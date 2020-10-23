«В Америке я скучал, всегда хотелось домой». Большое интервью с Чистовым

37-летний нападающий Станислав Чистов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Уроженец Челябинска вспомнил о работе с Валерием Белоусовым, назвав его своим любимым тренером, отъезде в НХЛ, первом раунде драфта, финале Кубка Стэнли «Анахайм» — «Нью-Джерси» и игре в одной тройке с Патрисом Бержероном в «Бостоне».

Такими вы их можете не помнить. 15 хоккеистов, когда-то игравших в НХЛ Среди них есть как действующие спортсмены, так и те, кто завершил карьеру и подался в тренеры или менеджеры.

Справка «Чемпионата»

Станислав Чистов, крайний нападающий. Хват клюшки – правый.

Родился 17 апреля 1983 года в Челябинске.

Рост 180 см, вес 96 кг.

Чемпион мира U18 (2001) и U20 (2002), серебряный и бронзовый призёр чемпионатов КХЛ в составе «Трактора» (сезоны-2011/2012 и 2012/2013).

Задрафтован клубом НХЛ «Анахайм Майти Дакс» в 2001 году в первом раунде под общим пятым номером.

Финалист Кубка Стэнли 2003 года.

«Белоусов – лучший тренер, с которым приходилось работать»

— Хотел бы начать с заявления о том, что я завершил карьеру профессионального хоккеиста. Увы, уже нет ни желания, ни эмоций, ни сил.

— Чем вы сейчас занимаетесь? Наверное, перешли к тренерской деятельности?

— Пока нет. Скорее, нахожусь в раздумьях и решаю, чем лучше заняться. Два раза в неделю катаюсь, поддерживаю физическую форму. Свободное время провожу с семьёй. Тренерская работа, конечно, есть в планах. Думаю, с чего начать. Мне это интересно.

— Может, стоит трудоустроиться в родном челябинском «Тракторе»?

— Да, планирую пообщаться с руководством клуба. Подумать и обсудить, в какой роли я могу быть полезен и чем могу помочь родному клубу, в чьей школе я начинал профессионально заниматься хоккеем.

— О чём-то в своей карьере жалеете?

— Нет, ни о чём не жалею. Что было, то было. Считаю, что провёл неплохую долгую карьеру, доиграл, по сути, до 36 лет, это нормально. Сидеть и гадать, что можно было исправить и в каких моментах повести себя иначе? Не вижу в этом никакого смысла.

— Помимо «Трактора», какую ещё команду можете для себя отметить?

— Если говорить о России, то два самых близких клуба – «Трактор», с которым я становился призёром чемпионата КХЛ, и магнитогорский «Металлург». Я ведь родился в Челябинске, провёл бок о бок четыре хороших года с Валерием Белоусовым, да и в «Магнитке» были неплохие времена.

Фото: Виталий Губин, photo.khl.ru

— Белоусов – ваш любимый тренер?

— Конечно. Валерий Константинович – лучший тренер, с которым приходилось работать.

«Раньше в «Анахайме» очень любили русских»

— Вы толком не поиграли в первой сборной России…

— Вот здесь можно вернуться к вопросу о том, о чём я жалею. Хотелось, конечно, сыграть на взрослом чемпионате мира, но на него, увы, не попал ни разу. Когда главным тренером сборной России работал Владимир Плющев, то он меня звал. Но в тот момент я играл в Северной Америке за «Анахайм», мы дошли до финала Кубка Стэнли. Так что за сборную я выступал только на Евротуре. Зато выиграл молодёжный чемпионат мира и побеждал на турнире для хоккеистов не старше 18 лет.

— Да, без золотых медалей вы не остались. Тот «Анахайм», возвращаясь к разговору про НХЛ, был хорош.

— Согласен. Помимо меня за него выступали Илья Брызгалов, Лёха Смирнов, Сергей Фёдоров, Виталий Вишневский, ныне покойный Руслан Салей. Главным тренером был Майк Бэбкок, у нас собралась отличная команда! В 2003 году дошли до финала Кубка Стэнли, но в седьмом матче серии проиграли «Нью-Джерси», за который тогда играл Серёга Брылин.

— Легендарный финал!

— Да, но седьмая игра у нас совсем не получилась, «сгорели» со счётом 0:3. Очень хотелось выиграть Кубок Стэнли, но я тогда был молодым и не понимал, что такое может случиться один раз в жизни. Думал, что выиграем в следующем году, время ещё будет. Оказалось, что дойти до финала, а уж тем более выиграть его дано далеко не каждому. Некоторые даже в плей-офф не попадают.

— Кто из партнёров по звеньям вам больше всего запомнился?

— В «Анахайме» нравилось играть в тройке со Стивом Томасом, но отмечу также игру в «Бостоне» в одном звене с Патрисом Бержероном. Это большой мастер, который выступает за «медведей» по сей день.

Фото: Jim McIsaac/Getty Images

— Вас не удивляет, что сейчас в «Дакс» не слишком жалуют российских игроков?

— Да, странный момент. Раньше в клубе очень любили русских, а сейчас слишком редко драфтуют и не зовут в команду. Может, это связано с тем, что некоторые ребята неохотно уезжают.

Русские в истории «Анахайма». Наших теперь здесь не любят Кого драфтовали, кто стал звездой, а кто разочаровал. История и статистика.

— Вы свой драфт помните? Первый раунд 2001 года, пятый номер. Серьёзно!

— Если честно, то до самой церемонии я даже не слышал, что такое драфт. Как-то не следил за всем этим. Но потом случилось так, что в первой пятёрке оказалось трое русских. Первым номером в «Атланту» ушёл Илья Ковальчук, третьим номером «Тампа» выбрала Сашу Свитова, а под пятым номером «Анахайм» забрал меня. Тогда об этом много писали и говорили, что случился рекорд. Я, конечно, тоже начал всё осознавать и следить за этим. Понял, что это серьёзные вещи.

Свитов и Чистов убегали в НХЛ из русской армии. Там их «спрятал» «Авангард» Хитрость «ястребов» раскрыл ЦСКА, пытавшийся переманить талантливых юниоров советскими методами.

«Каких-то огромных сумм я не заработал»

— Вам нравилось жить в Калифорнии?

— Конечно! С утра встаёшь – солнышко светит, тепло, рядом океан. Идёшь на тренировку, но не ощущаешь, что направляешься на работу. Довольно странные чувства.

— Без командировок в АХЛ в вашей североамериканской карьере тоже не обошлось.

— Да. В Америке я скучал, всегда хотелось домой. Постоянно думал о родных, о друзьях. Всё-таки за океаном я играл в период с 19 до 24 лет. Может, будь я постарше, было бы по-другому.

— Значит, американская жизнь не для вас?

— Знаете, там тоже были свои плюсы. Всё как-то спокойно, размеренно, никто никуда не спешит. Жизнь в США шла своим чередом. В России всё проходило более нервно, постоянно случались какие-то проблемы.

— В США у вас было прозвище Сыр.

— Да, по-английски «сыр» звучит как «cheese», то есть очень созвучно с моей фамилией. В НХЛ постоянно придумывают всякие прозвища, там это в порядке вещей, никто не обижается.

— Много заработать в НХЛ не удалось?

— Каких-то огромных сумм я не заработал. Помню, как подписал первый трёхлетний контракт с «Анахаймом». Сумма по хоккейным меркам небольшая – чуть больше миллиона долларов. Сейчас у меня есть небольшой бизнес, так что на жизнь хватает.

— Кто представлял ваши интересы в НХЛ?

— Североамериканский агент Джей Гроссман. Сейчас мы редко общаемся. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своего российского агента Юрия Николаева и сказать спасибо всему хоккейному агентству Winners, с которым я сотрудничал долгие годы.

Закопали свой талант и ушли на пенсию молодыми. 10 хоккеистов, слишком рано покинувших КХЛ Кто-то скатился в низшие лиги, другие вообще завершили карьеру. А ведь могли ещё не один год быть на хороших ролях в КХЛ.

«Время не стоит на месте. Всё меняется и хоккей тоже поменялся»

— Сейчас у вас получается следить за хоккеем?

— Да, внимательно слежу. Читаю много прессы, смотрю хайлайты матчей НХЛ. Российский хоккей по телевизору смотрю редко, так как предпочитаю наблюдать за игрой живьём. Часто посещаю матчи «Трактора».

— За кого переживаете в НХЛ?

— Я больше слежу за российскими ребятами, радуюсь за них. Сейчас вот рад за победившую в Кубке Стэнли «Тампу» и за всех наших парней оттуда. Конечно, переживаю за «Вашингтон». За него выступает мой товарищ Женя Кузнецов, мы раньше вместе играли в «Тракторе».

— С кем-то из игроков КХЛ близко общаетесь?

— Периодически переписываемся с Андреем Костицыным и с Андреем Локтионовым из ЦСКА.

— Согласны, что хоккей в КХЛ сильно поменялся?

— Да, время не стоит на месте. Всё меняется, и хоккей тоже поменялся. Площадки стали меньше, сама игра быстрее. Решения нужно принимать оперативно, времени на раздумья с шайбой уже нет.