«Спартак» со Знарком устроил концерт в Питере. СКА чудом избежал разгрома

В Москве солировали Аскаров и Ткачёв

СКА и «Спартак» уже встречались в нынешнем сезоне. Чуть больше месяца назад команды сыграли в Москве. Исход матча решился ещё в первом периоде, когда дубль оформил нападающий «армейцев» Владимир Ткачёв. Во втором и третьем периодах шайб заброшено не было. Первый матч команды в регулярке запомнился дебютным шат-аутом в КХЛ в исполнении 18-летнего голкипера СКА Ярослава Аскарова.

С тех пор утекло много воды. «Армейцы» практически в полном составе успели пройти через вынужденный карантин, вызванный коронавирусом. За это время питерским клубом успели поруководить сразу четыре человека, в том числе и глава штаба Роман Ротенберг. Сейчас состав СКА пришёл в оптимальное состояние, а в последнем матче «армейцев» с «Витязем» на лавку уже вернулся и главный тренер команды Валерий Брагин.

Главный тренер поневоле. 15 человек, вынужденно возглавлявших команду КХЛ в этом сезоне Минским «Динамо» руководил глава Федерации хоккея Беларуси, а со СКА уже поработали четыре главных тренера. Схожие проблемы были у многих.

Возвращение Брагина на тренерский мостик совпало с одним из лучших матчей СКА в нынешнем сезоне. В ворота «Витязя» влетело пять шайб, на что подмосковный клуб смог ответить лишь единственным точным броском в исполнении Маттиаса Теденбю. В составе «армейцев» отличился Кирилл Марченко, продливший голевую серию до четырёх матчей.

«Вы хоть разбираетесь? Знаете, что у нас в составе шесть иностранцев?»

В свою очередь «Спартак» пожаловал в Санкт-Петербург, располагаясь за пределами зоны плей-офф. Московский клуб отставал на одно очко от «Витязя», занимающего восьмое место на Западе. Команда Олега Знарка крайне неровно выступает в нынешней регулярке, чередуя отдельные яркие всплески с сериями неудачных матчей. При этом в последнее время красно-белые сделали акцент на игре в обороне, что начало приносить свои плоды в виде набранных очков.



В матчах с минским «Динамо» и «Локомотивом» голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек не пропустил ни одной шайбы, оформив два подряд шат-аута. Примечательно, что в Ярославле словацкий голкипер парировал 48 бросков, однако даже его «сухаря» не хватило «Спартаку» для победы. Московский клуб уступил «железнодорожникам» в серии послематчевых бросков (0:1 Б).

Знарок — об отсутствии Юсе: вы хоть разбираетесь? Знаете, что у нас шесть иностранцев?

На послематчевой пресс-конференции Знарок в своём фирменном стиле нервно отреагировал на вопрос о причинах отсутствия в составе ведущего защитника Эмиля Юсе. «Вы хоть разбираетесь?! Знаете, что у нас в составе шесть иностранцев? Вот так мы решили сегодня». Аналогичным образом тренерский штаб москвичей решил поступить и перед матчем со СКА, снова оставив шведского защитника вне заявки. Впрочем, в условиях современных реалий всегда нужно держать в голове то обстоятельство, кто из хоккеистов уже сталкивался с коронавирусом, а кто нет. Например, Юсе не сталкивался.

Фёдоров разбудил Хелльберга, Кузьменко распечатал Гудачека

Старт встречи выдался неприятным для голкипера СКА Магнуса Хелльберга. Шведский вратарь толком не успел войти в игру, а счёт уже был открыт. Спартаковцы отличились на 50-й секунде. Красно-белые выиграли борьбу в чужой зоне, чешский форвард Робин Ганзл сделал скидку на Артёма Фёдорова, который в касание зарядил точно в дальнюю девятку. Автором второстепенной результативной передачей выступил защитник гостей Дмитрий Вишневский. Крайне неудачно в этом эпизоде сыграл форвард хозяев Линден Вей, позволивший обокрасть себя Ганзлу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Подопечные Знарка бросились развивать успех. Спустя несколько минут всё тот же реактивный Фёдоров имел отличную возможность оформить дубль, однако защитники СКА в последний момент успели лишить Артёма шайбы. А на седьмой минуте стартового периода уже сам Ганзл в ближнем бою не смог пробить Хелльберга.

Казалось, что второй гол назревает в ворота СКА, но своим моментом воспользовались хозяева. Защитник гостей Евгений Кулик допустил грубую ошибку на выходе из зоны, потерял шайбу и выпустил Андрея Кузьменко «один в ноль» с Гудачеком. Форвард СКА из убойной позиции не промахнулся, сравняв счёт в матче и заодно прервав сухую серию голкипера «Спартака» на отметке 131 минута 46 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Ассистентский хет-трик Вишневского за один период

Меж тем события продолжали развиваться стремительным образом. Сначала Марченко мог продлить голевую серию до пяти матчей, но проиграл дуэль Гудачеку. А в ответной атаке вновь забил «Спартак». Вишневский щёлкнул от синей линии, а располагавшийся на пятаке Сергей Широков подставил клюшку и переправил шайбу в ворота своего бывшего клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Следом красно-белые получили первое в матче большинство и его успешно реализовали. Третья шайба «Спартака» оказалась похожа на вторую словно две капли воды. Снова от синей линии бросил Вишневский, снова прошло подправление с пятака, которое увенчалось голом. Вся разница заключалась только в том, что на сей раз шайбу подправил Максим Цыплаков.

30-летний Вишневский оформил ассистентский хет-трик за один период. Примечательно, что в 17 предыдущих матчах Дмитрий лишь дважды ассистировал партнёрам. Таким образом, за один стартовый период матча со СКА Вишневский раздал больше голевых передач, чем за весь сезон. Отметим, что в штрафном боксе находился Марченко, который услышал много нелестных слов от Брагина по возвращении на лавку.

Брагин выиграл челлендж, но до этого уже заменил Хелльберга

Старт второго отрезка ознаменовался забавным эпизодом. В ворота СКА влетела четвёртая шайба после броска Широкова. Тренерский штаб хозяев принял логичное решение о замене голкипера – на последнем рубеже появился Михаил Бердин, сменивший неудачно игравшего Хелльберга. Вместе с этим Брагин использовал тренерский челлендж на предмет положения вне игры. В результате видеопросмотра лайнсмены подтвердили сомнения тренеров СКА в легитимности спартаковского гола и отменили взятие ворот. Однако для Хелльберга это уже ничего не изменило – игру в воротах хозяев продолжил Бердин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео отменённого гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Отменённый гол ничуть не охладил порыв гостей, проводивших роскошный матч. К середине второй двадцатиминутки статистика бросков в створ ворот фиксировала абсолютно невероятное соотношение – 3:24 в пользу команды Знарка. Каждая следующая минута только ухудшала положение дел для «армейской» команды. В столкновении у борта травмировался Ткачёв. Врачи под руки увели лидера СКА в раздевалку. Пропустив несколько смен, Владимир смог вернуться на лёд, но невооружённым взглядом было видно, что форвард хозяев играл через сильную боль.

Восемь очков второй тройки «Спартака» вернули Знарка в зону плей-офф

Все вопросы о победителе матча были сняты на старте заключительного периода. В этот вечер тройку Фёдоров – Ганзл – Широков было не остановить. Ганзл сделал классную подкидку, а Широков подстроился и в касание послал шайбу в ближний угол. Общими усилиями эти форварды гостей набрали восемь очков на троих. В активе Ганзла ассистентский хет-трик, на счету Широкова дубль, а Фёдоров совместил гол с двумя результативными передачами.



В оставшееся время СКА даже не был близок к тому, чтобы перевернуть ход матча. Наоборот, «Спартак» мог довести счёт до крупного. Итоговая статистика зафиксировала подавляющее преимущество команды Знарка по всем ключевым компонентам. 15:43 по броскам в створ ворот – настолько плохо СКА не играл очень давно. К тому же получивший повреждение Ткачёв всё-таки завершил игру досрочно, когда стало понятно, что матч уже не спасти.

Победа позволила «Спартаку» вернуться в зону плей-офф и вытеснить оттуда «Витязь». «Армейцы» остались на второй строчке в Западной конференции, но по потерянным очкам положение команды Брагина вовсе не столь радужное. Что неудивительно, ведь из последних 11 матчей СКА проиграл семь.