5 русских хоккеистов без контрактов в НХЛ. Кому-то из них пора возвращаться домой?

В начавшееся межсезонье НХЛ некоторые из российских свободных агентов уже успели определиться со своим будущим и заключить новые контракты. Так, с «Далласом» продлил отношения Антон Худобин, Евгений Дадонов перебрался в «Оттаву», а Владислав Наместников – в «Детройт». Дмитрий Куликов стал игроком «Нью-Джерси», Валерий Ничушкин пролонгировал отношения с «Колорадо», также в своих прежних клубах на новых условиях остались Денис Гурьянов («Даллас»), Илья Михеев («Торонто»), Илья Любушкин («Аризона»).

«Даллас» совершил кражу? Лучший снайпер клуба Гурьянов будет играть за $ 2,55 млн в год В прошлом сезоне он забил 20 голов в регулярке и 9 в плей-офф, а в новом ему готовят гораздо большую роль.

Но несколько наших хоккеистов до сих пор пребывают в статусе ОСА или НСА. Что же их ждёт в ближайшем будущем? Рассказываем, о немногочисленных русских игроков НХЛ без контрактов.

Илья Ковальчук

Статус: неограниченно свободный агент

Команды в прошлом сезоне: «Лос-Анджелес», «Монреаль», «Вашингтон»

Из всех русских свободных агентов наиболее интригует будущее Ильи Ковальчука. 37-летний нападающий в минувшем сезоне потух в «Лос-Анджелесе», возродился в «Монреале», получил шанс жизни в «Вашингтоне», но в матчах Кубка Стэнли разочаровал. В восьми встречах Кови набрал лишь одно очко и вместе со «столичными» бесславно вылетел из плей-офф задолго до решающих сражений.

Сейчас Ковальчук пребывает в статусе неограниченно свободного агента. Хейтеры советуют ему заканчивать карьеру или возвращаться в Россию, но Илья очень хочет выиграть Кубок Стэнли, а потому будет ждать предложений до последнего. Конечно, это уже не тот великолепный бомбардир, что блистал в НХЛ в нулевые годы, но Ковальчук – опытный боец, который, я уверен, примет любой вызов, чтобы реализовать мечту. В том же «Вашингтоне» он уже играл за минимальную зарплату и выполнял роль второго плана. Понятно, что при определённых раскладах, Кови может стать джокером какого-нибудь клуба-контендера, но таких людей обычно подписывают в последнюю очередь, так что Илье ещё точно придётся подождать.

У Хары в 43 года куча предложений, к Ковальчуку нет интереса? Кто остался на рынке НХЛ Но Илья всё ещё входит в топ свободных агентов.

Статус: ограниченно свободный агент

Команда в прошлом сезоне: «Тампа»

22-летний российский защитник – один из лучших ограниченно свободных агентов этого межсезонья во всей НХЛ. В таком молодом возрасте Сергачёв уже является столпом обороны «Тампы», совершенствует свой универсализм и обрастает опытом. В том числе, кубковым и победным. Этой осенью Михаил был важнейшей частью «золотой» команды «молний», и можно не сомневаться, что подписание с Сергачёвым нового контракта – безусловный приоритет «Тампы».

Загвоздка в том, что у «молний» не всё в порядке с потолком зарплат, поэтому они вряд ли способны уже сейчас дать Сергачёву многолетний «жирный» контракт. Наиболее вероятен вариант с контрактом-мостиком – в своё время по такой схеме «Тампа» сохраняла в своих рядах Никиту Кучерова. Не думаю, что Сергачёв станет требовать от «молний» невозможного и долго торговаться, к тому же сам Михаил сейчас видит себя только в составе этого клуба.

Сергачёв: мой приоритет — играть в «Тампе» до конца карьеры

Статус: неограниченно свободный агент

Команда в прошлом сезоне: «Вегас»

Карьера 25-летнего россиянина в НХЛ не просто застопорилась, а близка к завершению. Ещё несколько лет назад Зыков блистал в фарм-клубе «Каролины» в АХЛ и казалось, что совсем скоро он пробьётся в сильнейшую лигу мира, но в позапрошлом сезоне Валентина обменяли в «Эдмонтон», и его дела пошли по наклонной. В «Ойлерз» талантливый, но нестабильный форвард задержался лишь на пять матчей, затем оказался в «Вегасе», но в столице мировых развлечений Валентин уже в начале прошлого чемпионата попался на допинге.

«Вегас» — проклятое место для русских. Зыков по глупости попался на допинге Говорят, что он принимал это вещество на протяжении четырёх лет.

Дисквалификация, испорченные отношения с клубом, ссылка в АХЛ вскоре после «отсидки» и, как следствие, отсутствие квалификационного предложения от «рыцарей» в это межсезонье. Сейчас Зыков – неограниченно свободный агент, но трудно представить, кому в сильнейшей лиге мира сможет пригодиться резко деградировавший нападающий. Кажется, настало время возвращаться в Россию, но и в КХЛ Валентин сейчас точно не будет нарасхват. А ведь летом Зыковым интересовался ЦСКА. Наверное, надо было соглашаться на условия «армейцев».

Статус: ограниченно свободный агент

Команда в прошлом сезоне: «Коламбус»

Владислав Гавриков провёл дебютный сезон в НХЛ, и провёл его хорошо. Надёжный, спокойный, великолепно обученный защитник, умеющий при случае поддержать атаку – таким Гаврикова знали в России, таким же он предстал и в «Коламбусе».

«Коламбус» хочет подписать долгосрочный контракт с Владиславом Гавриковым

Пока Владислав остаётся ограниченно свободным агентом, но генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен уже готовит для Гаврикова долгосрочный контракт. Он подчёркивает, что в клубе сделают всё, чтобы сохранить защитника в составе и не обидеть его никакими условиями контракта. Кажется, Владислав стал «мундиром» всерьёз и надолго, и это здорово.

Александр Волков

Статус: ограниченно свободный агент

Команда в прошлом сезоне: «Тампа»

Четвёртый российский нападающий «молний», о котором многие вспомнили только в последней игре сезона. Да, с Волковым получилась необычная и красивая история, своими действиями в том матче он честно заслужил Кубок Стэнли, но понятно, что пролонгация отношений с Александром сейчас тревожит Жюльена БрисБуа в последнюю очередь. Всё-таки пока он железобетонный игрок ротации, и вкладываться в него сейчас никто в «Тампе» не будет.

В финале Кубка Стэнли появился ещё один русский. Именно Волков первым запугал «Даллас» Глубокий запасной «Тампы» дождался своего шанса и заработал решающее удаление сезона.

Возможно, «молнии» даже не найдут возможности дать Волкову минимальный контракт – всё будет зависеть от общей картины под потолком зарплат для «Тампы». Квалификационное предложение 23-летнему россиянину ещё не сделано.