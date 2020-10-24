«Были и гималайские горы, но это уже неважно». Откровенное интервью Наиля Якупова

Перешёл в «Авангард», забил гол в дебюте, рассказал о долгах в «Амуре», своей зарплате и переменах в карьере.

Наиль Якупов, которого летом обменяли из СКА транзитом через «Витязь» в «Амур», в Хабаровске совсем захирел – всего один гол и время от времени набирал очки за передачи, хотя и играл много, и в старании ему было не занимать. На днях бывшего первого номера драфта НХЛ обменяли в «Авангард», ради этого перехода Наиль согласился на существенное понижение зарплаты.

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Естественно, к звёздному новичку в Балашихе было приковано много внимания, Якупов должен был добавить «Авангарду» скорости и улучшить реализацию моментов. После «баранки» в игре с «Магниткой» и упущенном преимуществе в две шайбы с «Салаватом Юлаевым», это было как нельзя актуально. Якупов вышел во втором звене с Денисом Зерновым и Ридом Буше. Это сочетание было собрано после травмы Сергея Шумакова, и в игре с «Автомобилистом» организовало два гола.

Якупов первые два периода только притирался к партнёрам – включал свои фирменные скорости, но не всегда понимал, куда лучше отдать или где открыться. Старался изо всех сил, но часто вяз у бортов, не бросал, когда была возможность. В третьем периоде Наиль по-настоящему разыгрался и стал лучше чувствовать партнёров. Результат пришёл незамедлительно – Якупов притормозил на пятачке, дождался ювелирной передачи от Зернова, после которой ему оставалось просто подставить клюшку и переправить шайбу в ворота.

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«Авангард» выиграл со счётом 6:3, а Якупова можно поздравить с успешным дебютом – отыграл 16 минут, нанёс три броска по воротам и отметился первой заброшенной шайбой. Хочется верить, что в «Авангарде» Якупов сможет возродить карьеру. Сильный клуб, отличные партнёры, доверие тренера, что ещё надо? После игры Наиль пришёл на пресс-конференцию в отличном настроении и откровенно рассказал обо всех обменах в этом году, «Амуре», СКА, прошлых этапах карьеры и желании смотреть в будущее.

Об обмене из СКА и неприятных моментах в «Амуре»

«Было немного удивительно и неожиданно, когда меня обменяли из СКА. Так получилось, что было много переходов и переездов, но сейчас я нахожусь в «Авангарде», и я приятно удивлён уровнем этой организации. Всё показали, рассказали, создали все условия. Здесь остаётся только играть.

Начнём с того, что у меня не было никаких предложений о понижении зарплаты от СКА. Меня просто поставили перед фактом, что произошёл обмен. В «Витязе» мы не договорились о контракте, там предлагали совсем не то, что мы хотели. При этом я был готов двигаться, но диалог не сильно получался. Потом меня уже вручили «Амуру», и я поехал в Хабаровск играть по контракту.

Игра в «Амуре» — это отличный эксперимент для меня. Единственное – далековато. Но там прекрасный коллектив, отличный персонал, но там есть очень неприятные моменты, которые не должны быть в серьёзном клубе. Ничего не могу сказать плохого, Хабаровск – отличный город. Но хочу пожелать ребятам терпения. Там давно уже обещают».

Об «Авангарде» и понижении зарплаты

«Обмен в «Авангард» — это уже агент разговаривал. До меня доходили какие-то диалоги, я знал о варианте с «Авангардом», но итоговое решение было за мной. Да и «Амур» хотел освободиться от моего контракта, довольно давно уже. После серьёзного разговора с «Авангардом» я принял решение.

Как согласился на трёхкратное понижение зарплаты? Деньги есть, всё нормально! Иногда приходится чем-то жертвовать. Не забывайте, что я был в Хабаровске, там ещё денег должны. Но не всё упирается в финансы, мне нужны были серьёзные перемены в карьере. «Авангард» — это клуб с огромными амбициями и выстроенной системой, здесь можно выиграть Кубок Гагарина. Наверняка ко мне был интерес со стороны других клубов. Но максимальную заинтересованность проявил только «Авангард», у меня не было никаких сомнений».

О статусе первого номера драфта НХЛ, прошлых годах карьеры и агентах

«Про мой выбор первым номером драфта вообще не хочу разговаривать. Насколько влияет на карьеру агент? Что-то есть, но на лёд выходит хоккеист, а не агент. Именно ты несёшь ответственность за свою игру. Но агент – это частичка твоей карьеры, важная частичка.

Вообще, не хочется вспоминать прошлые годы карьеры. Были гималайские горы, хорошие и плохие моменты, но это уже сейчас не важно. В своей голове нужно фокусироваться на сегодняшнем моменте.

У меня нет никаких мыслей об НХЛ сейчас. Забегать вперёд тоже не хочется. У каждого хоккеиста свои обстоятельства, жёны, девушки, дети, и не всегда от игрока зависит его будущее. У меня сейчас ещё есть дела в России».

Хочется пожелать ему, чтобы в «Авангарде» он нашёл своё место и заиграл так, как умеет, но не получалось ни в СКА, ни в «Амуре». Начало уже положено.