«Локомотив» — самая горячая команда КХЛ. В Ярославле наконец готовы к Кубку Гагарина?

В новом выпуске нашей рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Поможет ли «Сибири» чистка?

Новосибирцы ужасно начали регулярный чемпионат, и быстро стало понятно, что в клубе должны полететь чьи-то головы, чтобы ситуация хоть как-то исправилась. На крайние меры, типа увольнения главного тренера или генерального директора, в «Сибири» не пошли, зато на нижних этажах произвели определённую чистку. Так, клуб покинул защитник Виталий Меньшиков, а голкипер Алексей Красиков был выставлен на драфт отказов. Думаю, это попытка показать игрокам, что продолжение череды неудач может оставить без работы любого из них. Если уж хотят избавиться от Красикова, получившего летом солидный трёхлетний контракт, то с другими и вовсе церемониться не будут.

«Сибирь» хочет «слить» контракт Красикова. Клуб может потерять огромные деньги Чем думали в руководстве новосибирской команды, когда давали вратарю трёхлетний контракт?

Ход, наверное, действенный, но уж очень дорого он может обойтись клубу. Неустойку-то в случае расторжения контракта Красикова придётся платить громадную. Впрочем, в КХЛ договор игрока с клубом – это всего лишь бумажка, имеющая слабую юридическую силу. Мы убеждались в этом много раз, а один из свежих примеров – расставание Никиты Щербака с «Авангардом» в прошлом сезоне. У форварда тоже был трёхлетний контракт, но при его расторжении «ястребы» каким-то образом обошлись без какой-либо выплаты компенсации, что с гордостью подчёркивал официальный сайт омского клуба.

Наверняка опытнейший Кирилл Фастовский тоже знает, как избавиться от тяжёлого контракта Красикова с минимальными потерями. А если так, то этот ход функционера понять можно. Ведь когда вратарская проблема кричит во весь голос, её нужно как-то решать. Убирать Харри Сятери рискованно.



Да, финн не похож сам на себя, но всё же это самый опытный, мастеровитый и надёжный голкипер в «Сибири». Его чёрная полоса наверняка пройдёт, а расставание с ним оставило бы «снежинок» с двумя нестабильными российскими вратарями. Гораздо больший риск, чем продолжать верить в Сятери. Кстати, в первой же игре после отказа от Красикова финн выступил блестяще и помог «Сибири» обыграть «Трактор». Совпадение?

Пуустинен — о победе в матче с «Трактором»: сегодня Сятери был лучшим игроком на льду

Убирать Красоткина бессмысленно. В сентябре-октябре Антон выглядел лучше, чем Красиков и Сятери вместе взятые, да и контракт у него копеечный. Так что у Фастовского особо не было выбора, когда пришлось решать вратарский вопрос. Кстати, в этом направлении был сделан и ещё один шаг – рокировка на посту тренера по голкиперам. Вместо странного финна Каарелы пришёл Альберт Ширгазиев. Это креатура Николая Заварухина, с которым Ширгазиев вместе входил в тренерский штаб «Автомобилиста» при Владимире Крикунове и Андрее Мартемьянове. Пока трудно сказать, насколько это сильный специалист, но если его приход улучшит атмосферу внутри команды тренеров в «Сибири», то клуб от этого уже выиграет.



Такие вот перестановки в хоккейном Новосибирске. Невозможно предположить, помогут они или нет, но то, что в «Сибири» как-то пытаются спасти сезон, уже похвально. Знаю, что многие коллеги и болельщики «снежинок» требуют большей крови, рассуждая об увольнении Заварухина или Фастовского. Возможно, «Сибири» и нужны такие радикальные ходы, но не думаю, что именно по ходу сезона. Заварухин прошлым сезоном заслужил большой кредит доверия и возможность сейчас собственноручно вывести «Сибирь» из кризиса. Ну а увольнение генерального директора/менеджера во время сезона – вообще бессмысленная затея, вспомните прошлогоднюю «Магнитку», где громко выгнали «вечного» Геннадия Величкина, но никакого мгновенного эффекта не добились. Фастовский, возможно, и засиделся на своём месте, но разумнее это обсудить в начале следующего межсезонья.

В «Сибири» кризис управления, «Ак Барс» стал похож на «Авангард». Что происходит в КХЛ Вторая волна коронавируса в лиге, падение «Сочи» и странное решение СДК – в итогах недели КХЛ.

Двойные стандарты – плохая фишка КХЛ

Не так давно мне уже приходилось писать о том, что в нашей лиге процветают двойные стандарты. Тогда шла речь о кардинально разном отношении КХЛ к политпроектам и клубам с историей, но сейчас появился и другой контекст.



Да, снова коронавирус. Не отказываюсь от своих слов, что наша лига вполне успешно лавирует между препятствиями, расставленными пандемией, но некоторые решения вызывают вопросы. Сейчас на второй карантин в сезоне зашли рижское «Динамо» и «Йокерит». В обоих клубах есть несколько заболевших человек, и они (клубы) в одностороннем порядке отменяют свои матчи. А КХЛ в этой ситуации не выписывает заслуженные технические поражения, а продолжает искать окна для переносов. В это же время коронавирус сильно бьёт по «Металлургу», уральцы теряют с десяток игроков основы, но продолжают играть в заранее установленные даты. Раньше с подобными проблемами без малейшего ущерба для календаря турнира справились СКА и «Салават Юлаев».

«Йокерит» снова на карантине и переносит матчи. Какие проблемы будут у финнов и КХЛ От «технарей» в этой ситуации может быть больше пользы.

Понятно, что поступки латвийского и финского клубов продиктованы требованиями их государств. Разумеется, КХЛ вынуждена принимать эти правила игры. Но переносы матчей вместо «технарей» — это попросту плевок в сторону российских команд, который выпрыгивают из штанов, только бы не доставлять лиге дополнительные неудобства в и без того сложной ситуации. А зарубежные клубы, выходит, приобретают статус священной коровы, которую нужно всячески холить и лелеять. Но, собственно, с чего бы это? Рижское «Динамо» и «Йокерит», подавая документы на участие в нынешнем сезоне, прекрасно знали, на что шли, и подобные ситуации обязаны были предвидеть. «Технари» от КХЛ были бы не наказанием для них за выполнение требований своих стран, а лишь соблюдением пиетета и проявлением уважения ко всем участникам лиги. Не можете играть – мы вас не заставляем, но будьте добры получить свои 0:5. Это было бы справедливо.

Клим Костин проваливается в КХЛ. Какой ему «Сент-Луис»?

В этом сезоне в клубы нашей лиги на правах аренды приехало немалое количество россиян, застрявших в Америке между АХЛ и НХЛ и желающих получить игровую практику перед непонятно когда открывающимися тренировочными лагерями за океаном. Это дало нам уникальную возможность посмотреть на тех ребят, кто стучится в двери сильнейшей лиги мира, и оценить их уровень во взрослом хоккее. Для самих же хоккеистов такая аренда – блестящая практика и шанс проявить себя перед руководителями их клубов в НХЛ.



Пользуются этим шансом парни по-разному. Например, в «Рейнджерс» наверняка наслаждаются игрой Кравцова за «Трактор», а в «Торонто» думают о том, что к Егору Коршкову из «Локомотива» следует присмотреться повнимательнее. Зато в «Миннесоте» всё больше разочаровываются в Александре Хованове, а в «Филадельфии» хмурят брови на игру Германа Рубцова за «Сочи». Но полагаю, что больше всех недоумевают в «Сент-Луисе», глядя на то, как выступает в «Авангарде» их топ-проспект Клим Костин.



Статистика Клима Костина.

Вот, казалось бы, хоккеист уехал в Америку сразу после высокого выбора на драфте, но за три года добился лишь четырёх матчей в НХЛ. При этом в АХЛ статистикой не блистал. Как он при таких условиях должен играть в аренде в России? Да должен рвать и метать, доказывая всем подряд, что его несправедливо душили в АХЛ и зажимали в тисках нечестной конкуренции! Видели ли мы что-то подобное в исполнении Костина? Нет. Клим, говоря простым языком, в «Авангарде» просто никакой. Понятно, не было нормальной физподготовки летом, но разве у него одного такие проблемы? И ладно бы сложности с физикой, но Костин, получив место в играющем звене (чаще всего выходил с Семёновым и Хохлачёвым), совершенно растворился на площадке. Нет не только скорости и движения, но и заряженности на борьбу, мотивации, самоотдачи и, как следствие, набранных очков. Более того, поражает количество технического брака в действиях Костина. Если игрок не может банально отдать точную передачу или, наоборот, принять простой пас, то это уже не объяснишь отсутствием «свежих ног». Про почти нулевую бросковую активность и странную пассивность в каждом единоборстве и говорить не приходится.

Зачем приехали? Как дела у россиян, арендованных клубами КХЛ из НХЛ Негатив преобладает над позитивом, но хватает и удачных примеров.

Костин превратился в бледное, безэмоциональное пятно, и это – максимально странно. Он тормозит атаки звена, не может найти «химию» с партнёрами, не используется Хартли ни в большинстве, ни в меньшинстве. Словом, действует потрясающе бесполезно. И с такой игрой Климу, конечно, совершенно нечего делать в НХЛ. Неужели он этого не понимает?



Исправиться Костину теперь будет очень сложно. С приходом Якупова он уже потерял место в основе «Авангарда», а возвращение Сергея Шумакова отодвинет его ещё дальше от состава «ястребов». Клим уже не едет с «ястребами» на выезд, а его профиль появляется на сайте новокузнецкого «Металлурга» — фарм-клуба омичей в ВХЛ. Игрок из первого раунда драфта НХЛ, похоже, докатился до российской Вышки, причём абсолютно заслуженно. Так какой Костину «Сент-Луис»?

«Локомотив» — лучшая команда КХЛ прямо сейчас. В чём секрет ярославцев?

«Железнодорожники» разогнались не на шутку. Сейчас они выдают самый «горячий» отрезок среди всех клубов КХЛ в этом сезоне (8 побед подряд), да и вообще показывают, что осенний спад – вовсе не обязательное явление для топ-клубов. Может быть, функциональная яма ещё и накроет «Локомотив», но по итогам почти двух месяцев сезона у них самые крутые показатели в лиге – лишь два поражения при 13 победах. Да, это я не посчитал тот период, когда многие основные игроки ярославцев болели, что вылилось «железнодорожникам» в ещё два поражения и один «технарь». Но то, насколько быстро «Локомотив» вернулся после ковидных козней, только подчёркивает мощь команды Андрея Скабелки.

Секрета у ярославцев никакого особенного нет, да и такое их выступление нельзя назвать сюрпризом. Мы ведь ещё летом предполагали, что «Локомотив» выходит на новый уровень. В Ярославле в межсезонье перестали играть в детский сад и насадили на качественный молодёжный базис пласт из опытных российских ребят и весьма сильных легионеров. Приправили всё это приглашением прогрессивного тренера, которому давно хочется проявить себя на топ-уровне, и получили крутую команду почти без слабых мест.



Система Скабелки, предполагающая динамичный, вертикальный хоккей с высоким уровнем трудовой дисциплины и большим вниманием к обороне, уже работает. Андрей Владимирович – требовательный, но вполне лояльный специалист, не перегибающий палку в отношениях с командой и часто получающий за это повышенный уровень самоотдачи. Плюс Скабелка, сам бывший нападающий, спокойно относится к проявлению творческого начала в атакующих действиях, не садит нападающих в клетки определённых схем и позволяет ребятам творить. Поэтому у Скабелки может заиграть любой хоккеист, кроме ленивого, и мы сейчас видим это в «Локомотиве». В порядке иностранцы, хороша подросшая местная молодёжь, да и вообще никто особо не выпадает. Команда работает как часы, поэтому приходят победы.

Скабелка пока просто блестяще работает с тем материалом, который у него в руках, и в результате у «Локомотива» хороши все линии. Голкипер Паскуале, привезённый Скабелкой из Нур-Султана, много пропустил из-за травмы, но, вернувшись, стал «сушить» одну игру за другой, в разы увеличив уверенность команды в собственном тыле. Оборона у «железнодорожников» — всему голова. Здесь царит спокойствие и надёжность, простота в действиях и грамотная игра по позиции. У «Локомотива» нет сорвиголов, которым позволительно ошибиться ради рискованного действия, поэтому ярославцы и пропустили меньше всех шайб в КХЛ. Атака у ярославцев не всегда выстреливает на полную катушку, потому что даже форварды больше думают о сохранности собственных ворот, но в нужный момент она способна сделать результат. «Локомотив» не так много забивает, но того, что есть, с лихвой хватает для регулярных побед.



При этом нельзя не отметить, что серьёзных проверок у «железнодорожников» было ещё не так много. Они ни разу не встречались с ЦСКА, «Авангардом», «Автомобилистом» — другими темповыми командами с отлаженной системой игры. Вот эти матчи и должны показать, насколько действительно хороши ярославцы в нынешнем сезоне и готовы ли они наконец всерьёз претендовать на Кубок Гагарина.