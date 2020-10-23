«Сибирь» хочет «слить» контракт Красикова. Клуб может потерять огромные деньги

О том, что генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский засиделся на своей должности, мы уже говорили. Действительно, в последние годы управленец совершает такое количество трансферных (и не только) ошибок, что впору хвататься за голову. Непонятные легионеры, приглашение финских тренеров вратарей, долгосрочные контракты с голкиперами – всё это заставляет всерьёз задуматься.

Худшая оборона и шесть поражений подряд. Почему посыпалась «Сибирь» Много вопросов как к руководству, так и к тренерскому штабу команды.

Казалось бы, ещё недавно 24-летний вратарь Алексей Красиков был едва ли не главным активом новосибирского клуба. В итоге 21 апреля 2020 года Фастовский поставил подпись под трёхлетним (!) соглашением с российским голкипером. По нашей информации, ежегодная зарплата Алексея в «Сибири» составляет порядка 40 млн руб., что для Новосибирска очень прилично. Бюджет у сибиряков далеко не самый большой в КХЛ, поэтому деньги в команде считают.

Справка «Чемпионата»



Статистика выступления Алексея Красикова в регулярном чемпионате сезона-2020/2021



6 игр, 0 побед

13 пропущенных шайб

90,4% отражённых бросков

2,80 коэффициент надёжности

Конечно, не обошлось без слухов о том, что Красиков может отправиться играть в НХЛ. Но уж такие опытные функционеры, как Кирилл Валерьевич, не должны вестись на подобные вбросы. Они специально делаются заинтересованной стороной, чтобы подогреть интерес к игроку и заставить шевелиться руководство его нынешнего клуба. До игры в НХЛ Алексею ещё очень далеко. Да и не факт, что он вообще когда-то сыграет в Северной Америке.

Кроме того, заинтересованность в Красикове была у ЦСКА, предметный интерес к голкиперу проявлял магнитогорский «Металлург». То бишь Фастовский мог продать права на вратаря и заработать для «Сибири» приличные деньги. Логичный ход? Более чем. Тем более что в системе клуба был финн Харри Сятери, отлично сыгравший в серии плей-офф с «Автомобилистом». Но вместо продажи Красикова в ЦСКА или «Магнитку» менеджер не только завизировал долгосрочный и дорогостоящий контракт игрока, но и зачем-то позвал в команду третьего голкипера – Антона Красоткина.

«Сибирь» не стала сильнее, хоть и сохранила состав. Но её всё равно нужно бояться Конкуренты укрепились, новосибирцам придётся прибавлять за счёт внутренних резервов.

«Нашей целью было подписать трёх сильных вратарей, мы давно к этому стремились, и именно Красоткина мы хотели взять в эту бригаду. Здорово, что у нас это получилось.

Ничего не могу сказать по тому, кто из них и сколько будет играть. Это чистый спорт, здоровая конкуренция – кто будет выглядеть лучше, тот и будет играть больше. При этом у нас всегда будет играть вратарь хорошего уровня.

Мы никого из ребят обменивать не собираемся: Сятери, Красоткин и Красиков начнут следующий сезон», — объяснял Фастовский своё решение в интервью коллегам из агентства «Р-Спорт».

Тогда гендиректор даже не подозревал, во что ему выльется подписание нового контракта с Алексеем Красиковым. Только сейчас, когда команда находится вне зоны плей-офф и пропускает едва ли не больше всех в КХЛ (хуже дела только у «Амура»), в Новосибирске, как и обычно в последние годы, начали искать крайних. Сперва в список отказов поместили защитника Виталия Меньшикова, чей контракт позднее был расторгнут по инициативе клуба. Теперь по стопам Меньшикова отправился Красиков, но с ним ситуация гораздо сложнее.

Дело в том, что Алексею ещё до помещения в список отказов активно искали обмен, но брать такой дорогой актив в свои ряды никто не захотел. Нет сомнений, что никто не возьмёт Красикова и из списка отказов, учитывая «тяжёлый» контракт россиянина. Значит, придётся договариваться и идти на расторжение. Что это значит? «Сибирь» может попасть на огромные деньги, которые придётся тратить на выплату компенсации. Сам же голкипер должен брать пример с Наиля Якупова, который существенно уменьшил свои запросы и подписался на достаточно скромный контракт в «Авангарде».

Только сейчас Кирилл Фастовский понял, что идти по сезону с тремя голкиперами в обойме – это полная глупость. Изначально было очевидно, что дёргать вратарей почём зря не стоит, да и про атмосферу внутри коллектива нужно не забывать. Никто не против нормальной и здоровой конкуренции, но зачем предпринимать экстравагантные решения и подписывать по 25 вратарей? Сейчас в «Сибири» чётко дали понять, с кем собираются идти дальше, а на кого больше не рассчитывают.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конечно, можно было отказаться от Сятери, но финн по всем компонентам сильнее россиянина, да и волокиты с расторжением его контракта тоже прилично. Сейчас Харри постепенно приходит в себя и набирает форму, так как предсезонку он пропустил из-за болезни. Интереснее и стабильнее Красикова выглядит и Антон Красоткин. Да и контракт у сына легендарного защитника ярославского «Локомотива» гораздо скромнее. Алексей хорош, когда ловит кураж и чувствует свою игру, а Антон более техничен и спокоен, что важно для голкипера.

Посмотрим, как в итоге сложится эта история, но если «Сибирь» снова будет расторгать игрока по инициативе клуба, то победитель и проигравший будут ясны. Пока ситуация складывается не в пользу новосибирской команды.