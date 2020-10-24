Фёдоров забил все (пять!) голы «Детройта» в одном матче. Это был рекорд НХЛ

Сергей Фёдоров не был первым русским, оформившим пента-трик в НХЛ – на год раньше него это сделал Алексей Жамнов. Но Фёдоров был первым игроком в истории лиги, который забил все пять голов своей команды в матче. Более того, его последняя шайба принесла «Детройту» победу над «Вашингтоном». Вспоминаем один из величайших русских матчей в НХЛ.

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Фёдоров в сезоне-1996/1997 медленно запрягал (всего один гол и пять очков в 11 первых матчах), а затем быстро поехал и за следующие полтора месяца настрелял 11 голов и 9 передач в 24 матчах. Впереди была домашняя встреча с «Вашингтоном».

Русская Пятёрка родилась осенью 1995-го после перехода из «Сан-Хосе» Игоря Ларионова. В первый год Скотти Боумэн часто ставил их вместе, а позже периодически разбивал, чтобы соперники не привыкали играть против них. В том матче они играли вместе. «Они были не индивидуалистами, как североамериканцы, а показывали командный хоккей. Русская Пятёрка играла в совершенно другом стиле, мы сами удивлялись этому. Когда они собрались вместе, то сами ставили себе игру. Они забивали эффектные голы – менялись местами, каждый касался шайбы, а по центру из ниоткуда внезапно возникал защитник», — вспоминал Боумэн.



Игра Русской Пятёрки – просто песня. Первый гол – Ларионов закладывает круг, оставляет шайбу прокатывающемуся по центру Константинову, тот в одно касание переправляет её Фёдорову – бум, гол.



Второй гол – Константинов выбрасывает шайбу из своей зоны, «Вашингтон» проваливается на смене, а Фёдорову только дай свободный лёд – убежит и поминай, как звали. Дубль всего через 40 секунд после того, как «столичные» сравняли счёт.



Третий гол – «Детройту» надо отыгрываться в третьем периоде. У «крыльев» заканчивается меньшинство, Шэнахан входит в зону в окружении двух соперников, оставляет шайбу Фёдорову, тот Константинову. Сергей утягивает за собой двух игроков, внимание остальных приковано к нашему защитнику. Он делает обводку и отдаёт Фёдорову на пустые ворота.



Четвёртый гол – «Вашингтон» снова впереди, и снова ответный гол прилетает через 40 секунд. Фетисов отдаёт Ларионову, а Профессор делает передачу через пятачок, через клюшку, на пустые ворота.



И вишенка на торте – овертайм. Козлов входит в зону, оставляет Ларионову, по центру прорывается Константинов, отдаёт назад Фёдорову, бросок – матч окончен.



Боумэн прячет довольную улыбку и в полном обалдении качает головой. И как играть против такого звена? У Ларионова в этом матче ассистентский хет-трик, у Константинова – четыре передачи.

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Сезон, когда Фёдоров был лучшим в НХЛ. Даже Гретцки восторгался его игрой Сергей стал суперзвездой – доминировал на льду, тащил «Детройт» и стал первым европейцем, выигравшим «Харт Трофи».

«Мой тренер в России всегда говорил: «То, что было сегодня, уже в прошлом. Сейчас прогуляемся, а завтра на тренировку. Не хочу портить этот момент разговорами о нём», — сказал Сергей после игры.



«Такое ощущение, что время от времени он просто решал, что будет доминировать. Даже не уверен, что он сам понимал, насколько он крутой», — вспоминал Брендан Шэнахан.



«Когда он решал, что пришло время играть, мало кто мог остановить Сергея Фёдорова», — добавил Крис Дрэйпер.



В том сезоне Фёдоров набрал всего 63 очка, но вместе с Русской Пятёркой совершил гораздо более важное – выиграл Кубок Стэнли. Первый из своих трёх.