через день «Салават» уже не помнил казанский конфуз, был собран, бодр и свеж и переиграл «Ак Барс» со счётом 3:2, оформив выход в следующий раунд. Зинэтула Билялетдинов впервые в КХЛ вылетел на такой ранней стадии, ну а уфимцы в том плей-офф добрались до финала Востока, где сложили оружие перед будущим обладателем Кубка Гагарина из Магнитогорска.

«Металлург»

Крупнейшее поражение в КХЛ: 1:8, «Нефтехимик», 27 ноября 2010 года

«Металлург» под руководством Кари Хейккиля в регулярке сезона-2010/2011 бодро шёл по дистанции, ударно провёл сентябрь и октябрь, но в ноябре угодил в зону турбулентности. Сильнее всего тряхануло уральский клуб в Нижнекамске, где в то время играл крепкий середняк и гроза авторитетов «Нефтехимик» Владимира Крикунова.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2010, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
8 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Якуценя (Макаров, Щитов) – 15:06' (5x5)   2:0 Бернацкий (Коньков) – 18:14' (5x4)   3:0 Бортников (Якуценя, Бернацкий) – 21:13' (5x5)   4:0 Бортников (Якуценя, Полыгалов) – 30:36' (5x5)   5:0 Макаров (Коньков) – 37:00' (5x5)   6:0 Исламов (Симаков, Мамашев) – 49:21' (5x4)   7:0 Бортников (Якуценя, Полыгалов) – 52:00' (5x5)   8:0 Щитов (Бортников, Полыгалов) – 54:20' (5x3)   8:1 Атюшов (Контиола, Аалтонен) – 58:16' (5x4)

Хейккиля заменил Илью Проскурякова после первого периода при счёте 0:2, так что сильнее всего досталось Георгию Гелашвили. Шайбы Максима Якуцени, Сергея Бернацкого, Дмитрия Макарова и хет-трик Игоря Бортникова – «Нефтехимик» в тот вечер расправлялся с «Магниткой», как хотел. Канадский вратарь нижнекамцев Скотт Мэнро шёл на «сухой» матч, но Виталий Атюшов за полторы минуты до сирены оформил гол престижа.

СКА

Крупнейшее поражение в КХЛ: 0:6, «Йокерит», 3 января 2020 года

Долгое время петербуржцы в КХЛ обходились без совсем уж неприличных проигрышей (максимум уступали в пять шайб), но начало 2020 года принесло «армейцам» неприятный сюрприз. В Хельсинки на радость финской публике СКА «влетел» 0:6.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
6 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 О'Нилл (Йоэнсуу, Регин) – 24:59' (5x5)   2:0 Регин (Кивистё, Мозес) – 30:59' (5x5)   3:0 Мозес (Норман) – 34:17' (5x5)   4:0 Регин (О'Нилл, Йоэнсуу) – 37:31' (5x4)   5:0 Лехтонен (Контиола, Йенсен) – 38:50' (5x4)   6:0 Грант (Мозес, Норман) – 55:58' (5x5)

Голы в этой встрече «шуты» начали забивать только на 25-й минуте, но в итоге второй период был проигран петербуржцами 0:5 (пострадал вратарь Алексей Мельничук), а в третьем отрезке точку поставил защитник Алекс Грант, пробив уже Магнуса Хелльберга.

СКА получил 0:6 в Хельсинки! Это самое крупное поражение клуба в истории КХЛ
«Армейцы» пропустили пять шайб за один период. Команда Алексея Кудашова в этот вечер «всё сделала наоборот».

ЦСКА

Крупнейшее поражение в КХЛ: 0:8, «Амур», 8 января 2012 года

В 2012-м ЦСКА только стремился попасть в элиту КХЛ, в клубе ещё не было денег «Роснефти», ну а «Амур» проводил свой лучший сезон КХЛ. Тогда подопечные Ханну Йортикки даже какое-то время лидировали в сводной таблице, к январю, конечно, спустились пониже, но всё равно представляли собой достаточно грозную силу.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2012, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
8 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Тарасов – 08:09' (5x4)   2:0 Петружалек (Мяэнпяя, Пиганович) – 25:09' (5x4)   3:0 Ружичка (Никулин) – 25:58' (5x4)   4:0 Копейкин (Врана, Петружалек) – 33:16' (5x5)   5:0 Мяэнпяя (Копейкин, Ружичка) – 36:51' (5x5)   6:0 Мяэнпяя (Петружалек) – 38:24' (5x5)   7:0 Крысанов (Шитиков, Врана) – 50:30' (5x5)   8:0 Ружичка (Никулин) – 58:47' (5x4)

Насколько грозную, ЦСКА понял 8 января. То ли смена часовых поясов сказалась, то ли «Амур» был зол после трёх поражений подряд, но «армейцы» попали под горячую руку и буквально развалились. В первом периоде подопечные Юлиуса Шуплера пропустили только одну шайбу, но второй отрезок хабаровчане взяли 5:0, а затем ещё и добили соперника. Шуплер судорожно менял вратарей, Дарси Веро пытался грубить – ничего не помогало. 8:0 – это крупнейшая победа «Амура» в истории выступлений клуба на высшем уровне.

«Динамо» М

Крупнейшее поражение в КХЛ: 1:7, «Салават Юлаев», 30 января 2011 года

Первый после объединения с ХК МВД сезон для «Динамо» складывался непросто. Начали подопечные Знарка бодро, но зимой угодили в кризис и выдали серию из 11 поражений подряд. И только было бело-голубые этот спад преодолели, как получили звонкую пощёчину в Уфе в конце января.

Будущие чемпионы на протяжении всего матча планомерно разрывали оборону «Динамо» — забивали Клепиш и Твердовский, Радулов и Торесен, Григоренко и Виктор Козлов. У «Динамо» же нашлось аргументов, кроме шайбы Максима Соловьёва в середине встречи.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2011, воскресенье. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Клепиш (Нильссон, Свитов) – 18:23' (5x5)   2:0 Твердовский (Козлов, Панков) – 25:19' (5x5)   2:1 Соловьёв (Угаров, Пестунов) – 30:40' (5x5)   3:1 Козлов (Счастливый) – 32:16' (5x5)   4:1 Клепиш (Нильссон) – 32:39' (5x5)   5:1 А. Радулов (Григоренко) – 33:50' (5x4)   6:1 Торесен (Кольцов, А. Радулов) – 45:01' (5x4)   7:1 Григоренко (Блатяк) – 48:23' (5x4)

Отметим, что в кахаэловской истории бело-голубых есть ещё одно поражение с разницей в шесть шайб. Со счётом 0:6 команда Знарка уступила «Локомотиву» в первом раунде плей-офф-2014.

«Локомотив»

Крупнейшее поражение в КХЛ: 2:8, «Атлант», 2 апреля 2011 года

Финальный аккорд «старого» «Локомотива» получился именно таким. В финале Западной конференции плей-офф-2011 «железнодорожники» и «Атлант» устраивали один красивейший концерт за другим, но нереальному куражу команды Милоша Ржиги тогда не мог противостоять ни один Западный клуб.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
02 апреля 2011, суббота. 17:00 МСК
Атлант
Московская область
Окончен
8 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Субботин (Калянин) – 02:34' (5x5)   1:1 Уппер (Левандовский, Мусатов) – 03:05' (5x5)   2:1 Марек (Обшут) – 23:07' (5x4)   3:1 Мозякин (Булис, Горохов) – 24:05' (5x5)   4:1 Петров (Марек, Фёдоров) – 38:57' (5x5)   4:2 Галимов (Чурилов, Калянин) – 44:32' (5x4)   5:2 Петров (Фёдоров) – 44:51' (5x5)   6:2 Обшут (Быков, Левандовский) – 52:44' (6x5)   7:2 Петров (Левандовский, Фёдоров) – 58:59' (5x4)   8:2 Мусатов – 59:32' (5x5)

В шестой встрече серии в Мытищах у «Локомотива» был шанс увести противостояние в решающий матч на домашней арене, но куда там…Впрочем, к 45-й минуте счёт был лишь 4:2 в пользу «Атланта», но после этого подмосковная команда устроила идеальный финиш. В итоге 8:2, хет-трик Олега Петрова, стоящий на коленях Милош Ржига…Ярчайшая серия, многих участников которой, к глубокому сожалению, уже нет в живых.

«Йокерит»

Крупнейшее поражение в КХЛ: 2:8, «Барыс», 2 февраля 2019 года

В феврале 2019-го крепкий «Йокерит» приехал в столицу Казахстана за очками, но нарвался на крупные неприятности. «Барыс» в то время был очень хорош, уверенно сражался за вторую строчку Восточной конференции и финнов не пощадил.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
8 : 2
Йокерит
Хельсинки
0:1 Маннинен (Лепистё, Мозес) – 07:49' (5x5)   1:1 Асетов (Сагадеев, Петухов) – 10:59' (5x5)   2:1 Боченски (Диц) – 21:42' (4x3)   2:2 Регин (О'Нилл) – 35:55' (5x5)   3:2 Петерссон (Кормье) – 37:32' (5x5)   4:2 Старченко (Диц, Петерссон) – 41:06' (5x5)   5:2 Петерссон (Блэкер, Полохов) – 43:37' (5x5)   6:2 Михайлис (Боченски, Фрэттин) – 44:33' (5x5)   7:2 Петухов – 46:00' (5x5)   8:2 Фрэттин (Боченски, Маклюков) – 50:38' (5x5)

До 38-й минуты счёт был 2:2, причём команды обменивались голами, но во второй половине игры «Барыс» прорвало. Казахстанцы выиграли третий отрезок 5:0, заставив «шутов» в конце матча нахватать штрафов за грубость. Делу это не помогло, и «Йокерит» уехал из тогда ещё Астаны в максимально плохом настроении.

Это был матч с наибольшим количеством пропущенных голов «Йокеритом» в КХЛ. А с разницей в шесть шайб (0:6) финны также проигрывали СКА в октябре 2016-го. Но за ту игру, как мы знаем, «шуты» уже взяли реванш.

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