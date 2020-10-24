Олимпийскому чемпиону в НХЛ дали смешные деньги. Нестеров больше не заслужил?

Один из главных свободных агентов, остававшихся на рынке, российский защитник Никита Нестеров наконец-то нашёл новую работу. 27-летний экс-игрок обороны ЦСКА подписал однолетний контракт с «Калгари Флэймз» с зарплатой $700 тыс. Это – минимальный срок соглашения и размер оплаты труда, которые можно было предложить Нестерову. Неужели обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион не заслужил большего?

Напомним, что вокруг будущего Никиты в межсезонье развернулась целая история. Началась она в июне, когда президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, Нестеров, права на которого принадлежали «армейцам», покинул клуб. «С Нестеровым история интересная. Мы договорились с ним в декабре, ударили по рукам, что он останется на пять лет в ЦСКА. Согласовали условия, дали ему всё, что он захотел. Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку. Мы поблагодарили его за три года в ЦСКА и пожелали удачи», — сказал Есмантович в эфире «Радио «Маяк».

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Действительно, зимой Нестеров и сам подтверждал, что ведёт переговоры с ЦСКА о долгосрочном контракте. Что же изменилось? Официальная версия – Никита просто передумал оставаться в КХЛ, захотел вернуться в НХЛ. Моя версия – после введения жёсткого потолка зарплат Есмантович, который до последнего не верил в осуществление реформы, попросту не смог дать Нестерову обещанное. И только тогда Никита действительно передумал, хотя ЦСКА до последнего пытался оставить защитника в Москве.



В то же время у Никиты вроде бы появилось хорошее предложение от «Лос-Анджелеса». Различные инсайды сообщали о двухлетнем контракте с зарплатой в $3 млн за сезон. Это были бы прекрасные условия для Нестерова, а в обороне «Кингз» ему бы точно нашлось место как минимум в топ-6. Но эта сделка сорвалась, контрактное предложение «короли» отозвали, и Нестеров остался у разбитого корыта.

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В конце августа, перед стартом сезона в КХЛ, ситуация с Нестеровым выглядела следующим образом. ЦСКА прямо заявлял, что у него нет денег под потолком и предложение Никите уже не актуально. В «армейский» клуб, насколько мне известно, за покупкой прав на Нестерова больше никто не обращался, что неудивительно, ведь все лидеры уже забили платёжку под завязку. Сам Нестеров, похоже, не сильно переживал по поводу своей невостребованности в России и продолжал смотреть в сторону НХЛ. Очевидно, Никита ждал, пока за океаном закончится прошлый чемпионат, и клубы начнут думать о следующем сезоне.



И вот – дождался. Нестеров заключил контракт с «Калгари», но на смешные по хоккейным меркам деньги. Почему так получилось? Ведь в качестве аргументов Никита мог предъявить не только медаль Олимпиады, но и самый результативный сезон в карьере. Да и вообще, он достаточно опытный, 27-летний защитник, привыкший играть в первых звеньях, получать большой айстайм, закрывать большинство. Плюс у Нестерова ведь есть североамериканский бэкграунд в виде трёх сезонов за «Тампу»/«Монреаль». И минимальный контракт?

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Это, действительно, странно, но логику «Калгари» можно понять. Они ведь подписывают защитника, который последние три года провёл в КХЛ, а это вовсе не показатель для североамериканцев. Да, Нестеров был успешен на родине, но за океаном это никого не волнует – можно спросить у Никиты Гусева. В «Тампе» в своё время Нестеров не произвёл сильного впечатления, завоевав репутацию защитника максимум для третьей пары. Так что «огоньки», по сути, берут кота в мешке, и только они имеют право оценивать его стоимость. Справедливо, хотя, на мой взгляд, совсем уж скупо.

Но куда важнее, что с этими условиями согласился Нестеров. Вероятно, Никита не хотел больше оставаться в неопределённости. А, может быть, кроме «Калгари» им никто и не интересовался, и ему не приходилось выбирать. В любом случае, хорошо, что Нестеров устроился. Де, деньги небольшие (повторюсь, по хоккейным меркам), но Никита достаточно заработал в ЦСКА, чтобы в ближайший год в «Калгари» не думать о финансах.



За это время Нестерову нужно выполнить другую задачу – поднять свой рейтинг в НХЛ. В «Калгари» для этого у Никиты есть все условия. У «огоньков» сейчас лишь четыре защитника, которые точно будут много и постоянно играть (Джиордано, Андерссон, Танёв и Хэнифин), а дальше – свободное поле для конкурентной борьбы, где Нестерову придётся соперничать в том числе и с Александром Елесиным.



Так что всё в руках Нестерова. За ближайший сезон в НХЛ он может изменить мнение о себе в Америке, и следующим летом подписать длинный и выгодный контракт. В противном случае, через год ждём Никиту обратно в Россию.