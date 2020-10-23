«Йокерит» снова на карантине и переносит матчи. Какие проблемы будут у финнов и КХЛ

Начинается, точнее, завелась старая шарманка. «Йокерит» снова садится на карантин – на этот раз хотя бы причина вполне реальная. В сентябре «джокеры» уже пропустили две недели из-за положительных результатов тестов у своего последнего соперника «Нефтехимика» (результаты оказались ложноположительными). В команде никто не болел, но по правилам Финляндии пришлось закрываться на карантин. Тогда КХЛ даже пришлось писать письмо в местный минздрав, чтобы с «Йокерита» пораньше сняли ограничения.
Теперь всё серьёзно – после возвращения с недельного выезда четыре игрока «Йокерита» сдали положительные тесты, болезнь протекает в лёгкой форме. Все, кто был в поездке, сели на карантин, а ближайшие два матча команды с «Автомобилистом» и «Витязем» отменены.
Расписание «Йокерита» и так уже было уплотнено пятью перенесёнными матчами, которые должны были пройти в сентябре. А раз в команде сейчас есть заболевшие, то, конечно, переносами двух матчей всё не ограничится.
В конце следующей недели у «Йокерита» запланирован выезд в Сочи и Череповец, дальше в КХЛ начинается пауза на Кубок Карьяла, но «Йокерит», по правилам Финляндии, всё равно продолжит сидеть на карантине, как минимум две недели. А с учётом того, что в последний месяц в Финляндии только ужесточают карантинные ограничения, то вполне возможно, самоизоляция «Йокерита» продлится и дольше.
В календаре «Йокерита» осталось не так много свободных дней – четыре дня в начале декабря, перерыв на Кубок Первого Канала, три свободных дня в конце декабря, три дня в январе между выездным и домашним матчами, Шведский этап Евротура и четыре дня выходных после него и, пожалуй, всё.
Так что пока ещё физически окна для переносов есть, но скоро закончатся и они. А если через месяц-другой снова кто-то заболеет (или как было в первый раз, заболеет соперник), тогда что? Придётся переносить всё новые и новые матчи?
При этом в декабре у «шутов» уже запланировано три матча за четыре дня (с тремя перелётами по маршруту Челябинск – Уфа – Казань — Хельсинки), а марафон на несколько месяцев с матчами через день и выходными раз в месяц выдержать очень тяжело. Игрокам необходимо отдыхать, перезагружаться, отвлекаться, залечивать синяки и болячки, в конце концов, иначе к концу регулярки они будут выжаты как лимон.
Предположим, что этот карантин ограничится четырьмя матчами, и окон на них всё-таки хватит. Но дальше-то уплотнять уже совсем некуда. А российские клубы тем временем играют молодёжью и не жалуются, либо отказываются выставлять состав из игроков МХЛ и соглашаются на технические поражения, как «Локомотив» и рижское «Динамо».
Да, «Йокериту» новых игроков брать неоткуда – в ВХЛ и МХЛ финские команды не играют, а игроки фарм-клубов из Финляндии не числятся на контрактах в основе и к КХЛ никакого отношения, по сути, не имеют. КХЛ, изначально не продумавшая этот момент, будет переносить матчи иностранцев до последнего.
Но раз выставлять резерв нет возможности, а возможность переносить матчи без ущерба для игроков скоро закончится, не легче ли «шутам» соглашаться на технические поражения? Вопрос выхода в плей-офф у «Йокерита» не стоит, они и сейчас, сыграв на 4-5 матчей меньше лидеров, занимают четвёртое место в Западной конференции. Несколько технических поражений могут в итоге опустить клуб на строчку-другую, но, собственно, если вы замахиваетесь на Кубок Гагарина, какая разница, с какого места стартовать? Всё равно обыгрывать придётся всех. Зато игроки «Йокерита» не прибегут к финишу регулярки с языком на плече, а сохранят силы на плей-офф. В таком случае от «технарей» будет больше пользы, чем от переносов.
- 23 октября 2020
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