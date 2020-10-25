Знарок преодолел кризис? «Спартак» разобрался со СКА, а теперь снова устроил зрелище

Главного тренера «Спартака» Олега Знарка в нынешнем сезоне часто и много критикуют. И критикуют по делу, так как красно-белые выступали откровенно слабо, шли вне первой восьмёрки Западной конференции и рисковали остаться без плей-офф. Ведь соперники не дремлют, поэтому в случае постоянных поражений можно попросту не догнать тех, кто ушёл в отрыв. Яркий пример – «Куньлунь». Китайский клуб постепенно просыпается, но о попадании в восьмёрку сильнейших Востока может только мечтать.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

Постепенно над Олегом Валерьевичем начали сгущаться тучи. Разговоры об отставке начали появляться. Состав у москвичей далеко не самый слабый в КХЛ, бюджет тоже приличный. Более того, руководство не устроит обычный выход в плей-офф, команде поставлена задача как минимум пройти первый раунд.



Теперь дела «Спартака» начали улучшаться, а серия с набранными очками составляет уже семь матчей. В трёх из них красно-белые уступили (дважды «Локомотиву» и «Барысу»), но прогресс всё равно заметен. Спартаковцы дают играть другим и играют сами, плюс регулярно забивают (исключение – матч с «железнодорожниками» в Ярославле). Вместе со своей командой выходит из кризиса и её главный тренер Олег Знарок. Специалист часто жаловался, что предсезонная подготовка получилась скомканной, было много травм и болезней, но отныне все сложности, похоже, остались позади.

В прошлом туре «Спартак» эффектно разобрался со СКА в Санкт-Петербурге, забросив титулованному и именитому сопернику четыре шайбы. При этом москвичи выглядели свежее и победили абсолютно заслуженно. Питер только начинает приходить в себя после массовой болезни игроков и тренерского штаба. В движении «армейцев» была заметна тяжесть.

«Спартак» со Знарком устроил концерт в Питере. СКА чудом избежал разгрома 15:43 по броскам в створ ворот. «Армейцам» не помог даже отменённый гол Сергея Широкова.

И останавливаться на достигнутом столичный клуб не собирался. Совсем скоро в КХЛ будет пауза на Евротур, в связи с чем «Спартак» хочет максимально продуктивно провести оставшийся до перерыва отрезок.

Сегодня коллектив Олега Знарка принимал ХК «Сочи», который после увольнения Александра Андриевского и назначения Евгения Ставровского выиграл лишь один матч. Два дня назад «леопарды» в гостях переиграли «Витязь» — 5:2. В целом же игра южан по-прежнему нестабильна, а вопросов к команде день ото дня становится всё больше.



Вот и на этот раз сочинцы вроде и старались оказать сопротивление, но всё равно пропустили от «Спартака» четыре шайбы. Главным героем встречи стал чешский нападающий хозяев Лукаш Радил, оформивший хет-трик. Две шайбы форвард забросил Максиму Третьяку, а третья влетела в концовке третьего периода уже в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Спартака».

При этом «Спартак», как и во встрече со СКА, сыграл зрелищно и результативно. Игра команды Олега Знарка понравилась. Здорово выглядел и голкипер красно-белых Юлиус Гудачек.



«Я бы не сказал, что сегодня не хватало эмоций, просто неправильно играли. Тяжёлый матч для нас получился. Чем были недоволен во втором периоде? Не могли вывести шайбу из зоны, случилось наложение двух звеньев, делали простые ошибки. Такие, которые для мастеров недопустимы. Почему уже долго не играет Гончаров? Пока не проходит в состав», — заявил после встречи главный тренер «Спартака» Олег Знарок.

Теперь у москвичей 20 очков в 19 матчах и восьмое место в Западной конференции. Положение у спартаковцев по-прежнему опасное, восьмая строчка явно не устраивает клуб. Но хотя бы появился проблеск в игре и есть небольшой отрыв от преследователей, в числе которых всё тот же ХК «Сочи», а также «Витязь» и рижское «Динамо». Впереди у «Спартака» матч с крепкой «Северсталью», а затем принципиальное дерби с ЦСКА.